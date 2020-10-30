УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6121 відвідувач онлайн
Новини Відео ПодіїКиївські новини
33 134 135
ДТП (4211) Київ (13848) патрульна поліція (1400)

Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

Патрульна поліція України опублікувала ще одне відео, на якому видно момент початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Патрульної поліції в Фейсбук.

На відео видно, як автомобіль, рухаючись з боку вулиці Михайлівської перетнув Хрещатик, попри півсфери, які повинні були б обмежити його рух, виїхав на тротуар, де протаранив припарковане авто і зсунувши його на кілька метрів, виїхав на Майдан, де згодом збив пішоходів.

Нагадуємо, сьогодні в центрі Києва джип виїхав на тротуар, де збив пішоходів. За даними МВС, водій був тверезий.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Да вы что , какой микроинсульт ?!
При микроинсульте первое что теряет больной , так это координацию движений -- это значит способность рулить (да ещё и на 270 градусов ?) , тормозить и жать на газ .
Если бы такое было оно бы по инерции врезалось в здание "Вареничной" , шо на уклу Институтской и Хрещатика ... А тут демонстрируется и координация и моторика недюжая -- со сменой скорости притормаживанием и ускорением ...
Говорю , шо чувак принял "лечебный канабис" или коки нанюхался !
показати весь коментар
30.10.2020 20:04
+16
Читаю комменты и диву даюсь: "заслаб", "людина була непритомною"..... Люди, вы чего??? Да если бы он был "непритомним", то ехал бы прямо, пока какое-либо препятствие его не остановит! "Непритомному" чуваку, которому "погано", хватило сил выворачивать в разные стороны руль, давить на газ, но "не хватило сил" нажать педаль тормоза?! Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5792 До каких пор вас, стадо баранов, будут давить и избегать наказания, а вы из под колёс бешеных тачек будете блеять: "ему погано", "непритомний", ища оправдания вашим убийцам???!!! Это ЖЕСТЬ!!! Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 7258

Лично я вижу УМЫШЛЕННУЮ демонстрацию в самом центре столицы. Демонстрацию того, что "вас можно уничтожить средь бела дня в самом сердце Украины и мне за это не будет ровным счётом НИЧЕГО!" И самое ужасное, что с нашими "судами" ему таки ничего и НЕ БУДЕТ!!! Это ПЛЕВОК вам в лицо! И я догадываюсь, кто за этим стоит. Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 1376
показати весь коментар
30.10.2020 20:36
+12
Смотрим 00 : 33 мин . и 21 сек. сознательный таран припаркованного авто и обЪезд
рулем вправо-влево.

Ровер по траектории движения должен упасть за парапет ,
но прокладка за рулем выравнивает траекторию.
т.е. авто было управляемо.
т.е. все эти плакальщики о бедном больном замолвите слово- сплошное окозамыливание персоны ВИпа.За 2-х погибших и 7 разбитых авто -
минимум 15 лет пусть доживает с конфискацией нажитого не посильным трудом
в пользу пострадавших.
Родственникам погибших женщин -
соболезнование.
показати весь коментар
30.10.2020 20:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
По видео понятно - эпилептику-дибилу выдали права.
показати весь коментар
30.10.2020 21:33 Відповісти
Инвалиду - инвалидную машину.
А не внедорожник, который не могут остановить городские бетонные бордюры.
Больной человек должен был ездить на ЗАЗ-968 30 л.с. с тремя передачами.
показати весь коментар
30.10.2020 22:25 Відповісти
Перед тим як лягти спати,завжди читаю коментарі всіляких **експертів** ,вони завжди дають ТОЧНІ відповіді на любі каверзні питання!!! Розбираються в усьому,але цим самим хочуть показати які вони ВУМНІ,цн просто кошмар!! Та почекайте висновки,а тоді вже репетуйте,що за люди!!! Я колись не міг повірити,що людина без голови може ще пройти і не 10 м, А таки це можливо!!! Тут і КПП грає велику роль,і його стан здоров*я,і багато чого,пригадайте історію в Німеччині,як грузовик в натовп влетів,один випадок--терорист,а другий ЧП. Дуже шкода нізащо загиблих,ДУЖЕ!!!
показати весь коментар
30.10.2020 21:48 Відповісти
Ну ладно, доморощенные эксперты-дурни, но верить ментовским экспертизам , выложенным в честных(не медведчук,ахметов, так коломойский) СМИ -это как?
показати весь коментар
30.10.2020 21:57 Відповісти
Стасік, мабуть ти і є той самий "експерт", бо я тут в коментах не знайшов "Точних" відповідей на питання. Просто люди висловлюють версії та гіпотези, і ніхто (!) не сказав, що його версія "точна" ! Краще б ти вже йшов спатки, і нехай тобі мама казочку прочитає на ніч. Спокійної ніченьки тобі і мультиків в снах...
показати весь коментар
30.10.2020 22:55 Відповісти
Моїй мамці---ВІЧНА ПАМ*ЯТЬ!!! Ти в коментах не знайшов,що його вже потрібно лінчувати? Не знайшов,що він п*яний,обкурений і тд. А мультики я не дивлюсь ну років десь 60-т,це тобі можливо треба їх подивитись!! Вкажіть,де є експертиза МВС,читав тільки,що був тверезий,хоча аналіза крові не було. Люди завжди висловлюють гіпотези,які часто хочуть бачити,міліціонер не прстрілив колеса якомусь недоумку,а той в зупинку заїхав--МЕНТ КОЗЕЛ!!! Міліціонер стріляв і при цьому влучив у пасажира------МЕНТА КАЗНИТЬ!!! Кому що,не вгодиш!!
показати весь коментар
30.10.2020 23:26 Відповісти
Ты в какой стране живешь, пацан?
За 30 лет посадили только одну вадительку Лексуса, и то потому шо убить больше 5-ти баранов за один раз это уже не комильфо.
Верить экспертизам? Ой, не смешите мышей!
Так шо путем долгой тридцатилетней массовой политико-воспитаательной работы обшество приучено к тому, шо все чиновники врут, а судьи, прокуратура и менты их лхраняют.
Поэтому то шо КОЗЛЫ - это факт с с вероятностью до 99%.
Насчет КАЗНИТЬ - тут сначала надо с людьми такое предложение обсудить. Я например за гильотину...
показати весь коментар
31.10.2020 07:16 Відповісти
Для меня, водителя с малым опытом вождения комментарии очень важны. Пытаюсь увидеть чужие ошибки, чтобы не допустить своих.
показати весь коментар
31.10.2020 07:58 Відповісти
Интересно, если бы такое случилось где-то в Афганистане - долго бы он протянул ?
показати весь коментар
30.10.2020 22:20 Відповісти
тут все обсуждают причины, а сделать вывод как в Европе никто не желает? Что пешеходные зоны должны быть надежно( ****, надежно) огорожены, не бабки распилены на распиленные бетонные шарики, а надежная ограда пешеходной зоны!!! От пьяного, от больного, от юродивого, от любого...
показати весь коментар
30.10.2020 22:25 Відповісти
Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 9311Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 8137
показати весь коментар
30.10.2020 22:47 Відповісти
под травой такое не мочат, тут что-то потяжелее
показати весь коментар
30.10.2020 22:56 Відповісти
Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 7363
показати весь коментар
30.10.2020 23:04 Відповісти
Лицо одутловатое, как у нарика.
показати весь коментар
30.10.2020 23:17 Відповісти
Похоже перестал вставать бабы отвернулись ,вот и крышу сорвало, что часто с подобными и бывает
показати весь коментар
30.10.2020 23:36 Відповісти
чуваку 66 лет. некоторые в таком возрасте как растения
показати весь коментар
31.10.2020 08:02 Відповісти
Лучеб этого тваря тогда павешали а не люстрировали
показати весь коментар
31.10.2020 08:04 Відповісти
даблин, после установки камер всё пошло не так.
показати весь коментар
30.10.2020 23:10 Відповісти
Короче любовница бросила или жигуль сделал (обогнал) на пред идущем перекрёстке, а дальше крышу рвануло,работником КС вроде как не является
показати весь коментар
30.10.2020 23:30 Відповісти
Видно, что автомобиль абсолютно неуправляем. Ркль никто не крутил, газ никто не давил(автомат сам едет и на небольших уклонах ускоряется), стопы тоже загораются в момент удара только. Человек явно без сознания.
показати весь коментар
31.10.2020 00:17 Відповісти
Как раз видно что рулит и рулит на людей.
показати весь коментар
31.10.2020 00:47 Відповісти
Есть другое видео, никуда он не рулит
показати весь коментар
31.10.2020 06:36 Відповісти
если рулит на людей-значит террорист!
показати весь коментар
31.10.2020 13:30 Відповісти
Никуда он не рулит, авто катится абсолютно неуправляемо, по дуге и подпрыгивая на всех препятствиях
показати весь коментар
31.10.2020 19:58 Відповісти
Ага - и без сознания говорить умеет на видео ))))))))
показати весь коментар
31.10.2020 08:06 Відповісти
Сознание навсегда теряют???
показати весь коментар
31.10.2020 19:59 Відповісти
Під час ДТП на Майдані Незалежності загинули дві людини
показати весь коментар
31.10.2020 04:37 Відповісти
Символическая история: чиновник высокого уровня ехал себе, и тут - Майдан Независимости. Какие у него ассоциации: ответвенность чиновников отменили, (это просто праздник какой то), а, тут "майданутые" опять нарисовываются в своих протестах. И проснулось в ветеране чиновничьего фронта неконтролируемое желание всех передавить, сколько ж терпеть можно? Понятно, что это всего лишь предположение. Что мы знаем о природе хабарников. Помните "золотой теленок", постоянно прятаться, когда хочется жить на широкую ногу. Это ж какие надо нервы иметь? И, никто бедненьких не поймет, пожалеет. Ну, разве что за деньги. Как бы там не было, люди погибли, это главное. Это надо помнить.
показати весь коментар
31.10.2020 08:19 Відповісти
З відео бачу,що водій мав повертати праворуч,нажав на газ і у цей момент втратив свідомість...

водій повинен відповісти з те,що у такому стані сів за кермо і за смерть людей(З Необережності).
показати весь коментар
31.10.2020 11:27 Відповісти
_Ага. И без сознания машину объехал. Иди свои сказки умственно отсталы излагай, там у тебя есть какие-то шансы.
показати весь коментар
31.10.2020 14:42 Відповісти
Ну надеюсь всем уже понятно??? Или еще нет? ...Что и все равно еще нет? Это было просто демонстрация возможностей зеленых.
Оязательно в центре страны. На самом видном месте, специально перед камерами, специально с трезвым водителем. Ниткой вели куда хотели, тупо просто рисовали как свободные художники....
показати весь коментар
31.10.2020 12:03 Відповісти
Я знаю одного, кто у них *********!! ...заявляет - а что они нам могут сделать? Онииииии безсильны.
Ну вы это имя уже знаете, это некий Пропердон. У них они его называют ихней надеждой!
Да, да , это тот который непосредственно занимался биологическим вирусом. Не путайте с Петруханом, тот строго по ИТ. ....Гы-гы-гы, и очень обижается, когда его Петрушканом называют.
Интересные детали рассказываю, да? А вы просто подставляйте в этот пазл рядом окружающие события и вас фсьо станет на свои места.
показати весь коментар
31.10.2020 12:22 Відповісти
там, насколько я знаю, помню, стоят какие-то полусферы, и что? зачем они?, мало ли что может случится, вдруг бы тормоза у кого отказали, Киев весь похож на американские горки..., где, блин, бордюры, почему людей ничего не защищает от транспорта, и кто в этом виноват?
показати весь коментар
31.10.2020 19:48 Відповісти
винен мужик в тому, що хворий сідає за руль. Імхо це те саме що сідати пяним. Ну визви драйвера заплати бабло хай тебе на твоїй машині відвезе додому, но нє самєц. Чи присяде я хз. Був би я суддею, те що він хворий було б обтягуючою обставиною як і алкоголь.
показати весь коментар
01.11.2020 13:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 