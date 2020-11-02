43576 280
Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
31 жовтня штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану завдав бомбового удару по позиціях армії Вірменії і знищив велику кількість живої сили противника в окопах і підземних укриттях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бомбового удару опублікувало міністерство оборони Азербайджану.
На записі видно атаку на бійців армії Вірменії на трьох позиціях. На одній з них була проведена повторна атака. В результаті другого удару були вбиті всі, хто прийшов на допомогу пораненим внаслідок першої атаки.
Топ коментарі
+44 Хома Брут 42549717
показати весь коментар02.11.2020 10:34
+40 Инна Bittersweet
показати весь коментар02.11.2020 11:11
+39 Yakov Nemo
показати весь коментар02.11.2020 10:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Покажіть це відео вовкє янєлоху.... тай Петру "атаману" теж би не завадило подивитись.
Із космосу видно, що увесь Карабах у такий спосіб перекопаний.
В горах рити лопатою проблемно.
Сєпари на Донбасі, наприклад, із самого початку рили зигзагоподібні.
Азербайджанці маючи досвід жорстоких поразок 90-х років дуже добре готувалися, переоснащувалися та перебудовували військо. Тому і виглядають зараз вражаюче, порівнянно з вірменами, які спочивали на лаврах минулих перемог і згаяли час для модернізації.
А в современных условиях все решает точность. Управляемая ракета с Байрактара несет заряд всего 4 кг взрывчатки, а по эффективности поражения одиночной цели примерно равна двум пакетам РСЗО "Град", потому что из сотни снарядов только у одного есть шансы поразить цель, остальные разлетятся по округе. Но вот лупить по городам "Градами" - милое дело, кацапы вон Грозный совсем с землей сравняли в первую чеченскую.
Выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе, он заявил, что любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении.
По его словам, воюющим сторонам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев.
«Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня»
Подсветили лазером позицию а Су-25 сбросил корректируемую бомбу.
Неправильный заголовок.
Як мінімум - ударний безпілотник, як максимум - розвідник-корегувальник.
Тоді до чого "бомби, що скидав штурмовик Су-25"?. Це питання не до Вас, а до редакторів..
Заместитель командующего «Армией обороны НКР» полковник Артур Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.
В понедельник армянская сторона распространила новый список погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта из 11 человек.https://minval.az/news/124051750
Стагнація це ж так погано! Куди краще клоунська жо.... на яку ви всі фапаєте, малароси
йому аби завжди свиня з телевізора на параді верещала,
а як нема- психоз, ломка
Чем? Баґабаном?
А так бы... да...
Як що б не добровольці, сєпари дійшли б до Полтави за два тижні з Донецька.
Адже нащі ВСУ фрігідні.
Соседи, засранцы, подарки делают. Но, думаю, победа за мну...
Су 25 на одному місці не зависає, це дрон ударний.
Арменія виводь своїх вояків з Нагорного Карабаху, збереги їм життя - їх б'ють як дітей малих
на коленираком.