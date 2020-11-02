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"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти ЗСУ святкують річницю створення підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою річницю морпіхи зустріли на передовій - на позиціях поблизу окупованої російськими окупантами Горлівки.
За три роки існування підрозділу бійці 503 ОБМП заслужили понад 120 державних нагород: з них 36 орденів "За мужність", три ордени "Богдана Хмельницького" і орден "Данила Галицького". На жаль, частина нагород були посмертними.
Про історію створення 503-го батальйону морської піхоти і його бойовий шлях українські морпіхи зняли невеликий документальний фільм, який присвятили загиблим побратимам.
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Топ коментарі
+65 Andy Jumeirach
показати весь коментар02.11.2020 12:06
+62 Перехватчик
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+45 Ksenia VB
показати весь коментар02.11.2020 12:10
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ВСУньте сепарам !!!
Прям самого нового не дають, але пристойне озброєння є.
Тож не з калашами там бігають.
А артилерія, танки..
Не хоче роіська такі штуки своїм звичайним громадянам у вільне користування надати ?
Слава ЗСУ !
ИМХО лучше бы дали перехват с субтитрами
Для меня барсуки такой же бренд ,как screaming eagles .
Бийте ворога і повертайтеся живими додому !
"Российская Федерация вернула себе флаг и герб Российской империи, а красные пятиконечные звезды на башнях кремлевских, фуражах силовиков и крыльях военной авиации так и продолжают сиять.
От коммунистической деологии в государственной политике, якобы, отказалась, а «замашки» сталинско-бериевские, коммунистические, (а, на самом деле, «азиатско-золотоордынские»), остались.
С Лениным вообще анекдот произошел - городу на Неве возвратили старое наименование - Санкт-Петербург, однако, сохранили Ленинградскую область. Как «опасно» шутят жители города, «…Ленина за антигосударственную деятельность сослали за «сто первый километр»…».
Та же картина на Урале - Екатеринбург восстановили, а Свердловскую область оставили. Про Нижний Новгород, автору, правда, неизвестно. Однако, скорее всего, та же картина - Горьковская область…
Однако последний «перл» всё и всех «переплюнул» - Московскому, Ордена Ленина и Трудового Красного знамени государственному университету путей сообщения присвоено имя Николая ІІ…". ("Российско-украинские размышлизмы").