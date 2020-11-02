Запровадження локдауну в Києві буде вже крайнім заходом, - Кличко. ВIДЕО

Влада Києва буде змушена виконувати рішення уряду, якщо він ухвалить рішення про посилення карантинних заходів.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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"Ситуація, дійсно, складна. Ви бачите, скільки хворих щодня, і все більше людей потребують госпіталізації. І така ситуація сьогодні в багатьох країнах Європи. Так званий локдаун вже запровадили Польща, Франція, Німеччина. В Іспанії в низці регіонів - теж суворий карантин. Готується до локдауну і Велика Британія. Київ сьогодні всіма силами намагається утримати ситуацію, щоб не вдаватися до жорсткого карантину", - підкреслив мер.

За словами Кличка, виходячи з того, як буде розвиватися ситуація, міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо він ухвалить рішення про суворі заходи.

"Підкреслю: запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом! Це принципова позиція міської влади. Бо ми, з одного боку, робимо все, щоб захистити здоров'я і життя людей. З іншого - розуміємо, що люди повинні працювати, бізнес повинен розвиватися. Діти - ходити в школу і садки. Ми повинні утримати економіку міста, яка і так постраждала від кризи", - додав Кличко.

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