Столичні патрульні врятували 20-річну дівчину, яка намагалася стрибнути з 25-го поверху. ВIДЕО

Екіпаж київських патрульних Станіслава Севідова і Юрія Школяренка врятували дівчину, яка намагалася накласти на себе руки.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"На балконі 25 поверху очевидець побачив дівчину, яка сиділа на поручні, звісивши ноги вниз. Чоловік не на жарт налякався і негайно викликав поліцію.



Піднявшись до дівчини, інспектори почали з нею розмову, спробували налагодити контакт. Однак на вмовляння патрульного вона не піддалася. Кожен її рух міг закінчитися фатально.



Важко уявити, що пережили патрульні у ситуації, коли від кожного слова або дії залежить людське життя. На щастя, патрульним вдалося відвернути непоправне. Підібравши вдалий момент, інспектор Юрій Школяренко схопив дівчину й перетягнув у безпечне місце.



Надалі патрульні викликали 20-річній врятованій лікарів".

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