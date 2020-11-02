УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
44714 відвідувачів онлайн
Відео За кордоном
5421 83
Лукашенко (1853) Франція (934) мусульмани (46) Макрон Емманюель (499)

Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону допомогу і посередництво в конфлікті з мусульманами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковано в Telegram-каналі "Пул Першого", близькому до пресслужби Лукашенка.

Так, Лукашенко на зустрічі з главою Української православної церкви митрополитом Веніаміном зазначив, що мусульмани "завжди, 100% практично" підтримували його на виборах.

"Ну, не чіпай ти цього пророка. Ну, що це дасть тобі в країні, якщо ти починаєш критикувати мусульман і так далі? Ось як раз, може, йому (Макрону. - Ред.) треба посередництво між ним і мусульманами? Я тут йому можу допомогти, тому що в мене з мусульманами дуже, дуже гарні відносини", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ

Увечері 16 жовтня у Франції вбили викладача Самюеля Паті. Його підкараулив біля коледжу, убив і обезголовив 18-річний чеченець Абдулах Анзоров, який пізніше був застрелений поліцейськими. Причиною вбивства стала демонстрація викладачем карикатур на пророка Мухаммеда на уроці в школі.

Президент Франції назвав убивство вчителя терактом. За словами Макрона, Паті загинув за те, що "учив дітей свободі слова, свободі вірити або не вірити", глава держави також заявив про "кризу ісламу".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+21
Дурдом ждет !!! Гонит картофельній босс колораді в голове лютуют Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 1192
показати весь коментар
02.11.2020 15:12
+13
Сразу после демократических выборов и победы в них обращайтесь Александр.
показати весь коментар
02.11.2020 15:13
+10
Других проблем у больного ублюдка нет!
показати весь коментар
02.11.2020 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурдом ждет !!! Гонит картофельній босс колораді в голове лютуют Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 1192
показати весь коментар
02.11.2020 15:12 Відповісти
Лукамудищев на каДырова намекает
показати весь коментар
02.11.2020 15:32 Відповісти
Ну конечно ! Иначе ни как !
показати весь коментар
03.11.2020 22:02 Відповісти
Сразу после демократических выборов и победы в них обращайтесь Александр.
показати весь коментар
02.11.2020 15:13 Відповісти
Еще бы у кровожадного бацки были бы плохие отношения с теми кто головы отрезает !
показати весь коментар
02.11.2020 15:14 Відповісти
марсиане и юпитеряне будут проводить переговоры только в Минске
показати весь коментар
02.11.2020 15:14 Відповісти
кацапы - "спасатели", а бульбаши - пока токо "помошники"
показати весь коментар
02.11.2020 15:14 Відповісти
"Чужу біду руками розведу... А в свою біду я не дам ладу...". Лука, розберись краще, з власним народом, наладь з ним добрі стосунки...
показати весь коментар
02.11.2020 15:14 Відповісти
Чудо из чудес, - политический труп воскрес! Смиявсь з дурака)
показати весь коментар
02.11.2020 15:15 Відповісти
Лукашеску подарил Белорусь Путлеру всего за миллиард баксов.... Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 7340
показати весь коментар
02.11.2020 15:15 Відповісти
муслимы для бульбофюрера это младшая сестра его старшего брата-хуйла
показати весь коментар
02.11.2020 15:15 Відповісти
Других проблем у больного ублюдка нет!
показати весь коментар
02.11.2020 15:15 Відповісти
А Муамар Каддафі, теж мусульманин, не твій друзяко? Бо він тебе вже зачекався
показати весь коментар
02.11.2020 15:15 Відповісти
А що вам Муамар Каддафи зделал плохого,вот лично вам или вашим знакомым.Ющенко его даже наградил орденом "Ярослава Мудрого".
показати весь коментар
02.11.2020 19:03 Відповісти
Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 1997 КУЧМА НАГРАДИЛ ДИКТАТОРА ОРДЕНОМ ЯРОСЛАВА МУДРОГ
показати весь коментар
02.11.2020 22:16 Відповісти
Ты со своим Народом договорись... Слабоумное
показати весь коментар
02.11.2020 15:15 Відповісти
агроном, люди це не бульба як ти важаеш
показати весь коментар
02.11.2020 15:16 Відповісти
Боже, какой идиот. Ему пора о вечном подумать, а он в посредники напрашивается...
показати весь коментар
02.11.2020 15:16 Відповісти
В январе 2015 года, уже после стрельбы в редакции "Шарли Эбдо" в интернете появились статьи о том, что незадолго до этих событий, а конкретно, в декабре 2014-го, "Шарли Эбдо" приобрёл Эдуард Ротшильд, представитель семьи Ротшильдов. Этот Ротшильд является крупнейшим акционером издательства "Либерасьон" и одноимённой французской газеты, и якобы это издательство приобрело и мерзкий журнальчик "ШЭ". Первым написал об этом голландский журнал "Quote" - вот ссылка на текст статьи ____quotenet.nl/Nieuws/De-Rothschild-s-print-Charlie-Hebdo-We-*******-whether-we-should-buy-newspaper-Liberation-144350. Само интервью с представителем семьи Ротшильдов было записано в середине декабря.

А менее чем через три недели после этого интервью происходят известные события и тираж журнала, который до того едва доходил до 30 тысяч экземпляров, вырос до 7 миллионов и принёс владельцам огромную прибыль - примерно десять миллионов евро. Так что Ротшильд не только отбил потраченные деньги, но и наварил на этой трагедии в несколько раз больше.
Совпадение？ Не думаю.
показати весь коментар
02.11.2020 15:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
Европа настолько обо*ралась что не побрезгует и Бацькой. Замочат муслимы Макрончика, а потом всех остальных.
показати весь коментар
02.11.2020 15:16 Відповісти
Интересно, ***** твоего ,с собой прихватят?
показати весь коментар
02.11.2020 16:24 Відповісти
агроном, люди це не бульба як ти важаеш
показати весь коментар
02.11.2020 15:17 Відповісти
От лукава комуняка.
показати весь коментар
02.11.2020 15:17 Відповісти
Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 5084
показати весь коментар
02.11.2020 15:18 Відповісти
зашквар ... советская свинья раздает советы президенту Франции Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 9973
показати весь коментар
02.11.2020 15:18 Відповісти
Все, кто терся у путинской ноги, все в глубоком сортире и помогая друг другу, они способны только помсочь утонуть в дерьме на дне этого сортира!
показати весь коментар
02.11.2020 15:18 Відповісти
преставте СЕБЕ,УКРАИНЦЫ- этот коммуняга сегодня))) предлагает педику-макроны выбор .до чего докатилса европа ))) УКРАИНЦЫ ВЫ СПАСАЕТЕ ЕВРОПУ ОТ ванючего русского орды.
показати весь коментар
02.11.2020 15:19 Відповісти
А кто спасет Европу от дикого Ислама?
показати весь коментар
02.11.2020 15:22 Відповісти
Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 215
показати весь коментар
02.11.2020 15:25 Відповісти
Що це за совковий підхід: якщо не засудили, то погоджуються? Невже вони мають виконувати якісь ритуальні покаяння за те, чого можна було б уникнути, якби зрозуміли, що лівацька наволоч до добра не приведе?
показати весь коментар
02.11.2020 15:34 Відповісти
Да вот толькоьненужно. Еслибы христианин в арабской стране отрезал голову арабскому учителю за карикатуру на христианского святого. То все бы муфтии и имамы из каждого утюга орали о новом крестовым походе. А все наркоманы США обьединились бы в движении "islam life has mater".
P.S. Я не ксенофоб просто если мы боремся за равные права, то эти равные права должны быть у всех и везде. А так беженцы европу пытаются переделать на свой лад, а попробую европеец у них на родине заявить о своих правах, или ,о ужас, построить церьков минимум палками забьют.
показати весь коментар
02.11.2020 16:28 Відповісти
Я Вам відверто скажу таке: якби якогось фацета, що потоптався по Голодомору, вкоротили на цілу голову, то я також мовчав би. Я ніколи не виголосив би промову з засудженням тих, хто це зробив. Хоча може десь в глибині свого серця для мене такий метод "стрижки" неприйнятний. А Ви як хочете, так і розумійте.
показати весь коментар
02.11.2020 19:40 Відповісти
Зебилы и полезные идиоты в экстазе и ссут кипятком.
показати весь коментар
02.11.2020 15:19 Відповісти
Не попечіть ноги , обережно !
показати весь коментар
02.11.2020 15:25 Відповісти
Я к таким как ты стараюсь близко не подходить.
Бабушка учила не садится с дураком на одном гектаре
показати весь коментар
02.11.2020 15:28 Відповісти
у дядька Костянтина завжди була державницька позиція , на відміну від тебе Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 8822
показати весь коментар
02.11.2020 15:39 Відповісти
Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 3450 Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 7887
Європі продатися захотів. Нє дурепо, твоя стеля у )(уйла на подсосі.
показати весь коментар
02.11.2020 15:20 Відповісти
Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 8685Макроныч,прекращай РАБссию унижать... Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 1784
показати весь коментар
02.11.2020 15:21 Відповісти
У докера из Марселя больше юридических оснований на подобное посредничество .

Усатый Тарган никто и звать его никак ... Не думают , что даже Монголия и Вьетам захочет его принимать на официальном уровне -- исключительно страны "оси зла" : сев.Корея , Венисуэла , Туркменистан ...
показати весь коментар
02.11.2020 15:23 Відповісти
Ты уже выступил за легализацию абортов и права негров?
В чем дело?
показати весь коментар
02.11.2020 15:25 Відповісти



A.C.A.B.

@MrMaaay

·23 ч

АААААААААА
В Минске протестующему удалось ********* от ментов потому что они вдвоем равномерно **********. Можно бесконечно пересматривать
https://twitter.com/i/status/1322901084935987201
показати весь коментар
02.11.2020 15:24 Відповісти
Чудик ! Еще один пехотинец!
показати весь коментар
02.11.2020 15:24 Відповісти
Мусульманам нет никакого дела к таким странам как Белорусь и Украина.
показати весь коментар
02.11.2020 15:25 Відповісти
Пока им не взбредет в голову что оскорбили их чувства.
показати весь коментар
02.11.2020 15:34 Відповісти
Тото я смотрю на рынке одни христиане урюк продают.
показати весь коментар
02.11.2020 16:31 Відповісти
Полетите самолетом истамбул- одесса, истамбул- херсон.
показати весь коментар
02.11.2020 16:32 Відповісти
Там дояр не потрібен,вони не розуміють мови терориста бика.
показати весь коментар
02.11.2020 15:27 Відповісти
Один миратворец сидит в Бункере,обделался в Сирии и Ливии по самые Мавзолеи... Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 27
показати весь коментар
02.11.2020 15:27 Відповісти
Ціну собі набиває , дуже поганий "посередник" , Україна і особливо Азербайджан добре обізнані в цьому .
показати весь коментар
02.11.2020 15:28 Відповісти
Азербайджан не в счет.... Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 8054
показати весь коментар
02.11.2020 15:29 Відповісти
С.Бандеру кто продал ??? Кто Шушкевича продал ???тежи продожные каторых МЫ ПЛИЮТЕЛИ,КОРМИЛИ,ОДЕВАЛИ....ДУМАЮ ПОРА ОСТАЯТ СВАЕ !!! ЗАСЛУЖИТ МЫ БАНДЕРОВЦЫ !!! МЫ БАБЕКЫ !!!
показати весь коментар
02.11.2020 15:29 Відповісти
Угорел?
Бендеру и Шухевича продали уроженцы львовской области, тупые потомки которых бегали по крышам с *********, для общего развития.
показати весь коментар
02.11.2020 15:35 Відповісти
Лукашенко вміє потролити
показати весь коментар
02.11.2020 15:31 Відповісти
Степана Бандеру арестовал начальник АБВЕРа адмирал Канарис 4 июля 1941 года
показати весь коментар
02.11.2020 15:32 Відповісти
Там не переговоры вести надо, а наводить порядок в собственных странах.
Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 8682
показати весь коментар
02.11.2020 15:34 Відповісти
ИдиЕт !!! Где Беларусь и где мусульмане.. Ну если не считать " любимого" друга Луки, "пехотинца путина" который по началу отстреливал русских солдатиков в горах Кавказа, а теперь герой России, 7 орденов, 6 медалей, почетный член Академии наук, член союза журналистов, цельный генерал майор, кандидат и уже доктор наук , мастер спорта, аж два цельных высших образования, глава Чечни и даже лидер чеченского народа и т.д. и т.п. Как по трепу в СМИ, так втрое лицо в Раше после Жирика.. Только на кой Макрону что нелегитимный преступник Лука и тем более назначаемый руководитель маленького горного нищего района( он даже не знает где это..) О то и вся связь Луки с мусульманами.. ну может еще Ассад. Другие его друзья Каддафи загинул в неравном бою с ломиком ниже спины, а Хуссейн попал на виселицу., да еще был Арафат но тот уже тоже отошел в мир иной где его ласкают гурии.
показати весь коментар
02.11.2020 15:40 Відповісти
гнида,яка просто ніхто,і звати її ніяк, і ніякий політик,який хоч трохи себе поважає, на одному гектарі з цією гнидою с##ати не сяде. Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 3091
показати весь коментар
02.11.2020 15:43 Відповісти
Діагностована Нємцовим хвороба в Путі в темпі КОВІДу поширилася на Білорусію і Україну. З ким поведешся - від того і наберешся.
показати весь коментар
02.11.2020 15:45 Відповісти
Сенатор пора вам идиотом отебатса )))
показати весь коментар
02.11.2020 15:52 Відповісти
Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 6850
показати весь коментар
02.11.2020 15:57 Відповісти
Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 8292
показати весь коментар
02.11.2020 16:00 Відповісти
Він божевільний. Білорусами править іпанутий чувак.
показати весь коментар
02.11.2020 16:01 Відповісти
Как сие назвать: биндюжник и король или галантерейщик и кардинал? Теряюсь...
показати весь коментар
02.11.2020 16:02 Відповісти
идиоты русские пережде чем кричат "спасите " нас от не руссят )) в накаление приблежайтес к УКРАИНСКОМУ МАЙДАНУ!!! и как крысы радуетес УКРАИНА СВАОБОДНА а россия в рабстве зато КРЫМУКРАИНСКИЙ наш
показати весь коментар
02.11.2020 16:02 Відповісти
По русски или на украинском можно. Ну или на английском мы поймем.
показати весь коментар
02.11.2020 16:35 Відповісти
Лукашенко не легитимный, то есть самозванец и от белорусского народа не может быть посредником
показати весь коментар
02.11.2020 16:26 Відповісти
дебіл
показати весь коментар
02.11.2020 16:27 Відповісти
))) дебил вродебы харошый "новостной" Ну если он в онлайне )) Я не в теме ))
показати весь коментар
02.11.2020 16:33 Відповісти
Салам алейкум. Александр аглы.
показати весь коментар
02.11.2020 16:34 Відповісти
Помоги...,переведи в Минск редакцию "Charlie Hebdo".
показати весь коментар
02.11.2020 16:49 Відповісти
Сандро Лукшан Дурнохман Х#йлоджин Бульба-ага Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 7204
показати весь коментар
02.11.2020 18:06 Відповісти
Этот Лукашенко токой же пиз.......добол как и путин!! Брехло высшей гильдии!!
показати весь коментар
02.11.2020 18:18 Відповісти
Хочет учавствовать в политической жизни.
Никак не включиться в новую реальность, что он уже не президент,к тому же нерукопожатный.
Никто с уважаемых политиков с ним за один стол не сядут,
показати весь коментар
02.11.2020 18:39 Відповісти
мокшанці вважають Макрона за слабкого супротивника, настільки, що загнаний у кут Лука намагається його тролити вважаючи слабшим за себе
показати весь коментар
02.11.2020 18:44 Відповісти
а шо... могет
до 5 числа легитимный еще
показати весь коментар
02.11.2020 19:16 Відповісти
м-да, на Донбассе уже посредничал)) помирил всех со всеми.
показати весь коментар
02.11.2020 20:29 Відповісти
Скоро макарон от маджахедов в Беларусь убежит.
показати весь коментар
02.11.2020 21:00 Відповісти
 
 