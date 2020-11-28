"Байрактари" полюють на вірменську піхоту в траншеях. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило відео того, як безпілотники "Байрактар" знищують військовослужбовців противника в траншеях.

Відео опубліковано на сторінці Міноборони Азербайджану в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Видання Haqqin.az стверджує, що воно було знято в районі в напрямку населеного пункту Мартуні (Ходжавенд).

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