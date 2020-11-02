УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46107 відвідувачів онлайн
Відео Події
22149 91
затримання (2164) Миколаївська область (523) Правоохоронні органи (2243) КОРД (84)

"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок. ВІДЕО + ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Події

Миколаївські поліцейські і КОРД затримали угруповання аферистів-квартирних злодіїв за підозрою в скоєнні пів сотні крадіжок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Миколаївській області.

Зловмисники мандрували регіонами України та підшукували осіб похилого віку, представлялись іноземними бізнесменами, цікавились чи можна винайняти житло. Потім просили пенсіонерів тимчасово залишити у них на зберігання свої гроші, за що обіцяли винагороду. Якщо люди погоджувались, випитували, чи є у них надійна схованка, де ті самі тримають свої заощадження. Видивлялись і забирали кошти потерпілих, а свої, фальшиві, лишали.

Так, за даними поліції, 30 жовтня на виїзді з Миколаївської області усіх трьох - 20-ти, 22-х та 33-х років - затримали оперативні співробітники Управління карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців КОРД. За місцями мешкання фігурантів у м. Нікополь Дніпропетровської області та в їхньому транспорті слідчі провели обшуки у супроводі бійців роти поліції особливого призначення. Поліцейські вилучили у правопорушників сувенірні гривні, долари та євро, зброю, мобільні телефони та інші речові докази.

По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю, - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок 01

Відомо, що члени угруповання "промишляли" в Миколаївській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Київській областях та інших, а також у столиці, а на їхньому рахунку - понад пів сотні таких фактів. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувались.

По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю, - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок 02

На Миколаївщині зловмисники вчинили два шахрайства: у Южноукраїнську та Первомайську. Жертвами схеми аферистів стали дві жінки 70-ти та 78-ми років. В однієї забрали 25 тисяч гривень та золоті прикраси, а у другої – близько 20 г ювелірних виробів. Постраждалі не одразу розуміли, що позбулись своїх заощаджень, а лише тоді, коли роздивились на грошах незнайомців напис "сувенір", звертались до поліції.

По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю, - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок 03

За словами начальника ГУНП в Миколаївській області, завдяки професійним та злагодженим діям миколаївських правоохоронців вдалось вийти на "слід" злочинців, які тероризували низку регіонів, та затримати їх.

"Аферисти діяли дуже цинічно. Стратегія аферистів така: один підшукує жертву, обираючи тільки осіб похилого віку, спілкується, розповідає, що з товаришами займаються продажем одягу і вони проїздом, тому хотіли б на певний час винайняти кімнату. Вдає, що надає значення чистоті та переймається порядністю господарів. Таким чином входить в довіру до людей, а потім телефонує спільникам та повідомляє, що знайшов бабусю і, мовляв, їй можна довіряти, надаючи таким чином сигнал, що жертва є, - розповідає очільник поліції області Сергій Шайхет. Також під час проведення оперативних заходів з’ясувалось, що перед скоєнням злочинів фігуранти просили благословення у вищих сил на вчинення шахрайств та молились послати жертву".

Також дивіться: Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю, - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок 04
Фото: сайт Нацполіції

Також дивіться: Дві шахрайки за 950 тис. грн "зняли порчу" з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3 ст. 185 ККУ "крадіжка, поєднана з проникненням у житло", за що санкцією статті передбачено покарання до шести років позбавлення волі.

Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі вручили злочинцям повідомлення про підозру, а суд обере їм запобіжний захід.

"Поліцейські звертають увагу громадян: якщо ви стали жертвою їхньої афери, але не заявляли в правоохоронні органи, негайно зверніться в поліцію", - сказано в повідомленні.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+63
По рюськи, можно по рюськи. Почки-печень, почки-печень...Йяйцааааа. "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж - Цензор.НЕТ 5882
показати весь коментар
02.11.2020 11:30
+41
Русский государственный поможет ворам из расиюшки. Правда, зебобеки?
показати весь коментар
02.11.2020 11:30
+35
Эти гастролёры должны в прямом смысле исчезать на катаргах - через год ехать охочих пофестивалить в Украину не будет - ноль.
показати весь коментар
02.11.2020 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По рюськи, можно по рюськи. Почки-печень, почки-печень...Йяйцааааа. "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж - Цензор.НЕТ 5882
показати весь коментар
02.11.2020 11:30 Відповісти
По пятками тоже можно.
показати весь коментар
02.11.2020 11:52 Відповісти
Мне и нтересно, как эти русские бандиты вообще в Украине оказываются? Что, они так просто могу въезжать в Украину и "гастролировать", нигде не надо регистрироваться гражданам призывного возраста страны-агрессора ?
показати весь коментар
02.11.2020 12:25 Відповісти
Ну как - вовочки отменили запрет на въезд кацапам мужеского полу от 18 до 70 лет вот и попёрли "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 7767
показати весь коментар
02.11.2020 14:38 Відповісти
А мне очень интересно-за какую партию эти тупые стариканы голосовали на последних выборах!? "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 1435
показати весь коментар
02.11.2020 15:19 Відповісти
ЦИГАНИ це !

а рюськими прикидуються щоб не сильно били "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 6311
показати весь коментар
02.11.2020 12:27 Відповісти
Я рюске офицер, не стреляйте.
показати весь коментар
02.11.2020 12:38 Відповісти
Так. Цигани з Нікополя.
показати весь коментар
03.11.2020 09:09 Відповісти
у вас пунктик чи ви спец по циганським харям?
показати весь коментар
03.11.2020 11:23 Відповісти
Русский государственный поможет ворам из расиюшки. Правда, зебобеки?
показати весь коментар
02.11.2020 11:30 Відповісти
Эти гастролёры должны в прямом смысле исчезать на катаргах - через год ехать охочих пофестивалить в Украину не будет - ноль.
показати весь коментар
02.11.2020 11:31 Відповісти
своих вьіше крьіши
показати весь коментар
02.11.2020 14:11 Відповісти
Надеюсь они ещё не скоро к ***** вернуться
показати весь коментар
02.11.2020 11:32 Відповісти
да и кормить их лет 8 тоже не хочется....
показати весь коментар
02.11.2020 11:36 Відповісти
Есть другие предложения ?
Нет, правильно ...
показати весь коментар
02.11.2020 11:44 Відповісти
Повесить, на Евбазе , как в 1944 году -- немцев и полицаев.,
показати весь коментар
02.11.2020 12:37 Відповісти
При попытке к бегствию, или при сопротивлении и в путинский рай.
показати весь коментар
02.11.2020 12:39 Відповісти
Вывести их на передок и пусть бегут по минному полю к своим оркам
показати весь коментар
02.11.2020 15:45 Відповісти
Местные николаевские цыгане. Зачем им *****?
показати весь коментар
02.11.2020 15:57 Відповісти
На видео она сказала что они с России
показати весь коментар
02.11.2020 16:01 Відповісти
Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву". Источник: https://censor.net/ru/v3228494\\\\\\\\

Они просто внимательно читали(шо редкость неимоверная) Пиплию и прочие байки и знали шо даже т.н. "Иисус", таки украл ведь того осла)))
А ведь возможно без осла кто-то с голоду помер - да пофиг, тот же иисус(ну, одно целое с Яхве), спокойно разрывал живьем десятки детей на части, не говоря уже об тотальном уничтожении вообще почти всего(комикс про Резиновый ковчег) "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж - Цензор.НЕТ 5733
показати весь коментар
02.11.2020 11:33 Відповісти
усик 2.0 ,тот тоже постоянно что-то просит у масковскага сатаната и лично у черта афуприя
показати весь коментар
02.11.2020 11:38 Відповісти
на трусах яго - "KIRILL"
може він того ...зебіл? "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 9095
показати весь коментар
02.11.2020 11:56 Відповісти
рузьке язиг це язиг насєкомих-шкідників людина їх не розуміє...
показати весь коментар
02.11.2020 11:33 Відповісти
Во во. А попробуйте убедить украинцев хотя бы на патриотическом сайте не писать по-рюзге. Украина должна с этим что-то делать.
показати весь коментар
02.11.2020 11:40 Відповісти
Може, кожному треба починати з себе?
показати весь коментар
02.11.2020 14:39 Відповісти
Та це якісь чурбани...
Нафіга їх в Україну впускають.
показати весь коментар
02.11.2020 11:34 Відповісти
Они наверное артисты гастролирующие. При нынешней власти все рюске артисты"вне политики"
показати весь коментар
02.11.2020 12:41 Відповісти
Момент істини про «браццкій русскій наріт».
А от білоруси, розуміють мову.
Доречі, це теж наш ідентифікатор, і перевага під час бойових дій на Північному Сході - ворог не розуміє наші радіоопереговори.
показати весь коментар
02.11.2020 11:37 Відповісти
а что лица не замазали, сегодня что, постный день?
показати весь коментар
02.11.2020 11:38 Відповісти
Це для тих, хто дуже скучив тут за ліцамі русского міра.
показати весь коментар
02.11.2020 11:40 Відповісти
В Самбор в дом отдыха, там научат.
показати весь коментар
02.11.2020 11:39 Відповісти
какой
идийот перевёл в 90-х какцапам «майн кампф», на ентот ихний руцкий ?

они ж
начитались и сча бегают с автоматами по миру варуют и арут «хфашизьм не прайдёть!»...це сюр, руцькі нацисти аруть : "хвашизм не прайдьот" "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж - Цензор.НЕТ 2372
показати весь коментар
02.11.2020 11:40 Відповісти
Адольф написав «»Майн камф», після того, як сам начитався у Лєніна про ніштяки соціалізма.
показати весь коментар
02.11.2020 11:42 Відповісти
Это одна из разновидностей боевых действий ,засылать на территорию Украины ,уголовный элемент , все воры ,Все , координируються с Лубянки и Кремля ,там жёсткая иерархия 😠😠😠 СБУ должно не орехами и текстилем заниматься ,а предотвращать попадание криминала в Украину 😡😡😡
показати весь коментар
02.11.2020 11:45 Відповісти
плюсую !
показати весь коментар
02.11.2020 11:52 Відповісти
Полиция- вы молодцы!!!!!
показати весь коментар
02.11.2020 11:50 Відповісти
Весті із страни головожопих:
«Россия провалила переход на свой софт.
Переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение должен начаться с 1 января 2024 года, а не с 2021-го. Об этом говорится в проекте указа президента, который подготовлен Минцифры, пишут «Ведомости».

Немедленное начало использования отечественного софта, как требовал опубликованный в конце мая указ Владимира Путина, провалилось из-за дефицита технологий.
Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) понимают сети связи и информационные системы, которые задействованы в здравоохранении, энергетике, оборонной, ракетно-космической, химической промышленности. Полгода назад ожидалось, что в 2021 году они будут работать на российском софте, а в 2022-м - на российском оборудовании.
В свою очередь директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский напомнил, что перевести же инфраструктуру на полностью отечественное оборудование невозможно. По словам эксперта, состояние российской промышленности не позволяет выполнить указ главы государства

Амінь.
показати весь коментар
02.11.2020 11:59 Відповісти
"На парашу"- що по-рюцке,що українською.
показати весь коментар
02.11.2020 12:01 Відповісти
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев».© М.Булгаков
показати весь коментар
02.11.2020 12:03 Відповісти
Кацапская набожность: "перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву"
показати весь коментар
02.11.2020 12:04 Відповісти
Если вас просят *порузки* значит садите их на бутылку. *Порузки* ето так и переводится
показати весь коментар
02.11.2020 12:05 Відповісти
их приютили, а они хитрожопостью занимаются, в крови
показати весь коментар
02.11.2020 12:18 Відповісти
цигане из рахе
показати весь коментар
02.11.2020 12:05 Відповісти
Вглядитесь только в морды етих рузких. Ну какие к чертям они нам братья? Они даже не славяне.
показати весь коментар
02.11.2020 12:06 Відповісти
какой Вы наблюдательный !

наконец-то разглядели что это - ЦЫГАНЕ !!!

и не факт что российские, они тебе и на румынском и на венгерском говорить будут
показати весь коментар
02.11.2020 12:35 Відповісти
Цыганва? Хотя и на какой-то "интернационал" похоже...
показати весь коментар
02.11.2020 12:09 Відповісти
Нищих стариков обирать-последнее дело.
Казнить, нельзя помиловать.
показати весь коментар
02.11.2020 12:09 Відповісти
ара, накара
показати весь коментар
02.11.2020 12:14 Відповісти
Ромалы.
показати весь коментар
02.11.2020 12:43 Відповісти
джавалы
показати весь коментар
03.11.2020 00:58 Відповісти
Страна непуганых идиотов.
показати весь коментар
02.11.2020 12:22 Відповісти
Какие носатые гастролеры...
показати весь коментар
02.11.2020 12:40 Відповісти
Понаїдали на краденому.
показати весь коментар
02.11.2020 14:32 Відповісти
А что,на московии уже красть нечего?
показати весь коментар
02.11.2020 12:41 Відповісти
что,трудно догадаться??(что нечего)всё дело в том что катера перестали через керченский пролив ходить вот и результат!!теперь кацапам самим приходится в Украину за унитазами бегать!! "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 8045 "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 9048
показати весь коментар
02.11.2020 12:56 Відповісти
"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 7930 "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 3505 Ніяк не можу зрозуміти наших бабунь та дідов. Як можна довіряти випадковим
особам?Невже ж життевий досвід нічому не навчив?
показати весь коментар
02.11.2020 12:48 Відповісти
Бабусі та дідусі, - так буває, - впадають в дитинство, а тому їм треба частіше нагадувати казочку про Буратіно. А також брати до уваги, що шахраї повсякчас міняють зафарбування, - тепер, наприклад, у аферистів популярний зелений колір.

"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 6085
показати весь коментар
02.11.2020 14:51 Відповісти
Старші люди - вразлива категорія.
Скрізь.
показати весь коментар
03.11.2020 05:09 Відповісти
Кацапські чаверли?
показати весь коментар
02.11.2020 12:49 Відповісти
Судя по мордам они и по рюзьки хреново гутарють. Думаю если е-ло намылить украинский быстро поймут.
показати весь коментар
02.11.2020 12:56 Відповісти
Колись саме так мені один гість (приїжджий з Хабари до когось) сказав. Мовляв я не панімаю по вашему. Так говорю, чого ти сюди приперся, ще й більярдну прийшов?... Той щось буркнув і заткнуся, бо я починав обурюватись, а товариш Тернопільський взагалі кипіти почав.
показати весь коментар
02.11.2020 13:42 Відповісти
На него можно тысячи дел повесить, все будут за.
показати весь коментар
02.11.2020 14:00 Відповісти
Можна тільки здогадуватися, скільки співробітників ворожої розвідки тут шастає.
показати весь коментар
02.11.2020 14:33 Відповісти
Не тільки шастає, а й працює на відповідальних державних посадах в Україні.
А шо робить? - кадрів бракує, а більшість українських патріотів зайняті переважно коментуванням новин в інтернеті...
показати весь коментар
02.11.2020 14:59 Відповісти
Условно понять и простить....
1) сначала ПР (палка резиновая) каждому в анус глубоко...
2) главаря оставить и палку в жопу пихать ежедневно...
3) остальных на росиюшку...и заставить вернуть деньги потерпевшим троекратно..ментам по договоренности...
4) после компенсации ущерба главаря подсрачниками на росиюшку ))))

П.С. морда на видео вылитый Марков Марадонна
показати весь коментар
02.11.2020 15:28 Відповісти
А відбувати покарання повинні в колонії десь на Західній Україні. Там досхочу будуть гаварітьпарускі. "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 4616
показати весь коментар
02.11.2020 16:00 Відповісти
Цыгане самый ублюдский народ-воры,торговцы наркотой.....
показати весь коментар
02.11.2020 16:21 Відповісти
Негро-расисти спаскудили пам'ятник Сервантесу в Сан-Франциско минулого року.
Коли їх запитали, чому вони це зробили, ті відповіли, що автор "Дон-Кіхота" називав циган злодіями.

"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 1813

«Свобода, Санчо, является одним из самых ценных благ, которые Бог дарует людям. Ни сокровища, которые скрывает земля, ни сокровища, которые скрывает море, нельзя сравнивать с ней. Свобода, как и честь, могут и должны быть чтобы пожертвовать жизнью и наоборот, тюремное заключение - величайшее зло, которое может случиться с человеком», - писал Сервантес в своем «Дон Кихоте».
показати весь коментар
02.11.2020 21:41 Відповісти
А вот этот памятник не испоганят....обоссутся... цыганская мразь при нем за малейшее воровство садилась на кол
А на главной пощади у колодца стояло золотое ведро с кружкой...и никто не пытался его украсть
"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 442
показати весь коментар
02.11.2020 22:30 Відповісти
Для начала - с носка промеж ног. И в урановый рудник лет на 10. Если потянут.
показати весь коментар
02.11.2020 20:55 Відповісти
Так это воши на гастролях, только не коней крадут теперь, а бабушек разводят
показати весь коментар
02.11.2020 22:13 Відповісти
И ни одной разбитой рожи. Кордовцы только патриотов, ветеранов соотечественников могут шиздить?? Эти гастролеры им братья?
показати весь коментар
02.11.2020 22:22 Відповісти
цигани?
показати весь коментар
02.11.2020 23:08 Відповісти
- здрасьте.
- забув як треба вітатися?
- вибачте, паляниця.
- і тобі паляниця.
показати весь коментар
03.11.2020 02:12 Відповісти
Ніхто не пробував зрозуміти, чому московити так ******** усскій язик?
Советські "русські" це не ті русскіє, що були в царській Россії! В ті часи, як ******* козиряти нонішні, часи Толстого, Чехова і т.д. неписьменних було до 85% населення, відповідно так званий русскій вони не знали і універсальною мовою був вялікоусскій мат. Бо національностей багато і всі знали тільки свою мову.
В той же час, 15% навчались писемності і щонайменше 13% навчались в гімназіях. Так, от випускник царської гімназії по рівню освіти стояв вище ******** бакалаврів. По закінченні гімназії знання іноземних мов, а там вивчали не одну, було на рівні вільного спілкування з носіями. До того ж русскіми, а точніше великоросами з часів Катерини II називали лише поміщиків і дворян і тільки в 20-х роках минулого століття по указу Сталіна русскіми почали називати всіх хто проживав на території московської і прилеглих губерній.
Русскіє тих часів (до жовтневого перевороту) досить добре знали граматику і стилістику мови створеної на основі староболгарської для внутрішнього користування імперії, а потім завдяки інтелігенції отримала поширення в інших галузях. Проте технічна і спеціальна література була виключно німецькою і іншими природними мовами.
******* усскіє, не в повній мірі володіють мовою,яка як і любий гібрид починає трансформацію у сленг і місцеві говірки. Тільки жителі Пітера, ще зберегли нормальну російську мову. У інших переважає природна мова лаптеногих - велікорусскій мат! Це низькорівневий засіб спілкування що лежить на межі тваринного і людського. Адже мат як і тваринна мова з обмеженою кількістю фонетичних одиниць з перевагою інтонації і емоціональної складової + жести є низькорівневим засобом спілкування. Відповідно низький рівень осмисленності і такі люди легко піддаються впливу і "програмуванню".
Поволзькі татари можуть спілкуватись з таджиками, узбеками...бо спільні корені (фарсі). Українці, поляки, чехи, словаки, білоруси розуміють один одного, бо спільні корені. І тільки усскіє не мають жодної спільної національності, бо мова штучна на основі староболгарської з домішками мов народів, що не мають спільної основи. Головна задача втюхування усскга - ізоляція і легке керування населенням, що погано орієнтується в інформації, відповідно не завжди адекватно оцінює події, легко піддається дії московської пропаганди.
показати весь коментар
03.11.2020 07:15 Відповісти
Поволзькі татари можуть спілкуватись з таджиками, узбеками...бо спільні корені (фарсі)
*********
Загалом, згоден з вашою думкою. Одначе, ви припустилися помилки, - татари зовсім не зрозуміють як таджицьку мову, так і фарсі (іранську), бо татари і узбеки - тюрки, а таджики з персами, - індоєвропейці. Так само, як і українці, до речі.
показати весь коментар
03.11.2020 15:31 Відповісти
Я, це взяв не з неба і не з інтернет, а сам бачив як знайомий поволзький татарин спілкувався з таджиком. Я запитав - як? Ви Розумієте один одного?
Той засміявся, і каже - так, у нас спільне фарсі. Може збрехав, татарин, але таке було.
показати весь коментар
03.11.2020 16:13 Відповісти
Татарин просто пожартував. Якщо татарин не жив у Таджикистані, то спілкуватися між собою вони могли абсолютно вільно, - татарин розмовляв татарською, а таджик узбецькою (тобто, двома спорідненими тюркськими мовами). Дуже багато таджиків знають узбецьку мову, особливо таджики з Ферганської долини., - для них це фактично друга рідна мова. А татарська і узбецька, - це як для нас українська і польська. Можна порозумітися без особливих проблем.
Таджицька мова, - це та ж сама іранська мова (фарсі), яка записана кирилицею.
показати весь коментар
03.11.2020 21:26 Відповісти
граница открыта - вот и едут такие козломордые
показати весь коментар
03.11.2020 07:52 Відповісти
Не хреново себе хату обставили .
показати весь коментар
03.11.2020 22:24 Відповісти
 
 