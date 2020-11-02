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війна (7123) Горлівка (103) 503-й ОБМП (22)

"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти ЗСУ святкують річницю створення підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою річницю морпіхи зустріли на передовій - на позиціях поблизу окупованої російськими окупантами Горлівки.

За три роки існування підрозділу бійці 503 ОБМП заслужили понад 120 державних нагород: з них 36 орденів "За мужність", три ордени "Богдана Хмельницького" і орден "Данила Галицького". На жаль, частина нагород були посмертними.

Про історію створення 503-го батальйону морської піхоти і його бойовий шлях українські морпіхи зняли невеликий документальний фільм, який присвятили загиблим побратимам.

Увага! Ненормативна лексика!

Також читайте: "Ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора", - комбат 503-го батальйону Сухаревський

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Топ коментарі
+65
Слава ВСУ !

ВСУньте сепарам !!!
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02.11.2020 12:06
+62
"Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 6431
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02.11.2020 12:09
+45
Якщо все правда на відео - це круто.
Слава ЗСУ !
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02.11.2020 12:10
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Слава ВСУ !

ВСУньте сепарам !!!
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02.11.2020 12:06 Відповісти
Так званих сепарів (донецько-луганське рускомирне бидло), ЗСУ знищило ще в 2014-2015 роках, зараз нищать кадрових російських військових. Слава ЗСУ.
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02.11.2020 12:33 Відповісти
"Місцеві бомжи так звані "пятнадцати тисячно рублёвые" вже з російськими паспортами риють окопи та бетонують бліндажі для "сьомого полку Ростовського спецназу" та " осетинським снайперам" з прикомандированими Оренбуржскими артилеристами. Так більш точніше.
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03.11.2020 11:44 Відповісти
Ватко, думаєш парашня настільки тупа, що давала свої армійське озброєння, ******* в тому числі, місцевим дамбаським бомжам ?
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03.11.2020 11:48 Відповісти
Достатньо було букв, якими збивали Боінг.
Прям самого нового не дають, але пристойне озброєння є.
Тож не з калашами там бігають.
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03.11.2020 12:11 Відповісти
буків*
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03.11.2020 12:11 Відповісти
Смішно...
А артилерія, танки..
Не хоче роіська такі штуки своїм звичайним громадянам у вільне користування надати ?
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03.11.2020 12:20 Відповісти
Ну так вы сами себе противоречите))) Утверждаете, что рашиков там нет, что соврем. оружие коллаборантам не передают... А ОБСЕ это современное оружие там фиксирует))) Так в каком месте вы врете?)
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03.11.2020 12:26 Відповісти
А что такое по вашему кадровые?))) Те кто шевроны свои снимают? Или те кто являются структурными подразделения МО рашки?) 1-й и 2-й корпуса КАКОЙ армии?) 8 общевойсковой???
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03.11.2020 12:45 Відповісти
Вообще-то все как раз наоборот - если в 2014м году на Донбассе воевали в основном кацапы и всяческие наемники завербованные теми же самыми кацапами по всему миру, то сейчас в 1-м и 2-м корпусе оккупационных войск орды почти весь рядовой состав это местные коллаборационисты.
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03.11.2020 11:20 Відповісти
Что не принято говорить? 1 и 2 корпуса это структурные подразделения МО рашки... Выполняют приказы МО рашки... А кого они нанимают за бюджетные рашкинские деньги не имеет никакого значения...
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03.11.2020 12:23 Відповісти
сразу СБУ приезжает?
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03.11.2020 12:24 Відповісти
"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 5795
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02.11.2020 12:57 Відповісти
"Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 6431
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02.11.2020 12:09 Відповісти
Якщо все правда на відео - це круто.
Слава ЗСУ !
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02.11.2020 12:10 Відповісти
Слава Героям! Бережи Вас Бог!
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02.11.2020 12:12 Відповісти
Карателі "Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 9840 "Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 7488
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02.11.2020 12:14 Відповісти
Зате які приємні. "Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 2765
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02.11.2020 19:35 Відповісти
Пора освобождать Донбасс от российских наркоманов-трактористов. Пушилина к захарченку.
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02.11.2020 12:18 Відповісти
верно, но перед началом наступления и освобождения я бы им вместе с листовками разбросал с беспилотника наркоту, конфискованную у нас в пакетиках и по всему оккупированному Донбассу, особенно там где они на наших воинов наставили мин...пущай перегрызутся и наколятся (для храбрости) "Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 7930
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02.11.2020 12:27 Відповісти
наркота самим нужна, это святое!
"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 4112
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02.11.2020 12:39 Відповісти
Та звісна річ, що соєвій отарі без наркоти ніяк!)
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03.11.2020 09:26 Відповісти
"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 2578
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03.11.2020 09:29 Відповісти
не курю - нога болит
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03.11.2020 11:42 Відповісти
Забудьте теперь о диверсиях у сепаров при Галабародьке - обложат штрафами, а то и срок получите на крытке. "Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 33
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02.11.2020 12:27 Відповісти
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02.11.2020 18:14 Відповісти
Єххххх.... нам таку армію та у 2014 році...
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02.11.2020 12:28 Відповісти
Улыбнули "переговори терористiв".)
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02.11.2020 12:41 Відповісти
Як вважаєш - монтаж ?
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02.11.2020 19:49 Відповісти
это, брат , претензии к авторам ролика. Записи перехватов обычно хреновые.
ИМХО лучше бы дали перехват с субтитрами
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02.11.2020 22:19 Відповісти
Надеюсь барыга на крови и партия войны скоро вернется к власти.
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02.11.2020 12:41 Відповісти
Viva Baryga! Viva Ukraniya Barbarian Legion - more ampir-moskva-urban!
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02.11.2020 18:23 Відповісти
Сподіваюсь, твій обліковий запис деактиаують
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02.11.2020 14:32 Відповісти
Горжусь вами парни.
Для меня барсуки такой же бренд ,как screaming eagles .
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02.11.2020 18:15 Відповісти
Всем вам дожить до такого момента https://www.youtube.com/watch?v=5-SdQilQvEI
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02.11.2020 18:23 Відповісти
На жаль - посмертно . Пішов я в магазин , я взагалі не бухаю , зачепило , останні кадри просто ком в горлі, ссуки кацапські , код нації , пишаюсь .Героям Слава !!!
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02.11.2020 19:46 Відповісти
Вітаю, морпіхи !
Бийте ворога і повертайтеся живими додому !
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03.11.2020 03:18 Відповісти
Кінцівку без сліз на очах не можливо дивитись ...
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03.11.2020 10:48 Відповісти
Розумна людина вибрала морпіхам символ... Борсук - "боєць", якого пошукать... Стійкий і витривалий... Його й вовки бояться, і мало хто з мисливців ризикне випустить на нього пса-"норника", навіть, якщо той "взяв на норі" купу лисиць... Він же родич африканського "медоїда", що проти лева виступить не боїться, і сибірської росомахи, що може зчепиться з вовком і ведмедем...
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03.11.2020 11:49 Відповісти
Тобі видніше... Ви свої символи не те що міняєте... Ви їх змішуєте...
"Российская Федерация вернула себе флаг и герб Российской империи, а красные пятиконечные звезды на башнях кремлевских, фуражах силовиков и крыльях военной авиации так и продолжают сиять.
От коммунистической деологии в государственной политике, якобы, отказалась, а «замашки» сталинско-бериевские, коммунистические, (а, на самом деле, «азиатско-золотоордынские»), остались.
С Лениным вообще анекдот произошел - городу на Неве возвратили старое наименование - Санкт-Петербург, однако, сохранили Ленинградскую область. Как «опасно» шутят жители города, «…Ленина за антигосударственную деятельность сослали за «сто первый километр»…».
Та же картина на Урале - Екатеринбург восстановили, а Свердловскую область оставили. Про Нижний Новгород, автору, правда, неизвестно. Однако, скорее всего, та же картина - Горьковская область…
Однако последний «перл» всё и всех «переплюнул» - Московскому, Ордена Ленина и Трудового Красного знамени государственному университету путей сообщения присвоено имя Николая ІІ…". ("Российско-украинские размышлизмы").
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03.11.2020 12:20 Відповісти
 
 