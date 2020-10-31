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КС (1154) Яценюк (2478)

Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Судді КС не захищали Конституцію. Вони захищали виключно себе і свої статки. А зараз вони розповідають про теорію конституційного права. Це не теорія конституційного права. Це теорія змови проти української держави.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 30 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк нагадав, що 2003-го Конституційний суд ухвалив рішення "під диктовку Віктора Медведчука, що два терміни президента – це один термін президента": "Потім Конституційний суд приймає рішення у 2010 році, що можна формувати коаліцію тушок. Потім КС приймає рішення, що Конституцію можна змінити без рішення Верховної Ради України і без того, щоб народ приймав це рішення на референдумі. І таким чином Віктор Янукович отримує диктаторські повноваження президента, на які він не обирався. Це стало однією з причин Майдану".

Крім того, зазначив він, КС у 2010 році ухвалив рішення відмовити в конституційному поданні про офіційне тлумачення, чи може російський Чорноморський флот перебувати на території української держави: "Таким чином Конституційний суд фактично дозволяє Януковичу продовжити перебування Чорноморського флоту до 2042 року і стає співучасником інтервенції Російської Федерації на територію української держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк

Потім, 2019-го, Конституційний суд ухвалив рішення про розпуск парламенту. "Всі аплодували, щоправда, це рішення КС не має нічого спільного ні з Конституцією, ні з законом. Вони тоді хотіли сподобатися президенту і задовольнити суспільні потреби".

"А зараз Конституційний суд приймає рішення про скасування закону про незаконне збагачення. І тепер КС просто бере і накриває гробовою плитою всю антикорупційну реформу", - наголосив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк нагадав, що уже 10 років - з того часу, як Янукович через КС узурпував владу, - він виступає за ліквідацію КС і передачу конституційних повноважень Конституційного суду до окремої палати Верховного суду України.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що рішення Конституційного суду не просто підриває підвалини антикорупційної реформи, а взагалі загрожує перспективі членства України в ЄС: "Нам не просто перестануть вірити – нас перестануть пускати в ЄС", - підкреслив Арсеній Яценюк, нагадавши, що він на посаді голови уряду вносив до ВР антикорупційне законодавство, і Україна тоді виконала всі 144 пункти для отримання безвізу: "І тут враз ми можемо втратити і безвізовий режим, і  взагалі перспективу членства України в ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи

Щодо президентського проєкту закону щодо КС, Арсеній Яценюк наголосив: "Не знаю, хто президенту радить. Мені цей проєкт закону нагадує те, як президенту порадили провести опитування. Не давайте подачу корумпованим суддям Конституційного суду. Це антиконституційний суд. Не можна іти тим самим шляхом, яким ідуть вони".

Арсеній Яценюк підкреслив, що на невідкладне позачергове засідання парламенту потрібно внести законопроєкт, який дає можливість і надалі перевіряти декларації й спосіб життя всіх державних службовців, "і надалі зобов’язати всіх суддів бути так само підзвітними українському народу, як підзвітні всі державні чиновники".

"Також президент повинен був внести нову редакцію закону про Конституційний суд. Треба змінити процедури. Не дати можливості суддям узурпувати державну владу", - наголосив він.

"Але так само не треба дати можливості цим же суддям звинувачувати президента держави чи Верховну Раду України в порушенні Конституції. Ніхто не має права порушувати українську Конституцію - ні КС, який тлумачить її під себе, ні президент України, який є гарантом української Конституції", - сказав він.

"Моральна і правова сторона повинна бути на боці президента. Він повинен зобов’язати Конституційний суд через парламент і через свої законодавчі ініціативи виконувати українську Конституцію і захищати її, а не ґвалтувати Основний Закон, що вкотре зробив Конституційний суд України", - наголосив Арсеній Яценюк.
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Топ коментарі
+11
Здесь одного зедурака убери и все наладится
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31.10.2020 12:25
+11
Ольга Кирилюк

14 год ·

Прослідкуйте логіку подій:

1. Депутати ОПЗЖ і замайбахи вносять подання до КСУ про скасування антикорупційного законодавства ще влітку. Але Суд чекає, не виносить рішення аж до кінця виборів.

2. Далі суд виносить рішення. І хто нам це повідомляє? Любитель квартир і жінок - Сірожа Лещенко. Ліпший друг зеленої влади. І робить це в істеричній формі, накидаючи нам побільше емоцій.

3. Тут же закривають доступ до е-декларацій і НАЗК заявляє, що через це неможливо оголосити результати щойно проведених виборів. Народ офігіває.

4. Коломойський кидає клич своїм борцунам - Єгорці, Вітальці й Володі-каратісту. Ті починають кричати, що в усьому винен Порох, і звуть усіх на мітинг із закликом валити КСУ.

5. Зеленський скликає РНБО, нагинає уряд, щоб той скасував своїм розпорядженням рішення КСУ і повернув доступ до декларацій. Тобто здійснює повний правовий бєспрєдєл. І тут же вносить до Ради законопроект, яким хоче розпустити КСУ. Таке рішення є абсурдом і порушенням законодавства і здорового глузду. А ще й світить кримінальною відповідальністю самому ЗЕ. Але в нього вже є бєспрєдєльний розгін попередньої Ради. Він по ходу, не дуже розбирається у праві. Але шо нам за нього переживати. Воно, убоге, бачило, куди йшло.

6. Шабуніни кидаються рятувати репутацію Санича, починають називати його рішення історичним! Прям як польоти на Марс. Чи куди він там зібрався летіти? Одним словом, вихваляють його й виправдовують знесення КСУ.

7. Портнов заявляє, що КСУ потрібно зносити! Портнов!!! Тобто юрист Януковича спільно із Зеленським - хоче знесення КСУ!

8. Судді КСУ дають пресконференцію, де заявляють, що, виявляється, доступ до е-декларацій вони своїм рішенням не закривали. А заява НАЗК тільки сприяла накручуванню загальної істерики навколо суду.

«Треба просто звернутися до нас за роз'ясненням, і ми пояснили б, що ніякий доступ до декларацій закривати не треба. А все можна легко вирішити, змінивши всього два слова з законі. Бо в законі написано «відповідальність за умисне подання завідомо недостовірних відомостей», а як довести, що хтось зробив це завідомо й умисно? Це практично неможливо. Тому ми й визнали ці пункти неконституційними», - заявив у своєму інтерв'ю один із суддів Сліденко. Також він сказав, що Офіс президента здійснює особисто на нього тиск уже давно. Навіть змусив написати заяву на звільнення.

Також він заявив, що на них тиснуло НАЗК. Зокрема цього суддю звинуватили в тому, що він поїхав за кордон на 10 днів, назвали це корупцією і відкрили справу. По суті, він натякає, що спочатку суддів загнали в кут - відкривши проти них справи, а цим автоматично підштовхнули їх визнати антикорупційне законодавство неконституційним, аби себе врятувати від цих справ.

Отже, коли ви чуєте, що Зеленський нібито не знав, що суд прийме таке рішення, - це неправда. Це просто відмазка, аби виправдати поданий до ради антиконституційний проект, яким Вова хоче розігнати суд.

Бо всі ці факти говорять, що ОПЗЖ + Коломойський + Зеленський діяли в цьому сценарії в одній команді. Усе було розіграно з самого початку.

Виявляється, конституційну катастрофу, у яку веде нас нині Зеленський, можна легко виправити, внісши просто відповідні зміни до закону!

Натомість Зе приймає рішення тупо знести увесь КСУ.

Для чого?

Теперішній склад суду не дасть погодження на закріплення окремого статусу Донбасу в Конституцію. А от наново обраний зі своїх людей - запросто. І взагалі - новий, лояльний склад - зробить усе, що хоче і ОПЗЖ, і Вова з Єрмаком! А це й відміна Закону про мову! І про освіту! І вічне правління Зе! І взагалі увесь можливий треш, який ми навіть уявити собі поки що не можемо!
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31.10.2020 12:27
+11
Нужно нейтрализовать пару-тройку кукловодов, тогда ситуация точно начнет меняться.
Без Медведчука, Коломойского и Портнова ситуация поменяется самым кардинальным образом.
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31.10.2020 12:29
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Здесь одного зедурака убери и все наладится
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31.10.2020 12:25 Відповісти
Ну или зедурок СЛУЧАЙНО , сдохнет от передоза.
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31.10.2020 12:27 Відповісти
Суддів Конституційного Суду обирав парламент в якому партія яценюка Народний фронт мала найбільшу фракцію! Фактично політичну кризу в Україні сторив яценюк та порошенко, призначивши на посади суддів Конституційного Суду агентів путіна! Я думаю яценюк та порошенко мають сісти в тюрму за зраду України разом з суддями Конституційного Суду.
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31.10.2020 12:53 Відповісти
щоб думати,потрібно мати мозги в черепку,що на шиї прикріплений, а не тирсу.Хіба рішення КС про відміну е- декларування було прийняте за Порошенка і Яценюка, а чи саме за Поршенка було прийняте те,що зараз ,за "зе" скасував КС??? Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9003
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31.10.2020 13:04 Відповісти
для того .щоб рашисту щось активізувати в Україні ,на місці Порошенка мав бути встановлений пропутінський активізатор"зелений слуга" тирс є тирса,,, Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 482
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31.10.2020 13:32 Відповісти
Нагадай, хто очолював МВС за часів Президента Порошенка і біля кого він зараз ? Тоді міністром він став по квоті Народного фронту.
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31.10.2020 14:11 Відповісти
Я бачу в адмінів Цензора підгорає, мабуть голосують за порошенка! Повторюю ще раз загальновідомі факти - порошенко призначав путінських агентів на посади не тільки в Конституційний Суд а й в поліції та інші силові структури та на адміністративні посади! Докази цьому є призначення суддів Конституційного суду порошенком та від парламенту по квоті БПП, призначення кримського мента Шевцова керівником Вінницького УМВС, кримського мента Головіна керівником Одеського УМВС та по керівникам інших УМВС теж було масса питань про їх зв'язки з російськими спецслужбами. Шевцов ходив на мітинги в Криму на підтримку путіна після окупації, Головін дружить досі з Поклонською, екс-прокуроршею з Криму.
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31.10.2020 14:26 Відповісти
Закінчуй брехати, або розберись в питанні спочатку.

Судді Конституційного суду, які скасували покарання за недостовірне декларування призначались:

- троє Януковичем
- 2 у березні 2014 парламентом
- 2 осінню 2019
- 4 у період з 2015 по 2018 (тобто період Порошенка, але!не по його квоті).

Проти рішення пролосувало 4 судді Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.
Всі вони і тільки вони, ніхто інший, були призначені безпосередньо паном Порошенко.
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31.10.2020 14:00 Відповісти
Я повторно розміщу тут інформацію зі фейсбук сторінки Центру протидії корупції про суддів Конституційного суду які голосували за злочинне рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення!!!! Маю надію що той модератор який витер цю інформацію, буде звільнений накуй.

Центр Протидії Корупції

29 жовтня о 19:36 ·

Ви просили імена суддів КС, які вбили антикорупційну реформу і відкинули нас на роки назад. 11 "героїв", яких варто знати в обличчя:

Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Олександр Тупицький (в центрі). Призначений Януковичем у травні 2013 року. Ексголова Куйбишевського райсуду Донецька. Фігурант антикорупційних розслідувань. Має конфлікт інтересів, бо приховав купівлю земельної ділянки в Криму.

Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Олександр Касмінін. Призначений Януковичем у вересні 2013 року. Ексголова Апеляційного суду Полтавської області.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Олександр Литвинов. Призначений з'їздом суддів у лютому 2013 року. Екссуддя Апеляційного суду Донецької (а згодом і Львівської) області.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Ігор Сліденко (в центрі вгорі). Призначений Верховною Радою у березні 2014 року (квота ВО Свобода). Суддя-доповідач у справі про декларування. Має конфлікт інтересів, бо отримав протокол від НАЗК за те, що не повідомив про зміни в майновому стані.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Сергій Сас. Призначений Верховною Радою у березні 2014 року (квота ВО Батьківщина). Колишній нардеп від Батьківщини.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Віктор Кривенко. Призначений з'їздом суддів в листопаді 2015 року. Ексголова Ради суддів України.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Володимир Мойсик (в центрі знизу). Призначений Порошенком у січні 2016 року. Колишній депутат від Нашої України. Має конфлікт інтересів, бо отримав протокол від НАЗК за те, що не повідомив про зміни в майновому стані.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Віктор Городовенко. Призначений з'їздом суддів у листопаді 2017 року. Ексголова Апеляційного суду Запорізької області.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Ірина Завгородня (внизу праворуч). Призначена Верховною Радою у вересні 2018 року (квота БПП). Екссуддя Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Має конфлікт інтересів, бо внесла недостовірні відомості в декларації.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Галина Юровська. Призначена з'їздом суддів у жовтні 2019 року. Екссуддя Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3906 Петро Філюк. Призначений з'їздом суддів у жовтні 2019 року. Ексголова Апеляційного суду Волинської області. Фігурант антикорупційних розслідувань.
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31.10.2020 14:32 Відповісти
Мойсик призначений по квоті президента Петром Порошенко.
Завгородня призначена Верховною Радою по квоті БПП.

"2 осінню 2019"
Це ви так підкресюєте, що вони нібито мають відношення до Зелі? Але вони були призначені по квоті суддів, а не президента. Зеля там жодного суддю не призначив, якщо бути чесним.
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31.10.2020 16:57 Відповісти
Тільки за час, поки не було доступу до реєстру, пан Головатий швиденько вніс правки. Чесний, аж очі виїдає.
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31.10.2020 18:39 Відповісти
Не...стадо зеленое тупое еще нужно из рады убрать...
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31.10.2020 12:28 Відповісти
Да там реально дебилов , 50 человек , остальные быстро перекрасятся.
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31.10.2020 12:30 Відповісти
то вже похiдна
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31.10.2020 12:34 Відповісти
Нужно нейтрализовать пару-тройку кукловодов, тогда ситуация точно начнет меняться.
Без Медведчука, Коломойского и Портнова ситуация поменяется самым кардинальным образом.
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31.10.2020 12:29 Відповісти
кто ж их устранит-то..
вроде,про украинского Гитлера пока не слыхать было,или я что-то пропустил ?
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31.10.2020 12:50 Відповісти
Коломойский - фигурант уголовного дела в США.
Там за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, вполне можно всю жизнь прожить за государственный счет.
Медведчук, своими действиями, уже давно заслужил приличный срок.
Но дело в том, что при существующем законодательстве, обвинить его в шпионаже или измене интересам Украины, просто невозможно: надо менять закон.
Портнов - см пункт Медведчук.
И не надо Гитлера, виселиц и дешевого популизма.
Даже если просто выдать Коломойского по запросу из США, многие проблемы перестанут быть таковыми.
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31.10.2020 12:58 Відповісти
в том-то и фокус,что вся дорога Алоизыча была выстроена исключительно в рамках действующего законодательства - просто у нас мало кто читает подобные исследования,и,уж тем более - предаёт огласке крамольные выводы - ибо побеждённых судят..
http://imtw.ru/topic/40732-pravovaya-sistema-tretego-reiha/
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31.10.2020 14:12 Відповісти
Ех, два хороших снайпери, і ситуація в країні нормалізується.Плюс два герої України.
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31.10.2020 14:20 Відповісти
Арсений, мы уже полтора года имеем "членство"..... Решение КС не просто подрывает антикоррупционную реформу, а угрожает перспективе членства Украины в ЕС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4593
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31.10.2020 12:42 Відповісти
Я вижу,Вы с ним,Наташа,напрямую общаетесь?А не могли бы у него уточнить,где именно находится "Стена"?Уж очень посмотреть хочется)
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31.10.2020 13:41 Відповісти
Во блин , а я уже и забыл , что Кролик вообще был . А тут : БАЦ и этот чел вылез из того небытия где оно было.
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31.10.2020 12:26 Відповісти
Ольга Кирилюк

14 год ·

Прослідкуйте логіку подій:

1. Депутати ОПЗЖ і замайбахи вносять подання до КСУ про скасування антикорупційного законодавства ще влітку. Але Суд чекає, не виносить рішення аж до кінця виборів.

2. Далі суд виносить рішення. І хто нам це повідомляє? Любитель квартир і жінок - Сірожа Лещенко. Ліпший друг зеленої влади. І робить це в істеричній формі, накидаючи нам побільше емоцій.

3. Тут же закривають доступ до е-декларацій і НАЗК заявляє, що через це неможливо оголосити результати щойно проведених виборів. Народ офігіває.

4. Коломойський кидає клич своїм борцунам - Єгорці, Вітальці й Володі-каратісту. Ті починають кричати, що в усьому винен Порох, і звуть усіх на мітинг із закликом валити КСУ.

5. Зеленський скликає РНБО, нагинає уряд, щоб той скасував своїм розпорядженням рішення КСУ і повернув доступ до декларацій. Тобто здійснює повний правовий бєспрєдєл. І тут же вносить до Ради законопроект, яким хоче розпустити КСУ. Таке рішення є абсурдом і порушенням законодавства і здорового глузду. А ще й світить кримінальною відповідальністю самому ЗЕ. Але в нього вже є бєспрєдєльний розгін попередньої Ради. Він по ходу, не дуже розбирається у праві. Але шо нам за нього переживати. Воно, убоге, бачило, куди йшло.

6. Шабуніни кидаються рятувати репутацію Санича, починають називати його рішення історичним! Прям як польоти на Марс. Чи куди він там зібрався летіти? Одним словом, вихваляють його й виправдовують знесення КСУ.

7. Портнов заявляє, що КСУ потрібно зносити! Портнов!!! Тобто юрист Януковича спільно із Зеленським - хоче знесення КСУ!

8. Судді КСУ дають пресконференцію, де заявляють, що, виявляється, доступ до е-декларацій вони своїм рішенням не закривали. А заява НАЗК тільки сприяла накручуванню загальної істерики навколо суду.

«Треба просто звернутися до нас за роз'ясненням, і ми пояснили б, що ніякий доступ до декларацій закривати не треба. А все можна легко вирішити, змінивши всього два слова з законі. Бо в законі написано «відповідальність за умисне подання завідомо недостовірних відомостей», а як довести, що хтось зробив це завідомо й умисно? Це практично неможливо. Тому ми й визнали ці пункти неконституційними», - заявив у своєму інтерв'ю один із суддів Сліденко. Також він сказав, що Офіс президента здійснює особисто на нього тиск уже давно. Навіть змусив написати заяву на звільнення.

Також він заявив, що на них тиснуло НАЗК. Зокрема цього суддю звинуватили в тому, що він поїхав за кордон на 10 днів, назвали це корупцією і відкрили справу. По суті, він натякає, що спочатку суддів загнали в кут - відкривши проти них справи, а цим автоматично підштовхнули їх визнати антикорупційне законодавство неконституційним, аби себе врятувати від цих справ.

Отже, коли ви чуєте, що Зеленський нібито не знав, що суд прийме таке рішення, - це неправда. Це просто відмазка, аби виправдати поданий до ради антиконституційний проект, яким Вова хоче розігнати суд.

Бо всі ці факти говорять, що ОПЗЖ + Коломойський + Зеленський діяли в цьому сценарії в одній команді. Усе було розіграно з самого початку.

Виявляється, конституційну катастрофу, у яку веде нас нині Зеленський, можна легко виправити, внісши просто відповідні зміни до закону!

Натомість Зе приймає рішення тупо знести увесь КСУ.

Для чого?

Теперішній склад суду не дасть погодження на закріплення окремого статусу Донбасу в Конституцію. А от наново обраний зі своїх людей - запросто. І взагалі - новий, лояльний склад - зробить усе, що хоче і ОПЗЖ, і Вова з Єрмаком! А це й відміна Закону про мову! І про освіту! І вічне правління Зе! І взагалі увесь можливий треш, який ми навіть уявити собі поки що не можемо!
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31.10.2020 12:27 Відповісти
"Решение КС не просто подрывает антикоррупционную реформу, а угрожает перспективе членства Украины в ЕС, - Яценюк." - Именно. Зелёные слуги кремля делают всё с одной целью: вернуть Украину под власть кремля.
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31.10.2020 12:29 Відповісти
Решение КС не просто подрывает антикоррупционную реформу, а угрожает перспективе членства Украины в ЕС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 938
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31.10.2020 12:30 Відповісти
Как бы не "реформировали" КС, Конституционный суд в нищей, воюющей стране, обязательно будет использоваться против нее ее врагами. Если даже выберут самых честных, пречестных судей КС, все равно перед такими огромными деньгами,которые им будут предлагать, скурвятся и продадут Украину. Это 100%. Выход один - ликвидировать законно каким-то образом КС и передать его функции ВС.
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31.10.2020 12:33 Відповісти
А если ВС будут ещё больше давать? КС в Украине крайне необходим.Реформирование один из составляющих вопросов.Должна быть обязательно предусмотрена индивидуальная ответственность а не коллегиальная.Также КС должен уйти от мотивации отвечать *правильно там написано в Конституции или нет*,а должен отвечать соответствует Конституции -*ДА* или *НЕТ*
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31.10.2020 13:15 Відповісти
Все что вы пишите уже не поможет КС, это, как мертвому припарки. КС полностью себя, дискредитировал, как гос. институт в глазах народа. Надо принимать радикальные меры.
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31.10.2020 15:30 Відповісти
КС останется,уверен в этом.Правда от зелёных идиотов можно ожидать всего что угодно.Вся власть,когда дорос до юнашеского возраста(60-е годы) и по сей день, для меня она дискредитирована. Ваш взгляд ведёт к уничтожению государственных институтов,к которым особенно стремятся опзжопники и иногда это позволяет себе сегодняшний президент.Хремлядь будет кипитком ссать, если такое случится.А вот сегодняшних судей необходимо привлечь к уголовной ответственности по статье измена Родины.Реформирование КС должно происходить без ручного исполнения.Эта задача только парламента,Но вот о его качестве большие сомнеия.из-за того, кто там находится.Немного о дискредации.Были выборы и после 2004 и после 2014.Так что их не допускать к выборам? Какой народ.такая и власть и такие законы.
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31.10.2020 16:17 Відповісти
"Нам не страшні московькі воші,нам страшні українські гниди." (с)
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31.10.2020 12:33 Відповісти
Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
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31.10.2020 12:41 Відповісти
КИЕВ. 31 октября. УНН. Пока реестр деклараций был закрыт от граждан из-за решения Конституционного Суда, народные депутаты вносили в него сообщения об изменениях в имущественном состоянии, передает УНН.
Так, в частности, народный депутат Григорий Суркис внес информацию о погашении кредита на общую сумму 100,98 миллиона гривен.
Хотя раньше в декларации Суркиса был указан только один кредит на миллион евро от аффилированной с ним же английской компании Lumil Investments LLP.
Кроме Суркиса, изменения в декларацию внес нардеп Петр Порошенко.

Последний задекларировал 22,5 миллиона гривен дивидендов от своего инвестиционного фонда.
Также, пока реестр был закрыт, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подали ряд судей, которые декларировали свою зарплату, как они это делают ежемесячно.
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31.10.2020 12:43 Відповісти
Решение КС не просто подрывает антикоррупционную реформу, а угрожает перспективе членства Украины в ЕС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1043
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31.10.2020 12:50 Відповісти
Всі * екси * стають шибко зарозумними ..Чому ж Югік . будучи Генпрокурвором . не нищив ту прокацапську гниду !?
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31.10.2020 13:03 Відповісти
бо ти не чітаешь того ,шо написано...
нищити треба прийняттям законів у Раді.
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31.10.2020 13:23 Відповісти
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2304 Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4698
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31.10.2020 12:57 Відповісти
Согласен, но с дополнением и пояснением о моральной стороне.1)Судьи КС совершили приступление и они должны быть привлечины к уголовной ответственности по статье государственная изиена.2)Моральная сторона должна быть на стороне президента, но не у Зеленского потому, что он 1,5г. только и занимается насилием государственных институтов!!!
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31.10.2020 12:59 Відповісти
Да бы привлечь судью, должно еще большинство в ради проголосовать, ибо у них неприкосновенность, а на это было бы интересно посмотреть.
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31.10.2020 13:06 Відповісти
К сожалению такие совковые хитрож.... законы.И данная ситуация подтверждает качество работы власти,которая существует десятилетиями.Большого интиреса не проявляю.Для меня на сегодняшний день он явно предсказуем.Мне надо факт,который получу от деятельности всех институтах государственной власти,для того,чтобы делать правильный вывод нанимая их себе на работу и делать свой анализ..Всегда так поступал и никогогда не было стыдно за своё содеянное и как я чувствую, то не ошибался.
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31.10.2020 14:08 Відповісти
Выползло дерьмо.
Очень просится к корыту, а ни его, ни Юльку пе подпускают.
Стране достаточно вашего авакова, свиньи!
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31.10.2020 13:03 Відповісти
ЮВТ до чего дошла, что ,первое, поддержала это ничтожество ляжко , которое назвало ее 'кремлевской зозулей' и, второе, устами Власенко поддерживает абсолютно деструктивное и антиукраинское решение КС. Если бы это было до выборов, то от неё отвернулся бы ее послед6ий электорат. Жаль, что развенчиваются мифы - ляжко с вилами и в ролексе и вечномолодая ЮВТ в ее любимом луи виттоне уже плотно ассоциируются у людей с 30 годами лжи.
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31.10.2020 13:12 Відповісти
Сегодня, вместо того чтобы топтать Зе( за которого я не голосовала) , надо его поддержать в вопросе смены состава КСУ,
Разговоры про спектакль от мертветчука ОТ ЛУКАВОГО - КСУ сегодня почти полностью работает на хремль , мертветчука и Портнова . Потому надо состав изменить
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31.10.2020 13:03 Відповісти
По нынешним судьи нужно проверить их декларации и их родни, найти зарубежные виллы и счета

Такое скандальное решение судьи ВЫНЕСЛИ НЕ БЕСПЛАТНО - они же не самоубийцы 😀😀😀
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31.10.2020 13:06 Відповісти
Вот только не надо ЭТИ хремлевские страшилки постить
ЯНЕКА ВЫГНАЛИ , и идём в ЕС . Все кто мешает - вон с дороги
Хватит большевикам и коррупционерам , ворам и Мертветчукам , олигархам и Портновым издеваться над страной
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31.10.2020 14:21 Відповісти
Я тактику хремля знаю - ЗАТЯНУТЬ ЛЮБОЙ ПРОЦЕСС И ПРИДУМАТЬ КАК ВЫКРУТИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ
потому действовать надо быстро , а того кто мешает - в Ростов
Чаушеску тоже без Конституции расстреляли
Сегодня Румыния в ЕС, Шангене, НАТО
Сегодня румыны живут как европейцы.
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31.10.2020 14:31 Відповісти
А какие-то были перспективы? Этот клоун еще с 13 года эту лапшу вешает.
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31.10.2020 13:03 Відповісти
Я не слышала раньше, чтобы Яценюк выступал за ликвидацию КС. То есть , если и выступал, то очень тихо. Сейчас реально говорит правильные вещи, что всегда и было отличительной чертой Яценюка, когда он без портфеля.
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31.10.2020 13:05 Відповісти
Яценюк опытный, мог бы сейчас отодвинуть фсб Ермака. Если у ЗЕ ума хватит
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31.10.2020 13:07 Відповісти
Я голосовала когда-то за него на парламентских выборах. За его партию. Он опытный и очень хитрый. Я тогда видела его в Жулянах без охраны, скромно пившим кофе в аэропортовском кафе, сидящим на пластиковом стуле - а тогда он уже был первым номером Батькивщины вместо ЮВТ. Какой честный и скромный политик, - подумала тогдашняя наивная я.
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31.10.2020 13:16 Відповісти
Яценюка сожрал хремль и ещё кое-кто 😀😀😀
А все политики - продажные или наивные .
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31.10.2020 13:21 Відповісти
'Ещё кто-то его сожрал' на радость кремлю, но он сам виноват в этом, так как у нас главный парламент, а он был премьером

Потом не все так однозначно. Хотя однозначна проукраинская позиция Яценюка, а на то время и это уже было немало. Его методы зарабатывания остались просто продолжением методов януковича, и все это было после Майдана, и это было ужасно. Ведь все хотели банду геть, а не новую банду.
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31.10.2020 13:35 Відповісти
Напомню.Его правильная и очень существенная борьба с проукраинским парламентом особенно со Свободой) на предмет газовой игла была в 2014г.И он добился этого с 5-й попытки.Отказ исполнительной власти.которой он руководил, от премий и включения пониженного коэффициента своих зарплат.И это одно из существенных достижений(газовый вопрос) для Украины. Свобода,справедливость,равноправие -это один из лозунгов коммунистов,который они украли у французской революции,Такого они никогда не смогли бы достичь!!! Но народ этому прожектёрству верил и сейчас в основном считает деньги в чужом кармане утешая себя *что все воры*.Верить политикам-это мягко говоря наивно.Ваши надежды всегда рухнут. Верьте только себе,не обманывайте себя и делайте правильный выбор для себя.
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31.10.2020 14:42 Відповісти
Хто як вважає, що краще для України в нинішній ситуації: розпустити цей склад КСУ і сформувати новий чи ліквідувати КСУ взагалі?
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31.10.2020 13:08 Відповісти
Его нельзя просто так распустить по нынешнему законодательству, ровно как и ликвидировать его как институт, для этого нужна конституционная реформа и сильное большинство в раде, чего тоже, возможно, нет. Ну давайте допустим, что такое понятие, как верховный суд, перестает существовать, что тогда будет препятствовать принятию абсолютно антигуманных, противоречивых или абсурдных законов? Завтра смогут набрать голоса за то, что 2х2=5, и подпишут, и никому будет возразить или оспорить это.
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31.10.2020 13:14 Відповісти
І це очевидно, бо головне - боротьба з корупцією.
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31.10.2020 13:17 Відповісти
Потому что им всем по куй и яйценюку в том числе.. они тридцать лет убивают и грабят наше государство и кто-нибудь, хоть одно туловище хотя бы среднего уровня село???? И куй сядет..
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31.10.2020 13:17 Відповісти
Сеня як геморой - то сховається то вилізе )))
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31.10.2020 13:22 Відповісти
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9131

...
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31.10.2020 13:27 Відповісти
Все теперь переквалифицировались из докторов в знатоков конституции? А может Петро Алексеевич во время каденции принял бог знает какое законодательство, что его так легко сковырнуть можно? Петя еще много подводных камней заложил, готовимся.
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31.10.2020 13:36 Відповісти
Я хоть не фанат Пороха, но этот законодательный треш существует с самого начала независимости, и никто им не занимается. Вот на днях читал, что кто-то там заикался об импичменте президенту за его выходки, как будто у нас всё в порядке с этим законом))). Этот же треш касается и референдумов и кучи всего прочего, закона о продаже земли, языке, амнистии, майдане. Всё в каком-то полуподвешенном, с юр. точки зрения, состоянии.
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31.10.2020 14:11 Відповісти
Опять за своё.В очередной раз подтверждаешь,что без него тебе не возможно прожить.Это диагноз.Многие уже потихоньку своё состояние здоровья улучшают.
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31.10.2020 14:50 Відповісти
Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1364
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31.10.2020 15:10 Відповісти
А где при этом порох?
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31.10.2020 15:16 Відповісти
Тут больше половины таких придавленных. Они все платные тролли, потенциальные зеки.
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31.10.2020 15:17 Відповісти
Зеки,сомневаюсь.Их беспошадно трюмачить надо и если бы попали бы туда,были бы шестаками или питухами. о ком говорите-всё это фуфлыжники,сявки.кидалы.беспредельщики.которые за слова не отвечали и об которых ноги вытирают.
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31.10.2020 16:29 Відповісти
Перспективам вступу в ЄЄ заважає багато чого. В тому числі і дії кудявлоба за багато років.
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31.10.2020 13:57 Відповісти
А в далеко идущих планах ***** так и предусмотрено- Украина внеблоковая и ВНЕ ЕС. А то, что проект решения КСУ четко совпадает с его мечтами и чаяниями, уже подтвердили авторитетные политики ведущих стран и экономик мира. Враги в центре принятия жизневажных для Украины решений! И эти РЕШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ИСПОЛНЕНИЮ И НЕ МОГУТ БЫТЬ НИКЕМ ОСПОРЕНЫ! Это все еще ДНО или уже ниже?
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31.10.2020 14:08 Відповісти
Творцы нынешнего конституционного кризиса - Коломойский и Медведчук.
Цель - разрушение Украины, как того добивается кремль !
Медведчуку понятно для чего, а для Коломойского это единственный шанс на стабильное убежище.

Нигде в мире для него места нет, после смены власти не будет для него места и в Украине, а грядущая смена власти после местных выборов уже носится в воздухе.
Поэтому выход для Коломойского остался один - превращение Украины в Сомали, где нет законов, где нет центральной власти, где "страна" представляет из себя просто набор зон, контролируемых бандами. Крупными бандами вроде Днепропетровского олигархического клана и мелкими бандами вроде батальона Спарта в процветающем "днр".
Где нет ничего - ни закона, ни институций, ни медицины, ни социальных программ, ни полиции, ни армии, ни свободного бизнеса; где нет даже граждан, а есть бароны, их подручные и бесправные рабочие особи.
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31.10.2020 14:08 Відповісти
Все,що потрібно знати про КСУ та запроданську гниду тупіцькага!

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303
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31.10.2020 14:10 Відповісти
На самом деле, даже Тимошенко хочет посадить Януковича и ХЛА на бутылку. При ней бы донецкий вообще не стал бы председателем КС, а если бы учудил такое как сейчас, мигом отправился на бутылку.
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31.10.2020 14:37 Відповісти
Этот Яценюк очень умный человек.
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31.10.2020 15:15 Відповісти
Может кто-то другой украл. У него очень честное лицо.
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31.10.2020 15:28 Відповісти
Решение КС подрывает путь к членству в ЕС. Решение Зеленского подрывает основу существования Украины.
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31.10.2020 15:39 Відповісти
сірОжа,кацапсіна,срань ти лапотная,закінчуй жерти лайно.
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01.11.2020 00:22 Відповісти
сєня державник,тому і рейтинг свій загубив.реформи робити важче,ніж займатись популізмом.
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31.10.2020 16:56 Відповісти
 
 