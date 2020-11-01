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Порушення під час підрахунку голосів в Одесі: жінка поза дільницею заповнює чисті протоколи, орієнтуючись на повідомлення в телефоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

В Одесі все ще не завершився підрахунок голосів. За минулі дні комісії рахували і перераховували декілька разів бюлетені.

Було зафіксовано тисячі порушень законодавства, складено 170 протоколів про адмінпорушення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Ділову Одесу.

Сайти і телеграм-канали рясніють відеофактами порушень. Наприклад, Професор Моріарті повідомляє про порушення на ДВК №511312, яку очолює представник ОПЗЖ. На відео чітко видно, як чисті протоколи заповнюють на підвіконні.

"Дійові особи: 1 - глава комісії за квотою ОПЗЖ Світлана Волошина (від Миколи Скорика), 2 - заступник голови Наталія Барбулак (від Андрія Пальчевського), 3 - секретар за квотою "За майбутнє" Вікторія Масловська-Кушнір (від Сергія Калинчука). Місце дії - підвіконня. Чисті протоколи, підписані всіма членами комісії, заповнюються не на дільниці, а на підвіконні. Нечемна жінка вносить туди потрібні цифри, переписуючи їх із повідомлення в телефоні. Ось так робляться результати голосування", - наголошується в повідомленні.

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За даними начальника головного регіонального управління Національної поліції Олега Беха, одеська поліція отримала 1 067 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

Як підкреслив Олег Бех, поліцейські ретельно відстежують, фіксують і перевіряють всю інформацію про можливі порушення виборчого законодавства. Зокрема, відстежують такі повідомлення в соціальних мережах.

Примітно, що в інших великих містах України вже відомі результати голосування, зазначає "Ділова Одеса".

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Топ коментарі
+19
Девятнадцатилетний сын Натальи Королевской Ростислав Солод стал депутатом Краматорского горсовета. А чего добился ты?Нарушения при подсчете голосов в Одессе: Женщина вне участка заполняет чистые протоколы, ориентируясь на сообщения в телефоне - Цензор.НЕТ 3370
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01.11.2020 18:38
+13
Це, по ідеї, вже не женщина а підслідна особа.
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01.11.2020 18:34
+13
Услиштє Домбас!
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01.11.2020 18:41
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Це, по ідеї, вже не женщина а підслідна особа.
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01.11.2020 18:34 Відповісти
а шо вы хотите Е-е-е-ю! Новый админ-здание на 98 млн гривен дороже купленное Трухлявым хотя и больше... ну да ладно и даже те не вернулись в казну... а украдены... КРАЯН тот самый гребанный Краян а рядом 2 Христианское кладбище в 30 метрах все так символично глухота тупик загагулина красава просто для таких вот делишек эти в комиссиях геть страх растеряли...сразу видно истинно "синагожная харя Сара" из рядов за Путина...
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01.11.2020 18:40 Відповісти
Девятнадцатилетний сын Натальи Королевской Ростислав Солод стал депутатом Краматорского горсовета. А чего добился ты?Нарушения при подсчете голосов в Одессе: Женщина вне участка заполняет чистые протоколы, ориентируясь на сообщения в телефоне - Цензор.НЕТ 3370
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01.11.2020 18:38 Відповісти
Услиштє Домбас!
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01.11.2020 18:41 Відповісти
Всьо прально, лахам работу, главное шоб лох при дєлє бил и нє путался под ногами. Не треба їм ніяк прав, свобод і гідності. Головне щоб погонич був із своїх та на русском язике заганяв їх в забій, на завод і фабрику.
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01.11.2020 18:42 Відповісти
Такое впечатление, шо два поца, ещё и состоят в интимных отношениях, т. е. Кто-то кого-то вжарит)))
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01.11.2020 20:03 Відповісти
Ех, сєрьогу підрахуя отодвінулі от процесса, у нього б полічили (посчитали) як треба. А тепер одні нездари і комедіянти, нічого складнішого як жрать, ржать и срать не вміють.
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01.11.2020 18:38 Відповісти
А шо, джилізація в дії.
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01.11.2020 18:42 Відповісти
Стаття. Вона має сидіти.
Інакше смертна кара.
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01.11.2020 18:55 Відповісти
Когда-то камеры покупали на каждый участок....
Потерялись, наверное...
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01.11.2020 19:05 Відповісти
- Рабинович, в чём таки сэкрэт вашего долголетия?
- Ой вэй! Просто у меня нет денег на похороны.
- Не морочьте мине голову за эту причину! Я щас видел Фиму, он рассказал мине, сколько лет ви ходите до его жены! Таки я уверен, шо он вам не откажет в финансировании этого мероприятия!
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01.11.2020 19:20 Відповісти
А на тюрму поехать! Уверен за труханова или за скорика, зажопинцы совсем ***.нутые, ещё и морда лица что-то знакомая, вспомню, напишу!
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01.11.2020 20:00 Відповісти
Щас для опызажопы наколдуют.
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01.11.2020 20:26 Відповісти
Скоріш за все вже наколдували та наколядували. Сміх та й горе.
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01.11.2020 21:01 Відповісти
Мне, всегда - 30 лет независимости, - умиляет (и удивляет, еще покамест) эта тупая, безумная вера, украинцев, что это они голосуют, а не ими (манипулируя их сознанием) голосуют.
Одно время близко наблюдал (в Ирпене) как распределяли эти самые проценты по всем участкам: сколько за Юлю? сколько за Витю? чтоб было так, как задумано, и очень, очень, правдоподобно.
В селе (в Конотопском районе), это получалось более гротескно, поскольку там ваты больше (99,9999%). Там вся эта **...вая шушера, что в комиссиях заседает, сама творит нужный результат. Рпц и сексотский потенциал совка, используется среди этой биомассы на все 100%.
В маленьких городках (Ирпень, Буча), там многие пенсы на цепочках повисли. Доходило до того, что они, во время предвыборных циклов, превращались в биороботов. Все подвязывалось к агентам влияния, к рпц и прочему российскому диверсионному дерьму. Они как на наркотиках жили. Им не только сериалы о голобородьке втюхивали , которые надобно было просматривать (и обсуждать), но и продукты подбрасывали и всякую психотерапевтическую хрень втирали в сознание в сеансах (немножко понаблюдал за этой зомбо-возней).
Революция достоинства прервала процесс уничтожения Украины. Теперь он снова, видимо, возобновлен. Зе-клован, задуман ими, как переходной тип. Творец хаоса...
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02.11.2020 05:20 Відповісти
боротьба за місцеві удільні князівства завжди супроводжувалася більшими фальсифікаціями.
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02.11.2020 10:19 Відповісти
 
 