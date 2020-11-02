Проєкт "Без цензури": Ватний сказ. Як Добкін безвіз захищав, а Лукаш хотіла повернення Турчинова. ВIДЕО
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Богдан Буткевич вкотре не пошкодував часу та нервів, щоб зібрати для вас добірний ватний треш із проросійських зливних бачків, який ллється звідти останніми днями.
А заодно - дослідив, які меседжі зараз просуває російська п'ята колона в Україні. І тут можна сміятися, плакати і офігівати одночасно. Крім традиційних пасажів про "зовнішнє управління", "мир", "з Росією треба дружити", "Путін хороший" та інших рептилоїдів, там цілком серйозно починають просувати нові, не менш небезпечні меседжі.
І ви не повірите, але тепер на медведчуківсько-мураєвських каналах захищають безвіз (так, вам не почулося!), лають Конституційний Суд, а ще - неймовірно! - хочуть повернення "Кривавого Пастора" Турчинова!
Які оси покусали Лукаш, Добкіна та інших завсідників 112-го, Ньюсвана і каналу "НАШ"? Чого насправді хочуть кремлівські посіпаки в Україні? Навіщо проросійські помийки і ОПЗЖ качають тему термінових перевиборів до Верховної Ради?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти. І ще ми тут разом із вами відвойовуємо український ютуб!
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Его явно не хватает и никакая Танька Бондарёнка не заменить этого таффарыща "Шоооо?" !!!
Так шо , когда ЗЕ выбирали , то я так и сказал . Дно было во времена Птеродактеля ...
Терь даже Инцитат (конь Калигулы) в качестве депутата или судьи КС не дно !
Ну Лозинского выбрали -- чувак вышел по УДО за преднамеренной убийство ... Тысячу репортажей было , шо никто его не реалилитировал и судимость не снимали . А вот быдло пошло и кинуло бюлетень за этого ***** !
Так что, как говорится "свято близько"...
Очень многие на этом форуме искренне и эмоционально обращались напрямую к Богу, чтобы Он наказал этого прислужника сатаны: судя по случившемуся "мозговому удару", настигшему Мертвечука, молитвы были услышаны.
К тому же и по виду Мертвечук стал глубоким стариком: вчера смотрел выступление бывшего президента Франции Саркози: он фактически ровесник Медведчука, давно разменял 7-ой десяток, но выглядит так свежо и молодо как будто на 20 лет моложе.