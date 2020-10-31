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Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1". ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кандидати від партії "Слуга народу" на виборах до Васильківської ОТГ Андрій Шевченко та Микола Неділько представили суду як докази масових фальсифікацій виборів на окрузі сюжет телеканалу "1+1".

Про це повідомляє із залу суду кореспондент Цензор.НЕТ.

Автори сюжету програми "Секретні матеріали" стверджують, що на багатьох дільницях Васильківщини були масові фальсифікації на користь Наталії Баласинович.

Поки суд розглядає питання про визнання недійсними виборів на кількох дільницях. Але кандидат від СН Неділько пообіцяв, що він і його колеги будуть домагатися визнання недійсними виборів на всіх дільницях, про які йшлося в сюжеті.

Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет 1+1 01

Також на Цензор.НЕТ: Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я був на кожній дільниці, і майже на 90% дільниць, коли я їх відвідував у день виборів, я бачив цих людей, які не мали права голосувати", - заявив Неділько.

Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет 1+1 02

Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет 1+1 03
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Топ коментарі
+19
И клятву ЗЕ как доказательство 🤣🤡
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30.10.2020 17:35
+17
Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1" - Цензор.НЕТ 9115
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30.10.2020 17:32
+15
А сюжет "Кварталу" продемонструвати у якості доказів слабо? Давайте, обсіратися - так з музикою.
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30.10.2020 17:35
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Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1" - Цензор.НЕТ 9115
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30.10.2020 17:32 Відповісти
И клятву ЗЕ как доказательство 🤣🤡
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30.10.2020 17:35 Відповісти
не тобі, рагуль, "95 квартал"
https://www.youtube.com/watch?v=OTghWMAOTYo
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30.10.2020 17:40 Відповісти
А сюжет "Кварталу" продемонструвати у якості доказів слабо? Давайте, обсіратися - так з музикою.
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30.10.2020 17:35 Відповісти
А ссылка на Life news или Россия 24? Где пруфы
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30.10.2020 17:37 Відповісти
Совкова, порошенкова свинюка.
Класична "еліта" останніх 30 років.
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30.10.2020 17:38 Відповісти
А где заявления в полицию на нарушения. Нет. следствия нет. Сразу в суд. "Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд".
И как теперь судья должен принимать решение, надеюсь всем понятно. В конверте, и только в конверте.
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30.10.2020 17:39 Відповісти
Суд в Украине самый гуманный и вынесет решение в пользу слуги урода, потому что они такие же как и этот кандидат в депутаты
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30.10.2020 17:40 Відповісти
Баласинович - це та хамовита панянка від БПП, яку упіймали за керуванням авто у нетверезому стані?
Ну тоді всі порохоботи просто зобов'язані стати на її захист. Така фальсифікувати вибори точно не могла.
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30.10.2020 17:44 Відповісти
зелЕные мрази!
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30.10.2020 17:52 Відповісти
И тут Порох у зесрани выиграл?так это праздник какой то)
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30.10.2020 18:24 Відповісти
доказательства г+г
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30.10.2020 17:59 Відповісти
Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1" - Цензор.НЕТ 981 ..Це вже повний звиздець , шановна громадо . Ящик вже замінив зебілам не тільки мозги , він замінив вже слідчих і прокуратуру . Навіщо вони тепер потрібні , коли є каломойське Г+Г і "Мусійчучка " зі своми фейками . ??
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30.10.2020 18:00 Відповісти
Сейчас только сюжеты с выступлений квартала 95 катят за доказательства
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30.10.2020 18:03 Відповісти
зедебилы уже совсем до ручки дошли...
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30.10.2020 18:26 Відповісти
тут на гілці зебіл SupporterUKR волає про Балансинович, ніби то як порошенківську. А насправді, з тих пір, як за мат, заснятий на відео, вона була виключена з партії ЄС рік тому - вона не має жодного стосунку до ЄС і на ці вибори йшла самовисуненням. "Як відомо, на цих виборах Наталя Баласинович йде за підтримки партії «Батьківщина» та одіозного подружжя ексгубернатора Київщини і екснародної депутатки України Анатолія і Тетяни Засух." (чи там правда, чи ні, судіть самі). Там ще цікава історія, чому вона материлась, зустрівшись з розлучницею....
А визнання виборів недійсними на цій ОТГ просто чіпляє інтереси партії Європейська Солідарність, яка втрачає свій процент (незначний, як в масштабах області), як переможець виборів в Київській області. Тому ЄС прямо зацікавлене, щоб результати на цих дільницях не були пожерені.
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30.10.2020 18:34 Відповісти
Класс!!! Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1" - Цензор.НЕТ 368

А ведь могли и сюжет с РТР в качестве доказательств предоставить.
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30.10.2020 19:34 Відповісти
Ахахахаха))))))
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30.10.2020 20:23 Відповісти
васильков вы дебилы
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30.10.2020 20:25 Відповісти
 
 