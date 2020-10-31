Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях. ВIДЕО

Васильківський міський суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів на дев'яти дільницях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суддя Олег Марчук зазначив, що надані докази не дозволяють встановити незаконне голосування на згаданих ділянках в кількості, що перевищує 5%.

Крім того, на декількох дільницях було прострочено термін подачі позовної заяви.

Також суддя зазначив, що наданий як доказ сюжет каналу 1+1 є загальноінформативним і не називає номери дільниць, де могли статися порушення.

Кандидат від "Слуги народу" Андрій Шевченко повідомив, що подаватиме апеляцію на це рішення.

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