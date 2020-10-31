Членкиня виборчкому в селі на Чернігівщині Бутенко розповіла про масові порушення на виборах. ВIДЕО

Під час виборів у 208 окрузі в Чернігівській області Олег Ляшко програв депутатський мандат представнику "Слуги народу" Анатолію Гуньку, проте мало хто знає, що ще відбувалося на виборах в окрузі.

Членкиня виборчої комісії в селі Бурімка Валентина Бутенко розповіла, як відбувались вибори до Ічнянської ОТГ, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, глава комісії махлювала бюлетенями, результати підганялися під потрібні - на користь глави Ічнянської ОТГ Оксани Андріанової, за якою стоїть місцевий агробарон Віктор Кияновський. Це відбувалось за цілковитого потурання місцевої поліції, контрольованої Кияновським. Сам агробарон йшов на вибори від партії "Рідний дім" мера Чернігова Владислава Атрошенка. Підрахунок голосів триває до сьогодні, і, як каже Бутенко, махінації з бюлетенями і протоколами тривають.

Порушення були і в день, коли привезли вперше бюлетені. Їх ніхто не закрив - просто залишили в кімнаті.

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Крім того, ніхто не проводив навчання членів комісії, голова ДВК не хотіла видавати протокол Бутенко, деякі протоколи були пронумеровані.

У день голосування на дільницю зайшов чоловік, у якого було написано на окремому папірці, за кого і як голосувати. До кабінки заходили по три людини.

Бутенко стверджує, що більше, ніж потрібно, людей голосували на виїзді - бюлетені брали двічі. Бутенко побачила, що серед тих, хто проголосував, був дідусь, яким вона опікується. Хоча він не дуже грамотний і пас корів того дня. До нього ніхто не приїжджав.

Бюлетені перераховували вдома у секретаря.

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На відео згадуються:

Оксана Андріанова - голова Ічнянської ОТГ до виборів 25 жовтня, кандидатка від партії "Рідний дім".

Валентина Колосова, яка очолювала список партії Ляшка на виборах до Ічнянської ОТГ. На виборах у 208 окрузі Ляшко підтримав Кияновського, а той - Ляшка.

Олена Бутурлим - кандидатка на голову Ічнянської ОТГ від "Батьківщини", яка виступала як альтернатива Андріановій. Саме у неї зникали голоси внаслідок махінацій голови комісії.

Коваленко - секретар виборчої комісії.

Кириченко - член ДВК.

Семенець Галина - голова комісії ДВК у Бурімці.

Вахно - член комісії ДВК від "Батьківщини", який переметнувся до табору Кияновського.

Аліна Бутенко - член ДВК від ОПЗЖ, дочка Валентини Бутенко.

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