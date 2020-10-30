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Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
Патрульна поліція України опублікувала ще одне відео, на якому видно момент початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності в Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Патрульної поліції в Фейсбук.
На відео видно, як автомобіль, рухаючись з боку вулиці Михайлівської перетнув Хрещатик, попри півсфери, які повинні були б обмежити його рух, виїхав на тротуар, де протаранив припарковане авто і зсунувши його на кілька метрів, виїхав на Майдан, де згодом збив пішоходів.
Нагадуємо, сьогодні в центрі Києва джип виїхав на тротуар, де збив пішоходів. За даними МВС, водій був тверезий.
Топ коментарі
+22 Elvic Vic
показати весь коментар30.10.2020 20:04
+16 Максим Воронцов a6167232
показати весь коментар30.10.2020 20:36
+12 Мила Нелла
показати весь коментар30.10.2020 20:55
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Будь ласка, зачекайте...
А не внедорожник, который не могут остановить городские бетонные бордюры.
Больной человек должен был ездить на ЗАЗ-968 30 л.с. с тремя передачами.
За 30 лет посадили только одну вадительку Лексуса, и то потому шо убить больше 5-ти баранов за один раз это уже не комильфо.
Верить экспертизам? Ой, не смешите мышей!
Так шо путем долгой тридцатилетней массовой политико-воспитаательной работы обшество приучено к тому, шо все чиновники врут, а судьи, прокуратура и менты их лхраняют.
Поэтому то шо КОЗЛЫ - это факт с с вероятностью до 99%.
Насчет КАЗНИТЬ - тут сначала надо с людьми такое предложение обсудить. Я например за гильотину...
водій повинен відповісти з те,що у такому стані сів за кермо і за смерть людей(З Необережності).
Оязательно в центре страны. На самом видном месте, специально перед камерами, специально с трезвым водителем. Ниткой вели куда хотели, тупо просто рисовали как свободные художники....
Ну вы это имя уже знаете, это некий Пропердон. У них они его называют ихней надеждой!
Да, да , это тот который непосредственно занимался биологическим вирусом. Не путайте с Петруханом, тот строго по ИТ. ....Гы-гы-гы, и очень обижается, когда его Петрушканом называют.
Интересные детали рассказываю, да? А вы просто подставляйте в этот пазл рядом окружающие события и вас фсьо станет на свои места.