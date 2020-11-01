Порушення під час підрахунку голосів в Одесі: жінка поза дільницею заповнює чисті протоколи, орієнтуючись на повідомлення в телефоні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
В Одесі все ще не завершився підрахунок голосів. За минулі дні комісії рахували і перераховували декілька разів бюлетені.
Було зафіксовано тисячі порушень законодавства, складено 170 протоколів про адмінпорушення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Ділову Одесу.
Сайти і телеграм-канали рясніють відеофактами порушень. Наприклад, Професор Моріарті повідомляє про порушення на ДВК №511312, яку очолює представник ОПЗЖ. На відео чітко видно, як чисті протоколи заповнюють на підвіконні.
"Дійові особи: 1 - глава комісії за квотою ОПЗЖ Світлана Волошина (від Миколи Скорика), 2 - заступник голови Наталія Барбулак (від Андрія Пальчевського), 3 - секретар за квотою "За майбутнє" Вікторія Масловська-Кушнір (від Сергія Калинчука). Місце дії - підвіконня. Чисті протоколи, підписані всіма членами комісії, заповнюються не на дільниці, а на підвіконні. Нечемна жінка вносить туди потрібні цифри, переписуючи їх із повідомлення в телефоні. Ось так робляться результати голосування", - наголошується в повідомленні.
За даними начальника головного регіонального управління Національної поліції Олега Беха, одеська поліція отримала 1 067 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
Як підкреслив Олег Бех, поліцейські ретельно відстежують, фіксують і перевіряють всю інформацію про можливі порушення виборчого законодавства. Зокрема, відстежують такі повідомлення в соціальних мережах.
Примітно, що в інших великих містах України вже відомі результати голосування, зазначає "Ділова Одеса".
Будь ласка, зачекайте...
Інакше смертна кара.
Потерялись, наверное...
- Ой вэй! Просто у меня нет денег на похороны.
- Не морочьте мине голову за эту причину! Я щас видел Фиму, он рассказал мине, сколько лет ви ходите до его жены! Таки я уверен, шо он вам не откажет в финансировании этого мероприятия!
Одно время близко наблюдал (в Ирпене) как распределяли эти самые проценты по всем участкам: сколько за Юлю? сколько за Витю? чтоб было так, как задумано, и очень, очень, правдоподобно.
В селе (в Конотопском районе), это получалось более гротескно, поскольку там ваты больше (99,9999%). Там вся эта **...вая шушера, что в комиссиях заседает, сама творит нужный результат. Рпц и сексотский потенциал совка, используется среди этой биомассы на все 100%.
В маленьких городках (Ирпень, Буча), там многие пенсы на цепочках повисли. Доходило до того, что они, во время предвыборных циклов, превращались в биороботов. Все подвязывалось к агентам влияния, к рпц и прочему российскому диверсионному дерьму. Они как на наркотиках жили. Им не только сериалы о голобородьке втюхивали , которые надобно было просматривать (и обсуждать), но и продукты подбрасывали и всякую психотерапевтическую хрень втирали в сознание в сеансах (немножко понаблюдал за этой зомбо-возней).
Революция достоинства прервала процесс уничтожения Украины. Теперь он снова, видимо, возобновлен. Зе-клован, задуман ими, как переходной тип. Творец хаоса...