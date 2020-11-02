Проєкт "Без цензури": Ватний сказ. Як Добкін безвіз захищав, а Лукаш хотіла повернення Турчинова. ВIДЕО

Богдан Буткевич вкотре не пошкодував часу та нервів, щоб зібрати для вас добірний ватний треш із проросійських зливних бачків, який ллється звідти останніми днями.

А заодно - дослідив, які меседжі зараз просуває російська п'ята колона в Україні. І тут можна сміятися, плакати і офігівати одночасно. Крім традиційних пасажів про "зовнішнє управління", "мир", "з Росією треба дружити", "Путін хороший" та інших рептилоїдів, там цілком серйозно починають просувати нові, не менш небезпечні меседжі.

І ви не повірите, але тепер на медведчуківсько-мураєвських каналах захищають безвіз (так, вам не почулося!), лають Конституційний Суд, а ще - неймовірно! - хочуть повернення "Кривавого Пастора" Турчинова!

Які оси покусали Лукаш, Добкіна та інших завсідників 112-го, Ньюсвана і каналу "НАШ"? Чого насправді хочуть кремлівські посіпаки в Україні? Навіщо проросійські помийки і ОПЗЖ качають тему термінових перевиборів до Верховної Ради?

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