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Львівщина (1931) пам'ятник (890) пам'ять (1149) Ян Осока (1495)

Перший в Україні пам'ятник загиблим військовим пожежникам відкрили на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У такий спосіб увіковічнено пам'ять сержанта Михайла Ткачишина, старшого солдата Олега Майстришина, солдата Станіслава Потапчука та солдата Сергія Майбороди. Вони загинули під час гасіння пожеж у зоні ООС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на АрміяInform.

Пам'ятний знак відкрили на території школи підготовки та перепідготовки фахівців пожежної охорони Навчального центру Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області.

Знак являє собою кількаметровий козацький хрест, увінчаний гербом військової пожежної служби, біля підніжжя якого розташована мармурова плита з іменами та портретами загиблих героїв.

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"За словами побратимів загиблих героїв, цей пам’ятник стане символом того, що втрати України ніколи не будуть забуті. Вони палатимуть і болем відлунюватимуть через покоління нашого народу", - зазначається у повідомленні.

Перший в Україні памятник загиблим військовим пожежникам відкрили на Львівщині 01
Перший в Україні памятник загиблим військовим пожежникам відкрили на Львівщині 02
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕПервый в Украине памятник погибшим военным пожарным открыли на Львовщине - Цензор.НЕТ 8543
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01.11.2020 20:57 Відповісти
Як сумно, що у нас гинуть такі молоді, здорові, гарні чоловіки, які могли подовжити свій рід такими ж свідомими українцями і ще довгі роки бути потрібними своїй державі. Хай буде довгою та світлою пам'ять про хоробрих вогнеборців!!!
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01.11.2020 22:24 Відповісти
Вічна пам'ять...
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02.11.2020 00:19 Відповісти
Вічна пам'ять...

Перший в Україні пам'ятник загиблим військовим пожежникам відкрили на Львівщині - Цензор.НЕТ 7590
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02.11.2020 09:53 Відповісти
 
 