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Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ не розглядає можливість розгортання мобільних моргів.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи планується розгортання мобільних моргів, глава МОЗ сказав: "На цей момент таке питання навіть не розглядалося. Ми все-таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлено в нашій країні. Дотримуватися рекомендації МОЗ - і ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються і ми змушені думати про розгортання мобільних моргів".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
а как на счёт мобильных "дурок"!
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03.11.2020 09:51
+8
Степанов всё больше начинает напоминать своего папередника Емца, у которого тоже все брифинги сводились к одной фразе "мы фсе умрьом". Дебил, ***...
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03.11.2020 09:55
+8
ЗеДолбоДятлы, теперь понятно для чего ваши избранники расхитили фонд борьбы с коронавирусом на строительстве дорог? Что бы мобильно по этим дорогам разворачивать для вас мобильные морги.
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03.11.2020 09:59
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03.11.2020 09:50 Відповісти
как еще украсть деньги

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03.11.2020 12:38 Відповісти
А зря на этом тоже заработаешь.
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03.11.2020 09:51 Відповісти
а как на счёт мобильных "дурок"!
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03.11.2020 09:51 Відповісти
Для КС мобильные морги как раз подойдут ! Так как сами от туда выйти добровольно не захотят.
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03.11.2020 09:54 Відповісти
Степанов всё больше начинает напоминать своего папередника Емца, у которого тоже все брифинги сводились к одной фразе "мы фсе умрьом". Дебил, ***...
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03.11.2020 09:55 Відповісти
А что у населения холодильников нету? Пускай те кто визжит что ковид ето обычный насморк, а маски носят только дураки, складывают своих дохлых родственников в своих холодильниках или на холодном балконе
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03.11.2020 09:57 Відповісти
не обычный насморк...но делать из этого панику нельзя! У нас и так народ дурнуватый (вспомнить эпопею с расселением в Санжарах), еще ему и морги мобильные запускают в атрофированный мозг! Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов - Цензор.НЕТ 7188

Шо я хотел сказать...мажте на хлеб "какая разница" пока за вами не выехал мобильный морг Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов - Цензор.НЕТ 1373
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03.11.2020 11:05 Відповісти
Нюанс. 80% заболевших маску таки носили.
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03.11.2020 13:17 Відповісти
Степанов -ты первый клиент мобильного морга. И заслуженно, потому что не справился со своими обязанностями. Ляшку приготовиться.
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03.11.2020 09:57 Відповісти
Он будет при морге санитаром - это его уровень и специальность по которой он работал....
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03.11.2020 13:01 Відповісти
ЗеДолбоДятлы, теперь понятно для чего ваши избранники расхитили фонд борьбы с коронавирусом на строительстве дорог? Что бы мобильно по этим дорогам разворачивать для вас мобильные морги.
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03.11.2020 09:59 Відповісти
"МОБИЛЬНЫЕ" МОРГИ... так вот как понимает наш нынешний гидрант и его команда модное слово "диджитализация" ))))
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03.11.2020 13:37 Відповісти
Следует добавить в рассмотрение вопрос развертывания мобильных крематориев.
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03.11.2020 09:59 Відповісти
Але ж вміє нагнітати ситуацію!..Для чого,яку мету переслідує отаке цілеспрямоване залякування?Чи не тому,що потроху робиться ясно,що ми скоріше помремо від голоду,нестатків,побутових проблем аніж від того вірусу?..
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03.11.2020 10:02 Відповісти
А мобильные крематории?
Может использовать теплосети, как крематории?
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03.11.2020 10:13 Відповісти
До весни можна складати біля під'їздів
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03.11.2020 10:25 Відповісти
І поїдуть по хорошим Зєлєним дорогам мобільні морги...
__________________
Не поїдуть не бійтесь. Поперше мобільних моргів нема, це Стєпашка пукнув в калюжу. Подруге дороги Зєля будує одноразові, до весни. З весняним снігом зійдуть. Просто на будівництві доріг можна вкрасти
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03.11.2020 10:18 Відповісти
Мобільних моргів - вагон! Тобто вагони-рефрижератори.
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03.11.2020 10:31 Відповісти
И опять у нас есть возможность пополнить бюджет на 17к гривен.
Закрытое помещение, без маски... опять.
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03.11.2020 10:24 Відповісти
Мобільний морг?..
Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов - Цензор.НЕТ 4048
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03.11.2020 10:25 Відповісти
правительство кретинов... а те кто их повыбирал просто дибилы
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03.11.2020 10:30 Відповісти
Все правильно - и Ковид фонда мусорам новые авто, чиновникам зарплаты без ограничений, а населению мобильные морги! )
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03.11.2020 11:02 Відповісти
Число умирающих от COVID-19 на общем фоне пока не впечатляет.
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03.11.2020 11:02 Відповісти
Дохазяйнувались покидьки
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03.11.2020 13:42 Відповісти
как достала эта пугающая всех рептилия, министр хренов
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03.11.2020 13:56 Відповісти
Правильно Степаныч! Едем в Египет, смотреть как там пирамиды устроены.
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03.11.2020 14:21 Відповісти
будущее, за мобильнымы моргами с самообслуживанием )
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03.11.2020 15:00 Відповісти
Степашку на гиляку!
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03.11.2020 15:59 Відповісти
Які мобільні морги ? Закупити колещатки до кроватей, хай самі передвигаються в тому напрямку. І дерибанчик можна влаштувати на колещатках. (чорний гумор).
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03.11.2020 16:19 Відповісти
не може ліжко на своїх маціпусиньких коліщатках бігти по бездоріжжю;
під ліжка обов'язково потрібні мобільні дороги
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03.11.2020 17:45 Відповісти
Пропоную Степанову розглянути можливість запустити у виробництво мобільні дороги.
Їх можна класти аби доїхати до хворого, а як хворого забрали до мобільного шпиталю, то дорогу одразу скатують і перевозять до наступного місця з іншим тяжким хворим.
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03.11.2020 17:43 Відповісти
Оно и понятно, надо работать на упреждение. Зачем развертывать мобильные госпитали, если можно сразу морги. Зебилы,***
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03.11.2020 19:51 Відповісти
 
 