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Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Чоловік увійшов до кафе і встромив ножа в груди жінки, яка там працювала. Та померла на місці. Вбивцю затримали.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією поліцейських, до закладу зайшов невідомий чоловік і відразу вдарив співробітницю ножем у груди. Від травми жінка загинула миттєво", - сказано в повідомленні.

Вбивцю затримали поруч із кафе, там же, на асфальті, лежав ніж.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Свої мотиви затриманий не пояснює.

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Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси 01
Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси 02
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Топ коментарі
+28
лучше б он в мертведчука нож засадил или в гепу или в суддю КС. Это так первое что в голову пришло навскидку
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01.11.2020 00:04
+22
Абрек?
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31.10.2020 22:19
+22
Зараз "джентльмени" понаписують, що вона - сама винна. Це ж їхня улюблена пісенька.
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31.10.2020 22:20
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Додя, иди нах
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02.11.2020 01:48 Відповісти
Ваши слова, да Богу в уши!
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01.11.2020 03:16 Відповісти
може бути що завгодно - від особистої неприязні до програшу в карти.
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01.11.2020 05:56 Відповісти
у нас в некоторых аспектах прям как во Франции. хотелось бы конечно немного в других...
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01.11.2020 07:10 Відповісти
Никакая это не бытовуха. Скорее всего , убийца - бывший зек. Убил по приказу....Цель - сеять в массах панику, страх, отчаяние.... Это - один из инструментов гибридной войны....
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01.11.2020 07:51 Відповісти
больной, отойдите от компьютера и вернитесь в палату!
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01.11.2020 13:48 Відповісти
шо - спалили ваш гэбэшеный замысел, людоеды лишнехромосомные? Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси - Цензор.НЕТ 6293
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01.11.2020 23:18 Відповісти
Пришёл, увидел, умертвил....
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01.11.2020 10:22 Відповісти
Не годятся нам законы полусонных от сытости европейцев. Чудовище (какие бы там мотивы не называли,это не человек ,а чудовище!) без стеснения, прилюдно убил женщину...... За это страшное преступление ему светит от 7 до 15 лет (в реалии максимум 10) на гособеспечении !? За "хорошее" поведение (это ежели никого опять не убьет) лет через 6 будет баллотироваться в президенты. Может пора вернуть высшую меру?
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01.11.2020 13:20 Відповісти
Высшую меру следовало вообще не отменять. Считаю это большой ошибкой тех, кто ввёл мораторий на это дело.
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14.11.2020 09:38 Відповісти
"Свои мотивы задержанный не поясняет."

...ща на цензоре комментаторы быстро найдут и мотив, и кто виноват на самом деле.
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01.11.2020 16:11 Відповісти
Очень похоже что в Украине пошла волна террора от ************ Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси - Цензор.НЕТ 6237
Во Фрманции они головы учителям режут - а тут закалывают официанток.
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01.11.2020 23:19 Відповісти
вот сволочи, мало им было в подъездах гадить. Совсем распоясались...
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01.11.2020 23:56 Відповісти
"Полдень! Джентльмены пьют и закусывают"©
(Бомбардир, к/ф "Трест, который лопнул")
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02.11.2020 12:24 Відповісти
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