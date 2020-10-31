Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк. ВIДЕО

Судді КС не захищали Конституцію. Вони захищали виключно себе і свої статки. А зараз вони розповідають про теорію конституційного права. Це не теорія конституційного права. Це теорія змови проти української держави.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 30 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк нагадав, що 2003-го Конституційний суд ухвалив рішення "під диктовку Віктора Медведчука, що два терміни президента – це один термін президента": "Потім Конституційний суд приймає рішення у 2010 році, що можна формувати коаліцію тушок. Потім КС приймає рішення, що Конституцію можна змінити без рішення Верховної Ради України і без того, щоб народ приймав це рішення на референдумі. І таким чином Віктор Янукович отримує диктаторські повноваження президента, на які він не обирався. Це стало однією з причин Майдану".

Крім того, зазначив він, КС у 2010 році ухвалив рішення відмовити в конституційному поданні про офіційне тлумачення, чи може російський Чорноморський флот перебувати на території української держави: "Таким чином Конституційний суд фактично дозволяє Януковичу продовжити перебування Чорноморського флоту до 2042 року і стає співучасником інтервенції Російської Федерації на територію української держави".

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Потім, 2019-го, Конституційний суд ухвалив рішення про розпуск парламенту. "Всі аплодували, щоправда, це рішення КС не має нічого спільного ні з Конституцією, ні з законом. Вони тоді хотіли сподобатися президенту і задовольнити суспільні потреби".

"А зараз Конституційний суд приймає рішення про скасування закону про незаконне збагачення. І тепер КС просто бере і накриває гробовою плитою всю антикорупційну реформу", - наголосив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк нагадав, що уже 10 років - з того часу, як Янукович через КС узурпував владу, - він виступає за ліквідацію КС і передачу конституційних повноважень Конституційного суду до окремої палати Верховного суду України.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що рішення Конституційного суду не просто підриває підвалини антикорупційної реформи, а взагалі загрожує перспективі членства України в ЄС: "Нам не просто перестануть вірити – нас перестануть пускати в ЄС", - підкреслив Арсеній Яценюк, нагадавши, що він на посаді голови уряду вносив до ВР антикорупційне законодавство, і Україна тоді виконала всі 144 пункти для отримання безвізу: "І тут враз ми можемо втратити і безвізовий режим, і взагалі перспективу членства України в ЄС".

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Щодо президентського проєкту закону щодо КС, Арсеній Яценюк наголосив: "Не знаю, хто президенту радить. Мені цей проєкт закону нагадує те, як президенту порадили провести опитування. Не давайте подачу корумпованим суддям Конституційного суду. Це антиконституційний суд. Не можна іти тим самим шляхом, яким ідуть вони".

Арсеній Яценюк підкреслив, що на невідкладне позачергове засідання парламенту потрібно внести законопроєкт, який дає можливість і надалі перевіряти декларації й спосіб життя всіх державних службовців, "і надалі зобов’язати всіх суддів бути так само підзвітними українському народу, як підзвітні всі державні чиновники".

"Також президент повинен був внести нову редакцію закону про Конституційний суд. Треба змінити процедури. Не дати можливості суддям узурпувати державну владу", - наголосив він.

"Але так само не треба дати можливості цим же суддям звинувачувати президента держави чи Верховну Раду України в порушенні Конституції. Ніхто не має права порушувати українську Конституцію - ні КС, який тлумачить її під себе, ні президент України, який є гарантом української Конституції", - сказав він.

"Моральна і правова сторона повинна бути на боці президента. Він повинен зобов’язати Конституційний суд через парламент і через свої законодавчі ініціативи виконувати українську Конституцію і захищати її, а не ґвалтувати Основний Закон, що вкотре зробив Конституційний суд України", - наголосив Арсеній Яценюк.