УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13300 відвідувачів онлайн
Новини Відео Спорт
47 089 380
бокс (158) спорт (1384) Усик (61)

Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі. ВIДЕО БОЮ

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Український боксер Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору. Цей бій став другим для українця в суперважкій вазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду

Українець переміг одноголосним рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113 і завоював титул WBO Inter-Continental Heavy.

Таким чином, Усик здобув другу перемогу в суперважкій вазі і вісімнадцяту на професійному рингу.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+97
Ну победил и победил! Только Усик не украинский боксер а кацапский!
показати весь коментар
01.11.2020 10:07
+93
нет радости єтой победе
показати весь коментар
01.11.2020 10:06
+81
Усик не украинский боксер. Он просто тут проживает.
показати весь коментар
01.11.2020 10:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Ось тут, на ЦН, в основному УКРАЇНЦІ,але якщо подивитись багато інших,теж українських, там риторика дещо інша. Я з багатьма теж не згоден,наприклад: я прихожан церкви КП,а тепер ПЦУ більш 15-ти років і не підтримую вислови багатьох,що до його віри,він почав не сьогодні ходити в ту церкву і можливо прийде час,коли він зрозуміє що вірно,а що ні. Якщо почати насильно змінювати приходи--це приведе до маштабного противостояння і це буде тільки на користь ворогам!! У мене дуже багато друзів які ходять в церкви МП і в дискусіях я в багатьлх аспектах з ними згоден,кожному своє. А що до бою,то він на мою думку був ніякий,хоча дуже важкий,особливо для Сашка,якщо зрівняти бій з Кличком ,то небо і земля,якщо ще і врахувати ,що Дерек став старішим,то,,,, Мабуть не потрібно йти в категорію до цих хлопців,щоб не спіткала доля Василя
показати весь коментар
01.11.2020 16:05 Відповісти
Одне православне гімно побило друге, просто коричневе, що більше від Усика проводить часу в рашці. Нічого було ідеалізувати бидло Чісору перед боєм. Емоцій 0...
показати весь коментар
01.11.2020 16:06 Відповісти
Когда Кличко дрался, аж дух захватывало, а это... я как то даже пропустил. Эндогенный предатель одержал победу, для кого? Пусть кацапы за него радуются. Другой вопрос, почему Чисора не плюнул ему в лицо?
показати весь коментар
01.11.2020 16:35 Відповісти
Молодец Усик, великий спортсмен и украинский патриот.
А все его недоброжелатели - подкацапники.
показати весь коментар
01.11.2020 18:44 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало, написало.
на вот прочти само себе о себе ещё раз: "В спам, эдараст лапотный! "
показати весь коментар
01.11.2020 19:11 Відповісти
С верхним ботом бесполезно бодяться, этот кацапский бот вторит одно и то же, игнор ему лучшее наказание.
показати весь коментар
01.11.2020 19:20 Відповісти
Я украинский патриот.
ты кацапский бот. на вот прочти само себе о себе снова " С верхним ботом бесполезно бодяться, этот кацапский бот вторит одно и то же, игнор ему лучшее наказание."
показати весь коментар
01.11.2020 19:23 Відповісти
молодец подкацапничек, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало, написало.на вот прочти само себе о себе ещё раз: "Совсем мозги пропило? Пшло отсюда, чмо кацапское! "
показати весь коментар
01.11.2020 19:21 Відповісти
Русккагавар"яшьчьєїся "украЬІнцЬІ",обоє ви--кацапи.
показати весь коментар
01.11.2020 22:44 Відповісти
это ты лишь само себе о себе написало "Русккагавар"яшьчьєїся "украЬІнцЬІ",обоє ви--кацапи."
показати весь коментар
01.11.2020 23:04 Відповісти
Само ж ти --їзічьнєкь,кацапе.
показати весь коментар
01.11.2020 23:26 Відповісти
это ты лишь само себе о себе написало "Само ж ти --їзічьнєкь,кацапе."
показати весь коментар
02.11.2020 00:22 Відповісти
Єта.Апь тібє,кацапе.
показати весь коментар
02.11.2020 00:26 Відповісти
это ты лишь само себе о себе написало "Єта. Апь тібє,кацапе."
показати весь коментар
02.11.2020 00:55 Відповісти
я Yuri Usatiuk совершенно осознанно утверждаю, что я кацапский бот и дурак особого формата.
показати весь коментар
02.11.2020 02:26 Відповісти
молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. но тебе незачем брать чужой никнейм.
показати весь коментар
03.11.2020 03:25 Відповісти
молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. но тебе незачем брать чужой никнейм.
показати весь коментар
03.11.2020 13:56 Відповісти
снова молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе "молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. но тебе незачем брать чужой никнейм."
показати весь коментар
03.11.2020 14:03 Відповісти
снова молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о Yuri Usatiuk "молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о Yuri Usatiuk. но тебе незачем брать чужой никнейм."
показати весь коментар
03.11.2020 14:05 Відповісти
ясно, тебе попавился мой ник нейм. хорошо, даю попользоваться. на вот прочти ещё раз само себе лишь, о себе: "снова молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о Yuri Usatiuk "молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о Yuri Usatiuk. но тебе незачем брать чужой никнейм." "
показати весь коментар
03.11.2020 14:18 Відповісти
молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. тебе попавился мой ник нейм. хорошо, даю попользоваться
показати весь коментар
03.11.2020 14:30 Відповісти
снова молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе "молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. тебе попавился мой ник нейм. хорошо, даю попользоваться"
показати весь коментар
03.11.2020 17:50 Відповісти
Какая разница кто победил? Простым боксерам делить нечего.
показати весь коментар
01.11.2020 19:21 Відповісти
на "какая разница" вже не раз була дискусія, але все ж таки "разница есть, и очень большая!", сепарським тушкам не місце в Україні і нам такі герої як "вусик" не потрібні ! Слава Україні !
показати весь коментар
01.11.2020 22:12 Відповісти
"Это наша вата и мы будем её чморить. Дукалис."
показати весь коментар
01.11.2020 19:45 Відповісти
А вам не кажется странным что русскоязычный Усик выходит под песню на украинском языке где есть строчка: "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою",- то есть если у Усика проукраинская позиция, тогда почему он не стал на защиту Украины и Крыма, а если пророссийская тогда почему он не стал на защиту новососсии, то есть он просто балабол который пытается усидеть на двух стульях, не приблизится победа от красивых слов отваги.
показати весь коментар
01.11.2020 19:46 Відповісти
Он свой край защищает, а не всю Украину. Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 6232
показати весь коментар
01.11.2020 19:57 Відповісти
А какой у него край и от кого защищает?
показати весь коментар
02.11.2020 09:28 Відповісти
Умой расьєю ні паймать--па таму какь.
показати весь коментар
01.11.2020 22:45 Відповісти
Украина с Чисорой теперь в рассчёте - может гулять.
Не надо было нажирать столько жира и таскать его на себе.
Усику - респект !
показати весь коментар
01.11.2020 20:03 Відповісти
Усік сєпар ти невдалий, бажаю тобі програшу по життю, а ти таки програєш рано чи пізно.
Зі зрадниками України по іншому не можна - он донбасянина Бубку ватного вже перескакали, і ти Усік будеш теж в нокауті Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 8039
показати весь коментар
01.11.2020 20:33 Відповісти
Пофик спортсмены, учёных уважаю.
показати весь коментар
01.11.2020 20:43 Відповісти
тех шо десятку могут нарисовать
показати весь коментар
02.11.2020 10:37 Відповісти
Те кто против Усика -Не Украинцы а пи-до-ра-сы!
показати весь коментар
01.11.2020 21:04 Відповісти
Це тобі ***** сказав? Чи попи кацапського патріархату?
показати весь коментар
01.11.2020 21:12 Відповісти
Хто па русккє какає--той є кацапом,риб"яти.
показати весь коментар
01.11.2020 22:46 Відповісти
Все кто против Усика - подкацапные предатели Украины.
показати весь коментар
01.11.2020 22:19 Відповісти
спитай у вусика чий крим
показати весь коментар
02.11.2020 10:33 Відповісти
он уже отвечал,что Крым лично твой. поезжай и забери.
показати весь коментар
03.11.2020 03:23 Відповісти
сам приползет
показати весь коментар
03.11.2020 12:31 Відповісти
дааааа.
показати весь коментар
03.11.2020 12:42 Відповісти
Переглянула всі коменти. Про це ніхто не написав - то додам.
1. Щодо боксу. Звичайно, на спортсайтах є огляди + хороші пости любителів і знавців боксу. Там добре розписано про перебіг бою. Я не дивилася (не вболіваю за манкурта), але мені зрозуміло, що відбувалося і чого чекати в наступних боях. Якщо він виходить на Джошуа (і так несамовито викликає його на бій) - тим соковитішим буде ляпас і поразка.
2. Думаю, ви в курсі про останні події у Франції з нападами мусульман на християн, вбивствами, замахами на вбивство. Макрон сказав своє слово. (Я все не наводитиму тут - є нет). Дві шавки, рамзанка і хабибка (там ще якесь одне є) голосно дзявонять, погрожують, вимагають вибачень ...
І дикун (типу =чемпіон=) з Дагестану написав такий постик (москальською писало явно не воно):

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите", - написал боец в комментарии к посту. ... І фотку відповідну поставило.

Читайте также: «Мы не уступим терроризму». Франция заявила об атаке на страну после теракта в Ницце и серии нападений - все подробности

А усіков, звичайно, лайкнув.
https://nv.ua/sport/boxing/usik-habib-makron-poslednie-novosti-50121068.html
Ще один штришок до портрету. Хоча там що з одним, що з другим давним-давно все зрозуміло.

Бій з Джошуа точно подивлюся. Хочеться побачити, як натовчуть цього кримського козла.
показати весь коментар
01.11.2020 22:50 Відповісти
Хм.. чемпион мира по боксу манкурт? Усик отличный боец уже вписавший свое имя в мировую историю спорта на века а ты никто и звать тебя никак .. пустое место в жизни и унылые комментарии на сайте Цензор.
показати весь коментар
01.11.2020 23:58 Відповісти
Він може бути хорошим спорстменом, але це не означає, що він - порядна і добра чи розумна людина, патріот і т.д. Якщо ви цього не розумієте і виписуєте індульгенцію на все - то ваші проблеми.

Не спішіть поперед батька в пекло (с) А хіба смисл життя - в увіковічненні ?

Ви мене не знаєте і називаєте порожнім місцем, ніким ... На себе подивіться.

Якби були унилі - ви б не смикнулись.
Ідіть собі, =хтось=.
показати весь коментар
02.11.2020 00:24 Відповісти
Усик на глазах у всего мира выходит на бой под флагом Украины! Весь мир слышит гимн Украины ! Весь мир видит славные победы Усика от имени Украины чем он прославляет реально эту страну ! Богатому и знаменитому человеку на весь мир которым является Усик нет никаких проблем сменить страну и гражданство так ему не нужно будет стоять в очередях за паспортом а наоборот другие страны выстроятся в очередь чтобы предложить ему свой.. Но это не делает этого ( я бы на его месте сделал) не смотря на всю грязь которую выливают на него в интернете ничтожества вроде вас он продолжает драться за славу этой страны потому что он не только отличный боец но и достойный человек вызывающий уважение.
показати весь коментар
02.11.2020 00:35 Відповісти
Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 4511

Після всього, що ви мені налякали - геть і не думайте, що я на вас марнуватиму час.
Комент не читала - просто спамлю.
показати весь коментар
02.11.2020 00:37 Відповісти
*накалякали
показати весь коментар
02.11.2020 00:37 Відповісти
Понятное дело)) ответить то нечего)) остается только слив Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 1210
показати весь коментар
02.11.2020 00:42 Відповісти
Она из Канады учит нас жить
показати весь коментар
02.11.2020 06:15 Відповісти
І Янукович виступав під прапором України і під гімн України, і на цьому фоні писав лист путіну, щоб ввів війська в цю Україну, а сам з цієї України украв весь золото-валютний резерв і втік до засрашки. І багато міліціонерів і СБУ, військових цілували прапорр України і за дві секунди зрізали українські шеврони і причепили російські. Ви подивіться що в нього в голові, а в голові у нього московська церква і російські брати.
показати весь коментар
02.11.2020 09:12 Відповісти
То хто вам винен, що президентом став Янукович, а не Чорновіл ?
Ви дали хоч 1 гривню В'ячеславу Максимовичу на охорону ?
Багато вимагаєте тільки від інших.
Робота Усика - бити пики, і він її робить краще всіх у світі, прославляючи нашу країну.
Решта - не ваше собаче діло - персональні дані, приватне життя.
показати весь коментар
02.11.2020 11:16 Відповісти
А чому Ви вирішили, що я був проти Чорновола? Але вибирали Януковича спочатку між Ющенко, а потім Юлею. Я ніколи не голосував за зека, тим більше який скоїв злочини проти особистості і був стукачем на зоні. Якраз такі і зраджують. Я і пишу, що потрібно не дивитися і любуватися як він бє пики, а що в нього в голові. А в голові в нього московська церква і дружба з убивцями наших солдат.
показати весь коментар
02.11.2020 12:22 Відповісти
После второго предложения ваш комментарий стало уже неинтересно читать. Народ выбрал Ющенко а не Януковича и именно Ющенко стал третьим президентом а не Янукович.. Тоесть если вы с ходу на ровном месте начинаете лгать и манипулировать то какой смысл вести с вами диалог? Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 5005
показати весь коментар
02.11.2020 13:48 Відповісти
----Вельмишановні циніки : переможців НЕ судять !!! Із перемогою тебе Олександре !!! І І----покажемо . що ми браття ...козацького роду !!! До появи українських боксерів у професійному боксі нікому НЕ вдавалося перемогти надвиносливих чорношкірих боксерів--велетнів Щодо проросійської вавки в голові Олександра--- великодушно забудьмо ...З часом все лікується ...НЕ лікується лише чорна заздрість кацапидлів... Уявляю щоб там творилося у раші . як би вони мали хоч одного такого боксера ...
показати весь коментар
01.11.2020 23:18 Відповісти
Усик не выбирал где родитьс, но он выбрал украинский флаг и приносит победы Украине.
Каждая победа - оплеуха ватникам.
Пусть кушают-не-обляпаются.
показати весь коментар
02.11.2020 06:24 Відповісти
Чи й не радості , якщо він натовче пику якомусь чуваку африканської раси , який нічого поганого твоєму народу не зробив . Треба "товкти пику" тому хто воює проти твоєї країни , тому хто вбиває твоїх співвітчизників , рузькому міру тобто ( своєму собистому - рузькому менталітету , в першу чергу ) ,, тоді ти будеш справжнім Героєм нації . Українець ,не той хто зробив собі тату тризуба на плечі , а той хто зробив його "на серці" , той для кого все українське - понад усе . А от для вусіка , понад усе - ворожа гундяєвська церква , для ломи куміром є - кацапський спецназ , для гвоздя взагалі раша не ворог ,,то які вони в біса - українці . ?
Є таке гасло - хто не з нами той проти нас , так от , під час війни , це гасло набуває особливого змісту ,і особливої яскравості . . Вусіки , гвоздіки і ломаченки , на жаль - не з нами , тому ... ну, далі зрозуміло . Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 8550 ..
показати весь коментар
02.11.2020 10:43 Відповісти
А зебілки від Усцикусика усциківаюца. Татьяна Вкайф останній раз так раділа після перемоги клована на виборах.
Краще б їхав на расєю та виступав за православнутий бокс та не ганьбив нас на весь світ. Але ж воно дурне-дурне та хитре. Йому вигідніше однією дупою на два базари одночасно, як кажуть у нас в Одесі, шо це неможливо. Виявляється, що можливо.
показати весь коментар
01.11.2020 23:39 Відповісти
этого манкурта путин поздравил?
показати весь коментар
01.11.2020 23:41 Відповісти
Да, Путин всегда кайфует, когда поднимается флаг Украины.
показати весь коментар
02.11.2020 06:22 Відповісти
Крутой Усік боксер! Але пристосуванець й не громадянин, а просто чєлавєк русскага міра. От якби він не використоввува Укранське, коли йому б це тільки вигідним було , можна булуо б повірити в руццкость, а так- свій серед чужих чужий серед своїх-АМІНЬ
показати весь коментар
02.11.2020 02:10 Відповісти
Бабло не воняет,оно сладко пахнет.... Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 574
показати весь коментар
02.11.2020 06:39 Відповісти
Усика 2 часа со всей силы пиzzдел здоровеный жырный нннегр, точнее, "афро-американетс", Усик это всё вытерпел, и привселюно ему от души навалял, (прославляя Украину) - ну что людям ещё надо ? Легко говорить тем, кто родился во Львове, или Полтаве, или в Киеве в украиноязычной семье, а как быть тем кто родился в Крыму - говорить тренеру "я щирий українець, спілкуйтеся зі мною виключно українською, бо інакше я тренуватись не буду!" Это что, Усик виноват, что путин на нас напал? Пока не было войны, не было проблем. И Клички говорили по-русски, и не было проблем.
Формируется украинская политическая нация, когда главное - что ты делаешь для страны, а не на каком языке ты говоришь.
показати весь коментар
02.11.2020 08:56 Відповісти
Не важливо ким ти був, важливо ким ти став. До речі, не було такої країни як Ізраїль, а коли туди приїхали громадяни з різних країн, то вони не волали, що не винні, що не було там у них івріта, а вивчили його і є сама розвинута країна. Вчіть мову країни в якій живете і яку поважаєте. А то виходить, що Ви поваєжаєте тих, на якій мові розмовляєте?
показати весь коментар
02.11.2020 09:19 Відповісти
Якщо ви хочете, щоб мову поважали, то покажіть де ваша економіка.
Покажіть де ваші банки, ваші фінанси - де в Україні хоч один банк, яким володіє етнічний українець? Де в Україні хоч один етнічний українець-мільйонер (не рахуючи пана Гришка, що мандрує світами зі своїм концертами)? Де хоч один прем'єр-міністр етнічний українець ???
Ви хочете поваги?
ЗАСЛУЖІТЬ ! ! !
Створіть потужну проукраїнську партіію накшталт "Руху" у його кращі часи, створіть стратегічне інтелектуальне ядро, захищайте його від терору (Чорновола не захищали),
завоюйте більшість у Парламенті - отоді у вас я'виться право вимагати поваги.
А поки ви платите комуналку схематознику Ахметову - хто вас буде поважати ?
Не смішіть.
показати весь коментар
02.11.2020 09:51 Відповісти
Це ж треба бути таким телепнем щоб повагу до мови ставити в залежність від стану економіки . !! Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 2372 .Тобто , хороша економіка - поважаю мову , погана - уважаю русгій ізик .

Це все одно що любов до своєї дружини , ставити в залежність від погодніх умов . пц ..Я в шоці .. Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 7986 .
показати весь коментар
02.11.2020 11:00 Відповісти
А про більшість у парламенті не дочитали ?
Чи нема чого відповісти ?
показати весь коментар
02.11.2020 11:10 Відповісти
Я відповідаю на те , що вважаю за потрібне .
Про який "Рух "мова , коли в країні 73% "вусиків" . Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 2061 .
показати весь коментар
02.11.2020 11:14 Відповісти
Не шукайте собі виправдань - їх нема.
Степан Андрійович не питав скільки навколо запроданців та колаборантів.
Натомість ставив раком НКВД так, що Медведчуки , Гордони, Кучми і інша наволоч рефлеторно кладуть у штани, коли чують його ім'я.
показати весь коментар
02.11.2020 11:21 Відповісти
То чому Ви Cat Lark не розмовляєте і не пишете англійською, чи китайською, економіки яких найкращі в світі? Чому Ви захищаєте кацапську, яка тільки те вміє, що заважати народам розвиватися, яка фінансує тероризм по всьому світу? А разом з мовою і культурою будується і розвивається економіка, бо різні Бені, Ахметки, Новінські, Рабіновичі, Медведчуки і Сіркіси ненавидять все українське і тягнуть нас і московське болото. А якби вони любили країну, в якій живуть, і ще вона їм була Батьківщиною, а не місцем заробітку, то не обдирали і не дурили свій народ. А так вони для нас чужі.
показати весь коментар
02.11.2020 12:31 Відповісти
А.Бабченко
О ценностях

Я понятия не имею, победил Усик, или проиграл. Я понятия не имею, с кем он бился и за что. Я вообще о самом факте поединка узнал только сейчас. Когда полленты заполнилось. Кто за Усика, кто против. Битвы непримиримых. Честно говоря, меня все это поражает.

Вот, скажите мне, пожалуйста - каким образом победа или поражение Усика характеризуют лично меня? Какая мне радость от его победы или какое мне горе от его поражения? Каким образом они характеризуют страну? Каким образом они характеризуют вообще хоть что-то, кроме одного - профессионального мастерства данного конкретного человека?
Ну был бы Усик патриотом - вот что бы изменилось?
КСУ не навернул бы безвиз, семьдесят три процента не выбрали бы клоунов, в Санжарах не громили бы автобусы с заболевшими, ОПЗЖ не набрало бы второго места, Шарий не прошел бы в горсоветы, Коломойский не украл бы повторно полстраны, а Ермак не слил бы вагнеровцев?
Каким боком на всем этом фоне тот факт, что один мужик из Крыма накидал другому мужику из Мексики по щам больше, чем тот ему, на арене в Великобритании - каким боком на фоне всего этого трындеца это давало бы мне повод для гордости?
Если человек лучше всех на планете умеет пробивать другим людям в голову - это что, какая-то моральная категория? Априори делает его ориентиром для подражания?

Ну вот станет, скажем, «Шахтер» чемпионом мира по футболу - В Харькове что, прекратятся попытки переименования обратно в проспект Жукова? А вместо полутрупа на колесиках выберут мэром Марусю Зверобой?
В Бразилии охеренно играют в футбол. В Швеции играют в футбол, как в говно.
Но жить все предпочли бы в Швеции, а не в Бразилии.

Этот, который ушел позавчера из ММА непобежденным, он вообще лучше всех умеет пробивать в голову. Истинный патриот своей страны. Глубоко верующий духовный человек. Боготворит Путина и призывает резать французов.
Судя по ММА, кстати, самое лучшее место на планете - это Дагестан.
А лучшее место для занятия футболом - это наркотические фавелы Рио.

Вчера вся лента плакала по Шону Коннери. Ушел великий достойнейший человек. Эммм…. Прошу прощения. А откуда вы знаете, какой он был человек? Вы его биографию изучали? За поступками его следили? Или вывод о его величии сделан на том основании, что человек играл - созданный другим, замечу - образ мачо в, на мой взгляд, абсолютно инфантильной шпионской белиберде для дамочек?
Он был патриотом Шотландии. Ну, да. Был. А потом встал на колено перед королевой завоевательницей, получил от неё рыцарский титул, и снова стал патриотом Шотландии.
Так что и патриотизм не индульгенция.

Нет, я ничего не хочу сказать. Сэр Шон, наверное, был действительно хорошим достойным человеком. Наверное. Я просто не знаю. Я не изучал его биографию. Мне не до биографии сэра Шона сейчас. Не запачкался нигде никакими связями с мудаками - и отлично.
А его роли дают только одно основание для выводов - он был великий актер. Великолепно делал свою работу.
Это - единственный вывод, который я могу сделать из фильмов с его участием.
Но Михалков тоже великий актер. Оскарноносный!
И тоже патриот.

Человек умер в девяносто лет, миллионером, с рыцарским титулом, в собственном доме на Багамах, во сне - ах, какая утрата говорят люди, 99,9999 процентам из которых не удастся прожить ни дня так, как он жил как минимум полвека.
Вы б не горевали, вы б лучше завидовали человеку - это была бы куда более понятная и обоснованная эмоция.
Я вот завидую, например. Белой завистью. Честно.
Для тех, кто обязательно прочитает жопой - это пост не про Коненери.
И даже не про Усика.
Это пост про вас.

Ни меня, ни страну никак не характеризует ни Усик, ни пинающие по траве мяч миллионеры, ни актер с виллой на Багамах, ни певцы на всяких там конкурсах - за редкими исключениями. За редчайшими, я бы сказал. Вот Джамала на «Евровидении» - да, это действительно характеризовало страну. Мы сделали европейский выбор, мы противостоим агрессору - об этом наше послание миру. Но это исключения. Все же остальное…
показати весь коментар
02.11.2020 09:37 Відповісти
Я понимаю, почему Евровидение популярно в Швейцарии. Богатая, тихая, спокойная, сытая, благополучная, наискучнейшая страна в которой ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Где даже сортир рекомендуется сливать по определенным часам.
Но в Украине? Где реальность просто бьет гейзером? Где достаточно просто выглянуть в окно - и швейцарцу впечатлений на семьсот лет хватит? Где сейчас просто сущностные вопросы поднимаются - вопросы на столетия - о самом существовании страны, нации, народа?
Вам на этом фоне правда интересно, кого там побил Усик или кто побил Усика за морем и вы как-то ассоциируете себя с этим?

Великим был тот врач в Лондоне, который вскрыл бубон умершего и втер жидкость себе в бедро, чтобы подтвердить свою теорию - чума разносится маленькими невидимыми глазу микроорганизмами, живущими в бубонах. Подтвердил. Ценой своей жизни. Он умер от чумы, но доказал способ её распространения. И дал людям новое направление лечения этого ада. Я бы вот никогда так не смог.
Великим был Теофраст Бомбаст фон Гогенейм, более известный как Парацельс - потому что своим искусством врачевания превзошел великого латинянина Цельса - странствующий хирург, который бесплатно лечил погонщиков скота и под страхом смертной казни ночами анатомировал в подвале трупы, чтобы понять, как устроен человек.
Великим был тот итальянский монах, который, вслед за одним там польским астрономом, тоже великим, посмотрел в телескоп, и сказал, что да, идите нахер, она круглая и вращается вокруг солнца, и взошел за это на костер.

Великими были и есть те мужики, работяги, водилы, крестьяне, механики, программисты, менеджеры, продавцы, переводчики, преподаватели, оперные певцы, которые взяли в руки оружие и пошли воевать с агрессором, и многие из которых остались там.
Великими были и есть те, кто после работы приезжал и долбил брусчатку ломом, и передавал на баррикады, и возил покрышки, и затем шил масксети, и искал волонтерку, и отдавал ползарплаты на армию.
Великие - те, кто волонтерит сейчас, помогает в больницах, ищет одеяла для детских домов и аппараты узи для охматдета, носит посылки морякам и крымским татарам в тюрьмах оркостана, вытаскивает пленных, требует освобождения, сидит у них в плену сам.
Вот эти люди - великие. И достойнейшие.

Почему умение пинать мяч или долбить другому в голову является основанием для освобождения от защиты своей страны? Вот объясните мне этот аспект. Я его в принципе понять не могу. Если ты претендуешь на звание кумира нации - ну так и иди и защищать её в первых рядах, когда пришло время!
Почему для оперного певца, жившего за тысячу километров уже вполне себе спокойной сытой сложившейся жизнью, это не являлось освобождением, а для тех, на чью землю - вот непосредственно, в самом ************ смысле этого слова - пришел враг и вынудил их бежать - является?
Великий - это Василь Слипак.
И совсем не потому, что он хорошо пел.
Страну характеризуют именно такие люди.

Стус и Марченко, Веджие Кашка и Мустафа Джемилев, Тайра и Хоттабыч, Кульчицкий и Турчинов, Сейтаблаев и Балух, Даня Дидик и Сергей Нигоян, Владимир Рыбак и Юрий Поправка, и еще тысячи, тысячи и тысячи, десятки и сотни тысяч человек, добровольцев, волонтеров, медиков, журналистов, патриотов, отсидевших по подвалам, выживших, вернувшихся, погибших и оставшихся там… Очнитесь, друзья, вернитесь в реальность, оглянитесь по сторонам, вспомните - у вас полстраны великих! Таких, которыми любое государство на планете не то, что гордилось бы - преклонялось. Национальными идолами бы делали. Как Манделу.

В Украине сегодня просто невероятная концентрация достойнейших людей.
В каждом районе по десятку Мандел.
А вы все ищете и ищете себе в кумиры каких-то актеров в вилле на Багамах.
Или боксеров с певцами на аренах.
Какой, блин, Усик…
Вот сейчас хотя бы чувствуете разрыв?
Мне это странно, честно говоря.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1251492.html
показати весь коментар
02.11.2020 09:38 Відповісти
У вас Турчинов в одном ряду со Стусом и Нигояном.
Я правильно понимаю - это тот самый Турчинов, который пропустил свою вчерашнюю патронессу Тимошенко на закрытое заседание СНБО, где она вещала "ни один танк не должен выехать из ангара"?
показати весь коментар
02.11.2020 10:06 Відповісти
Це неможливо дивитись. Режисер трансляції ідіот.
показати весь коментар
02.11.2020 09:44 Відповісти
с..ка
показати весь коментар
02.11.2020 09:49 Відповісти
чую усик скоро заб'є тризуб у себе на плечі
показати весь коментар
02.11.2020 10:27 Відповісти
Молодец Усик. Великий спортсмен и патриот Украины.
показати весь коментар
03.11.2020 03:57 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 