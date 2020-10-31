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Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контрольованою українським воїнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Дивіться також: За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр. ВIДЕО

Уточнюється, що від початку поточної доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.

"У районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет. Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони: "На ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 3 будинки, на 4 об'єктах відновлювальні роботи тривають".

Читайте також: На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців
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Топ коментарі
+22
ну да, если бы по Банковой пальнули с РПГ..
вылазят из под обломков, Ермак с Зеленским все в ранах, ушибах и ожегах.. Глаза таращат по сторонам, а мы им такие: "выстрелы не представляли угрозы"..
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31.10.2020 17:38
+20
Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1362
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31.10.2020 17:33
+18
_Только вдумайтесь в этот гринписец: оккупанты обстреляли воинов ВСУ, но это нормально и безопасно. До пресс-службы не долетело.
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31.10.2020 17:42
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Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1362
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31.10.2020 17:33 Відповісти
ну да, если бы по Банковой пальнули с РПГ..
вылазят из под обломков, Ермак с Зеленским все в ранах, ушибах и ожегах.. Глаза таращат по сторонам, а мы им такие: "выстрелы не представляли угрозы"..
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31.10.2020 17:38 Відповісти
Позор брехливым подрашистникам ! Когда убьют , как вчера двух молодых Героев и ранят смертельно , будет поздно !!!
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31.10.2020 18:05 Відповісти
Це повний піз''''ц
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31.10.2020 19:27 Відповісти
Подрашистникам? Не доросли! Путинята.
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31.10.2020 21:13 Відповісти
"вылазят из под обломков..." (с)
Это одна из тех историй с плохой концовкой Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1554
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31.10.2020 21:45 Відповісти
нехай таран по своєму будинку вистрілить... незагрозливо блд
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31.10.2020 17:38 Відповісти
"выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС"- мгновенно оправдыватся, чтоб не обидеть
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31.10.2020 17:38 Відповісти
Напевно добре було б започаткувати традицію стріляти з РПГ на Банковій, на Грушевського, біля МО. Бо як автритетно заявило саме ж МО - ці в стріли не несуть ніякої загрози.
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31.10.2020 18:15 Відповісти
Так может в ответ применить точечно, очень избирательно и весьма вежливо снайпера, чтобы лучше перемирие доходило?... Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8523
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31.10.2020 17:38 Відповісти
Там тільки коврове бомбардування допоможе.
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31.10.2020 17:41 Відповісти
Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет - Арестович и Кравчук не пострадал.
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31.10.2020 17:39 Відповісти
та не скажите...они сначала слегка пострадали...надо ж было это недоразумение как-то оправдать перед ихтамнетами, чтоб тех не обидеть... а тут без страданий никак - не поверят
(сарказм)
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31.10.2020 18:25 Відповісти
Да и не стреляли даже,так баловались хулиганы.Выборы уже можно проводить.
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31.10.2020 17:41 Відповісти
_Только вдумайтесь в этот гринписец: оккупанты обстреляли воинов ВСУ, но это нормально и безопасно. До пресс-службы не долетело.
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31.10.2020 17:42 Відповісти
Окуеть-враг обстреливает ЕЖЕДНЕВНО нас на НАШЕЙ территории. Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6981
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31.10.2020 17:46 Відповісти
_То что обстреливает, это понятно: они враги и пришли с войной, а не дружескими намерениями. А вот то что обстреливает безответно - это означает что враг и в тылу.
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31.10.2020 18:05 Відповісти
Писюнист уверен что нет.
Получил деньги от РФ для сьемок "патриотических" сериальчиков.
И хочет в Украине из фонда получить (и получит!) тоже для сьемок "патриотических"сериальчиков.
Деньги от проката естественно себе. НО!с 40млн рьінка Украиньі - прибьіли НЕ БУДЕТ,как обьічно, нужно дотировать!
Зато со 146млн росрьінка прибьіль уйдет в его офшорьі.
До "наріда"ли ему? ЛОХторат избрал - и пошел грабеж как никогда раньше.
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31.10.2020 21:10 Відповісти
Не представляли?А какую угрозу представляли Федина и Зверобой-для верховного? Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8358
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31.10.2020 17:44 Відповісти
какие же гниды и мрази ЗеШакалы и их Хомчак превратившие солдат в мишени
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31.10.2020 18:09 Відповісти
И Поярков! Особенно на youtube !
Рекомендую.
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31.10.2020 20:59 Відповісти
Ну что тут сказать. Если нашим бойцам нравится терпеть как их обстреливают тут ниодин доктор не поможет. Лично я бы в ответ рас***рил врага всем что под руку попадется и никакой гавнокомандующий меня бы не остановил. У нас не 33-й год когда за нарушение приказа расстреливали. Максимум ето выгонят из етой сраной армии терпил. Оно и к лучшему.
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31.10.2020 17:47 Відповісти
Если в голову украинского генерала прилетает ракета с ПТРК, его здоровью ничего не угрожает.
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31.10.2020 17:50 Відповісти
А они не лазят там,где долетает.
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31.10.2020 20:55 Відповісти
Тюю!.!...!..
Мали добрі наміри??
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31.10.2020 17:50 Відповісти
Serg Marco · Про перемирие.

«...Донецкое направление. Обстрелы и провокации там почти каждый день. Недавнее противостояние под Донецком в результате которого час обстреливали украинские позициии и был боевой раненый - это огненый шквал для прикрытия своей дрг.
Да, именно так. ДРГ пыталось зайти на позиции 18 батальона. Обычно результатом таких заходов становятся сводки ООС на тему "підірвався на невідомому вибуховому пристрії". Или тихая отработка снайперами.
ДРГ было выявлено, по нему открыли стрелковый огонь, зажмурили одного ДРГэшника, остальные разбежались по кустам. И тут грянула ответка. Утесы, СПГ, стрелковка,...
И данная ситуация непохожа на то, что просто несколько человек неподчинились приказу и пошли охотиться за ЗСУ. То есть дээргэшники получили приказ от командования. Был разработан план, маршрут, обзор во время передвижения, определен состав (саперы, снайпера, топтуны) и поставлена задача которой должна была эта ДРГ достигнуть.
Их увидели. Хорошо что увидели. Повезло. После чего натянули глаз на жопу коллаборантам, а потом посидели под обстрелом пока противник спасал свое ДРГ от полного уничтожения.
Когда противник проявляет такую инициативу, а именно системные действия в составе подразделения для уничтожения живой силы - то когда то она будет успешной. Еще вчера хотел написать что теперь осталось ждать погибших, убитых в результате очередной спланированой операции, тут повезло, но так везти не будет. Перемирие не работает. Будут смерти.
Написал об этом пост, а потом стер. Показалось неправильным на смертях наших бойцов ванговать.
И вот результат. Юга. Снайперская группа. Один раненый, двое убитые. Снайперская группа противника. Подползли, сработали дуплетом поразив обоих, одного точно в голову. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении.
ООС сказал что это было в результате обстрелов, но почему то умалчивает что ранения и смерти это результат согласованых тактических действий противника. И что против ЗСУ сейчас активно начали работать снайпера и ДРГ. Потому что если это скажешь - то будет логичным включить какое то противодействие. Например отменить запрет на полеты коптеров. Запустить официально работать на линию наших снайперов и развязать им руки.
Но это логичное действие. А в политического решения это выполнить к сожалению у руководства нет.
Потому ждем очередного заседания ТКГ. Где нам пообещают что вот сейчас все вообще перестанут стрелять...
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31.10.2020 18:00 Відповісти
Дуже багато залежить від того чи Президент є Президентом, что чиєюсь прокладкою.
Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 738
Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1914
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31.10.2020 18:19 Відповісти
В Украіні нема президента з 2019р.
Нарід розважає пісюніст з булавою.
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31.10.2020 20:54 Відповісти
Надо просто начать стрелять. Берите пример с Алиева, у меня всё.
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31.10.2020 18:08 Відповісти
У армии отсутсвует адекватное вооружение. Ты пойдешь с вилами на танки? Если нет, к чему эти тупые предложения?
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31.10.2020 19:36 Відповісти
Простите если я чего то не понял но зачем тогда топить за *карабахский вариант* там где он не может быть реализован в принципе ?
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31.10.2020 19:40 Відповісти
Азеры тоже не могли. Кто то ищет возможности, а кто то отговорки.
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31.10.2020 19:52 Відповісти
Мало ли что он сказал. Я говорю - берите пример с Алиева. У меня всё.
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31.10.2020 20:04 Відповісти
короче, не считается...)
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31.10.2020 18:16 Відповісти
Тупее сводки про «выстрелы не предоставляли угрозы» невозможно подумать,.. эту хрень нам с Крыма до сих пор атуливают...((
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31.10.2020 18:17 Відповісти
Может они дипилы дрова им рубали??
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31.10.2020 18:18 Відповісти
скинте на вайбер ермаку, пусть покажет зеле. а то зе завтра опять начнет.... у нас мир, потерь почти нет и тд.....
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31.10.2020 18:21 Відповісти
Шпана просто от скуки постреляли, тишину не нарулили, одели глушители на гранатомет, вопросов у вовчика нету.
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31.10.2020 18:23 Відповісти
Ну тек поцелуйте его в очко, дебилы.
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31.10.2020 18:33 Відповісти
Пришли сепары на наш ВОП со своим АГС и сказали:
- нам учебные стрельбы провести нужно, поэтому не подходите к нам. За спиной стреляющего расчета побудьте, метрах в двадцати.
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31.10.2020 18:38 Відповісти
Війну з орками виграти чи хочаб контролювати лугандон з позиції терпіл не вийде, треба вчитись у азерів. Ари так само як лугандонськи орки уповали на божественність рахи.
Найсвіжіше відео як азери полюють на армянскій спіцназ. https://apa.az/ru/novosti-s-fronta/Unichtozhena-razvedyvatelno-diversionnaya-gruppa-i-vyvedeny-iz-stroya-dva-******-transportnyh-sredstva-protivnika-colorredVIDEOcolor-427947
https://youtu.be/cK4gRq0HgF0

Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3195
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31.10.2020 19:37 Відповісти
Було схоже і в нас. За часів Порха і Пастора.
ДО пісюніста з булавою.
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31.10.2020 20:50 Відповісти
«Главнокомандующий» зеленский заявил, что сила нашей армии - в тишине.
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
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31.10.2020 19:40 Відповісти









За Вільну Україну
@V_Terron

хіба у ЗСУ ще не всі набої відібрали ?

Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 232
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31.10.2020 19:46 Відповісти
"Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС"

Это как так у них получилось - они в воздух стреляли что-ли ?
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31.10.2020 20:00 Відповісти
Просто не попали. ВСУшники успели спрятаться.
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31.10.2020 20:47 Відповісти
Халастими, учебними и инертними !!!!
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31.10.2020 20:48 Відповісти
Угрозьі не представляют,но 200 и 300 случаються.
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31.10.2020 20:46 Відповісти
Гундявый гроссфельдмаршал пошел по стопам известного маршала победы. Бабы еще нарожают
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31.10.2020 20:53 Відповісти
"Выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС" - командування ОС в ролі адвокатів рос. окупаційних військ?
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31.10.2020 21:34 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО ЯКЕСЬ ******** КАЦАПСЬКЕ... ЯК НАШІ УКРАЇНЦІ ГОВОРЯТЬ КАЦАПАМ: *** ВАМ В ЖОПУ, ЩОБ ГОЛОВА НЕ ШАТАЛАСЯ... І ВСЕ...
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31.10.2020 21:43 Відповісти
А,что мешает нашим бойцам и командирам переднего края тож вести "неприцельный" огонь по сепарскому отребью,а не прятаться по укрытиям? Ведь жизни солдат несовместимы с пораженческими распоряжениями и штрафами главковерха-пацифиста-уклониста и подыгривающего ему генералитета ВСУ..
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01.11.2020 15:34 Відповісти
 
 