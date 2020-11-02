Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону допомогу і посередництво в конфлікті з мусульманами.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковано в Telegram-каналі "Пул Першого", близькому до пресслужби Лукашенка.
Так, Лукашенко на зустрічі з главою Української православної церкви митрополитом Веніаміном зазначив, що мусульмани "завжди, 100% практично" підтримували його на виборах.
"Ну, не чіпай ти цього пророка. Ну, що це дасть тобі в країні, якщо ти починаєш критикувати мусульман і так далі? Ось як раз, може, йому (Макрону. - Ред.) треба посередництво між ним і мусульманами? Я тут йому можу допомогти, тому що в мене з мусульманами дуже, дуже гарні відносини", - заявив він.
Увечері 16 жовтня у Франції вбили викладача Самюеля Паті. Його підкараулив біля коледжу, убив і обезголовив 18-річний чеченець Абдулах Анзоров, який пізніше був застрелений поліцейськими. Причиною вбивства стала демонстрація викладачем карикатур на пророка Мухаммеда на уроці в школі.
Президент Франції назвав убивство вчителя терактом. За словами Макрона, Паті загинув за те, що "учив дітей свободі слова, свободі вірити або не вірити", глава держави також заявив про "кризу ісламу".
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А менее чем через три недели после этого интервью происходят известные события и тираж журнала, который до того едва доходил до 30 тысяч экземпляров, вырос до 7 миллионов и принёс владельцам огромную прибыль - примерно десять миллионов евро. Так что Ротшильд не только отбил потраченные деньги, но и наварил на этой трагедии в несколько раз больше.
Совпадение？ Не думаю.
P.S. Я не ксенофоб просто если мы боремся за равные права, то эти равные права должны быть у всех и везде. А так беженцы европу пытаются переделать на свой лад, а попробую европеец у них на родине заявить о своих правах, или ,о ужас, построить церьков минимум палками забьют.
Бабушка учила не садится с дураком на одном гектаре
Європі продатися захотів. Нє дурепо, твоя стеля у )(уйла на подсосі.
Усатый Тарган никто и звать его никак ... Не думают , что даже Монголия и Вьетам захочет его принимать на официальном уровне -- исключительно страны "оси зла" : сев.Корея , Венисуэла , Туркменистан ...
В чем дело?
A.C.A.B.
@MrMaaay
·23 ч
АААААААААА
В Минске протестующему удалось ********* от ментов потому что они вдвоем равномерно **********. Можно бесконечно пересматривать
https://twitter.com/i/status/1322901084935987201
Бендеру и Шухевича продали уроженцы львовской области, тупые потомки которых бегали по крышам с *********, для общего развития.
Никак не включиться в новую реальность, что он уже не президент,к тому же нерукопожатный.
Никто с уважаемых политиков с ним за один стол не сядут,
до 5 числа легитимный еще