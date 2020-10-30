Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності. ВIДЕО

Патрульна поліція України опублікувала ще одне відео, на якому видно момент початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Патрульної поліції в Фейсбук.

На відео видно, як автомобіль, рухаючись з боку вулиці Михайлівської перетнув Хрещатик, попри півсфери, які повинні були б обмежити його рух, виїхав на тротуар, де протаранив припарковане авто і зсунувши його на кілька метрів, виїхав на Майдан, де згодом збив пішоходів.

Нагадуємо, сьогодні в центрі Києва джип виїхав на тротуар, де збив пішоходів. За даними МВС, водій був тверезий.