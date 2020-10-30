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"Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Відео Цензор.НЕТ Події

Чоловік на позашляховику вилетів з проїжджої частини на Майдан, збив людей, зніс сітілайт і врізався в автомобілі, які стояли в заторі на проїжджій частині. Рух Хрещатиком перекрито. Увага! Ненормативна лексика! Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності і в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де таранив не менше 4 авто, і зупинився", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ДТП двоє осіб загинуло, ще троє зазнали травм.

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На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.

"Встановлюються всі обставини, попередньо - водій тверезий", - зазначили в поліції.

За даними джерел Цензор.НЕТ, за кермом автомобіля був Юрій Назаренко - колишній член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

На опублікованих у мережі відео чути, як люди, що зібралися на Майдані, пропонують лінчувати водія.

УВАГА! ВІДЕО 18+, нецензурна лексика!

Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 01
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 02
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 03
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 04
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 05
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 06
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 07
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Топ коментарі
+115
Не линчевали? Ждите второй и третьей серии...
Страна баранов!
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30.10.2020 17:10
+45
Можно почти сто 100%-й гарантией утверждать что никакого уголовного наказания ему за это убийство не будет, пойдет все по накатанной - сначала выяснится, что у него был "припадок" и он временно потерял сознание, потом начнут покупать родственников жертв, рассказывая что их уже не вернуть, а жить то как-то дальше нужно и деньги лишними не будут, не получится так купят следователя, прокурора или судью, которые развалят это дело и получит этот урод пару лет условно и штраф. Ну а мы терпилы еще раз проскулим в интернете про суд Линча и вешать всех на столбах, но на этом все и закончится.
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30.10.2020 19:05
+39
трагічні реалії розвиненого неофеодалізму..
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30.10.2020 17:14
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Сторінка 5 з 5
Ты еще и черножопый? А ты из какого аула? Со скольких лет тебя ваш семейный ишак в очко начал ежедневно *****? Папа твой ишаку помогал в работе над твоей жопой? По тебе видно, что помогал - усердно и часто. Вот ты и выросло идейным педюрастом "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 6419 "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 6419 "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 6419
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01.12.2020 17:21 Відповісти
Черножопый - твоего деда внук , идиот!
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02.12.2020 10:33 Відповісти
Когда он в начале заезжал на Майдан, то всего этого не произошло бы, если бы внизу были не пузыри желтые, легко перескакиваемые, а мощные столбики.. ну и после операции какого хрена за руль садиться?? людей конечно жаль..
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31.10.2020 10:57 Відповісти
после операции на каталку инвалидную потому как он без пяти минут инвалид как минимум второй группы или водилу в норме пусть нанимает, тачка крутая кандидат не бедный однозначно виновен
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31.10.2020 11:59 Відповісти
Мусора скоро объявят, сколько пострадавшие
Задолжали трезвому водителю ?
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31.10.2020 12:50 Відповісти
По достижению 65лет нужно лишать лицо права управления ТС.
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31.10.2020 13:34 Відповісти
Ахаха, а спину тоже лишать?
в норм. стране и в 90 лет ездят - это тут, ну, на постсовке в 65 лет ты хрипящая развалина, и таки да - лучше лишать, но тока в постсовке.
В норм стране в 65 ты ездишь по эверестам и круизам, а тут - лежишь под капельницами, как и этот ездок
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31.10.2020 18:42 Відповісти
100% согласен. С 65 лет пенсов упоротых надо лишать избирательного права и водительских прав и права на оружие - в связи с деменцией на почве старчества.
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29.11.2020 16:07 Відповісти
Если водила член единой россии то ему точно ничего не будет
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31.10.2020 16:13 Відповісти
Ты не туда попало
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29.11.2020 16:05 Відповісти
Нажратые чувачки на ренжиках давят лохов
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31.10.2020 16:38 Відповісти
Слава Украине "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 6145 Водятелам слава "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 1883
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31.10.2020 19:21 Відповісти
К стате, НЕ ЗА БАРАОМ, а за кафе))) Если бі єтой мерзкой тваре хотя бі 100 человек нанесли по одному колющему удару ножом в брюшную полость, то коршуні авакова даже бы не схаменулись =) Линч, это не про нацию ссыкунов "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 2387
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31.10.2020 19:24 Відповісти
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