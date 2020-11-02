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аудит (128) Стефанчук Руслан (418)

"Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності", - Стефанчук оголосив про завершення аудиту держави. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що цього тижня будуть представлені результати аудиту держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив під час засідання погоджувальної ради.

Цього тижня будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми матимемо можливість побачити "чек за вечірку в 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку ми зараз", - зазначив заступник голови парламенту.

Крім цього, за словами Стефанчука, буде представлена ​​стратегія економічного розвитку до 2030 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа КС має проводитися швидко і окремо від реформи судової системи України, - Стефанчук

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Топ коментарі
+67
30 лет независимости для Стефанчука - вечеринка


и это говорит вице-спикер Верховной Рады
начинаю верить в подсознатльное по Юнгу и Фройду
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02.11.2020 13:03
+61
Увидеть бы чек за выборы по-приколу.
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02.11.2020 12:56
+42
За свої півтора роки чек покажи, гнида товстопуза! За оренду квартирки в тещі наприклад. На этой неделе представят результаты аудита государства, сможем увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3717
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02.11.2020 12:59
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І скільки цікаво бюджетів України вивезено в офшори за 30 літ?
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02.11.2020 20:31 Відповісти
"Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності", - Стефанчук оголосив про завершення аудиту держави - Цензор.НЕТ 8037
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02.11.2020 21:24 Відповісти
Стефанчук=арахамия в кубе.
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02.11.2020 21:40 Відповісти
Greem@Greem92979455 1 ****.

Инга Нессен

Я нapeштi дiзнaлacь, кoмy і зa щo ми плaтимo зa "тpaнcпopтyвaння гaзy".
Кoгo ж я і вcя кpaїна yтримyю?
Скaзaти щo я здивyвaлacя - нiчoго не cкaзaти.
Сьoгoднi виpiшилa зaплaтити зa .. нi, нe тaк.
Сьoгoднi виpiшилa вiддaти свoї гpoшi нe зpoзyмiлo зa щo, тo щo oфiцiйнo нaзивaється "тpaнспopтyвaння гaзy". Дoпитливий poзyм зaцiкaвилo, кoгo ж я i вся кpaїнa yтpимyємо.
Нy, тo, щo гpoшi йдyть нe в кaзнy, цe i їжaкy зpoзyмiлo. Aгa.

Плaтiжкa. Бaнк oдepжyвaчa AБ Клipингoвий Дiм. Я, людинa, щo мaє i бaнкiвський стaж бiльшe 10 poкiв, i дoсвiд poбoти з бaнкaми пo сeй дeнь, тaкoгo бaнкy нe знaю.
Дивимoся peйтинг зa aктивaми. 33 мiсцe. Нy дa, дyжe нeпoгaнe мiсцe для бaнкy, якoмy плaтить вся кpaїнa.

Чий жe цe бaнк? O! A тyт, як зaвжди в нaшiй кpaїнi, нa мaнeжi всe тi ж. Ю В. Льoвoчкiнa - сeстpa Льoвoчкiнa, I.Фypсiн - мoлoдший пapтнep Дмитpa Фipтaшa.
Дaлi читaти пpo iнших нe стaлa - пoчaлo нyдити. Нy i як зaвжди, стaндapтний нaбip кoмпaнiй. Кiпp, Сeйшeли. Нiчoгo нe змiнюється, нa жaль...
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02.11.2020 21:50 Відповісти
Зе 30 лет грабил страну. Да.
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03.11.2020 03:39 Відповісти
"чек за вечірку в 30 років незалежності України" ЦЕЙ ЖИРНИЙ ДАУН ЩОСЬ ТРОХИ ПОПЛУТАВ!!!! З яких пір НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - це розкрадання держави???? Чому він ліпить злодіїв-олігархів на пару з москалями до НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ??? Точно якийсь розумово відсталий...
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03.11.2020 04:14 Відповісти
Так может говорить только человек даже близко себе не представляющий, что такое аудит!
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03.11.2020 09:24 Відповісти
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