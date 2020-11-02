"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок. ВІДЕО + ФОТО
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Миколаївські поліцейські і КОРД затримали угруповання аферистів-квартирних злодіїв за підозрою в скоєнні пів сотні крадіжок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Миколаївській області.
Зловмисники мандрували регіонами України та підшукували осіб похилого віку, представлялись іноземними бізнесменами, цікавились чи можна винайняти житло. Потім просили пенсіонерів тимчасово залишити у них на зберігання свої гроші, за що обіцяли винагороду. Якщо люди погоджувались, випитували, чи є у них надійна схованка, де ті самі тримають свої заощадження. Видивлялись і забирали кошти потерпілих, а свої, фальшиві, лишали.
Так, за даними поліції, 30 жовтня на виїзді з Миколаївської області усіх трьох - 20-ти, 22-х та 33-х років - затримали оперативні співробітники Управління карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців КОРД. За місцями мешкання фігурантів у м. Нікополь Дніпропетровської області та в їхньому транспорті слідчі провели обшуки у супроводі бійців роти поліції особливого призначення. Поліцейські вилучили у правопорушників сувенірні гривні, долари та євро, зброю, мобільні телефони та інші речові докази.
Відомо, що члени угруповання "промишляли" в Миколаївській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Київській областях та інших, а також у столиці, а на їхньому рахунку - понад пів сотні таких фактів. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувались.
На Миколаївщині зловмисники вчинили два шахрайства: у Южноукраїнську та Первомайську. Жертвами схеми аферистів стали дві жінки 70-ти та 78-ми років. В однієї забрали 25 тисяч гривень та золоті прикраси, а у другої – близько 20 г ювелірних виробів. Постраждалі не одразу розуміли, що позбулись своїх заощаджень, а лише тоді, коли роздивились на грошах незнайомців напис "сувенір", звертались до поліції.
За словами начальника ГУНП в Миколаївській області, завдяки професійним та злагодженим діям миколаївських правоохоронців вдалось вийти на "слід" злочинців, які тероризували низку регіонів, та затримати їх.
"Аферисти діяли дуже цинічно. Стратегія аферистів така: один підшукує жертву, обираючи тільки осіб похилого віку, спілкується, розповідає, що з товаришами займаються продажем одягу і вони проїздом, тому хотіли б на певний час винайняти кімнату. Вдає, що надає значення чистоті та переймається порядністю господарів. Таким чином входить в довіру до людей, а потім телефонує спільникам та повідомляє, що знайшов бабусю і, мовляв, їй можна довіряти, надаючи таким чином сигнал, що жертва є, - розповідає очільник поліції області Сергій Шайхет. Також під час проведення оперативних заходів з’ясувалось, що перед скоєнням злочинів фігуранти просили благословення у вищих сил на вчинення шахрайств та молились послати жертву".
Наразі тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3 ст. 185 ККУ "крадіжка, поєднана з проникненням у житло", за що санкцією статті передбачено покарання до шести років позбавлення волі.
Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі вручили злочинцям повідомлення про підозру, а суд обере їм запобіжний захід.
"Поліцейські звертають увагу громадян: якщо ви стали жертвою їхньої афери, але не заявляли в правоохоронні органи, негайно зверніться в поліцію", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
а рюськими прикидуються щоб не сильно били
Нет, правильно ...
Они просто внимательно читали(шо редкость неимоверная) Пиплию и прочие байки и знали шо даже т.н. "Иисус", таки украл ведь того осла)))
А ведь возможно без осла кто-то с голоду помер - да пофиг, тот же иисус(ну, одно целое с Яхве), спокойно разрывал живьем десятки детей на части, не говоря уже об тотальном уничтожении вообще почти всего(комикс про Резиновый ковчег)
може він того ...зебіл?
Нафіга їх в Україну впускають.
А от білоруси, розуміють мову.
Доречі, це теж наш ідентифікатор, і перевага під час бойових дій на Північному Сході - ворог не розуміє наші радіоопереговори.
идийот перевёл в 90-х какцапам «майн кампф», на ентот ихний руцкий ?
они ж
начитались и сча бегают с автоматами по миру варуют и арут «хфашизьм не прайдёть!»...це сюр, руцькі нацисти аруть : "хвашизм не прайдьот"
«Россия провалила переход на свой софт.
Переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение должен начаться с 1 января 2024 года, а не с 2021-го. Об этом говорится в проекте указа президента, который подготовлен Минцифры, пишут «Ведомости».
Немедленное начало использования отечественного софта, как требовал опубликованный в конце мая указ Владимира Путина, провалилось из-за дефицита технологий.
Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) понимают сети связи и информационные системы, которые задействованы в здравоохранении, энергетике, оборонной, ракетно-космической, химической промышленности. Полгода назад ожидалось, что в 2021 году они будут работать на российском софте, а в 2022-м - на российском оборудовании.
В свою очередь директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский напомнил, что перевести же инфраструктуру на полностью отечественное оборудование невозможно. По словам эксперта, состояние российской промышленности не позволяет выполнить указ главы государства.»
Амінь.
наконец-то разглядели что это - ЦЫГАНЕ !!!
и не факт что российские, они тебе и на румынском и на венгерском говорить будут
Казнить, нельзя помиловать.
особам?Невже ж життевий досвід нічому не навчив?
Скрізь.
А шо робить? - кадрів бракує, а більшість українських патріотів зайняті переважно коментуванням новин в інтернеті...
1) сначала ПР (палка резиновая) каждому в анус глубоко...
2) главаря оставить и палку в жопу пихать ежедневно...
3) остальных на росиюшку...и заставить вернуть деньги потерпевшим троекратно..ментам по договоренности...
4) после компенсации ущерба главаря подсрачниками на росиюшку ))))
П.С. морда на видео вылитый Марков Марадонна
Коли їх запитали, чому вони це зробили, ті відповіли, що автор "Дон-Кіхота" називав циган злодіями.
«Свобода, Санчо, является одним из самых ценных благ, которые Бог дарует людям. Ни сокровища, которые скрывает земля, ни сокровища, которые скрывает море, нельзя сравнивать с ней. Свобода, как и честь, могут и должны быть чтобы пожертвовать жизнью и наоборот, тюремное заключение - величайшее зло, которое может случиться с человеком», - писал Сервантес в своем «Дон Кихоте».
А на главной пощади у колодца стояло золотое ведро с кружкой...и никто не пытался его украсть
- забув як треба вітатися?
- вибачте, паляниця.
- і тобі паляниця.
Советські "русські" це не ті русскіє, що були в царській Россії! В ті часи, як ******* козиряти нонішні, часи Толстого, Чехова і т.д. неписьменних було до 85% населення, відповідно так званий русскій вони не знали і універсальною мовою був вялікоусскій мат. Бо національностей багато і всі знали тільки свою мову.
В той же час, 15% навчались писемності і щонайменше 13% навчались в гімназіях. Так, от випускник царської гімназії по рівню освіти стояв вище ******** бакалаврів. По закінченні гімназії знання іноземних мов, а там вивчали не одну, було на рівні вільного спілкування з носіями. До того ж русскіми, а точніше великоросами з часів Катерини II називали лише поміщиків і дворян і тільки в 20-х роках минулого століття по указу Сталіна русскіми почали називати всіх хто проживав на території московської і прилеглих губерній.
Русскіє тих часів (до жовтневого перевороту) досить добре знали граматику і стилістику мови створеної на основі староболгарської для внутрішнього користування імперії, а потім завдяки інтелігенції отримала поширення в інших галузях. Проте технічна і спеціальна література була виключно німецькою і іншими природними мовами.
******* усскіє, не в повній мірі володіють мовою,яка як і любий гібрид починає трансформацію у сленг і місцеві говірки. Тільки жителі Пітера, ще зберегли нормальну російську мову. У інших переважає природна мова лаптеногих - велікорусскій мат! Це низькорівневий засіб спілкування що лежить на межі тваринного і людського. Адже мат як і тваринна мова з обмеженою кількістю фонетичних одиниць з перевагою інтонації і емоціональної складової + жести є низькорівневим засобом спілкування. Відповідно низький рівень осмисленності і такі люди легко піддаються впливу і "програмуванню".
Поволзькі татари можуть спілкуватись з таджиками, узбеками...бо спільні корені (фарсі). Українці, поляки, чехи, словаки, білоруси розуміють один одного, бо спільні корені. І тільки усскіє не мають жодної спільної національності, бо мова штучна на основі староболгарської з домішками мов народів, що не мають спільної основи. Головна задача втюхування усскга - ізоляція і легке керування населенням, що погано орієнтується в інформації, відповідно не завжди адекватно оцінює події, легко піддається дії московської пропаганди.
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Загалом, згоден з вашою думкою. Одначе, ви припустилися помилки, - татари зовсім не зрозуміють як таджицьку мову, так і фарсі (іранську), бо татари і узбеки - тюрки, а таджики з персами, - індоєвропейці. Так само, як і українці, до речі.
Той засміявся, і каже - так, у нас спільне фарсі. Може збрехав, татарин, але таке було.
Таджицька мова, - це та ж сама іранська мова (фарсі), яка записана кирилицею.