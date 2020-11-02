До кінця тижня ми ліквідуємо чергу на отримання результатів ПЛР-тестів: запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії, - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
До кінця тижня в Україні буде ліквідована черга на отримання результатів ПЛР-досліджень за рахунок початку контрактування приватних лабораторій.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Уже запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії. Це актуально для регіонів з великим навантаженням і, як наслідок, чергами під час отримання результатів досліджень, зокрема для Харківської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської областей та Києва. Вважаю, що цього тижня ми повністю ліквідуємо чергу в деяких регіонах", - сказав він.
Крім цього міністр зазначив, що 2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ щодо протидії COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
вошествии его на престолназначении его на должность, в срочном порядке открывала частные клиники!
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Люди! Ви ще не зрозуміли, що обрали собі не владу, а саван?!
Ну і прапор вам у руки. Коли "почнеться" я буду мовчати, бо тоді вже слова будуть тільки знущанням.
А в чем сейчас фишка с передачей тестов?
Степанов, так у частников тесты бесплатно или по-прежнему за деньги?
И как можно будет отличить колхозную шерсть, т.е. тест, от частной ?
Сейчас част. лаборатории делают тесты от 2 000 грн. Срок 2-4 дня. Очередь на 20-30% меньше чем в гос.лабор., но в десятки раз больше чем до ковида. Ответственности за результаты - ноль.
сколько еще надо времени?
Тепер анонсує велику перемогу???
А коли дозволять кисень всім виробникам продавати у лікарні, а не лише тим, які заносять у кишеню зє владі???
снятия давления в канализацииуспокоения населения неудачами зебила.