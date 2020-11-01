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"Стріляй!" - беззбройний білорус грудьми пішов на силовика з рушницею. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Учасник акції протесту в Мінську не злякався, коли людина у формі наставила на нього зброю. Він розстебнув куртку, підняв футболку і ступив назустріч дулу з голими грудьми.

Відео інциденту опубліковано на каналі Euroradio Live в ютубі, інформує Цензор.НЕТ.

В описі сказано, що інцидент стався на вулиці Калиновського в Мінську.

На цих кадрах видно, як натовп протестувальників тіснить силовиків, скандуючи: "Іди!" Один із них наставляє зброю на чоловіка в червоній куртці. Але замість того, щоб відступити, той підставляє груди.

Силовики відступають.

Дивіться також: Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+56
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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01.11.2020 23:03
+44
Зебилы и зажоповцы говорят что это проплаченные акции . Им этого не понять
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01.11.2020 23:04
+30
Всё они понимают, сознательно врут и обливают грязью, мрази.
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01.11.2020 23:15
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В чем храбрость отдавать свою жизнь ради картинки? Он был бы героем если бы обвязался взрывчаткой и взорвал себя в толпе мусоров. Тогда мусора в штаны срали бы и боялись на 10 метров подходить к демонстрантам. Вон у нас тоже один себя сжег на радость врагам и что толку? А если бы захватил с собой пару тройку врагов был бы героем.
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02.11.2020 00:04 Відповісти
Как бы там нибыло но у беларусов солидарность народа сильнейшая. Да, они пока еще боятся открыто нападать на мусоров но вспомните в Украине и такого массового народного сопротивления небыло пока мусора не начали пачками расстреливать народ на Майдане.
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02.11.2020 00:07 Відповісти
ты забываешь, что у Луки поддержка ныне 50+%

митингари активны, но... их мало и они сами решили быть беззубыми
поэтому - без шансов на победу
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02.11.2020 00:08 Відповісти
Не свисти. Нету у Луки поддержки 50%. У него и 20% нету поддержки. Максимум кто его поддерживает ето чинуши, ихние родственники, которые сидят на чемоданах уже и мусора. Как только начнется заварушка все ето отродье будет бросать все и бежать в сторону Параши галопом распихивая локтями друг дружку по дороге. Я такой солидарности народа восставшего против диктатора не помню нивкакой стране. Даже государственные предприятия остановились и вышли на протесты.
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02.11.2020 00:12 Відповісти
интересно, какой % от населения отведен ментам?
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02.11.2020 00:26 Відповісти
там далеко не только менты за луку
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02.11.2020 09:05 Відповісти
ооо, да ты еще и тупой болван, повторяющий идиотические бредни!
не знаешь элементарного о белоруссии а туда же, политические "эксперты"!
а ведь говорили мы, и много раз... ладно, для такого тупаря как ты повторю еще раз!

считаем
15-20% у луки было изначально, до 9 августа
когда пошли протесты, это что? нестабильность! то, что не нравится конформистам, коих в любом обществе минимум 30%
лука - это что? стабильность! ну, ты понял: 20% + 30%
а потом заработала рашкованская пропагада (их спецы были выписаны прямо в управляющие кресла белгостелерадио)
рашкованская пропаганда мобилизовала пассивную ранее вату, а это плюс еще минимум 30%... минимум!

вот и считай, болван!
ты что, не видишь, как редеют ряды протестующих неделя от недели?
не смотришь видосики, как ябатьки стучат на митингующих, как помогакют ментам их ловить, как публично ругают митингующих, как выходят на работу начинавшие было митинговать в августе и сейчас работяги???

ты просто не хочешь этого видеть, ты хочешь находиться в выдуманном розовопонниевном мире
ну, и чем же ты тогда от кацапов отличаешься?
НИ-ЧЕМ! такой же тупой дегенерат, только с другим знаком

иди работай над собой, горе ты...
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02.11.2020 09:04 Відповісти
да ты кацапчег пропутинский . бот лаптеногий . у лукадрища никогда такой поддержки 50% не было никогда , лживая ты росийская портянка . в его лучшие годы 34% . В этом году он еле 10% на выборах набрал .
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02.11.2020 08:23 Відповісти
ну, во-первых, козломордым здесь очевидно являешься ты, заходящий через впн-тор
во-вторых, тебе, еще одному дегенерату, повторю то, что сказал выше

15-20% у луки было изначально, до 9 августа
когда пошли протесты, это что? нестабильность! то, что не нравится конформистам, коих в любом обществе минимум 30%
лука - это что? стабильность! ну, ты понял: 20% + 30%
а потом заработала рашкованская пропагада (их спецы были выписаны прямо в управляющие кресла белгостелерадио)
рашкованская пропаганда мобилизовала пассивную ранее вату, а это плюс еще минимум 30%... минимум!

вот и считай, болван!
ты что, не видишь, как редеют ряды протестующих неделя от недели?
не смотришь видосики, как ябатьки стучат на митингующих, как помогакют ментам их ловить, как публично ругают митингующих, как выходят на работу начинавшие было митинговать в августе и сейчас работяги???

ты просто не хочешь этого видеть, ты хочешь находиться в выдуманном розовопонниевном мире
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02.11.2020 09:05 Відповісти
ну, дык!
глупый дурак
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02.11.2020 00:07 Відповісти
-Стреляй в меня!
-Не буду-с.
- Но почему?
-Нада.
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02.11.2020 00:24 Відповісти
А здесь из первых уст... политиков учинивших междусобойчик с любовью к хутину -на мыло - МОЖНО СМЕЛО КЛИКАТЬ ПО СИНЕМУ
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02.11.2020 00:48 Відповісти
...ДАЖЕ СЛАБОНЕРВНЫМ.
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02.11.2020 00:52 Відповісти
ЯА ЗДЕСЬ СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТЫЦЬ(качество).
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02.11.2020 01:05 Відповісти
привет отстойной сердючке
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02.11.2020 01:06 Відповісти
СЛАВА ТАКИМ БЕЛАРУСАМ-ГЕРОЯМ!
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02.11.2020 02:29 Відповісти
"Стріляй!" - беззбройний білорус грудьми пішов на силовика з рушницею - Цензор.НЕТ 8322
Європейська держава Білорусь буде вільною? Шкода але напевно що ні. Тому що скоро перетвориться в бридку безправну кацапську колонію Бо так запланували криваві диктатори вбивці свого народу, шакали фашисти )(уйло и Лука.
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02.11.2020 06:13 Відповісти
Та то все дурниці, немає ніякого значення залишиться Лука або здасть пост так званої опозиції, яка ридає за кацапами нашібраттями .Для України це не має ніякого значення, вони як були під кацапами так і залишаться, тому що без братньої расеи не мислять собі життя
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02.11.2020 06:43 Відповісти
Пройде небагато часу і попруть злодійкуватих чекістів-фсбшників із Білорусії і з Кавказу І з далекого сходу, бо там де вони там життя немає.
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02.11.2020 08:47 Відповісти
Та по перше хоча б з Украіни погнали цю категорію
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02.11.2020 09:57 Відповісти
Ну если, к примеру, на МАЗ придет MAN и начнет делать что-нибудь не то чтобы MAN, но уже и не МАЗ, для каких-нибудь африк для начала, то наверное будет хорошо и MANу и МАЗу.
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02.11.2020 15:58 Відповісти
Та зрозумiло що буде харашо ), для всiх , але не за це писав.
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02.11.2020 19:09 Відповісти
Да как по мне, так именно об этом речь и идет. Беларусь своей экономикой завязана на российский рынок процентов вроде на 70. Поэтому для нее нужна такая власть, которая сможет изменить это положение. Правда при этом можно перестараться и вместо привлечения западных инвесторов, привлечь "западных" скупщиков активов.
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02.11.2020 20:17 Відповісти
Та не буде там такоi влади !Кацапня не вiдпустить Бiларусь у вiльне плавання
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02.11.2020 22:49 Відповісти
поражен тем, сколько откровенных дегенератов среди моих сограждан-украинцев

все это в болоруссии длится уже почти 3 месяца
уже самые тупые должны были все понять, но нет... продолжают повторять ТВ-сказки...
теперь понятно, откуда у клоуна было 73% и почему они так медленно уменьшались все эти 1,5 года...
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02.11.2020 09:09 Відповісти
ватный 4й рейх картофельного эмира падишаха луки1 го
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02.11.2020 09:29 Відповісти
Даже если режим Луки удержится и демонстрации пойдут на спад, так как вчера, в Беларуси не будет. Обязательно пойдут санкции, Луке в Европу путь будет закыт, пойдет спад проммышленности, Россия перетанет подпитывать Луку дармовой нефтью, станут нефтезаводы - обеспечивающие режим поступления валюты. И все это приведеет к повышению цен и снижению жизненного уровня населенния. И тогда даже те, кто сейчас живут в достатке -мелкая государственная служебная шваль отвернется от Луки.
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02.11.2020 12:18 Відповісти
скоро вовин миллиард на з.п. силовикам закончится,
и не некому будет луку защищать
усе в Божьих руках
престолы утверждаются правдой (с)
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02.11.2020 12:40 Відповісти
Для антуража он должен был пронзительно крикнуть:
- Стреляйте-стреляйте! Всех не перестреляете!
и проникновенно запеть:
"Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца
 И степи с высот огляди. 
Навеки умолкли весёлые хлопцы,
 В живых я остался один"©
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02.11.2020 12:52 Відповісти
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