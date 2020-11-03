Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький як адресу реєстрації в своїй електронній декларації зазначив будинок у котеджному містечку "Коник" (Жуків острів, поруч з Конча-Заспою), який належить члену "команди Олександра Дубінського" Сергію Левченку.
Про це повідомляє Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Левченко - донецько-київський бізнесмен, є керівником і співвласником фірми "КНЗС" і "К252" (однойменний ресторанний комплекс поблизу Конча-Заспи).
На нинішніх місцевих виборах він був кандидатом у депутати Київської обласної ради від "Слуг народу", рекламну ж компанію Левченко вів як член "команди Олександра Дубінського", який і вів "слуг" на обласні вибори.
Судячи з фотографій в інстаграмі Сергія Левченка з головою суду пов'язують дружні стосунки. Ми знайшли спільні фото Левченка з Тупицьким, що були зроблені під час святкування Водохреща, закордонної риболовлі тощо.
В інстаграмі Сергія Левченка є і фото в кріслі судді Конституційного Суду України.
В будинку, окрім самого Тупицького, відповідно до його електронної декларації, прописалася також його дружина та діти. На яких умовах очільник Конституційного суду отримав прописки в маєтку, що належить Левченку – невідомо. Орієнтовна вартість будинку такої площі тут може становити близько мільйона доларів. Більше того, за інформацією з реєстру нерухомості, Левченку в "Конику" окрім цього будинку, належить також і котедж навпроти.
Раніше журналісти повідомляли про майно, яким володіє родина Олександра Тупицького. На його 80-річну матір, яка зареєстрована в Черкаській області, записали квартира у понад 200 квадратних метрів в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – "Новопечерських Липках". Таке житло нині може вартувати близько 700 тисяч доларів або 20 мільйонів гривень. Тупицька там же володіє і двома паркомісцями. Дорога нерухомість є і у власності тещі очільника Конституційного суду Лариси Колпаченко. Так, у 2018 році жінка стала власницею кількох земельних ділянок і маєтку на понад 200 квадратних метрів у Василькові. Орієнтовна вартість такої нерухомості нині становить близько 5 мільйонів гривень. Цікаво, що нещодавно власником земельної ділянки поруч став і сам Тупицький. Нині земля тещі і очільника КС – по суті одна територія з маєтком, дитячим майданчиком, штучним озером. Але попри це в декларації судді ця нерухомість не відображена.
28 жовтня на сайті Конституційного Суду було опубліковано рішення, згідно з яким фактично блокується робота Національного агентства з питань запобігання корупції в напрямку контролю стану державних службовців та їх покарання за брехню в деклараціях.
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СБУ делает титанические усилия что бы не видеть этого..
за то можно "7 км" потрусить..
Тоесть турборежим и закрытость ккс это явное доказательство их коррупционности и компрометации.
Портнов втихаря поменял голову ккс и втихаря все подготовил.
Портнов так мстит украине уничтожением, за то что его ударом по рылу отодвинули от бюджетной кормушки в 14м. Пора украине открывать охоту на ублюдка.
ермак, татаров, а прочим вообще на все кроме денег похфиг
Во время войны или агрессии агрессора ККС- коррупционный конституционный суд нужно расстреливать сразу на второй день после агресси. Это как и спу в крыму ккс это пособник агрессора.Естественно то что агрессор будет стремится подкупить и держать компромат на ккс и отменить все поправки для самозащиты под видом дерьмократии - мол защищаться нельзя - это противоречит дерьмократии и мешает стоять раком.
ККС разогнать, судей расстрелять или повешать на хрещатике - это враги украины, как спу в крыму.Все поправки кроме продажи земли отменить.
Турборежим ккс это требование портнова и чекистов, которые выделили под эту спецоперцию и скупку судей деньги. Чтобы быстро все успеть, пока все доганяют что делается.
Может Ксения знает.
Люблю конфеты Рошен и плачу налоги- в военкомате признан годным!!!!
Задолбали ваши игры , нужен буду позовете, а пока просто буду жить!!!
а если бы он прописался доме от застройщика из партии пес, то це перемога и его надо было бы наградить.
це обличчя нашої держави?