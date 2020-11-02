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Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

31 жовтня штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану завдав бомбового удару по позиціях армії Вірменії і знищив велику кількість живої сили противника в окопах і підземних укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бомбового удару опублікувало міністерство оборони Азербайджану.

На записі видно атаку на бійців армії Вірменії на трьох позиціях. На одній з них була проведена повторна атака. В результаті другого удару були вбиті всі, хто прийшов на допомогу пораненим внаслідок першої атаки.

Також дивіться: Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат. ВIДЕО

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Топ коментарі
+44
Молодцы азербайджанцы, Так нужно наказывать армянских террористов и бандитов, освобождая свою землю.
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02.11.2020 10:34
+40
А , мне хачей не жалко. Они с 14-го украинцев хоть раз пожалели , когда в ООН голосуют по указке Кремля ? Терпилы-подхуйловники
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02.11.2020 11:11
+39
Кто то ж Хачятурянам втирает , что это ихняя земля , Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 2940 а они так фанатично лезут под Байрактеры Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 2694 Пашинян , уводи людей пожалей молодежь Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 4127
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02.11.2020 10:35
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Техніка в арів скінчилася, тепер дрони перейшли на піхоту окупантів. Слава Азербайджану, що тут ще скажеш!
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02.11.2020 11:16 Відповісти
Навіки слава ! І смерть окупантам !
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02.11.2020 11:22 Відповісти
Все,кто приходит с оружием на чужую землю,будьте готовы стать просто удобрением.
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02.11.2020 11:17 Відповісти
Тільки так можно звільнити свої теріторії.
Покажіть це відео вовкє янєлоху.... тай Петру "атаману" теж би не завадило подивитись.
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02.11.2020 11:17 Відповісти
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Хряк зайнятий: бабло рахує. А янелоху спочатку енурез потрібно вилікувати.
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02.11.2020 11:43 Відповісти
У Армян кацапське озброєння і палками проти ******** зброї нічого не поробиш,вчиться штабні хомчацкі щури воювати за свої землі окуповані ордою мокшанською
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02.11.2020 11:20 Відповісти
тю, у щурив совсем другие задачи, и они уже давно научены
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02.11.2020 11:26 Відповісти
Щось якісь окопи в вірменів не такі як слід, прямі, не захистять від вибуховой хвилі. Та ще коли вони бачать погрозу з повітря, всі біжать в один бліндаж замість розосередження по окремих схованках. Хто їх там навчав? Вірменське радіо?
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02.11.2020 11:51 Відповісти
Це окопи, що вириті машиною.
Із космосу видно, що увесь Карабах у такий спосіб перекопаний.
В горах рити лопатою проблемно.
Сєпари на Донбасі, наприклад, із самого початку рили зигзагоподібні.
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02.11.2020 16:56 Відповісти
як користатись мізками, то можна і машиною робити все як слід, а не як якомусь ... заманеться
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02.11.2020 17:07 Відповісти
А що можуть знать про справжню війну вчорашні школярі? Особливо, якщо їх діди і батьки в армії були хліборізами, кухарями і каптьорами?
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02.11.2020 21:25 Відповісти
Аллах Акбар!
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02.11.2020 11:22 Відповісти
прям арофобию азеры арофобию затеяли, так и до ароцида недалеко, доиграетесь Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим - Цензор.НЕТ 6611
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02.11.2020 11:23 Відповісти
смерть сасатєлям *****!
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02.11.2020 11:24 Відповісти
армяне такое как лет на 50 в прошлом веке еще - ни броников ни у кого, ни каски нормальной. кросы калаш и побежал. нахер вы окопов накопали если с воздуха вообще никак не прикрыты? ну цирк реально. даже не афганские обезьяны
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02.11.2020 11:28 Відповісти
Ти зустрічався з пушту в горах, що з такою зневагою про них відгукуєшся?
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04.11.2020 13:20 Відповісти
Після першого удару - поранених там вже не було , тільки вбиті. Підбігли до воронки десяток зівак - котрі теж були вбитими вже другим ударом. Що повинне ще статися, щоб вірменські бойовики почали не скупчуватись , а роззосереджуватись під час повітряних атак? Окопи вірмен - це не окопи, якісь канавки . Невже за місяць війни не можна було їх поглибити та укріпити? Чи взяти в руки лопату - це неприйнятно для "найдревнішої " нації?
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02.11.2020 11:29 Відповісти
" Чи взяти в руки лопату - це неприйнятно...". Особисто знав такого ару, одного разу він навіть пальці собі порізав щоб не працювати.
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02.11.2020 11:45 Відповісти
вони кашевари та каптерщики генетично
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02.11.2020 11:55 Відповісти
Ну, це в Радянській Армії. Я не схильний недооцінювати противника. Таке ставлення може дуже дорого коштувати самому. В 90-ті вони себе показали досить непогано за підтримки кацапів. Та й зараз треба мати яйця щоб воювати з технологічно переважаючим ворогом.
Азербайджанці маючи досвід жорстоких поразок 90-х років дуже добре готувалися, переоснащувалися та перебудовували військо. Тому і виглядають зараз вражаюче, порівнянно з вірменами, які спочивали на лаврах минулих перемог і згаяли час для модернізації.
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02.11.2020 12:31 Відповісти
В 90-е воевали кацапы. Армяне потом ходили добивали раненых на поле боя. Есть множество воспоминаний как со стороны выживших азербайджанцев, так и со стороны псковских десантников, которые тогда ещё не скурвились окончательно и для них это было неприемлемое поведение. А кацапы тогда на две головы были выше и по выучке, и по вооружению, они спокойно могли вообще весь Азербайджан захватить. Но команды не было. России уже тогда было выгодно не гасить конфликт, а только подливать бензина в костер.
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03.11.2020 04:31 Відповісти
за то что совковые войска были незамедлительно выведены(читай,выдворены) из Азербайджана в короткий срок после падения ссср (1992) за активное "ихтамнетство" министр обороны рфии паша мерседес прямо заявил нашему тогдашнему президенту "мы вас умоем кровью в карабахе"...Что они и сделали..Тогда нас искупали в крови..Опустили ниже плинтуса во всех гасабских медиа-у всех был негатив именно к азербайджанцам,кто жил в то время-помнит.И прекращения огня тогда рфия добилась угрозами именно тогда,когда мы уже организовались и начали гнать хаев..
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03.11.2020 06:44 Відповісти
2 раза в одну воронку...
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02.11.2020 11:33 Відповісти
теж перша думка...
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02.11.2020 14:58 Відповісти
Так управляемыми боеприпасами можно в одну точку долбить хоть до бесконечности. Точность - метр, а воронка - метров пять.
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03.11.2020 04:32 Відповісти
Так то я насчет дидываивали...
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03.11.2020 09:01 Відповісти
дидываивали в совсем других условиях. Диды сбросили на Берлин 67 тысяч тонн бомб, две тысячи железнодорожных вагонов, а немецкие войска всё равно были в состоянии оказывать сопротивление. 67килотонн тротилового эквивалента - это была бы отличная ядерная бомба.
А в современных условиях все решает точность. Управляемая ракета с Байрактара несет заряд всего 4 кг взрывчатки, а по эффективности поражения одиночной цели примерно равна двум пакетам РСЗО "Град", потому что из сотни снарядов только у одного есть шансы поразить цель, остальные разлетятся по округе. Но вот лупить по городам "Градами" - милое дело, кацапы вон Грозный совсем с землей сравняли в первую чеченскую.
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03.11.2020 17:50 Відповісти
Война все больше становится реалити-шоу. Выгоды от просмотров превышают выгоду от куска завоёванной земли.
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02.11.2020 11:39 Відповісти
Все вірно...Але дивує запит "гомосапієнсів" на такі шоу...включно і зі мною напевне...)
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02.11.2020 12:49 Відповісти
Власти США прорабатывают вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из стран Скандинавии, сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе, он заявил, что любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении.
По его словам, воюющим сторонам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев.
«Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня»
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02.11.2020 11:47 Відповісти
Глубочайшая скандинавская озабоченность.
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02.11.2020 11:53 Відповісти
"Найкращі" миротворці з Нідерландів, згадайте Сребреницю.
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02.11.2020 17:07 Відповісти
Дрон наводить , СУ іпашить , добра робота ! КрасавцИ !
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02.11.2020 11:51 Відповісти
Ну вот кто их держит на чужой земле??? Были бы дома, были бы живы, здоровы.
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02.11.2020 12:11 Відповісти
Чужая война со стороны выглядит дико и бессмысленно.
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02.11.2020 12:16 Відповісти
Как в тире.
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02.11.2020 12:19 Відповісти
Ось вам і розмови про застарілі пілотовані апарати... Головне, чи можна літальний апарат адаптувати до ******** вимог ведення бойових дій. В теорії, за умов придушення ПВО ворога, навіть ІЛ-2 чи ПО-2 дообладнаний ********* засобами міг би виконувати відповідні бойові завдання. Тільки не сприймайте це, як рекомендацію, маємо більш ******* апарати.
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02.11.2020 12:21 Відповісти
Розумна людина дивлячись на всі події, які відбуваються на Південному Кавказі аналізувала б причини та наслідки і відносила все це на себе, порівнюючи власну армію та армію свого противника. Часу у нас мало просто спостерігати, як в кіно. Наш ворог теж дивиться на всі ці події і вивчає все що, відббувається аби застосувати данні практики проти нас.
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02.11.2020 12:38 Відповісти
Такий сидиш в окопі,гортаєш телефон...і тут карма прилітає...а за нею ще одна...комусь горе,комусь піднесення патріотизму за звільнення своїх територій,а комусь просто відео...
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02.11.2020 12:55 Відповісти
Байрактар с Атомной бомбой
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02.11.2020 13:00 Відповісти
Кардашьян и Симоньян ещё нарожают.
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02.11.2020 13:04 Відповісти
Не знаю: стоит ли азербайджанцам хвастаться этими кадрами. Ведь это гибель людей.
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02.11.2020 13:13 Відповісти
Війна на якій не гинуть люди? Намагаюсь пригадати і не можу.
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02.11.2020 13:18 Відповісти
Это не хвастовство, а предостережение для других армян, которых гонит на убой Пашинян. Возможно кто-то из них сделает выводы и сохранит свою жизнь.
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02.11.2020 13:26 Відповісти
Вот где реально нужно соблюдать дистанцию!
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02.11.2020 13:14 Відповісти
как они его не збили онже низко летит
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02.11.2020 13:28 Відповісти
Скорее всего это с дрона - разведчика видео.
Подсветили лазером позицию а Су-25 сбросил корректируемую бомбу.
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02.11.2020 18:19 Відповісти
Там оптика в дронах хорошая, он летит на высоте около километра над поверхностью. Стрелковым оружием на такую высоту не достать, нужно минимим что-то типа ЗУ23, и они были у армян. Но то ли уже выкосили беспилотники, то ли на весь фронт не хватает, то ли уже нет боеприпасов.
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03.11.2020 04:44 Відповісти
вон галустян побежал какуляма Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим - Цензор.НЕТ 3871
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02.11.2020 13:29 Відповісти
И правильно сделал. Нечего играть в "благородство" с оккупантами. Уничтожать их всеми силами, всеми доступными средствами, при каждой возможности. Ибо чем меньше их будет, тем ближе победа. Тем более, воюют-то они не за своё- пытаются сохранить украденное. Пусть думают, а стоит ли оно такого количества человеческих жизней?

Неправильный заголовок.
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02.11.2020 13:33 Відповісти
Одне зауваження: а до чого у заголовкі вказаний штурмовик СУ-25? Судячи з відео, працював БПЛА (стаціонарність зйомки).
Як мінімум - ударний безпілотник, як максимум - розвідник-корегувальник.
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02.11.2020 15:00 Відповісти
Снимал беспилотник. А ракеты прилетали со стороны.
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02.11.2020 17:20 Відповісти
згоден.
Тоді до чого "бомби, що скидав штурмовик Су-25"?. Це питання не до Вас, а до редакторів..
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03.11.2020 10:51 Відповісти
В Карабахе уничтожен замкомандующего сепаратистов Артур Саркисян

Заместитель командующего «Армией обороны НКР» полковник Артур Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.
В понедельник армянская сторона распространила новый список погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта из 11 человек.https://minval.az/news/124051750
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02.11.2020 15:36 Відповісти
Шой-то сумнєнія у мене, що то були звичайні бомби і штурмавік.
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02.11.2020 17:25 Відповісти
Так бы рашесепарню шинковать. При Порошенко все шло к подобному сценарию.. Но зестадо устало от войны.
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02.11.2020 17:51 Відповісти
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Ага. При Параженке все шло к тому, что Свынарчуки озолотятся. Впаривать в шесть раз дороже закупочной цены свои родным ВСУ хлам неизвестного происхождения - это надо уметь. А таки щыри патриоты, аж сльозы навертаються на очи.
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02.11.2020 18:53 Відповісти
Harib Da Так впарь дешевле или покажи где есть...))
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02.11.2020 19:11 Відповісти
А зачем мне впаривать? Что я еще должен ещё был сделать для соевых дегенератов? Может суперпатриотчной власти Петра стоило за пять лет построить завод по производству запчастей для советской техники? Или это высшая математика? Или достаточно украинскому народу Томоса привезти и ***** злякаецця?
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02.11.2020 19:35 Відповісти
При твоем петрушке все шло к стагнации под радужные патриотические сказки про перемогу .
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02.11.2020 20:57 Відповісти
Зато наразі все летить у жо....
Стагнація це ж так погано! Куди краще клоунська жо.... на яку ви всі фапаєте, малароси
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03.11.2020 11:00 Відповісти
Ну так їжте, сьорбаючи кров своїх дітей, та відхаркуючи "аби не Порошенко".
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02.11.2020 19:12 Відповісти
Ага, усе пропало. Якщо не Патрашенко, то ***** нападе...
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02.11.2020 19:31 Відповісти
та воно дурне, не тямить шо меле
йому аби завжди свиня з телевізора на параді верещала,
а як нема- психоз, ломка
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02.11.2020 20:21 Відповісти
Так надо было Украине воевать в 2014 году, бить по колоннам заходящей из России техники. "Добровольцы" плодились от безнаказанности. А так, если за ночной марш подорвано пару грузовиков с бойцами, пяток танков и БМП, да пару заправщиков для впечатления - через неделю все свалили бы уже обратно, да пошли громить свои военкоматы. Уже давно все было бы тихо.
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02.11.2020 19:46 Відповісти
Так надо было Украине воевать в 2014 году


Чем? Баґабаном?
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02.11.2020 21:11 Відповісти
КБ "Луч" уже в 2014 году производило беспилотник "Сокол-2". Таких "камикадзе" с боеголовкой от РПГ-7 надо было сделать 1000 штук, быстро, за месяц. Напрячься и сделать. Если такая хрень с кумулятивной головкой попадает в двигательный отсек танка - это уже не танк. Просто нужна была воля государственных мужей, одних заставить быстро и хорошо работать, а других - раскошелиться.
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02.11.2020 22:04 Відповісти
Жалко, что Зеленский был в 2014 году занят и не стал государственным мужем...
А так бы... да...
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02.11.2020 23:30 Відповісти
Який ти вумний, ти чі не в Україні живеш? Не бачив армію України 2014 рока?
Як що б не добровольці, сєпари дійшли б до Полтави за два тижні з Донецька.
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02.11.2020 23:39 Відповісти
тю...я ще років 15 тому намагався допомогти українським конструкторам ...безробінім знайти спонсорів для фінансування виробництва дронів..намагались тоді зацікавити прикордонслужбу, пожежних, лісгосп...військових...Розказували що за дронами майбутнє...але нікому було не цікаво і не потрібно...не знаю чи ще живі ті конструктори
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04.11.2020 00:05 Відповісти
А чому нам все це показують?В народі говорять чим менший член тим більший автомобіль.
Адже нащі ВСУ фрігідні.
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02.11.2020 20:15 Відповісти
Я так, блть, сейчас тараканов уничтожаю...
Соседи, засранцы, подарки делают. Но, думаю, победа за мну...
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02.11.2020 21:09 Відповісти
Який Су 25 ?

Су 25 на одному місці не зависає, це дрон ударний.
Арменія виводь своїх вояків з Нагорного Карабаху, збереги їм життя - їх б'ють як дітей малих Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим - Цензор.НЕТ 7177
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02.11.2020 23:36 Відповісти
Насколько я понимаю, кацапы изучив опыт этой войны серьезно вложатся в разработку своих ударных БПЛА и ПВО по борьбе с ними, а вот что сделаем по этому поводу мы???
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03.11.2020 00:27 Відповісти
Заглянемо в очі х#ла і побачимо там "мир" (((
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03.11.2020 00:53 Відповісти
И, если нужно, станем перед ним на колени раком.
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03.11.2020 01:11 Відповісти
И не надо, достаточно Турции поставлять двигатели и комплектующие для безпилотников!
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03.11.2020 10:14 Відповісти
Направду,як не все так безхмарно, як ви кажете. Наприклад, за всю історію співіснування не зафіксовано спільного шлюбу китайців та киргизів та й вірмен з турками, а це, погодьтеся - показник "терпимости" між націями.
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04.11.2020 13:15 Відповісти
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