Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Мінську та інших містах Білорусі відбулись масові акції. У столиці РБ хода прямувала до урочища Куропати, однак наразилась на опір силовиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, міліція та ОМОН спробували перешкодити руху колони. За повідомленням очевидців, співробітники правоохоронних органів стріляли в повітря, застосували проти учасників акції сльозогінний газ і світлошумові гранати. У МВС Білорусі підтвердили стрілянину, зіславшись на "запобігання заворушенням".
"Біля "Експобелу" силовик стріляв услід чоловікові, який втікав. Червоний Хрест стверджує, що це "гума", кулі залишилися всередині, потерпілого передали медикам, повідомляє читач. Стрілець був у спортивних штанях і кросівках, камуфляж - тільки зверху", - повідомляє видання.
За даними правозахисного центру "Весна", затримали близько ста осіб, переважну більшість - у Мінську.
Попри перешкоди тисячі людей таки прорвалися в Куропати. Вони поклали до меморіалу квіти і запалили біля нього свічки.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапов задержали или белорусов?
Он хуже Чекатило потому шо на его совести уже больше убийств и пыток...
Наоборот, Луценко сказал, что мы тогда были дураками и поддались на кацапскую провокацию.
Да, мля, поспорил бы, но твоя реплика не оспорима...
а рабам это не положено
Но хер им на воротник-будем веселиться,общаться,петь песни,собираться,и если придется- защищаться.Не теряем веры в борьбе з рептилоидами!!!
Кремль очень боится потярять Беларусь - найдутся ли у нас АВантюристы помочь беларусам свергнуть таракана?......
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Требовали их покормить дранниками и нести цветы!
а все потому, что беззубые