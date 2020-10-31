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Білорусь (5971) анархіст (4)

Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруські силовики відзвітували про затримання за 20 км від кордону з Україною групи з 4 "анархістів-диверсантів", які нібито підпалювали автомобілі та адмінбудівлі в Мозирі та Солігорську. За версією білоруських слідчих, групу було сформовано в Києві, і вона збиралася втікати до України.

Про затримання анархістів заявив Держприкордонкомітет Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

У затриманих виявлено дві одиниці вогнепальної зброї з боєприпасами, бойову ручну гранату, травматичний пістолет і набої до нього, холодну зброю та балончики з перцевим газом, форму і рюкзаки військового зразка, намети, саперну лопату, сокиру, ліхтарі. Крім того, із собою вони мали ноутбуки та планшети, GPS-трекери, відеореєстратори, фотокамеру, флешнакопичувачі, СІМ-картку українського стільникового оператора, засоби радіозв'язку з гарнітурами прихованого носіння, іншу спеціальну екіпіровку та спорядження, продукти харчування, банківські картки та грошові кошти в різних валютах", - розповів офіційний представник Держприкордонкомітету РБ Антон Бичковський.

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За версією слідства, перед тим, як почати підпали в Білорусі, анархісти зустрілися і закупили зброю в Києві.

"Формування злочинної групи відбувалося на території України, куди в серпні 2020 року прибув Оліневич, який проживає в Польщі. Зустрівшись у Києві з Дубовським, вони озброїлися вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами", - розповів начальник відділу слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек.

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Крім цього, як стверджують білоруські слідчі, затримані неподалік від кордону з Україною анархісти "планували відхід із білоруської території".

Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною групу анархістів-диверсантів 01
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною групу анархістів-диверсантів 02
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною групу анархістів-диверсантів 03
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною групу анархістів-диверсантів 04
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною групу анархістів-диверсантів 05
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Топ коментарі
+46
Увага сценарій кремля в дії.
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31.10.2020 20:04
+39
Не хватает визитки Яроша!
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31.10.2020 20:20
+24
Без визитки Яроша не катит!
Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной "группу анархистов-диверсантов" - Цензор.НЕТ 699
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31.10.2020 20:10
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Спчки, зубная паста, батарейки - правдоподобно, че.
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31.10.2020 20:53 Відповісти
Вот так тварь лука .а клычко еще автобусы купило в этого провокатора .
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31.10.2020 20:59 Відповісти
Та и нефтепродукты вентус, например, ничем не хуже мозырьских...
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31.10.2020 22:16 Відповісти
Ну, прям вишенка .....Такой спектакль говорит о классной режиссуре. Пленных брать не будут.....
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31.10.2020 20:59 Відповісти
... Как колеса заглотну, так мышей в штанах ловлю....* Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 4038
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31.10.2020 20:59 Відповісти
Это если в маске будешь пересекать белорусскую границу с украинским паспортом,то скажут террорист и начнут стрелять на поражение.
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31.10.2020 21:04 Відповісти
Почему Украина не разорвала дипотношения с Беларашкой? Посмотрите как с официальных каналов Беларашка и бандит Лука поливают Украину грязью и обвиняя во всем что угодно. Лука уже сума сошел. А Украина продолжает закупать у Беларашки автобусы и прочее дерьмо которое больше никто в мире не покупает, таким образом финансируя наших врагов.
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31.10.2020 21:11 Відповісти
Кажуть, що батько Лука знайшов там візитку батька Махно))
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31.10.2020 21:29 Відповісти
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 8417
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31.10.2020 21:33 Відповісти
А-я-яй. Какой нежданчик. Никогда такого не было и вот опять снова...
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31.10.2020 21:45 Відповісти
Лохам лохове, мишебраття всіх кидають.
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31.10.2020 22:01 Відповісти
Перехватчик. Так завжди буває з холуями і лизоблюдами Москви. Після того, що я почув з гнилозубого ро, та всяких там "політологів" Саргсянів перестав поважати вірмен.
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01.11.2020 08:58 Відповісти
а где кокс?
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31.10.2020 21:33 Відповісти
Явная ответка кремля за операцию по вагнеровцам. Нашли людей в Украине, заплатили за спектакль, а теперь будут раскручивать их на умысел на теракт.
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31.10.2020 21:34 Відповісти
?...Все четверо - беларусы.
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31.10.2020 22:48 Відповісти
Мало того, что беларусы, так ещё и политические заключённые, уже отсидевшие ранее в Тюрьме КГБ Беларуси приличные сроки по ранее сфабрикованным делам.
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01.11.2020 01:14 Відповісти
Тупые сказки.
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31.10.2020 21:37 Відповісти
Кто бы сомневался. Бацька Лука, чтобы умиротворить против него справедливо возбухших бульбоедов, "поведает, о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на Литовской границе"© (Глеб Жеглов, к/ф "Место встречи изменить нельзя"). Мало того, Бацька клятвенно заверит, что лично присутствовал на вышеуказанных переговорах, а упомянутый Гришка-самозванец не кто иной, как его личный (Бацькин) родный папа.
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31.10.2020 21:38 Відповісти
Махновці?
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31.10.2020 21:49 Відповісти
Білорусь перетворюється на ОРДЛО !
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31.10.2020 21:56 Відповісти
ні, то буде БОРДЛО
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31.10.2020 22:22 Відповісти
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 1053 Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 2045
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31.10.2020 21:59 Відповісти
Да вы что!
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31.10.2020 22:01 Відповісти
А ещё эти диверсанты белорусским ментам самому Лукашенко в штаны насрали. От ***.
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31.10.2020 22:54 Відповісти
Смущает гарпун для подводной рыбалки
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31.10.2020 23:16 Відповісти
Всячески пробуют понравиться дядюшке в обмен на помощь росгвардейцев.
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31.10.2020 23:22 Відповісти
Тю...
Прочитал заголовок статьи и представил себе элитную ДРГ "фошиздо-бендеровцев" в самом тараканьем логове.
А на поверку оказалось, что это все лишь какие-то антихристы анархисты. Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 8174
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31.10.2020 23:35 Відповісти
Даже читать не буду если визитку Яроша не нашли....
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31.10.2020 23:48 Відповісти
А нічого було форсити біло-червоними трусами.
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01.11.2020 07:15 Відповісти
Bijma . Сволота, біло-червоний стяг- це національний прапор білорусів. Пельку заткни.
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01.11.2020 08:54 Відповісти
"Анархисты- опортунисты... ( фильм "Холодное лето 53").
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01.11.2020 08:49 Відповісти
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 5599
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01.11.2020 08:50 Відповісти
"Анархисты- опортунисты... ( фильм "Холодное лето 53").
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01.11.2020 09:00 Відповісти
Лука, дякую, повеселив. Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 5651 Похмелись.
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01.11.2020 09:51 Відповісти
ну им самим не стыдно такую херобору сочинять это же смех детсад..ещенаверно в шароварах и с салом шли ..аххахха показали стартовый пистолет берданку с которой только ворон пугатьи набор сталкера детский..то просто пионеры в тень чернобыля игралии заблудились...какая угроза армии беларуся ща пойдет захватит минск аххаххахха
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01.11.2020 10:09 Відповісти
как страшно жить просто портизаны нато угрожают картошечному подишаху... жаль пацанов и снарягу..((
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01.11.2020 10:11 Відповісти
гы:
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 8055
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01.11.2020 10:43 Відповісти
кстати чего их фамилии не написали ?

В числе задержанных - Олиневич И.В., Дубовский Д.Н., Резанович Д.Г., Романов С.А.
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01.11.2020 10:45 Відповісти
да и кстати телеграмм сливает кому надо данные организаторов каналов. так задерживают в Беларуси и подчищают интернет СМИ. есть примеры.
Так что и фейсбучек сольет кому надо, вобще всякие говорилки в инете совсем не анонимные Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 340
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01.11.2020 10:48 Відповісти
НАДО ТЕПЕРЬ К БАТЬКЕ АНАНИСТОВ-ДИВЕРСАНТОВ ЗАСЫЛАТЬ !)
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01.11.2020 12:12 Відповісти
это не анархисты, а нигилисты.
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01.11.2020 18:19 Відповісти
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