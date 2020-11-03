Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов. ВIДЕО
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МОЗ не розглядає можливість розгортання мобільних моргів.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи планується розгортання мобільних моргів, глава МОЗ сказав: "На цей момент таке питання навіть не розглядалося. Ми все-таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлено в нашій країні. Дотримуватися рекомендації МОЗ - і ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються і ми змушені думати про розгортання мобільних моргів".
Топ коментарі
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Шо я хотел сказать...мажте на хлеб "какая разница" пока за вами не выехал мобильный морг
Может использовать теплосети, как крематории?
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Не поїдуть не бійтесь. Поперше мобільних моргів нема, це Стєпашка пукнув в калюжу. Подруге дороги Зєля будує одноразові, до весни. З весняним снігом зійдуть. Просто на будівництві доріг можна вкрасти
Закрытое помещение, без маски... опять.
під ліжка обов'язково потрібні мобільні дороги
Їх можна класти аби доїхати до хворого, а як хворого забрали до мобільного шпиталю, то дорогу одразу скатують і перевозять до наступного місця з іншим тяжким хворим.