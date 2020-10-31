Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр. ВIДЕО
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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контрольованою українським воїнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що від початку поточної доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.
"У районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет. Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони: "На ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 3 будинки, на 4 об'єктах відновлювальні роботи тривають".
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вылазят из под обломков, Ермак с Зеленским все в ранах, ушибах и ожегах.. Глаза таращат по сторонам, а мы им такие: "выстрелы не представляли угрозы"..
Это одна из тех историй с плохой концовкой
(сарказм)
Получил деньги от РФ для сьемок "патриотических" сериальчиков.
И хочет в Украине из фонда получить (и получит!) тоже для сьемок "патриотических"сериальчиков.
Деньги от проката естественно себе. НО!с 40млн рьінка Украиньі - прибьіли НЕ БУДЕТ,как обьічно, нужно дотировать!
Зато со 146млн росрьінка прибьіль уйдет в его офшорьі.
До "наріда"ли ему? ЛОХторат избрал - и пошел грабеж как никогда раньше.
Рекомендую.
Мали добрі наміри??
«...Донецкое направление. Обстрелы и провокации там почти каждый день. Недавнее противостояние под Донецком в результате которого час обстреливали украинские позициии и был боевой раненый - это огненый шквал для прикрытия своей дрг.
Да, именно так. ДРГ пыталось зайти на позиции 18 батальона. Обычно результатом таких заходов становятся сводки ООС на тему "підірвався на невідомому вибуховому пристрії". Или тихая отработка снайперами.
ДРГ было выявлено, по нему открыли стрелковый огонь, зажмурили одного ДРГэшника, остальные разбежались по кустам. И тут грянула ответка. Утесы, СПГ, стрелковка,...
И данная ситуация непохожа на то, что просто несколько человек неподчинились приказу и пошли охотиться за ЗСУ. То есть дээргэшники получили приказ от командования. Был разработан план, маршрут, обзор во время передвижения, определен состав (саперы, снайпера, топтуны) и поставлена задача которой должна была эта ДРГ достигнуть.
Их увидели. Хорошо что увидели. Повезло. После чего натянули глаз на жопу коллаборантам, а потом посидели под обстрелом пока противник спасал свое ДРГ от полного уничтожения.
Когда противник проявляет такую инициативу, а именно системные действия в составе подразделения для уничтожения живой силы - то когда то она будет успешной. Еще вчера хотел написать что теперь осталось ждать погибших, убитых в результате очередной спланированой операции, тут повезло, но так везти не будет. Перемирие не работает. Будут смерти.
Написал об этом пост, а потом стер. Показалось неправильным на смертях наших бойцов ванговать.
И вот результат. Юга. Снайперская группа. Один раненый, двое убитые. Снайперская группа противника. Подползли, сработали дуплетом поразив обоих, одного точно в голову. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении.
ООС сказал что это было в результате обстрелов, но почему то умалчивает что ранения и смерти это результат согласованых тактических действий противника. И что против ЗСУ сейчас активно начали работать снайпера и ДРГ. Потому что если это скажешь - то будет логичным включить какое то противодействие. Например отменить запрет на полеты коптеров. Запустить официально работать на линию наших снайперов и развязать им руки.
Но это логичное действие. А в политического решения это выполнить к сожалению у руководства нет.
Потому ждем очередного заседания ТКГ. Где нам пообещают что вот сейчас все вообще перестанут стрелять...
Нарід розважає пісюніст з булавою.
- нам учебные стрельбы провести нужно, поэтому не подходите к нам. За спиной стреляющего расчета побудьте, метрах в двадцати.
Найсвіжіше відео як азери полюють на армянскій спіцназ. https://apa.az/ru/novosti-s-fronta/Unichtozhena-razvedyvatelno-diversionnaya-gruppa-i-vyvedeny-iz-stroya-dva-******-transportnyh-sredstva-protivnika-colorredVIDEOcolor-427947
https://youtu.be/cK4gRq0HgF0
ДО пісюніста з булавою.
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
За Вільну Україну
@V_Terron
хіба у ЗСУ ще не всі набої відібрали ?
Это как так у них получилось - они в воздух стреляли что-ли ?