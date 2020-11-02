Пасажиропотік на кордоні з Білоруссю впав на 15%, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Починаючи з 29 жовтня білоруська сторона обмежила пропуск іноземних громадян на територію Республіки Білорусь, аргументуючи такі дії необхідністю проведення додаткових заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

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Станом на сьогодні на українсько-білоруському кордоні функціонують 7 пунктів пропуску.

Зазначається, що в пунктах пропуску фіксується зменшення кількості подорожуючих осіб, які хочуть потрапити на територію Білорусі. Порівняно з минулими вихідними пасажиропотік зменшився в середньому на 15%.

Така картина спостерігається навіть у пунктах пропуску, де зазвичай рух є інтенсивним. А саме в "Нових Яриловичах" (Чернігівська область), у "Виступовичах" (Житомирська обл.) та "Домановому" (Волинь).

Зараз у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автомобільних перевезень.

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Українські прикордонники впродовж доби в середньому оформлюють у пункті пропуску "Нові Яриловичі" понад 1700 осіб та приблизно 1000 транспортних засобів, в пункті пропуску "Виступовичі" - приблизно 300 осіб та майже 180 транспортних засобів, а в пункті пропуску "Доманове" - понад 600 осіб та майже 100 транспортних засобів. Черги з вантажних та легкових транспортних засобів відсутні.

"Протягом минулих вихідних Білоруською стороною не пропущено та повернуто на територію України 20 громадян України та двох іноземців", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь закриває кордон через коронавірус.