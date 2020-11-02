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"Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності", - Стефанчук оголосив про завершення аудиту держави. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що цього тижня будуть представлені результати аудиту держави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив під час засідання погоджувальної ради.
Цього тижня будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми матимемо можливість побачити "чек за вечірку в 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку ми зараз", - зазначив заступник голови парламенту.
Крім цього, за словами Стефанчука, буде представлена стратегія економічного розвитку до 2030 року.
Топ коментарі
+67 Nataliia Mykhailova a5732138
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Инга Нессен
Я нapeштi дiзнaлacь, кoмy і зa щo ми плaтимo зa "тpaнcпopтyвaння гaзy".
Кoгo ж я і вcя кpaїна yтримyю?
Скaзaти щo я здивyвaлacя - нiчoго не cкaзaти.
Сьoгoднi виpiшилa зaплaтити зa .. нi, нe тaк.
Сьoгoднi виpiшилa вiддaти свoї гpoшi нe зpoзyмiлo зa щo, тo щo oфiцiйнo нaзивaється "тpaнспopтyвaння гaзy". Дoпитливий poзyм зaцiкaвилo, кoгo ж я i вся кpaїнa yтpимyємо.
Нy, тo, щo гpoшi йдyть нe в кaзнy, цe i їжaкy зpoзyмiлo. Aгa.
Плaтiжкa. Бaнк oдepжyвaчa AБ Клipингoвий Дiм. Я, людинa, щo мaє i бaнкiвський стaж бiльшe 10 poкiв, i дoсвiд poбoти з бaнкaми пo сeй дeнь, тaкoгo бaнкy нe знaю.
Дивимoся peйтинг зa aктивaми. 33 мiсцe. Нy дa, дyжe нeпoгaнe мiсцe для бaнкy, якoмy плaтить вся кpaїнa.
Чий жe цe бaнк? O! A тyт, як зaвжди в нaшiй кpaїнi, нa мaнeжi всe тi ж. Ю В. Льoвoчкiнa - сeстpa Льoвoчкiнa, I.Фypсiн - мoлoдший пapтнep Дмитpa Фipтaшa.
Дaлi читaти пpo iнших нe стaлa - пoчaлo нyдити. Нy i як зaвжди, стaндapтний нaбip кoмпaнiй. Кiпp, Сeйшeли. Нiчoгo нe змiнюється, нa жaль...