"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу. ВIДЕО

Бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти ЗСУ святкують річницю створення підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою річницю морпіхи зустріли на передовій - на позиціях поблизу окупованої російськими окупантами Горлівки.

За три роки існування підрозділу бійці 503 ОБМП заслужили понад 120 державних нагород: з них 36 орденів "За мужність", три ордени "Богдана Хмельницького" і орден "Данила Галицького". На жаль, частина нагород були посмертними.

Про історію створення 503-го батальйону морської піхоти і його бойовий шлях українські морпіхи зняли невеликий документальний фільм, який присвятили загиблим побратимам.

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