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Столичні патрульні врятували 20-річну дівчину, яка намагалася стрибнути з 25-го поверху. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Екіпаж київських патрульних Станіслава Севідова і Юрія Школяренка врятували дівчину, яка намагалася накласти на себе руки.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"На балконі 25 поверху очевидець побачив дівчину, яка сиділа на поручні, звісивши ноги вниз. Чоловік не на жарт налякався і негайно викликав поліцію.

Піднявшись до дівчини, інспектори почали з нею розмову, спробували налагодити контакт. Однак на вмовляння патрульного вона не піддалася. Кожен її рух міг закінчитися фатально.

Важко уявити, що пережили патрульні у ситуації, коли від кожного слова або дії залежить людське життя. На щастя, патрульним вдалося відвернути непоправне. Підібравши вдалий момент, інспектор Юрій Школяренко схопив дівчину й перетягнув у безпечне місце.

Надалі патрульні викликали 20-річній врятованій лікарів".

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Топ коментарі
+45
ТУТ МОЛОДЦЫ !!!
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01.11.2020 10:53
+29
Молодцi хлопцi !Респект!
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01.11.2020 10:56
+22
_Во ты моральный урод... Ничего про девочку и её обстоятельства не знаешь, но обвинительное заключение уже составил. Такие подбрасывали дровишек в костры инквизиции.
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01.11.2020 11:53
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ей захотелось поближе послушать картавенького полицая..
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03.11.2020 17:05 Відповісти
молодцы полицейские
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19.04.2021 15:28 Відповісти
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