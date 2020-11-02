До кінця тижня ми ліквідуємо чергу на отримання результатів ПЛР-тестів: запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії, - Степанов. ВIДЕО

До кінця тижня в Україні буде ліквідована черга на отримання результатів ПЛР-досліджень за рахунок початку контрактування приватних лабораторій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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"Уже запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії. Це актуально для регіонів з великим навантаженням і, як наслідок, чергами під час отримання результатів досліджень, зокрема для Харківської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської областей та Києва. Вважаю, що цього тижня ми повністю ліквідуємо чергу в деяких регіонах", - сказав він.

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Крім цього міністр зазначив, що 2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ щодо протидії COVID-19.