Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Події
Чоловік увійшов до кафе і встромив ножа в груди жінки, яка там працювала. Та померла на місці. Вбивцю затримали.
Про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією поліцейських, до закладу зайшов невідомий чоловік і відразу вдарив співробітницю ножем у груди. Від травми жінка загинула миттєво", - сказано в повідомленні.
Вбивцю затримали поруч із кафе, там же, на асфальті, лежав ніж.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Свої мотиви затриманий не пояснює.
Топ коментарі
+28 Sav UA
показати весь коментар01.11.2020 00:04
+22 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар31.10.2020 22:19
+22 Vedana
показати весь коментар31.10.2020 22:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
...ща на цензоре комментаторы быстро найдут и мотив, и кто виноват на самом деле.
Во Фрманции они головы учителям режут - а тут закалывают официанток.
(Бомбардир, к/ф "Трест, который лопнул")