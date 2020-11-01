"Стріляй!" - беззбройний білорус грудьми пішов на силовика з рушницею. ВIДЕО

Учасник акції протесту в Мінську не злякався, коли людина у формі наставила на нього зброю. Він розстебнув куртку, підняв футболку і ступив назустріч дулу з голими грудьми.

Відео інциденту опубліковано на каналі Euroradio Live в ютубі, інформує Цензор.НЕТ.

В описі сказано, що інцидент стався на вулиці Калиновського в Мінську.

На цих кадрах видно, як натовп протестувальників тіснить силовиків, скандуючи: "Іди!" Один із них наставляє зброю на чоловіка в червоній куртці. Але замість того, щоб відступити, той підставляє груди.

Силовики відступають.

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