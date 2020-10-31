Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1". ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Кандидати від партії "Слуга народу" на виборах до Васильківської ОТГ Андрій Шевченко та Микола Неділько представили суду як докази масових фальсифікацій виборів на окрузі сюжет телеканалу "1+1".
Про це повідомляє із залу суду кореспондент Цензор.НЕТ.
Автори сюжету програми "Секретні матеріали" стверджують, що на багатьох дільницях Васильківщини були масові фальсифікації на користь Наталії Баласинович.
Поки суд розглядає питання про визнання недійсними виборів на кількох дільницях. Але кандидат від СН Неділько пообіцяв, що він і його колеги будуть домагатися визнання недійсними виборів на всіх дільницях, про які йшлося в сюжеті.
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"Я був на кожній дільниці, і майже на 90% дільниць, коли я їх відвідував у день виборів, я бачив цих людей, які не мали права голосувати", - заявив Неділько.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=OTghWMAOTYo
Класична "еліта" останніх 30 років.
И как теперь судья должен принимать решение, надеюсь всем понятно. В конверте, и только в конверте.
Ну тоді всі порохоботи просто зобов'язані стати на її захист. Така фальсифікувати вибори точно не могла.
А визнання виборів недійсними на цій ОТГ просто чіпляє інтереси партії Європейська Солідарність, яка втрачає свій процент (незначний, як в масштабах області), як переможець виборів в Київській області. Тому ЄС прямо зацікавлене, щоб результати на цих дільницях не були пожерені.
А ведь могли и сюжет с РТР в качестве доказательств предоставить.