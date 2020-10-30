"Байрактари" знищили три вірменські 300-мм РСЗВ БМ-30 "Смерч" відразу після запуску ракет. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило відео, на якому безпілотники "Байрактар" знищують РСЗВ БМ-30 "Смерч" після запуску ракет по містах Барда і Тертер.
Відео опубліковано на каналі Міноборони Азербайджану в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи Азербайджанської Армії виявили позиції ще двох РСЗВ "Смерч" збройних сил Вірменії, які обстріляли мирне населення і цивільну інфраструктуру в містах Барда і Тертер", - сказано в описі до відео.
У міноборони Азербайджану стверджують, що РЗСО "Смерч" були знищені сьогодні після обіду.
Нагадаємо, 28 жовтня Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі міста Барда, при якому, як стверджує офіційний Баку, були використані касетні снаряди і загинув 21 мирний житель.
У Міноборони Вірменії заявили, що війська не вели вогонь з РСЗВ "Смерч" і це брехливе обвинувачення. При цьому азербайджанську сторону звинуватили в ракетному обстрілі міст невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) Шуша і Степанакерт.
Журналісти американського видання Vice провели власне розслідування. Вони прийшли до висновку, що при обстрілі Барди використовувалися заборонені касетні снаряди російського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
-З чого куме такi судження?
-З того як вони Смерчи уработали з холодной головою.Могли ведь по горячему с ходу после пуска!
-Так.Але?
-Але довели цель до места дислокации и жахнули со всем БК
Война в Карабахе началась с одностороннего желания карабахских армян выйти из состава Азербайджанской ССР - это был чистой воды сепаратизм. Армяне отстранили азербайджанцев от органов местной власти, блокируя им доступ и пользуясь численным преимуществом (таки в целом в Карабахе армян было значительно больше) и фактически перестали выполнять указания из Баку.
В ответ на это некоторые горячие азербайджанцы собрались в группы и пошли на Степанакерт. И азербайджанская же милиция встала перед ними и случились стычки - азербайджанцев с азербайджанцами! А дальше ситуация уже полностью вышла из под контроля. Ведь чем больше крови, тем выше градус ненависти. К тому же время такое - развал союза, чехарда в армии - вы представляете что такое армия Азербайджана в те годы? Это куча новобранцев, которые автомат первый раз в руки взяли, это нехватка подготовленных офицеров, это пальба из орудий "непонятно куда", это голодные солдаты в тылу на полигонах... Сегодня ситуация совсем другая. У Азербайджана много вооружений, подготовленные офицеры, нет проблем со снабжением и господство в воздухе.
> сообщает известный военкор, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов, который работает на линии фронта в Республике Арцах (самоназвание Карабаха).
«Вопрос Арцаха поставят ребром на съезде Союза Добровольцев Донбасса (СДД). Как стало известно проекту WarGonzo от источников, близких к руководству СДД, на внеочередном съезде, который состоится 31 октября, обсудят вопрос отправки российских добровольцев на помощь Арцаху.
Также отметим, что откроют съезд экс-помощник президента РФ Владислав Сурков и глава СДД Александр Бородай. По информации WarGonzo, на мероприятии также будет заявлено о создании новой политической организации.
З початку війни в зоні нагірно-карабахського конфлікту вірмени почали створювати фейкові сторінки, зокрема в соціальних мережах, для поширення брехливих «новин».
Для припинення подібних випадків був створений сайт www.fake.az для масової подачі скарг.
Відвідавши сайт, можна без реєстрації внести в базу посилання на профілі і сайти, на які є скарга. Крім того, через внесені в бази посилання можна поскаржитися Facebook, Telegram, Apple, Google і іншим компаніям, а також ознайомитися з причинами скарг, внесених в базу даних.
На додаток, за допомогою сторінки @FakeazBot в додатку Telegram, можна додати посилання на фейкові новини і сторінки в базу, інформує Trend.
https://t.me/s/war_front/
спочатку почитайте визначення геноциду,а потім пишіть ...
щоб не получалася ось така муйня :
*Война носит таки характер геноцида, **учитывая технологическое отставание
не має зв"язку між 1 і 2..
И что же - Сахакян оказался этаким «адвентистом с армянским акцентом»? Эта версия, без сомнения, имеет право на существование. Но куда вероятнее другое: в Армении наличествует такой дефицит, пардон, «пушечного мяса», что под ружьё приходится ставить даже тех, кому, по логике вещей, участвовать в боевых действиях ну никак не полагается.
А ты уверен что тебя будут информировать о таких ударах? Ты считаешь что обязаны информировать?