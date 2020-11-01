Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську та інших містах Білорусі відбулись масові акції. У столиці РБ хода прямувала до урочища Куропати, однак наразилась на опір силовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, міліція та ОМОН спробували перешкодити руху колони. За повідомленням очевидців, співробітники правоохоронних органів стріляли в повітря, застосували проти учасників акції сльозогінний газ і світлошумові гранати. У МВС Білорусі підтвердили стрілянину, зіславшись на "запобігання заворушенням".

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"Біля "Експобелу" силовик стріляв услід чоловікові, який втікав. Червоний Хрест стверджує, що це "гума", кулі залишилися всередині, потерпілого передали медикам, повідомляє читач. Стрілець був у спортивних штанях і кросівках, камуфляж - тільки зверху", - повідомляє видання.

За даними правозахисного центру "Весна", затримали близько ста осіб, переважну більшість - у Мінську.

Попри перешкоди тисячі людей таки прорвалися в Куропати. Вони поклали до меморіалу квіти і запалили біля нього свічки.





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