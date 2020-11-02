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До кінця тижня ми ліквідуємо чергу на отримання результатів ПЛР-тестів: запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

До кінця тижня в Україні буде ліквідована черга на отримання результатів ПЛР-досліджень за рахунок початку контрактування приватних лабораторій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Уже запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії. Це актуально для регіонів з великим навантаженням і, як наслідок, чергами під час отримання результатів досліджень, зокрема для Харківської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської областей та Києва. Вважаю, що цього тижня ми повністю ліквідуємо чергу в деяких регіонах", - сказав він.

Також читайте: МОЗ хоче додати нові методи діагностики COVID-19 і збільшити експрес-тестування до 1 млн на місяць, - Степанов

Крім цього міністр зазначив, що 2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ щодо протидії COVID-19.

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Топ коментарі
+6
запрацював механізм відмиву бабла з держ. бюджету! Не здивуюсь, якщо всі тести будуть оброблятись одною фірмою і всі гроші втечуть вгадайте до кого?
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02.11.2020 10:11
+5
Не здря, не здря жонка нашего нового цельного мыныстра здравоохранения, при вошествии его на престол назначении его на должность, в срочном порядке открывала частные клиники! До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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02.11.2020 10:01
+4
Це найбільше досягнення зелених клоунів - передали тести, які мають робитись безкоштовно, приватним клінікам, де за них треба буде платити тисячі. І навіть це рішення, що тривало пів року, вони вважають за досягнення - черг не буде.
______________________
Люди! Ви ще не зрозуміли, що обрали собі не владу, а саван?!
Ну і прапор вам у руки. Коли "почнеться" я буду мовчати, бо тоді вже слова будуть тільки знущанням.
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02.11.2020 10:08
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Не здря, не здря жонка нашего нового цельного мыныстра здравоохранения, при вошествии его на престол назначении его на должность, в срочном порядке открывала частные клиники! До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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02.11.2020 10:01 Відповісти
Ось, де собака порилась...
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02.11.2020 10:11 Відповісти
До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 6283
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02.11.2020 10:06 Відповісти
Це найбільше досягнення зелених клоунів - передали тести, які мають робитись безкоштовно, приватним клінікам, де за них треба буде платити тисячі. І навіть це рішення, що тривало пів року, вони вважають за досягнення - черг не буде.
______________________
Люди! Ви ще не зрозуміли, що обрали собі не владу, а саван?!
Ну і прапор вам у руки. Коли "почнеться" я буду мовчати, бо тоді вже слова будуть тільки знущанням.
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02.11.2020 10:08 Відповісти
запрацював механізм відмиву бабла з держ. бюджету! Не здивуюсь, якщо всі тести будуть оброблятись одною фірмою і всі гроші втечуть вгадайте до кого?
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02.11.2020 10:11 Відповісти
ну и нахер оно за деньги нада ?!
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02.11.2020 10:13 Відповісти
Скажите кто-нибудь этому "космонавту", что частные лаборатории УЖЕ работают на пределе своих возможностей. И очереди там не меньше чем в гос. лабораториях.
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02.11.2020 10:17 Відповісти
Не знаю как сейчас, не о летом частинки делали тест за день-два, но за 1500-2000 гривен.

А в чем сейчас фишка с передачей тестов?

Степанов, так у частников тесты бесплатно или по-прежнему за деньги?

И как можно будет отличить колхозную шерсть, т.е. тест, от частной ?
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02.11.2020 10:32 Відповісти
"Фишка" в том, чтобы создавать видимость работы. Выссер Степанова исключительно и только об этом.
Сейчас част. лаборатории делают тесты от 2 000 грн. Срок 2-4 дня. Очередь на 20-30% меньше чем в гос.лабор., но в десятки раз больше чем до ковида. Ответственности за результаты - ноль.
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02.11.2020 10:51 Відповісти
За цей час ,і ті величезні кошти з фонду,могли придбати лабораторії ,й найняти персонал в кожній області. Зараз в державних лабораторіях черга-7-8 днів (немає сенсу здавати),в приватних-на протязі дня.Ну от вирішать частково приватниками проблему в Києві (черга збільшиться вдвічі-втричі),трохи-в обласних містах,а на периферії ?
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02.11.2020 10:50 Відповісти
больше полугода прошло, и до сих пор какие-то проблемы с тестами.
сколько еще надо времени?
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02.11.2020 10:56 Відповісти
Мужик, стоящий рядом со Степановым, маши руками энергичней и шире, может хотя бы раз случайно сделаешь то, чего хочет большая часть Украины.
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02.11.2020 11:07 Відповісти
Тобто, передадуть все фірмам Пальчевського і Радуцького & Гордона!!!
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02.11.2020 11:21 Відповісти
У приватних лабораторіях якраз все добре. Хто б за державні взявся.
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02.11.2020 11:25 Відповісти
Це те, що потрібно було зробити ще сім - вісім місяців тому???
Тепер анонсує велику перемогу???
А коли дозволять кисень всім виробникам продавати у лікарні, а не лише тим, які заносять у кишеню зє владі???
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02.11.2020 11:44 Відповісти
Та он эту "перемогу" будет анонсировать и в будущем марте. Но, уверен, до декабря на должности не доживет - первый на вылет для снятия давления в канализации успокоения населения неудачами зебила.
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02.11.2020 17:15 Відповісти
У меня возле дома частная лаборатория, все время ее работы стоит очередь на улице, человее 10-20.
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02.11.2020 13:29 Відповісти
 
 