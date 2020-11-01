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Білорусь (5972) затримання (4146) силовики (106) Мінськ (785)

Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Мінську та інших містах Білорусі відбулись масові акції. У столиці РБ хода прямувала до урочища Куропати, однак наразилась на опір силовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, міліція та ОМОН спробували перешкодити руху колони. За повідомленням очевидців, співробітники правоохоронних органів стріляли в повітря, застосували проти учасників акції сльозогінний газ і світлошумові гранати. У МВС Білорусі підтвердили стрілянину, зіславшись на "запобігання заворушенням".

Дивіться також: Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Біля "Експобелу" силовик стріляв услід чоловікові, який втікав. Червоний Хрест стверджує, що це "гума", кулі залишилися всередині, потерпілого передали медикам, повідомляє читач. Стрілець був у спортивних штанях і кросівках, камуфляж - тільки зверху", - повідомляє видання.

Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 01

За даними правозахисного центру "Весна", затримали близько ста осіб, переважну більшість - у Мінську.

Попри перешкоди тисячі людей таки прорвалися в Куропати. Вони поклали до меморіалу квіти і запалили біля нього свічки.

Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 02
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 03

Дивіться також: "Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку. ФОТО

Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 04
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 05
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 06
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 07

Дивіться також: На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+15
молодці не здаються Сябри,а я вже думав що змирились..борітеся і поборете!!!!!
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01.11.2020 17:31
+6
Предпоследнее фото, ну вот зачем на такие мероприятия нести с собой маленьких детей, совсем ума нет.
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01.11.2020 17:36
+4
не сомневаюсь что бацька на суде будет клеить дурачка так же как и Чекатило.
Он хуже Чекатило потому шо на его совести уже больше убийств и пыток...
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01.11.2020 17:32
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в сотый раз на те же грабли((
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01.11.2020 17:28 Відповісти
Чего то долго не появляются снайперы непоймичьи и сакральная жертва.
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01.11.2020 17:30 Відповісти
Так их задержали недалеко от границы.
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01.11.2020 17:42 Відповісти
Фантазії кацапні дуже важливі для нас))
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01.11.2020 18:32 Відповісти
Что-то не так?
Кацапов задержали или белорусов?
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01.11.2020 18:57 Відповісти
Де?) На Майдані?)
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01.11.2020 19:02 Відповісти
Идиотов, вроде тебя
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01.11.2020 20:19 Відповісти
Це з тонким натяком на кацапських військових, що перевдягались на Майдані у форму беркутні?
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01.11.2020 18:33 Відповісти
Сегодня было очень мало людей, поэтому их и начали гонять. Когда их шло в марше десятки тысяч то никто их не трогал.
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01.11.2020 17:30 Відповісти
А кому охота тратить выходной даже не на протест а на поход к старым могилам за город.
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01.11.2020 17:32 Відповісти
молодці не здаються Сябри,а я вже думав що змирились..борітеся і поборете!!!!!
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01.11.2020 17:31 Відповісти
В Польше жесть происходит. Патриоты начали бить леваков и абортников.

Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 3630
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01.11.2020 17:32 Відповісти
А может "вагнеровцы" бузят? Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 729
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01.11.2020 17:44 Відповісти
Сало - сила, спорт могила))
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01.11.2020 18:04 Відповісти
Хм, так Дуда уже плохой для Украины? А то я шота не пАйму уже ничё. И у поляков уже оказывается режим дуды? )) Так он чё - теперь диХтатор шоле? ))
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01.11.2020 17:46 Відповісти
не сомневаюсь что бацька на суде будет клеить дурачка так же как и Чекатило.
Он хуже Чекатило потому шо на его совести уже больше убийств и пыток...
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01.11.2020 17:32 Відповісти
Тю, а Кучму за аналогичные действия судили?
Наоборот, Луценко сказал, что мы тогда были дураками и поддались на кацапскую провокацию.
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01.11.2020 17:44 Відповісти
Ну для начала его нужно скинуть, затем если чё, найти, затем организовать суд, и только потом..........
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01.11.2020 17:47 Відповісти
"Тю, а Кучму за аналогичные действия суд..." (с)
Да, мля, поспорил бы, но твоя реплика не оспорима...
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01.11.2020 19:38 Відповісти
Якщо почитати історію, то, на жаль, ми часто "бьіли дураками"...
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01.11.2020 19:46 Відповісти
Представляешь, даже немцам пофиг... ...жертвы абортов борятся против абортов...
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01.11.2020 17:39 Відповісти
Ты способен прочесть в Шпигеле, ещё что-нибудь, кроме названия? *)
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01.11.2020 17:46 Відповісти
Предпоследнее фото, ну вот зачем на такие мероприятия нести с собой маленьких детей, совсем ума нет.
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01.11.2020 17:36 Відповісти
Не родившихся избивают! Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 9660
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01.11.2020 17:45 Відповісти
Меньшевики разогнали большевиков... -- попрание исторических традиций -- Не забудем, не простим!
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01.11.2020 17:38 Відповісти
В Барселоне погромы кидались в полицейских жгли машины против корона ограничений если б так испанцев убивали унижали вышла вся страна и спалили и милицейские участки и самих мусоров а эти терпилы ходят только строго по воскресеньям а завтра на работу на учебу сколько повторять или вы(народ) или они(мусора власть) третьего не дано договорится не получится он не уйдет сам и без ущерба сожженых машин барикад смертей не обойтись к сожалениюМарш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 6448
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01.11.2020 17:40 Відповісти
Kuropati eto gde ruskije rastreliali 100 tysiac belorusov i na nemcev xoteli povesat?
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01.11.2020 17:43 Відповісти
Ну здесь-то они им чем помешали??? Вроде не центр Минска, правительственных зданий нет, движение не блокируют. Идиоты...
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01.11.2020 17:43 Відповісти
Рашковумнікам які не вилазили з Мухосранськів не дай горілки, а дай пофілософствовать про европейські країни. Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб - Цензор.НЕТ 9429
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб - Цензор.НЕТ 3703
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01.11.2020 17:55 Відповісти
чем? пытаются вести себя как свободные люди
а рабам это не положено
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02.11.2020 00:01 Відповісти
Раз уж на то пошло. Гулять так гулять..

Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 2989
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01.11.2020 17:45 Відповісти
Вывод прост-во всех странах мировое правительство ужесточает режим.
Но хер им на воротник-будем веселиться,общаться,петь песни,собираться,и если придется- защищаться.Не теряем веры в борьбе з рептилоидами!!!
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01.11.2020 17:50 Відповісти
как говорят кацапы - братьянавек белорусссов - бей болотного раба с молоду, будет он как золото.
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01.11.2020 17:51 Відповісти
внедрил таки "старший брат" в бело раше братский принцип - бьют, значит любят.
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01.11.2020 17:56 Відповісти
был бы у нас президентом не шут то можо было бы разыграть "карту" Беларуси в обмен на Крым и лугандон + дать возможность бчб патриотам самим решать свою судьбу, пока кремль беременен транзитом власти - заслать несколько сотен "мирных наблюдателей" в Минск...
Кремль очень боится потярять Беларусь - найдутся ли у нас АВантюристы помочь беларусам свергнуть таракана?......
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01.11.2020 17:56 Відповісти
ты тяжко бредишь
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02.11.2020 00:00 Відповісти
Допоки сябри не зрозуміють , що ЦЕ ВІЙНА, а на війні перемагає той хто сильніший і на війні всі засоби підходять для перемоги, - нічого не буде. Будуть ганяти сотні ментів тисячі і навіть сотні тисяч беззбройних чесних людей.,Як зграя собак ганяє тисячу овець...
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01.11.2020 18:34 Відповісти
Допоки сябри не зрозуміють , що ЦЕ ВІЙНА, а на війні перемагає той хто сильніший і на війні всі засоби підходять для перемоги, - нічого не буде. Будуть ганяти сотні ментів тисячі і навіть сотні тисяч беззбройних чесних людей.,Як зграя собак ганяє тисячу овець...
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01.11.2020 18:35 Відповісти
А на коні пастух з палкою.
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01.11.2020 20:05 Відповісти
Як з собаками...
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01.11.2020 18:40 Відповісти
Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек.
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Требовали их покормить дранниками и нести цветы!
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01.11.2020 19:32 Відповісти
А гдето в лесах беларусские партизаны бастуют против произвола лукафюрера.
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01.11.2020 19:43 Відповісти
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб - Цензор.НЕТ 7917
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01.11.2020 19:51 Відповісти
На Росії в 1913 році, виявляється, робітники і службовці мали приблизно таку ж зарплату, як у нас тепер. І їздили за кордон, і був середній клас, але це не сподобалось одній іншій країні, вона заслала провокатора, який організував революцію, а затим громадянську війну, розруху, голод, концлагерь...
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01.11.2020 20:01 Відповісти
Цікаві ці белоруси, як той з анєкдота - постіно наступають на тіж граблі і будуть наступати і далі як що не зрозуміють що їх ворог Московія і Кремль, а не ії союзник Лукаш.
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01.11.2020 20:36 Відповісти
Всё это более походит на какой-то театр или цирк. В Киргизии вопрос практически решили за сутки! Революции и снос власти никогда не обходились без жертв и вооруженной борьбы. Белорусы решили изменить историю - ждут, когда Лука поблагодарит их за предложение покинуть свой пост и свалит...но вот беда - ему валить особо некуда, нигде, в т.ч. и в России его не ждут! Поэтому эти ожидания бесполезны и эти прогулки под участившимися дождями закончатся массовыми ОРВИ и не более. К тому иже их ОМОН и вояки потихоньку калечат.
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01.11.2020 21:20 Відповісти
к сожалению сябры всё прое....ли... теперь лука с титуханами и фсбэшниками карателями сотрут всех на своём пути... поезд ушол.... нужно сразу было когда вышли миллионы человек стеной итдти штурмовать власть...когда не было ни водомётов. ни титушек, ни бешеных омоновцев и русской помощи в титуханах... и так далее . а теперь все перекалечены, все арестованы и посажены и в бегах по миру.... не даст путин с лукой сделать майдан...(( ну выже не слепые если видите что происходит...
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01.11.2020 22:30 Відповісти
когда в стаде овец нет вожака то хозяином становится волк
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01.11.2020 22:47 Відповісти
гоняют митингарей, как куропаток...
а все потому, что беззубые
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01.11.2020 23:58 Відповісти
опыт овоща научил, что уступки спонсируемым западными спецслужбами демонстрациям ничего не дают, надо как в китае, разогнал сволочей танками и через 30 лет - первая экономика мира
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02.11.2020 04:44 Відповісти
 
 