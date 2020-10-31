Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив. ВIДЕО

Журналісти поцікавилися у мешканців села Підвисоцьке Кіровоградської області, чому ті проголосували на місцевих виборах за засудженого за вбивство екснардепа Віктора Лозінського.

Про це йдеться у новому сюжеті проєкту Бігус.інфо, передає Цензор.НЕТ.

Спершу селяни відмовлялися відповідати, чи підтримували Лозінського на виборах, та потім підтвердили.

"Це конфіденційна інформація. За результатами видно ж, що проголосували… Це таке.. Що було раніше – я там не був, це було раніше. Ми будемо дивитися, що буде тепер", – сказав мешканець Підвисоцького.

Це ж у коментарі ведучому заявила інша мешканка села. На уточнення журналіста, чи знає вона про вбивство, вчинене Лозінським, жінка відповіла ствердно.

"Ну та й що? Що тут такого? А скільки у вас там в Києві вбивають депутати людей, машинами насмерть збивають. Та хто там знає, чи полював?! Боже, ну як на полювання ходять, там випадковості всілякі є", – сказала мешканка.

Ще один чоловік пояснив, що Лозінський зробив "багато добра".

"Ви знаєте, скільки тут добра зробив? Ну і що! Інші теж вбивають. То таке – що він людину вбив. А скільки він добра зробив для людей. І люди за ним пішли: машину "швидку" взяв, садочок зробив, лікарню робив, школу робив. Людям похилого віку дрова дає. Що вам треба", – пояснив він.

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Нагадаємо, Підвисоцька ОТГ відноситься до Голованівської району, де в 2009 році і сталося вбивство. Пан Балицький заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

Сам Лозінський напередодні виборів дав інтерв'ю, в якому назвав себе директором агропідприємства і заявив, що домігся справедливості і зняв всі судимості.

У 2007 році пан Лозінський, який був аграрним бізнесменом в Кіровоградській області, обирався депутатом парламенту від БЮТ. 16 червня 2009 р поблизу смт Голованівськ сталося вбивство. Після інциденту з компанією в складі Віктора Лозінського, прокурора району, начальника міліції району та єгеря загинув місцевий житель Валерій Олійник.

Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона. Верховна Рада зняла з Лозінського недоторканність і позбавила мандата, після цього він зник, його оголосили в розшук. Віктора Лозінського затримано у березні 2010 року. Його звинуватили в умисному вбивстві. За версією слідства, місцевого жителя убили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні. У квітні 2011 року Лозінського засудили на 15 років ув'язнення. Він повинен був вийти на свободу у 2025 році, винним себе не визнав.

Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці). У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років. У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю звинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило термін ув'язнення до 10 років. Після чотирьох років за гратами в червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на свободу "за станом здоров'я".

Проте після громадського резонансу прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці. Уже в 2016 р Лозінському перерахували термін ув'язнення за "законом Савченко", згідно з яким день в СІЗО вважається за два, і він вийшов на свободу. У травні 2019 р. Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозінського. А в вересні це рішення, як заявляє Лозінський, підтвердив Верховний Суд.