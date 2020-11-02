Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Можливий розпуск Верховної Ради, якщо депутати відмовляться звільняти суддів Конституційного Суду.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"Коли до мене звернулися депутати і запитали, як так зробити, щоб цей закон був повністю конституційним, я їм відповів: "Ви повинні показати політичну волю. У мене немає питань до ваших правок. Будь ласка, проголосуйте в першому читанні - ви вже покажете, що серйозно налаштовані, а потім внесіть правки, які можуть бути повністю конституційними", - розповів Зеленський.
За його словами, можливий розпуск Верховної Ради, якщо депутати відмовляться звільняти суддів Конституційного Суду.
"Якщо буде так, що буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у "слуг народу" - тому що вони йшли і, чесно кажучи, розуміють, що все ж вони завдяки мені стали депутатами і підтримки суспільства, голосування народу, - вони повинні розуміти відповідальність. Якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом", - припустив Зеленський.
Однак, підкреслив президент, було б добре, щоб ВР продовжила роботу, оскільки в Україні і так вистачає "нестабільних речей", серед яких були названі, зокрема, COVID-19 і війна на Донбасі.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Будет Клоун,будет цирк.По приколу захотелось...
Но если честно-ни в одном Зе дело
Что КС,что ВР,куда ни глянь по сторонам-везде цирк.
Не приписуй собі чесноти, зебілка. Якраз з тих пір я кондуїт почав вести, ти в мене жирна-жирнюща худоба.
Але так - на стороні 73%
Економічно дешевше, та й красти не будуть - єуропейські цінності не дозволяють...
Хотя бы изучил законодательство, регламентирующее работу ключевых государственных институтов, парламент, кабинет министров, верховный суд, конституционный суд...
И вот теперь начали голосить, что роспуск Рады- это подарок рыгам.
Слазь!
Кончилось ваше время».©
Осень...хорошее время для харакири...
солома@elnazaro777
нас, як завжди, намагаються відволікти на негідний об'єкт...
наразі - це КС, а в полі зору маємо тримати ВР!
Хоча, про що це я? Які ще мізки? То ж латентний кацапотроль
Шо ві такоє гаварітє ?
Ай-яй-яй !
Шо це за фронда така в зе-лавах, га ?
2. Це - далеко не перше (і не останнє) порушення закону вашої влади (ви її обрали - несете відповідальність). Але ваше обурення я побачила вперше. От і відреагувала.
У ЩЕЛИ ДИПЛОМ ЗА САЛО ПАПА ДАЛ?
"Це говорить про склад статті 344 Кримінального кодексу - тиск на державного діяча з метою прийняття ним упередженого рішення фактично в інтересах третіх осіб. Це реально склад злочину. Питання в тому, що у нас президент під політичною відповідальністю, я б сказала. І в цій частині це може мати місце тільки в майбутньому - після того, як він складе повноваження, або в порядку закону про імпічмент", - сказала правозахисниця.
Ватного ОПЗЖ только больше пройдет, это конечно минус.
Сегодня Зеленский прямо ПРИКАЗАЛ "слугам" принять "жесткие решения" по КС. Ещё раз: в парламентско-президентской республике, где президент имеет ограниченные полномочия, а именно:
* вносить в парламент представление о назначении премьера, министра обороны и министра иностранных дел;
* назначать по представлению правительства глав местных государственных администраций - руководителей местных органов исполнительной власти;
* руководить дипломатией и войсками,
приказывает парламенту прямо нарушить Конституцию Украины и вмешаться в перезагрузку КС.
Не поддерживая КС, могу сказать, что с таким же успехом он или парламент могут принять "жёсткое решение" и также, вопреки Конституции, "перезагрузить" президента. Вот не вижу никакой разницы! Или после роспуска Конституционного суда распустить парламент, досрочные выборы которого были НЕЗАКОННО санкционированы этим же судом.
Правовой нигилизм, в который бросает страну президент, открывает "ящик Пандоры", и он сам скоро станет жертвой собственных манипуляций. Свой вариант выхода из этого кризиса я уже излагал (сам институт КС считаю атавизмом, которого нет ни в США, ни в Канаде, ни в Японии, ни в большинстве стран ЕС), но для людей из Трускавецких университетов проще завести туда полностью управляемый контингент для подстольного решения вопросов олигархическо-квартальной власти. Что ж, посмотрим, чьи слуги засели в парламенте - народа или лично Зеленского.
UPD. Параллельно Зеленский приказал ГБР запросить помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов в отношении Порошенко. О, всемогущий Порошенко! К пингвинам Зе ещё не обращался? Порох и у них, наверняка, заначил "украденные" у 95-го квартала гонорары за высмеивание Украины и компромат на квартальную власть. С него станется...)
Helgi Sharp
Декларації доходів - НЕконституційно!!!!!!!!
Українська мова - НЕконтитуційно!!!!
Розпуск Ради - НЕконституційно!!!!
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД - НЕКОНСТИТУЦІЙНО!!!!! АХАХАХАХХАХААХ
=Круто= тля накерувала.
только что мы с этого будем иметь?