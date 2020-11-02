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Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Можливий розпуск Верховної Ради, якщо депутати відмовляться звільняти суддів Конституційного Суду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Коли до мене звернулися депутати і запитали, як так зробити, щоб цей закон був повністю конституційним, я їм відповів: "Ви повинні показати політичну волю. У мене немає питань до ваших правок. Будь ласка, проголосуйте в першому читанні - ви вже покажете, що серйозно налаштовані, а потім внесіть правки, які можуть бути повністю конституційними", - розповів Зеленський.

За його словами, можливий розпуск Верховної Ради, якщо депутати відмовляться звільняти суддів Конституційного Суду.

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"Якщо буде так, що буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у "слуг народу" - тому що вони йшли і, чесно кажучи, розуміють, що все ж вони завдяки мені стали депутатами і підтримки суспільства, голосування народу, - вони повинні розуміти відповідальність. Якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом", - припустив Зеленський.

Однак, підкреслив президент, було б добре, щоб ВР продовжила роботу, оскільки в Україні і так вистачає "нестабільних речей", серед яких були названі, зокрема, COVID-19 і війна на Донбасі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+24
Дивлюся Зе на Свободі слова. Це крива качка. У його законопроекту немає підтримки. Він поплив. Раду він вже не розпустить, це видно по його мичанню. Що робити далі він не розуміє. Він втратив вплив і на Раду, і навіть на фракцію. Це жалюгідне видовище.
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02.11.2020 22:46
+18
Бубас , парламентом дело не ограничится . Ты обещал - ,, если нарушу закон - подам в отставку ,, . Там уже не на один десяток отсавок хватит .
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02.11.2020 22:11
+16
Дурак ты Володя, пустил сюда еврейскую бабушку, в договорняки с олигархами начал играть, вместо того что б их отправить отсюда к чертовой матери, теперь выгребай
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02.11.2020 22:19
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збсь ... Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроект про КС - Цензор.НЕТ 2086 .Все йде як по маслу , за сценарієм мудачука ,, він тільки но заявив що потрібні перевибори в Раду .
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02.11.2020 22:27 Відповісти
В общем,чем дальше,тем веселей.А ведь предупрежлали перед выборами-
Будет Клоун,будет цирк.По приколу захотелось...
Но если честно-ни в одном Зе дело
Что КС,что ВР,куда ни глянь по сторонам-везде цирк.
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02.11.2020 22:30 Відповісти
це ми вас, зебілів різних мастей, попереджали.
Не приписуй собі чесноти, зебілка. Якраз з тих пір я кондуїт почав вести, ти в мене жирна-жирнюща худоба.
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02.11.2020 23:59 Відповісти
Як жінка, не можу лайкнути через останні слова.
Але так - на стороні 73%
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03.11.2020 04:19 Відповісти
Распустит Раду, может готовить себе отходную. С клоуном никто церемониться не будет, а ни ЕС. а не БЮТ и тем более ОПЗЖ. И пенсии президентской не будет. А будут УД и вызовы в ДБР Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 4078
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02.11.2020 22:30 Відповісти
Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 5496 шантаж, погрози, злочинне нехтування "Основним законом", ....Може нафік усю владу від аборигенів - наймемо Барака Хусейновича чи Трампа, Меркель - у Канцлери, Лауру Ковеши - у генпрокурори, якогось судью с Бразилии (там президентов сажают конвейером)...Полицаев - с Германии та Америки ( тут правда "крутіе перці" будуть проти, бо в Америке нарушителей полицаи расстреливают що сайгаков на сафари..), жандармов - с Франции ( тут правда водителям не позавидуешь: будут в аварийніх жилетах - жандармі инстинктивно начнут дубинками лупить)...Можна даже ЖЄКовскіх начальников пригласить десь со Швейцарии ...

Економічно дешевше, та й красти не будуть - єуропейські цінності не дозволяють...
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02.11.2020 22:30 Відповісти
Сь расєї на да прє гласіть правасравнихь братьєвь.Хоча вони,русккєє,й так над дурними хахлами панують...Тому так і живемо.
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02.11.2020 23:30 Відповісти
Оно за время своего президентства, могло периодически законодательство изучать, на сон грядущий, так, сказать.
Хотя бы изучил законодательство, регламентирующее работу ключевых государственных институтов, парламент, кабинет министров, верховный суд, конституционный суд...
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02.11.2020 22:31 Відповісти
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Молодец зеля! Вот тут не подкачал) Вали всех нах из своих двух узи как в фильме))
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02.11.2020 22:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
Непонятна истерика порощенковцев по поводу возможного разгона парламента. Еще недавно они заявляли о величайшем уровне народной поддержки. "После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти, в первую очередь, - парламента". Источник: https://censor.net/ru/n3224700

И вот теперь начали голосить, что роспуск Рады- это подарок рыгам.
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02.11.2020 22:38 Відповісти
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».©
Осень...хорошее время для харакири...
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02.11.2020 22:40 Відповісти
Цікава робота юриста в Україні - повний нуль, бо "диктатор" рулить.
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02.11.2020 22:40 Відповісти
не о воможном роспуске а сейчас, ночью, указ о роспуске. я с первых назначений, 1,5 года назад и до сих пор срал тебя как мог. сегодня я увидел чесного, обманутого, преданого всеми зеленского. уже нет (это друзья а вы говно) уже нет (я не лох а президент этой страны) есть откровенное (скажите что мне делать). в Украине нужна диктатура Пиночета, но в разумных рамках. эти черти которые опять показали свои рыла должны быть истреблены или выдворены за пределы страны, на основании их деяний и строго по закону. и я не только о кс я обо всех врагах Украины. а кто из них кто, покажет только конституция и УКУ
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02.11.2020 22:43 Відповісти
Дивлюся Зе на Свободі слова. Це крива качка. У його законопроекту немає підтримки. Він поплив. Раду він вже не розпустить, це видно по його мичанню. Що робити далі він не розуміє. Він втратив вплив і на Раду, і навіть на фракцію. Це жалюгідне видовище.
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02.11.2020 22:46 Відповісти


солома@elnazaro777

нас, як завжди, намагаються відволікти на негідний об'єкт...
наразі - це КС, а в полі зору маємо тримати ВР!
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02.11.2020 22:47 Відповісти
Зеля молоток (хотя я его не часто хвалил) - ему главное сейчас запал не растерять и не поддаться влиянию соплежуев, предателей и коррупционеров.
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02.11.2020 22:49 Відповісти
"молоток"- дослівно так...воно *** тупе...як воно розпустить вр? для перевиборів потрібні гроші...їх виділяє саме вр...якщо вони бабло не пропишуть, наркоман може тричі на тиждень видавати указ про розпуск.... Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 8778
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02.11.2020 23:11 Відповісти
Не сцы - напечатают если будет нужно.
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02.11.2020 23:17 Відповісти
купуй принтер.... Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 8046
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02.11.2020 23:27 Відповісти
На кой йому принтер? Йому б мізки не завадили.
Хоча, про що це я? Які ще мізки? То ж латентний кацапотроль Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 5991
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02.11.2020 23:38 Відповісти
Надо не Раду распускать, а уходить самому в отставку! Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 6491
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02.11.2020 23:28 Відповісти
Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 8640

Шо ві такоє гаварітє ?
Ай-яй-яй !
Шо це за фронда така в зе-лавах, га ?
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03.11.2020 04:22 Відповісти
Не коверкайте родной язык, с вашим образованием это выглядит нелепо и безграмотно! А фронда у меня проста - никаких поблажек при незаконных действиях как для старой власти, так и для новой я не даю!
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03.11.2020 20:55 Відповісти
1. Це - не коверкання. А стилістичний прийом.
2. Це - далеко не перше (і не останнє) порушення закону вашої влади (ви її обрали - несете відповідальність). Але ваше обурення я побачила вперше. От і відреагувала.
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03.11.2020 21:08 Відповісти
Знаете как в народе начинают называть Зеленского? Молодой Порошенко! Так же продолжается война, те же коррупционеры и взяточники, которых никто не садит, кумовство и что самое неприятное - за кредиты он скоро и мать продаст...
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03.11.2020 21:41 Відповісти
Зеля хоть и дурачок, но он наш дурачок и хитрожопости у него всё-таки поменьше чем у этих тварей из КСУ или зрады.
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02.11.2020 23:31 Відповісти
Не поймешь вас дурачков кто у вас свой.
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02.11.2020 23:55 Відповісти
У него нет законных оснований распускать раду, распускать раду можно в чётко перечисленных случаях, я не юрист.

У ЩЕЛИ ДИПЛОМ ЗА САЛО ПАПА ДАЛ?
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02.11.2020 23:57 Відповісти
Антисемитское заявление.
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03.11.2020 00:14 Відповісти
????
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03.11.2020 00:27 Відповісти
Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 7020
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03.11.2020 00:49 Відповісти
Вот и зебилу захотелось так же...
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03.11.2020 00:50 Відповісти
А Раду хорошо бы разогнать, но только запретить голосовать дебилам и колаборантам!
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03.11.2020 00:51 Відповісти
"Заява Зеленського про розпуск Верховної Ради є кримінальним злочином" - заявила в ефірі "Прямого" адвокат, голова ГО "Громадський люстраційний комітет" Тетяна Козаченко.
"Це говорить про склад статті 344 Кримінального кодексу - тиск на державного діяча з метою прийняття ним упередженого рішення фактично в інтересах третіх осіб. Це реально склад злочину. Питання в тому, що у нас президент під політичною відповідальністю, я б сказала. І в цій частині це може мати місце тільки в майбутньому - після того, як він складе повноваження, або в порядку закону про імпічмент", - сказала правозахисниця.
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03.11.2020 01:18 Відповісти
Ахаха, самое смешное, что это звучит как угроза. Боже какой идиот. Это при том, что его рейтинг сейчас равен 21%, а это значит, что после перевыборов его фракция больше не будет иметь большинства, а все проукраинские оппозиционные силы займут в совокупности больше мест, чем они и смогут организовать коалицию большинства. И всё.
Ватного ОПЗЖ только больше пройдет, это конечно минус.
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03.11.2020 01:42 Відповісти
а весь этот спектакль именно для этого и устроен, в новую ВР пролезет ещё больше рыгов и шариёбики смогут пролезть, а дельше догадайтесь сами... следите за руками, лошары 73%процентные
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03.11.2020 01:46 Відповісти
РАСПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ.

Сегодня Зеленский прямо ПРИКАЗАЛ "слугам" принять "жесткие решения" по КС. Ещё раз: в парламентско-президентской республике, где президент имеет ограниченные полномочия, а именно:

* вносить в парламент представление о назначении премьера, министра обороны и министра иностранных дел;

* назначать по представлению правительства глав местных государственных администраций - руководителей местных органов исполнительной власти;

* руководить дипломатией и войсками,

приказывает парламенту прямо нарушить Конституцию Украины и вмешаться в перезагрузку КС.

Не поддерживая КС, могу сказать, что с таким же успехом он или парламент могут принять "жёсткое решение" и также, вопреки Конституции, "перезагрузить" президента. Вот не вижу никакой разницы! Или после роспуска Конституционного суда распустить парламент, досрочные выборы которого были НЕЗАКОННО санкционированы этим же судом.

Правовой нигилизм, в который бросает страну президент, открывает "ящик Пандоры", и он сам скоро станет жертвой собственных манипуляций. Свой вариант выхода из этого кризиса я уже излагал (сам институт КС считаю атавизмом, которого нет ни в США, ни в Канаде, ни в Японии, ни в большинстве стран ЕС), но для людей из Трускавецких университетов проще завести туда полностью управляемый контингент для подстольного решения вопросов олигархическо-квартальной власти. Что ж, посмотрим, чьи слуги засели в парламенте - народа или лично Зеленского.

UPD. Параллельно Зеленский приказал ГБР запросить помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов в отношении Порошенко. О, всемогущий Порошенко! К пингвинам Зе ещё не обращался? Порох и у них, наверняка, заначил "украденные" у 95-го квартала гонорары за высмеивание Украины и компромат на квартальную власть. С него станется...)

Helgi Sharp
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03.11.2020 02:30 Відповісти
розпустить Раду, а Рада звернеться до Корупційного Суду і він скаже, що розпуск Ради є НЕконституційним! ХАХАХАХАХА
Декларації доходів - НЕконституційно!!!!!!!!
Українська мова - НЕконтитуційно!!!!
Розпуск Ради - НЕконституційно!!!!
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД - НЕКОНСТИТУЦІЙНО!!!!! АХАХАХАХХАХААХ
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03.11.2020 04:09 Відповісти
Слава великому вождю Кім Чен ЗЕ!
Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 8803
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03.11.2020 08:42 Відповісти
Нічого собі.
=Круто= тля накерувала.
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03.11.2020 04:14 Відповісти
а коли відставка Нелох??
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03.11.2020 07:34 Відповісти
правильно, Зеля, вали их.
только что мы с этого будем иметь?
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03.11.2020 08:22 Відповісти
Що будемо мати? Мінус одну гілку влади. Тобто судів в нас не буде взагалі. Замість судів буде Зєля. Треба?
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03.11.2020 09:05 Відповісти
З одного боку зелене фіаско веселить, а з другого дуже лякає. Ну розжене зелену моноватність, ну призначить перевибори, зашкварених зелених замінять шнирії та опожопіки. А толку?
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03.11.2020 08:30 Відповісти
Тепер зрозуміло чому бубочка так забігав, грошей не дадуть, розпилювати не буде що.
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03.11.2020 09:05 Відповісти
Бубочка разбушевался??? Или это очередное представление от 95 квартала???
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03.11.2020 09:24 Відповісти
Ну вот! Дождались. Теперь мы будем иметь удовольствие смотреть, как преЗЕдент Голозеленко расстреливает парламент!)))
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03.11.2020 11:01 Відповісти
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