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Добкін (301) Лукаш (47) Буткевич Богдан (318)

Проєкт "Без цензури": Ватний сказ. Як Добкін безвіз захищав, а Лукаш хотіла повернення Турчинова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Богдан Буткевич вкотре не пошкодував часу та нервів, щоб зібрати для вас добірний ватний треш із проросійських зливних бачків, який ллється звідти останніми днями.

А заодно - дослідив, які меседжі зараз просуває російська п'ята колона в Україні. І тут можна сміятися, плакати і офігівати одночасно. Крім традиційних пасажів про "зовнішнє управління", "мир", "з Росією треба дружити", "Путін хороший" та інших рептилоїдів, там цілком серйозно починають просувати нові, не менш небезпечні меседжі.

І ви не повірите, але тепер на медведчуківсько-мураєвських каналах захищають безвіз (так, вам не почулося!), лають Конституційний Суд, а ще - неймовірно! - хочуть повернення "Кривавого Пастора" Турчинова!

Які оси покусали Лукаш, Добкіна та інших завсідників 112-го, Ньюсвана і каналу "НАШ"? Чого насправді хочуть кремлівські посіпаки в Україні? Навіщо проросійські помийки і ОПЗЖ качають тему термінових перевиборів до Верховної Ради?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти. І ще ми тут разом із вами відвойовуємо український ютуб!

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Топ коментарі
+18
Ватнікам і сєпарам вірити не можна ніколи як і кацапам
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02.11.2020 15:52
+10
вірити? їх потрібно знищувати
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02.11.2020 15:56
+9
Что особо вызвало отвращение у меня так *Зик*. Неплохой был тв-канал, продумано работал, та и Влащенко тоже за харизму проходила. Теперь притон с дешёвой шлюшкой, залётными клиентами и полная потеря зрителей или почти. Всё вторично, убогая повторяемость, совковые клиенты! Что бы потребовал от Комитета по тв. Повторы запретить, что неделями и круглосуточно пускают эти шавки. По бегущей новости 3-5 дневной давности и более с указанием фамилии у кого лицо мертвеца. А ведь скорее закапывают чем проталкивают---кретины и моральные уроды!
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02.11.2020 16:09
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Ватнікам і сєпарам вірити не можна ніколи як і кацапам
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02.11.2020 15:52 Відповісти
вірити? їх потрібно знищувати
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02.11.2020 15:56 Відповісти
Но то ватнікам треба розказати в Україні
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02.11.2020 16:05 Відповісти
У Мертвечука хлебало перекошено
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02.11.2020 15:54 Відповісти
Єта.Од надмірної любові до України.
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02.11.2020 17:21 Відповісти
от ботокса или инсульта?
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03.11.2020 00:10 Відповісти
Ат любві чістасєрьдєчьнай вялікарусккай ********** вялікадушьнай.
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03.11.2020 00:14 Відповісти
судячи з того, що ледве язиком ворочає, то скоріш за все мікроінсульт був
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03.11.2020 19:28 Відповісти
ЗаЖОПні мають бути паревішані найближчим часом,інакше громадянська війна!
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02.11.2020 16:03 Відповісти
Что особо вызвало отвращение у меня так *Зик*. Неплохой был тв-канал, продумано работал, та и Влащенко тоже за харизму проходила. Теперь притон с дешёвой шлюшкой, залётными клиентами и полная потеря зрителей или почти. Всё вторично, убогая повторяемость, совковые клиенты! Что бы потребовал от Комитета по тв. Повторы запретить, что неделями и круглосуточно пускают эти шавки. По бегущей новости 3-5 дневной давности и более с указанием фамилии у кого лицо мертвеца. А ведь скорее закапывают чем проталкивают---кретины и моральные уроды!
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02.11.2020 16:09 Відповісти
Ця НатаШЯ ВлашьчьєнКА--антиукраїнська худобина.
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02.11.2020 17:22 Відповісти
вона просто дає тому, хто більше платить - чистий бізнес, жодних вподобань
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02.11.2020 17:42 Відповісти
Не знаю як хто,але я стільки не вип"ю.Це ж губате ватне страхопудло.
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02.11.2020 21:55 Відповісти
а комусь подобається Проєкт "Без цензури": Ватний сказ. Як Добкін безвіз захищав, а Лукаш хотіла повернення Турчинова - Цензор.НЕТ 976
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03.11.2020 00:32 Відповісти
Жах.Молімося за кацапських ватних братьєфь.
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03.11.2020 21:57 Відповісти
60-летняя НАТАША...
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03.11.2020 00:10 Відповісти
Ви зауважили,що русккєє баби фарбуються і у 80 років?Ну а червоні лапсердаки очінь ******* і вони і кацапи-самці.Ну й вотку-теж ті й ті.
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03.11.2020 00:12 Відповісти
ни в коем случае не стоит закрывать эти каналы, это как флюгер, если ты сомневаешься от наплыва всевозможных экспердов на нормальных каналах и не можешь прийти к правильному решению, послушай сливные бачки - это как раз то самое, но с точностью до наоборот...)))
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02.11.2020 16:32 Відповісти
Смерть ворогам України!
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02.11.2020 16:40 Відповісти
Якщо Зеленський отямиться і розверне все на 180, у нього дуже непогані шанси навіть на другий строк. Якщо ж буде і далі закривати очі на розгул проросійського лобі, його порвуть на шматки, як праві, так і вата, і всидіти на двох стільцях ніяк не вдасться.
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02.11.2020 18:01 Відповісти
Смех-смехом , но есть ностальгия по Царёву ...
Его явно не хватает и никакая Танька Бондарёнка не заменить этого таффарыща "Шоооо?" !!!
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02.11.2020 19:04 Відповісти
Смех то смехом, а тем временем19-летний сын Ростислав ОПЗЖопницы" Натальи Королевской стал народным депутатом в Краматорском городском совете. С "самим" Бойко теперь за ручку Вась-Вась. Мамка доходное место своему сцыкуну нашла. Пардон, но далее писать приличных слов нет.>тыць<
Проєкт "Без цензури": Ватний сказ. Як Добкін безвіз захищав, а Лукаш хотіла повернення Турчинова - Цензор.НЕТ 1314
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02.11.2020 20:55 Відповісти
Да на фоне дважды судимого гопника Вити любой сосунок это светлое пятно на этой "партии" . Чувак ведь проходил по делу о групповом изнасиловании , а его вата выбрала резидентом !
Так шо , когда ЗЕ выбирали , то я так и сказал . Дно было во времена Птеродактеля ...
Терь даже Инцитат (конь Калигулы) в качестве депутата или судьи КС не дно !

Ну Лозинского выбрали -- чувак вышел по УДО за преднамеренной убийство ... Тысячу репортажей было , шо никто его не реалилитировал и судимость не снимали . А вот быдло пошло и кинуло бюлетень за этого ***** !
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02.11.2020 21:53 Відповісти
може просто комісію перекупив?
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03.11.2020 19:31 Відповісти
Коли ж той кащей медведчук, зрадник України здохне?
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02.11.2020 21:32 Відповісти
Морда очень сильно перекошена: это результат нешуточного инсульта, от последствий которого даже австрийские врачи не смогли вылечить..

Так что, как говорится "свято близько"...
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03.11.2020 02:12 Відповісти
і язиком ледь ворочає... теж неабияка ознака
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03.11.2020 19:32 Відповісти
Да, все признаки серьёзного поражения высшей нервной деятельности стали очень заметными.
Очень многие на этом форуме искренне и эмоционально обращались напрямую к Богу, чтобы Он наказал этого прислужника сатаны: судя по случившемуся "мозговому удару", настигшему Мертвечука, молитвы были услышаны.

К тому же и по виду Мертвечук стал глубоким стариком: вчера смотрел выступление бывшего президента Франции Саркози: он фактически ровесник Медведчука, давно разменял 7-ой десяток, но выглядит так свежо и молодо как будто на 20 лет моложе.
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03.11.2020 22:00 Відповісти
 
 