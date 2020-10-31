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На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Мінську на спільному марші жінок і людей з інвалідністю почалися затримання. Наразі відомо про затримання двох дівчат поблизу Парку Горького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.

На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання 01
На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання 02

Читайте також: Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але потрібно переконатися, яка їхня позиція щодо Криму й агресії РФ, - Кулеба

На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання 03
На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання 04
На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання 05

Спочатку в столиці Білорусі планувалося проведення двох окремих акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка, але потім дівчата, які вийшли на жіночу акцію, об'єдналися з маршем людей з інвалідністю.

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Сьогодні протестують і в білоруському Гродно. Там силовики перекрили центральні вулиці, щоб заблокувати рух колони протестувальників. "Людей забирають і на самому проспекті, і у дворах, куди вони почали тікати", - зазначає видання.

На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання 06
На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання 07

Дивіться також: Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей. ФОТО
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Топ коментарі
+15
Певно квітів замало несуть.
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31.10.2020 17:02
+6
Интересно, эти клуши могут ясно сформулировать что они хотят?
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31.10.2020 17:04
+6
такие новости я уже даже по диагонали не просматриваю
скушно и ожидаемо...
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31.10.2020 17:12
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Певно квітів замало несуть.
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31.10.2020 17:02 Відповісти
Надо им за Лозинского проголосовать
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31.10.2020 17:08 Відповісти
не могут
рабы-с
а у рабов нет права голоса
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31.10.2020 17:12 Відповісти
Виносили вже свої. Потрібно бізнес налагоджувати - наші возити.
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31.10.2020 17:12 Відповісти
Интересно, эти клуши могут ясно сформулировать что они хотят?
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31.10.2020 17:04 Відповісти
они не хотят лукашенко с его застоем
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31.10.2020 17:10 Відповісти
этого совершенно недостаточно
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31.10.2020 17:13 Відповісти
В чем заключается застой? Бедорусы ходят строем, им запрещают посещать европу, ходить в кафе рестораны, клубы по интересам, они голодают и без машин? Он ограничивает их сексуальную ориентацию? Не платит зарплаты? Что именно их не устраивает?
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31.10.2020 17:44 Відповісти
Шо усатый ******** управляет страной 26 лет .
Даже мясник сралин успел за 25 лет власти сдохнуть , а этот всё никак не решиться наложить на себя руки ! Пора уже ему делать харакири !!!
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31.10.2020 18:07 Відповісти
Мной жена 40 лет управляет, и ничего, только толстею.
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31.10.2020 18:12 Відповісти
так ты уже 40 лет существо-живот(((
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01.11.2020 01:16 Відповісти
Да хоть 30, если он сохранил экономику и предприятия, если к нему договаривающиеся олигархи приходят на полусогнутых. Другое дело, проходной двор как на Украине, для разных политических шавок и территория обкатки технологий по обдуриванию и раздевания народа.
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31.10.2020 20:22 Відповісти
шоб ім разрішилі гаваріть па русскі...ніхто нє запрєщял?...так ніхто і нє разрєшал...думайтє...
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31.10.2020 17:11 Відповісти
Вони не хочуть займатися інтимом з ху-лом з участю луки, хочуть побавитись з Тихановською. На акциях в Минске и Грозно начались задержания - Цензор.НЕТ 8710
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31.10.2020 17:16 Відповісти
беларуссам уже и самим уже надоело. Железо горячим нужно ковать
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31.10.2020 17:06 Відповісти
Про Польшу, в общем, редактора в рот воды набрали. А что думает Нехта? )
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31.10.2020 17:07 Відповісти
А що там сталось?
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31.10.2020 17:17 Відповісти
Цензор, город Гродно называется,исправьте заголовок.
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31.10.2020 17:09 Відповісти
тож подумал, что Лука кадыровцам город отдал На акциях в Минске и Грозно начались задержания - Цензор.НЕТ 87
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31.10.2020 17:11 Відповісти
Видно что людей очень мало, около сотни.
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31.10.2020 17:11 Відповісти
На акциях в Минске и Грозно начались задержания - Цензор.НЕТ 7737 На акциях в Минске и Грозно начались задержания - Цензор.НЕТ 6354
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31.10.2020 17:13 Відповісти
Вряд ли, он ***** до хрена денег должен.
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31.10.2020 17:22 Відповісти
- а кали я не прафффесар, тады можна ???.. На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання - Цензор.НЕТ 97
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31.10.2020 17:33 Відповісти
Проффесор ділити Ростов ні з ким не буде, зразу бульбу натовче колгоспнику.
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31.10.2020 18:50 Відповісти
даже меньше...
На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання - Цензор.НЕТ 3969
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01.11.2020 15:07 Відповісти
такие новости я уже даже по диагонали не просматриваю
скушно и ожидаемо...
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31.10.2020 17:12 Відповісти
якое «грозно»?! ГАРОДНЯ! дзякуй што не «гузно»...
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31.10.2020 17:16 Відповісти
На акциях в Минске и Грозно начались задержания - Цензор.НЕТ 1519
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31.10.2020 17:16 Відповісти
Ватники проти полуватников. Бурление гамнобульбы.
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31.10.2020 17:18 Відповісти
МУЖИКИ ГДЕ?Такое впечатление,что в Белоруси протестуют исключительно женщины,а их муженьки не протестуют потому,что все в ОМОНЕ)
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31.10.2020 17:19 Відповісти
Сегодня это женский марш, а завтра, как обычно, общий марш.
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31.10.2020 17:21 Відповісти
укра - чоловік, біл. - мужчына...іменник в однині, що закінчується на а є жіночого роду.
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31.10.2020 17:31 Відповісти
Это не протест,а перфоменс. Там продумываются наряды, косметика, и пр. атрибуты народного гнева.
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31.10.2020 17:47 Відповісти
Напоминает тщетные попытки девяностолетнего деда привести свое хозяйство в состояние,пригодное для интима
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31.10.2020 18:03 Відповісти
у жены, "перфоменс", позволенья спросил..???
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01.11.2020 01:18 Відповісти
Скушные люди. Вам денег никто не даст.
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31.10.2020 17:19 Відповісти
Интересно, сколько еще надо акций, чтобы таракан добровольно в отставку ушел. Уже почти 3 месяца акции идут, а таракан и не думает в отставку уходить.
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31.10.2020 17:20 Відповісти
До морозов точно ходить будут, а там если зима будет теплой, то трудно предсказать, может год, может два
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31.10.2020 17:38 Відповісти
дак их сейчас 3 калеки выходит, думаете зимой кто то пойдет на это "гулфяние" ?
Лучше в теплом доме, после работы в выходные бутылочку оприходовать.
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01.11.2020 10:54 Відповісти
ГроДно,а не ГроЗно)))
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31.10.2020 17:22 Відповісти
Ааа...Народный гнев по расписанию?
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31.10.2020 17:23 Відповісти
Не так страшні московські воші, як білоруські гниди. Ніхто такого не казав?...але враховуючи те, що українськими гнидами Петлюра називав російськомовних українців, то самі розумієте...
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31.10.2020 17:27 Відповісти
Попереду інваліди на візках,за ними старушкі з квітами,потім пенсіонери,а вже на самому тилу настоящіє бєлорускіє мужики...Страшна сила,прямо таки македонська фаланга...
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31.10.2020 17:29 Відповісти
Цікаво на скільки у білорусів вистачить наснаги та натхнення хороводи з квітками водить.
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31.10.2020 17:31 Відповісти
Мозахисты.......так бороться с петухом Лукашенко бесполезно.
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31.10.2020 17:34 Відповісти
Важко щось порадити. Схоже, що Бацька таки переміг. Тим, хто виходив на вулицю, особлилво тим, хто потерпав від затримань, пошана. Ви Білорусь зробили відомою.
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31.10.2020 17:35 Відповісти
Как легко обсирать белоруские протесты. А вы сами чего не выйдете против вашего капитулянта?
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31.10.2020 17:42 Відповісти
Я поддерживаю людей, народ Белоруссии. Считаю Лукошенко вором, укравшим голоса избирателей у Тихоновской. Я солидарен с белорусами. Я сильно зауважал белорусов.
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31.10.2020 17:45 Відповісти
А вообще, подытоживая, Лукашенко - молоток, не пошел на поводу толпы не важно что она там требует. Тем более требований как таковых не было. Лидер с яйцами.
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31.10.2020 17:50 Відповісти
Он не лидер с яйцами, а они лохи. Если бы Беларусы начали вести себя как Украинцы, то он бы в обосраных портках в Ростов.
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31.10.2020 17:52 Відповісти
Нікуди Бацька б не побіг. Просто російські "миротворчики" на танках вже гарцювали б по Мінську і інших містах. Особливо на україно-білоруському кордоні. І вони не рахували б забитих протестувальників, а просто оголосили б військовий стан і поводились би, як загарбники. Знаєте, як вели себе червоноармійці в відвойованих у гітлера європейських містах? Майже мільон згвалтованих жінок. 70 тис з них покінчили з життям. Треба?
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31.10.2020 18:06 Відповісти
Пиши лучше о ботоксной старухе путена йуле🤣
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31.10.2020 18:22 Відповісти
Ох уж эти сказочники (с) Другое дело американская зона влияния, там чисто целомудрию барышень учили
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31.10.2020 20:19 Відповісти
Американцы - это люди, у них все как у людей, даже на войне. Но никакая срузгая ордынская свиня не в состоянии это себе представить, ордынец верит, что везде так как у него и все делают так, как он, списывая это на "человеческую натуру". Путая ее со своим нечеловеческим нутром, воспитанным веками рабства и нечтожности бытия
Срузьге армия - это такая же орда, как и все там.
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02.11.2020 02:30 Відповісти
Пример украинцев оказавшихся в обосраных портках, вы хотели сказать.
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31.10.2020 20:17 Відповісти
Пример 15-20% украинцев, готовых бороться за свою свободу и страну, ... да в Украине полно совкового дерьма, полно ваты и откровенных сторонников срузьгого мира и этой кремлевской плесени. Но хорошо то, что это инертное быдло не способно выступить или отстаивать свое мнение, это желе и вата. Вся борьба лежит на этих 15-20% - это то, чего в кацапастане нет и не будет - орда там, с рабством
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02.11.2020 02:33 Відповісти
Видно, що омонобабуїни заряжені капітально. Пригають, гарчать, мечуться.
Думали, що протестувальники почнуть формувати римські легіони і кидатись на амбразуру (вони того тільки і чекали), а вони вже третій місяць режим за ніс водять.Білоруси, робіть так як вам підказує сердце.
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31.10.2020 17:55 Відповісти
Ненавижу кликуш ...

Читаешь типа "проукраинские посты" и диву даёшься .
Скажите , умники , а сколько было восстаний на софейскай Украине когда сралин сохолуями голодом заморили 7 млн ? А сколько было восстаний , когда селян лишили паспортов ?
Когда кукурузу лысый Хрущ заставлял сеять ? Когда Щербицки щемил украинский язык ?!
Была небольшая кучка дисседентов и це усе !
Гуцулы во Львове делали "партейные карьеры" ... Мои друзья были и комсомольцами и коммуняками .

Белорусы сейчас действуют так , как им позволяют обстоятельсва и при этом проявляют редчайшее упорсто и настырность . Хочу напомнить некоторым киянам , что в ночь с 19 на 20 лютого 2014 года на Майдане оставалось лишь 500 смельчаков . Хотя зек не заставлял ментяр и беркутню ловить по райнам скопления людей и паковать . Не паковали народ и после митингов . Не ловили по парадным Борщаговки , Оболони и Отрадного ...
***** Попов лишь пару станций метро закрыл !
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31.10.2020 18:20 Відповісти
Ватник, лучше заткнись.
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31.10.2020 18:23 Відповісти
Ты психически нездоров , бо лишён всякой способности понимать прочитанное .
Либо примитивен до усеру !
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31.10.2020 18:25 Відповісти
Сначала изучи историю протестов в Украине, а потом пиши.
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31.10.2020 18:27 Відповісти
Украинцам повезло с Кравчуком . И даже отец коррупции Кучмо имел такой психотип , который ему не позволил пересажать оппозицию себе по тюрьмам . Он посадил только самых для себя опасных : ту самую "ботоксную старуху" ... А Ющ и Порох ему задницу вылизывали даже получив власть ... Бо они тоже были из их клана и были для олигархата "договороспособными" .
Ты не жил при совейской власти не потому с трудом можешь представить то, что было в реале -- Украина была одной из самых тихих коллоний . А дисседенты были и в Ряше .
Когда "зачищают" всю элиту , которая способна организовать бунт это действует на десятилетия , пока новая и незапуганная элита выростет .

А в Белоруси произошло маленькое чудо -- Тарган так всех достал , что народ без всяких лидеров восстал и самоорганизуется !
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31.10.2020 19:03 Відповісти
Не зауважуйте на місцевого дегенерата
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31.10.2020 21:30 Відповісти
Правду пишеш. Під час розстрілу майдану лишалось декілька сотен ,що готові були іти на смерть, і якби нк львівяни, майдан би не встояв. Треба дивитись правді в очі.
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31.10.2020 18:44 Відповісти
Майдан би все одно продовжився , бо енергію спротиву все одно неможливо загнати в глухий кут ... Але ж було б йще більше крові .

Так й Білорусі . Якщо б Тарган би пішов добровільно , то йще міг би бути як Кравчук с Кучмом .
Кучмо мало хто поважає , але живе собі спокійно ...
Але зараз верогідність "кінця Каддафі" сбільшується експонетнально .
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31.10.2020 19:08 Відповісти
Йще - героїзм не може не бути екслюзивом . Це не істотна властивість психики будь якої живої істоти , а особиста й персональна !
Й тому я й з скептицизмом відношуюсь до критики диванних патріотів дій людей , які діють в рамках можливого й навіть поза рамками !
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31.10.2020 19:13 Відповісти
А я не поняла - мужиков походу там ваще нету?? Как так, куда делись? Одни бабы, инвалиды и студентота которая скоро выедет из страны. Хотя там скоро будет железный занавес в лучших традициях ссср
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31.10.2020 20:21 Відповісти
Мужиків там тупо мусора калічать. А за кинуту каменюку обіцять тупо розстрілювати на місті. Білоруси затиснуті в протестах у міцні лещата. Дуже поважаю тих, хто в таких умовах наважується виходити
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31.10.2020 21:37 Відповісти
Что то совсем наруду мало, снято специально спереди только.
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01.11.2020 10:52 Відповісти
думаю, что вщухло ... холода наступят, и все закончиться
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02.11.2020 02:37 Відповісти
Якись кастрований протест
Ладно Ганді не насиллям протестував проти англійських колонозітаорів, но тож цивілізовані англійці, а не радянський колгоспник у ватнику На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання - Цензор.НЕТ 9015
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01.11.2020 11:56 Відповісти
 
 