Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контрольованою українським воїнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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Уточнюється, що від початку поточної доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.

"У районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет. Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони: "На ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 3 будинки, на 4 об'єктах відновлювальні роботи тривають".

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