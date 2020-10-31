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Новини Відео Політика України Місцеві вибори-2020
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Членкиня виборчкому в селі на Чернігівщині Бутенко розповіла про масові порушення на виборах. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Під час виборів у 208 окрузі в Чернігівській області Олег Ляшко програв депутатський мандат представнику "Слуги народу" Анатолію Гуньку, проте мало хто знає, що ще відбувалося на виборах в окрузі.

Членкиня виборчої комісії в селі Бурімка Валентина Бутенко розповіла, як відбувались вибори до Ічнянської ОТГ, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, глава комісії махлювала бюлетенями, результати підганялися під потрібні - на користь глави Ічнянської ОТГ Оксани Андріанової, за якою стоїть місцевий агробарон Віктор Кияновський. Це відбувалось за цілковитого потурання місцевої поліції, контрольованої Кияновським. Сам агробарон йшов на вибори від партії "Рідний дім" мера Чернігова Владислава Атрошенка. Підрахунок голосів триває до сьогодні, і, як каже Бутенко, махінації з бюлетенями і протоколами тривають.

Порушення були і в день, коли привезли вперше бюлетені. Їх ніхто не закрив - просто залишили в кімнаті.

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Крім того, ніхто не проводив навчання членів комісії, голова ДВК не хотіла видавати протокол Бутенко, деякі протоколи були пронумеровані.

У день голосування на дільницю зайшов чоловік, у якого було написано на окремому папірці, за кого і як голосувати. До кабінки заходили по три людини.

Бутенко стверджує, що більше, ніж потрібно, людей голосували на виїзді - бюлетені брали двічі. Бутенко побачила, що серед тих, хто проголосував, був дідусь, яким вона опікується. Хоча він не дуже грамотний і пас корів того дня. До нього ніхто не приїжджав.

Бюлетені перераховували вдома у секретаря.

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На відео згадуються:

Оксана Андріанова - голова Ічнянської ОТГ до виборів 25 жовтня, кандидатка від партії "Рідний дім".

Валентина Колосова, яка очолювала список партії Ляшка на виборах до Ічнянської ОТГ. На виборах у 208 окрузі Ляшко підтримав Кияновського, а той - Ляшка.

Олена Бутурлим - кандидатка на голову Ічнянської ОТГ від "Батьківщини", яка виступала як альтернатива Андріановій. Саме у неї зникали голоси внаслідок махінацій голови комісії.

Коваленко - секретар виборчої комісії.

Кириченко - член ДВК.

Семенець Галина - голова комісії ДВК у Бурімці.

Вахно - член комісії ДВК від "Батьківщини", який переметнувся до табору Кияновського.

Аліна Бутенко - член ДВК від ОПЗЖ, дочка Валентини Бутенко.

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Топ коментарі
+8
И к чему эта статья ?
Если она это все видела, то почему не написала в соответствующие органы ?
Если видела и промолчала, это тоже преступление
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31.10.2020 16:34
+3
Однако в целом выборы были демократичными с минимальным числом незначительных нарушений. Членкиня виборчкому в селі на Чернігівщині Бутенко розповіла про масові порушення на виборах - Цензор.НЕТ 2935
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31.10.2020 16:52
+2
Не відступай! Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 2689
Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 7329
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31.10.2020 16:34
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скотиняки! олєжку абідєлі...ну нічьо він як бойовий .... поставить кого тре раком Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 308
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31.10.2020 16:29 Відповісти
Не відступай! Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 2689
Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 7329
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31.10.2020 16:34 Відповісти
Поцікавтеся про цього Гунька.Кадр.
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31.10.2020 22:24 Відповісти
И к чему эта статья ?
Если она это все видела, то почему не написала в соответствующие органы ?
Если видела и промолчала, это тоже преступление
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31.10.2020 16:34 Відповісти
Нарушения на выборах, серьезное преступление.
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31.10.2020 16:50 Відповісти
Однако в целом выборы были демократичными с минимальным числом незначительных нарушений. Членкиня виборчкому в селі на Чернігівщині Бутенко розповіла про масові порушення на виборах - Цензор.НЕТ 2935
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31.10.2020 16:52 Відповісти
"Членкиня" - обоссанные зебилы...
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31.10.2020 16:57 Відповісти
Нє жільєц ана посьля єтава.
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31.10.2020 22:23 Відповісти
члєн в партію ляшко це для них кайф.
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31.10.2020 16:57 Відповісти
как говаривал тАварищ Сталин ( тамбовский волк ему тАварищ кАнечно...)- не главное как гАласуют, главное как подсчитают...- европейська Африка- а нам щось про догогу в ЕС триндять...
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31.10.2020 16:59 Відповісти
никто уже про ЕС не трындит. Зебилы заявили шо будут догонять Белорусь.
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31.10.2020 17:07 Відповісти
если у этой барышни есть доказательства то под суд комиссию , если нет то эту даму под суд. вот тогда начнется порядок в стране
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31.10.2020 16:59 Відповісти
Как там торговля вороаанным лесом ?
Бизнес в поряде ?
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31.10.2020 17:11 Відповісти
я сейчас быдло развожу типа тебя)))) отбоя нет от вас тупых)))
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31.10.2020 17:18 Відповісти
Бутенко увидела, что среди проголосовавших - дедушка, которого она опекает. Хотя он не очень грамотный и пас коров в тот день. К нему никто не приезжал. - так в чем проблема? В том, что дедушка проголосовал? В том, что к нему никто не приехал? Или - что коровки остались невыпасены, т.к. дедушке пришлось голосовать ибо к нему никто не приехал? Ляшком попахивает история. Только не коронавирусным, а тем, с вилами)))
Источник: https://censor.net/ru/v3228322
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31.10.2020 17:00 Відповісти
Где заявление от этой барышни в палыцию))Или олеженька подмазал на бучу)))
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31.10.2020 17:06 Відповісти
Аномальная явка четко говорит про фальсификацию.
А "победа" слуг урода говорит в чью пользу фальсифицировали.
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31.10.2020 17:31 Відповісти
Калнишевский снова не читатель и не слушатель,лишь бы навонять на всех и вся..Ведь четко же сказала членкиня,что очень много пришли голосовать,и по домам ездили и по полям ловили избирателей.Ведь она,по прстоте,подтвердила высокую явку.
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01.11.2020 09:06 Відповісти
ось обличчя звичайного члена комісії ( прибиральниці, посудомийки , доярки , сторожа ...) без вищої освіти ,без знання законів та процедури голосування ! головне ,щоб хорошо голосували! мені теж доводилось з такими працювати на виборах той пішов , другий напився, та не вірно порахувала на іншу швидка настя напала ,вибори це весело і пізнавально !
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31.10.2020 18:29 Відповісти
Отменить надо и посадить.
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31.10.2020 18:43 Відповісти
правильно писати НЕ "ЧЛЕНкиня", а "ВАГІНА"!!!! Протилежне від слова ЧЛЕН є слово ВАГІНА! Використовуйте ФЕМІНІТИВИ правильно!
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01.11.2020 01:49 Відповісти
Софт,ты придурок?Вопрос же в том,что не противоположность,а именно равенство во всем..Поэтому и командир и команДЫРКА.
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01.11.2020 09:02 Відповісти
ну добре, якщо тобі так сильно не подобається слово "вагіна", то можеш використовувати "дирка"... суті не сильно міняє!
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01.11.2020 09:29 Відповісти
на виборах зеля повчився у проффесора. дуже "талановитий" а от память слабенька.
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01.11.2020 19:39 Відповісти
 
 