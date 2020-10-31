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Київська область (3133) суд (8043) Васильків (71) Слуга народу (2544)

Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Васильківський міський суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів на дев'яти дільницях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суддя Олег Марчук зазначив, що надані докази не дозволяють встановити незаконне голосування на згаданих ділянках в кількості, що перевищує 5%.

Крім того, на декількох дільницях було прострочено термін подачі позовної заяви.

Також суддя зазначив, що наданий як доказ сюжет каналу 1+1 є загальноінформативним і не називає номери дільниць, де могли статися порушення.

Кандидат від "Слуги народу" Андрій Шевченко повідомив, що подаватиме апеляцію на це рішення.

Читайте також: Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1". ВІДЕО

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Топ коментарі
+17
Не хотели по-тихому - обо#рались по громкому. Феерия !!!
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30.10.2020 20:32
+13
Найщиріші вітання зєбілам! Від всієї душі! Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 5932

Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 9740
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30.10.2020 20:40
+7
)))))ну да,если ,конечно,отбросить,что зесрань их пару месяцев заставляла это сделать
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30.10.2020 20:42
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Не хотели по-тихому - обо#рались по громкому. Феерия !!!
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30.10.2020 20:32 Відповісти
власть Украины - это народ Украины! И народ Украины не признает этот суд конституционный и этих судей - это вообще непонятно кто, какие то жулики. И за эти махинации народ Украины может взять под арест этих судей и Судить их на своем народном Суде!
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30.10.2020 20:35 Відповісти
)))))ну да,если ,конечно,отбросить,что зесрань их пару месяцев заставляла это сделать
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30.10.2020 20:42 Відповісти
Отличная новость ! 🤢🤡💩🎪🐲🎒 скоро совсем исчезнут !
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31.10.2020 00:47 Відповісти
Это усё продажные судьи Порошенко Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 2714
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30.10.2020 20:36 Відповісти
***** - тебе Порох до сих пор не даёт покоя , он тебя перхоть *********** всю жизнь будет преследовать
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30.10.2020 22:17 Відповісти
Знакешь, когда боженька раздавал мозги, в твоих был включен
Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 1556
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30.10.2020 22:24 Відповісти
И это круто)
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30.10.2020 20:39 Відповісти
То ти подруга цієї курви Баласинович? Тоді все сходиться.
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31.10.2020 00:45 Відповісти
Найщиріші вітання зєбілам! Від всієї душі! Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 5932

Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 9740
показати весь коментар
30.10.2020 20:40 Відповісти
Суди тримають ніс по вітру. Згадайте як після першого туру президентських виборів у 2019 суди активно приймали рішення на користь клоунів. А тепер коли влада з-під ніг утікає, суди відмовляють.
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31.10.2020 01:32 Відповісти
 
 