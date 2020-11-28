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"Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило відео того, як безпілотники "Байрактар" знищують військовослужбовців противника в траншеях.

Відео опубліковано на сторінці Міноборони Азербайджану в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Видання Haqqin.az стверджує, що воно було знято в районі в напрямку населеного пункту Мартуні (Ходжавенд).

Також читайте: Азербайджан не бачить підстав для втягнення третіх країн у конфлікт у Карабасі: це війна між нами і Вірменією, - Алієв

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Топ коментарі
+49
А з дикунами-окупантами саме так і треба воювать... Вірмени ведуть себе по "лекалах" кацапів: коли з ними "васькаються", "гуманізьм" проявляють - вони нахабніють і "на голову серуть", починають міцно бить морду - вони починають скиглить і розбігаться... Більш "хитросракі", через свою рідню, уже починають підшукувать "теплі місця" за межами Вірменії, в тому числі і в Україні, тому що розуміють, що після закінчення війни Вірменія перетвориться у трьохмільйонну армію жебраків... Росія і так, крім зброї, багато грошей не давала, а тим, хто програв, не дасть і подавно - та й нема у неї грошей... Не видно і, щоб "багата діаспора" вкладала гроші в ту авантюру... Своїх ресурсів, у вірменів, немає, з корисних копалин - один будівельний туф... З усіх боків вона оточена, м"яко кажучи", "недружніми" країнами - з Азербайджаном, зрозуміло. З турками - така сама картина. А грузини не забули, хто надав територію для базування авіації Росії, що бомбардувала їх війська при анексії Південної Осетії... Іран - сумнівний "союзник", скоріш, ситуативний, що надає допомогу лише знаходячись у вимушених союзниках Росії. Виходу до моря немає, усі сухопутні та повітряні шляхи - в руках Азербайджану, Грузії, Туреччини та Ірану... Така собі "кавказьська Сербія"...
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02.11.2020 03:22
+33
Фактически Азербайджан уже можно поздравлять с победой.. у армян нет не технологического потенциала ни морального настроя что то еще постараться изменить в ходе этой войны.
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02.11.2020 00:55
+31
Армяне-партизане? Смешной анекдот "Байрактары" охотятся на армянскую пехоту в траншеях - Цензор.НЕТ 4589. На рынках в Масквэ и Сочи они могут только партизанить.
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02.11.2020 02:11
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Без надійної ППО піхота і танки беззахисні перед атаками з повітря. Он під час 2 світової війни щоб знищити лише 1 німецький Тигр чи Пантеру радянському союзу треба було витратити 5-6 танків Т-34. Але коли в війну у Європі втрутилися США, то там Америка у танкові баталії взагалі не вступала. Спочатку поділялася німецька ППО, а потім авіація просто починала полювання на німецькі танки. Штурмовики просто як в тирі знищувати техніку, яка була безпомічна. Всім раджу почитати книгу яку написав німецький танкіст "Тигры в грязи". Нажаль переклад лише російською.
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02.11.2020 08:01 Відповісти
В этом есть огромный плюс-даже закапывать не надо
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02.11.2020 08:07 Відповісти
Нссправді до 13-ти т-34 могло йти на утиль для підбиття одного тигра!
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02.11.2020 08:19 Відповісти
главное , что есть у Азербайджана - НЕФТЬ. тогда будут и барактары и танки всё остальное. у нас нефти нет
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02.11.2020 08:23 Відповісти
И толку от той нефти кацапне если цены демпингуются?
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02.11.2020 09:01 Відповісти
А де ж путинсько-кацапські добровольці ?? Пуйло давай клич москалям хай їх азера піджарять шоб і в Україну кацапні більше не захотілося лізти ! !
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02.11.2020 08:24 Відповісти
"Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 998 Vadim Izumov В Украине еще достаточно умных людей , может такой металлолом и сама сделать "Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 3435 Было бы желание у Киева "Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 4843 В 14-м было много инициатив , надо было развивать , тем боле запчасти Канада клепает "Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 9803
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02.11.2020 08:29 Відповісти
Назар Марков 3748aee1 Еще раз по по подробней , чего в Украине нет "Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 3739 Чтобы вы понимали , в Украине есть все , все "Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 5791 В том числе и нефть , а по географическому расположению и количеству пресной воды , это вообще уникальная Страна "Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 1909 Единственное чего не хватает это , мозгов у 73% , которые голосуют за Наволочь ,которая потом сидит в Киеве "Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 6214
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02.11.2020 08:34 Відповісти
почему в лугандонии путиское скотобыдло так не ликвидируют???
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02.11.2020 08:39 Відповісти
Бо президент у нас шестерка.
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02.11.2020 09:02 Відповісти
а петрушка чого так не зробила тоже шестёрка була, чи просто барыга жадна?
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02.11.2020 15:09 Відповісти
А кто договаривался с турцией о закупке беспилотников и полном цикле их производства на територии Украины, шестерка? 😁😁😁
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03.11.2020 08:24 Відповісти
За повідомленням ЗМІ Туреччини, колона, в якій перебував так званий "Президент Нагірно-Карабаської Республіки" ("НКР") потрапила під авіаудар сил Азербайджану.
https://www.youtube.com/watch?v=HhXr2cpRsRM&feature=emb_logo
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02.11.2020 08:49 Відповісти
Піхота окупантів перед випаровуванням мабуть щось чує, бо розбігаються як таргани. Але ПІЗДНО, як то кажуть.
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02.11.2020 08:50 Відповісти
чує, а ми бачимо лазерну підсвітку
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02.11.2020 10:04 Відповісти
Не зрозуміло, чому більшість коментаторів радісно пускають слину, переглядаючи відео. Так, ніби це наші, українські, беспілотники хазяйнують у ОРДЛО. "Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях - Цензор.НЕТ 4052
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02.11.2020 10:41 Відповісти
Такі відео з Донбасу з*являться тільки після зникнення або знесення зеленої банди капітулянтів, нажаль
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02.11.2020 13:43 Відповісти
бла бла бла а шакаладна барыжна куета краще була?((( фвабрики мразота налипила скризь, з такими и пуйло не треба сами все уграють, шо и бачимо, хоча й зелений ничим не кращий(((
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02.11.2020 15:13 Відповісти
Баран,фабрики и магазины- это рабочие места для людей и налоги в казну, что в этом плохого ?
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02.11.2020 17:29 Відповісти
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