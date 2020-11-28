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"Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило відео того, як безпілотники "Байрактар" знищують військовослужбовців противника в траншеях.
Відео опубліковано на сторінці Міноборони Азербайджану в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Видання Haqqin.az стверджує, що воно було знято в районі в напрямку населеного пункту Мартуні (Ходжавенд).
Топ коментарі
+49 Яр Холодний
показати весь коментар02.11.2020 03:22
+33 Птица Говорун 6d9001fd
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+31 ALEX SUROVV
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https://www.youtube.com/watch?v=HhXr2cpRsRM&feature=emb_logo