Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях. ВIДЕО
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Васильківський міський суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів на дев'яти дільницях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, суддя Олег Марчук зазначив, що надані докази не дозволяють встановити незаконне голосування на згаданих ділянках в кількості, що перевищує 5%.
Крім того, на декількох дільницях було прострочено термін подачі позовної заяви.
Також суддя зазначив, що наданий як доказ сюжет каналу 1+1 є загальноінформативним і не називає номери дільниць, де могли статися порушення.
Кандидат від "Слуги народу" Андрій Шевченко повідомив, що подаватиме апеляцію на це рішення.
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