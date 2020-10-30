Порошенко назвав п'ять кроків для виходу з конституційної кризи в Україні. ВIДЕО

На додаток до епідеміологічної, економічної і безпекової кризи, країна занурюється у морок конституційної кризи. Вихід з конституційної кризи, до якої привело бажання Зеленського отримати абсолютну владу, починається з повернення влади в правове поле.

Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена впродовж його президентського терміну, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак. Однією з таких атак є рішення Конституційного Суду України, судді якого відчули нетерпимість Банкової до антикорупційних органів - переконаний Порошенко.

"Без зайвих слів очевидно, що може думати про рішення Конституційного Суду наша команда. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців із кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд і сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я уже говорив, у повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п’ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні чверть століття", - нагадав п'ятий президент.

Лідер "ЄС" зазначив, що всі ці кроки є частиною європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом. Рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків - застерігає п'ятий президент.

"Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. У суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці", - переконаний Порошенко.

"Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося уже п’ятий рік, а "Слуги" декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз", - говорить Порошенко.

Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування у засобах масової інформації. "Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

"І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група "За майбутнє". Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського", - нагадує Порошенко.

"Факти – річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це – сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової із розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів", - прогнозує лідер опозиції.

Лідер "ЄС" зазначає, що таким шляхом будувався авторитаризм у Білорусі, у Росії та країнах Центральної Азії. "Але для чого так далеко ходити? Саме через "на сто відсотків свій" Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями. Якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі", - говорить Порошенко.



"Що має зробити Зеленський, щоб суспільство йому повірило?



По-перше. Почитати Конституцію і повернутися у правове поле. По-друге. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади у Конституційному Суді. По-третє, організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань. По-четверте, продовжити судову реформу у середній апеляційній та нижній ланках судової системи.

По-п'яте. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить усі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний", - перерахував лідер "Європейської Солідарності".



Щоб вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. "Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково у правовому полі. Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом", - нагадує Порошенко.



"Боротьба з корупцією – це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко. Але демократія – це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Вас намагаються обдурити. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому – значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо", - резюмував п'ятий президент.