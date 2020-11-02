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Запровадження локдауну в Києві буде вже крайнім заходом, - Кличко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Влада Києва буде змушена виконувати рішення уряду, якщо він ухвалить рішення про посилення карантинних заходів.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація, дійсно, складна. Ви бачите, скільки хворих щодня, і все більше людей потребують госпіталізації. І така ситуація сьогодні в багатьох країнах Європи. Так званий локдаун вже запровадили Польща, Франція, Німеччина. В Іспанії в низці регіонів - теж суворий карантин. Готується до локдауну і Велика Британія. Київ сьогодні всіма силами намагається утримати ситуацію, щоб не вдаватися до жорсткого карантину", - підкреслив мер.

За словами Кличка, виходячи з того, як буде розвиватися ситуація, міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо він ухвалить рішення про суворі заходи.

"Підкреслю: запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом! Це принципова позиція міської влади. Бо ми, з одного боку, робимо все, щоб захистити здоров'я і життя людей. З іншого - розуміємо, що люди повинні працювати, бізнес повинен розвиватися. Діти - ходити в школу і садки. Ми повинні утримати економіку міста, яка і так постраждала від кризи", - додав Кличко.

Також читайте: За добу в Києві від коронавірусу померли 9 осіб, 12 - одужали, виявлено 507 нових випадків

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Топ коментарі
+4
Пане Віталію, а за яку сумму ви б усіка віддубасили? Ми б скинулися б.
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02.11.2020 12:40
+3
Введение локдауна в Киеве будет уже крайней мерой, - Кличко - Цензор.НЕТ 4425
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02.11.2020 12:41
+3
Не помогают маски. Или вы сами не носили?
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02.11.2020 12:53
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Пане Віталію, а за яку сумму ви б усіка віддубасили? Ми б скинулися б.
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02.11.2020 12:40 Відповісти
Введение локдауна в Киеве будет уже крайней мерой, - Кличко - Цензор.НЕТ 4425
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02.11.2020 12:41 Відповісти
Запровадження локдауну в Києві буде вже крайнім заходом, - Кличко - Цензор.НЕТ 3148 ну дуже просимо !!!
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02.11.2020 12:56 Відповісти
Треба вводити жорсткі засоби та штрафи за не носіння масок та відсутність дезинфекторів на вході у будь-які заклади, особливо заклади харчування.
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02.11.2020 12:45 Відповісти
Вы думаете проблема в ненаказуемости ?
Проблема в мозгах, а это уже ни каким штрафом не исправишь
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02.11.2020 12:49 Відповісти
Да ладно. Исправляется аж бегом. Только нужен не большой штраф, а маленький - где-то гривен 500, к примеру. Но чтобы при этом менты могли его забирать на месте после видеофиксации. Нет денег на штраф на месте - оформление на участке с увеличением суммы штрафа. А если их еще и на процент посадить, да премии предложить, то Киев за неделю станет образцом дисциплинированности.
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02.11.2020 13:27 Відповісти
Это не справедливо .
Государство должно не только наказывать, но и помогать.
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02.11.2020 13:30 Відповісти
Мы говорим не о справедливости, а о том, как заставить народ, который считает, что он бессмертный, просто соблюдать правила. Ну еще можно по новостям репортажи из больниц крутить - тоже должно немного помочь.
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02.11.2020 14:07 Відповісти
В Італії 400€ штраф. Жодної людини без маски я не бачила. Італійці, як завжди масово тусуються, але маски носять та не цілуються при зустрічі, як вони це ********* раніше.
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02.11.2020 13:49 Відповісти
Для наших реалий - это заоблачная сумма. Пенсионеру или безработному нет разницы, сколько он не будет платить - хоть 400евро, хоть 1000. А 500 грн на месте считаю разумной суммой.
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02.11.2020 14:10 Відповісти
Погоджуюсь.
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02.11.2020 14:25 Відповісти
Не помогают маски. Или вы сами не носили?
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02.11.2020 12:53 Відповісти
Якби вони не допомагали, то хирурги би їх теж не вдягали під час операцій. Маска захищає не тільки від того, щоб сопля хирурга не впала у розрізаний живіт пацієнта, вона захищає беззахисну розрізану людину і від вірусів, які переносить лікар.
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02.11.2020 13:42 Відповісти
ВіВачка! У мене взагалі немає ніяких проблем. Проблеми у тих, хто заперечує страшну заразу та розносить її серед своїх друзів, родичів та сторонніх людей.
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02.11.2020 13:45 Відповісти
Зеленский! Проведи бесплатное тестирование КОВИД у населения. Хотя бы у тех у кого денег нет на оплату! Это важнее, чем дорога. Хрен с ней с дорогой. Ни когда их не было, не стоит и привыкать. Жизни украинцев важнее! (с)
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02.11.2020 12:50 Відповісти
Поздно, последние 110 миллионов ( точно не помню сколько) потрачены на опрос
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02.11.2020 12:52 Відповісти
Зеленский, введи! Запровадження локдауну в Києві буде вже крайнім заходом, - Кличко - Цензор.НЕТ 1751

А вам что весной прошлого года говорили? Зебилы, ля Запровадження локдауну в Києві буде вже крайнім заходом, - Кличко - Цензор.НЕТ 5449
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02.11.2020 12:55 Відповісти
кому это "вам" ты порохобот говоришь !? или методичка заточена на всех одна !?
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02.11.2020 12:58 Відповісти
Он вам ничего не должен.
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02.11.2020 13:14 Відповісти
как раз то должен , и не только мне а и тем ******* которые за него голосовали..
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02.11.2020 16:22 Відповісти
Виталик продолжил: «А кто не согласен с введением локдауна, того лично введу в нокдаун»
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02.11.2020 12:56 Відповісти
Я удивляюсь над етим миром. Нужно обязательно довести страну до пздца, чтобы ввести полный локдаун и вывозить трупы камазами? А что нельзя не дожидаясь пздца ввести карантин и пройти епидемию на низком уровне?
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02.11.2020 13:02 Відповісти
Вся біда Кличка в тому,що його вже давно не били по голові...Від того він катастрофічно мудрішає...
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02.11.2020 13:19 Відповісти
клоун. а как же мартовское "я подзвоныв своему другу в берлин..."? нахрена ты истерил в марте закройте метро когда 30 человек больных было а в некоторых регионах типа чернигова вообще 0? кыяне, вы с харьковчан орете, но сами выбираете реального тупицу
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02.11.2020 13:23 Відповісти
Всеобщее тестирование на антитела в какой-то степени успокоило бы общество, расставило все точки над i.
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02.11.2020 13:41 Відповісти
Крім базікання по ТБ для профілактики нічого не робиться.
А значить буде і 20 і 30 тис. А тоді буде і локдаун і нокаут
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02.11.2020 13:46 Відповісти
Битком набитое метро !!!! маршрутки !!!!!

ВОТ ЭТО ИДИОТИЗМ ,,,,,,,,,

В БОЛЬНИЦАХ НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ГРАДАЦИИ МЕЖДК ПАЦИЕНТАМИ !!!! ТУТ БОЛЬНОЙ КОРОНОЙ А НА ЭТОЖЕ НИЖЕ С ДАВЛЕНИЕМ И ЛЕЧИТ ОЛИН ВПАЧ !!!! ТУДА СЮДА ХОЛИТ !!!!!!!!! ВОТ ЭТО ПИ,,,,,Ц !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.11.2020 14:09 Відповісти
 
 