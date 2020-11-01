Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Мінську відбувається хода. Люди планують дійти від центру до урочища Куропати на околиці - місця масових поховань жертв сталінських репресій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, близько полудня за місцевим часом люди невеликими колонами йшли проспектом Незалежності до заводу "Луч". Також в центрі зібралася велика кількість силовиків.
"Я просто сидів на лавці, пив колу, вони підійшли і кажуть: "Якщо ви хочете провести цей вечір вдома, вам варто піти звідси - на бульварі будуть заходи. Якщо не хочете, продовжуйте тут сидіти". Те ж саме вони сказали і батькам, які з дітьми збирали листя на бульварі", - розповів виданню чоловік, який перебував на бульварі Толбухіна.
Після години дня загальна колона почала рух уздовж проспекту Незалежності в бік метро "Московська". Люди вийшли на проїжджу частину проспекту, але силовики повернули їх на тротуари.
Повідомляється, що в центр стягують техніка, в тому числі водомети. Також є інформація про затримання в районі "Московської".
Туди ж підходять колони, що утворилися на інших вулицях. Потік людей не закінчується, зазначає видання. Їх супроводжують силовики.
"Колона маршу на проспекті Незалежності. У людей в формі автоматична і гладкоствольна зброя. Відбуваються брутальні затримання", - повідомляє видання.
НЕХТА пише, що Дзяди (рус. Діди) - поминальні дні, коли білоруси йдуть до могил рідних, щоб вшанувати їхню пам'ять. Діди відзначають щороку 2 листопада. Також щорічно в ці дні відбувається традиційна хода і мітинг в Куропатах - в урочищі неподалік від Мінська, яке було місцем масових розстрілів і поховань репресованих органами НКВС в 1937-1940 роках.
"Але політичні репресії в Білорусі тривають і в наші дні! Тому сьогодні білоруси також виходять на марш!" - підкреслюють у виданні. Зазначається, що початок заплановано на 14:00.
Будь ласка, зачекайте...
вот так - можно только быть избитым
Krychek
Задержание пенсионерки за красно-белый зефир в Жодино ещё не дно.
Задержание за красно-белое платье ещё ниже.
Инна Зайцева из Минска, приехавшая в Гродно в свадебном платье с красной полосой, была задержана и доставлена в изолятор. Завтра суд.
а это уже грозное оружие
"мы - весёлые ребята,
мы - ребята-октябрята.
так назвали нас не зря
в честь победы Октября!"
ми прямуєм в куропати
Щоб ти тим попкорном вдавилось, тварино.
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
...если сдаётся или разбегается -- уничтожают тем более...
Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой! (с)
« - Фєдька ігдє ти?
- Тута, в бярлогє, мідвєдя упоймал !
Дик ташші яво сюди !
Дик, нє пущаїть !»
Вам аби жрать, срать, ржать.
2. На відміну від тебе, я не одержую гроші за це.
3. Люди різні.
За інших не буду розписуватись.
А я особисто тут за Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію.
І, не за гроші.
Демократія - це коли чесно перемагаєш на виборах. А Пєця двічі змахлював. Дописав собі відсотків до одного туру в 2014му, а в 2019му намахлював з голосами, бо мала замість нього Юля вийти в другий. І Юля реально тоді перемагала. Ось така "демократія"
За тебе не буду розписуватись.
А я особисто тут за: Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію.
А не за Порошенка.
Значить, Зєлік.
Все по плану
Пу всегда поддерживает обосравшихся диктаторов: Мадуро, Асад, Хафтар...
поэтому умные изначально знали, что Пу будет именно Луку поддерживать, а не условного Бабарику...
ты этого не знал? твои проблемы! значит, ты нифига не понимаешь в политике!
лука уверенно перемалывает недовольных
убивает - сажает - изгоняет из страны
І все одно крякнув.
почему?
проспал?
Не, не будет здесь енота...
все эффективные партизаны в ВОВ - это были заброшенные из Центра диверсанты, военнослужащие РККА и НКВД
им, конечно, помогали местные, но не более того, никакого широкого фронта сопротивления в самой Белоруссии
леса + болота + советские люди
вот когда Ковпак пришел в Зарадную Украину - там по нему каждый куст стрелял, пришлось бежать
анархо коммунист «язычник».
Сегодня ноябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме