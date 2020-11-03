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КС (1154) Тупицький (227) Слуга народу (2545) Дубінський Олександр (415)

Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький як адресу реєстрації в своїй електронній декларації зазначив будинок у котеджному містечку "Коник" (Жуків острів, поруч з Конча-Заспою), який належить члену "команди Олександра Дубінського" Сергію Левченку.

Про це повідомляє Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Левченко - донецько-київський бізнесмен, є керівником і співвласником фірми "КНЗС" і "К252" (однойменний ресторанний комплекс поблизу Конча-Заспи).

Глава КС Тупицький прописався в будинку члена команди Дубінського Левченка 01

На нинішніх місцевих виборах він був кандидатом у депутати Київської обласної ради від "Слуг народу", рекламну ж компанію Левченко вів як член "команди Олександра Дубінського", який і вів "слуг" на обласні вибори.

Глава КС Тупицький прописався в будинку члена команди Дубінського Левченка 02

Глава КС Тупицький прописався в будинку члена команди Дубінського Левченка 03

Також читайте: Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ. ФОТО

Судячи з фотографій в інстаграмі Сергія Левченка з головою суду пов'язують дружні стосунки. Ми знайшли спільні фото Левченка з Тупицьким, що були зроблені під час святкування Водохреща, закордонної риболовлі тощо.

Глава КС Тупицький прописався в будинку члена команди Дубінського Левченка 04
Глава КС Тупицький прописався в будинку члена команди Дубінського Левченка 05

В інстаграмі Сергія Левченка є і фото в кріслі судді Конституційного Суду України.

Глава КС Тупицький прописався в будинку члена команди Дубінського Левченка 06

В будинку, окрім самого Тупицького, відповідно до його електронної декларації, прописалася також його дружина та діти. На яких умовах очільник Конституційного суду отримав прописки в маєтку, що належить Левченку – невідомо. Орієнтовна вартість будинку такої площі тут може становити близько мільйона доларів. Більше того, за інформацією з реєстру нерухомості, Левченку в "Конику" окрім цього будинку, належить також і котедж навпроти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова КС Тупицький володіє елітною квартирою на Печерську і великим особняком під Васильковим, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Раніше журналісти  повідомляли про майно, яким володіє родина Олександра Тупицького. На його 80-річну матір, яка зареєстрована в Черкаській області, записали квартира у понад 200 квадратних метрів в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – "Новопечерських Липках". Таке житло нині може вартувати близько 700 тисяч доларів або 20 мільйонів гривень. Тупицька там же володіє і двома паркомісцями. Дорога нерухомість є і у власності тещі очільника Конституційного суду Лариси Колпаченко. Так, у 2018 році жінка стала власницею кількох земельних ділянок і маєтку на понад 200 квадратних метрів у Василькові. Орієнтовна вартість такої нерухомості нині становить близько 5 мільйонів гривень. Цікаво, що нещодавно власником земельної ділянки поруч став і сам Тупицький. Нині земля тещі і очільника КС – по суті одна територія з маєтком, дитячим майданчиком, штучним озером. Але попри це в декларації судді ця нерухомість не відображена.

28 жовтня на сайті Конституційного Суду було опубліковано рішення, згідно з яким фактично блокується робота Національного агентства з питань запобігання корупції в напрямку контролю стану державних службовців та їх покарання за брехню в деклараціях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
у нас СБУ им товагища Баканова в упор не замечает коррупцию в КС..
СБУ делает титанические усилия что бы не видеть этого..
за то можно "7 км" потрусить..
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03.11.2020 10:40
+30
Починають складатись пазли, а ви - барига, барига! З самого початку було зрозуміло, що все це вистава - як і з заручниками. Алеж нарід захтів шоу - ось вам шоу, зелебобіки! Хавай.те.
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03.11.2020 10:40
+29
сколько человеку нужно для нормальной жизни? куда в этого "судью" лезет столько?
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03.11.2020 10:39
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сколько человеку нужно для нормальной жизни? куда в этого "судью" лезет столько?
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03.11.2020 10:39 Відповісти
а чо тільки в цього суддю? Ти запитай, коли будеш в охвісті - скліьки влазить в д'Єрмака, Подоляка...
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03.11.2020 11:02 Відповісти
С понтом Тупицкий, а на деле Воровицкий. Какая богатая и щедрая Украина, ее нещадно грабят, разрывают на части, а она живая. Вот взял бы Зеленский на примере этого Тупоцкого ворюги, засудив его с конфискацией имущества, показал борьбу с коррупцией. Нет, не сделает этого, он сам такой.
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03.11.2020 11:21 Відповісти
Человеческая натура - чем больше есть , тем больше хочется
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03.11.2020 16:35 Відповісти
у нас СБУ им товагища Баканова в упор не замечает коррупцию в КС..
СБУ делает титанические усилия что бы не видеть этого..
за то можно "7 км" потрусить..
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03.11.2020 10:40 Відповісти
Коли було інакше ?
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03.11.2020 10:41 Відповісти
Турборежим ккс(коррупционный якобы конституционный якобы суд) это требование суперврага украины - портнова с чекистами, которые выделили под эту спецоперцию и скупку судей деньги. Чтобы быстро все успеть, с секретностью и закрытостью чтобы все не понимали что делается максимально долго. Быстро и скрыто все антиукраинское портновое с чекистами провернуть
Тоесть турборежим и закрытость ккс это явное доказательство их коррупционности и компрометации.

Портнов втихаря поменял голову ккс и втихаря все подготовил.
Портнов так мстит украине уничтожением, за то что его ударом по рылу отодвинули от бюджетной кормушки в 14м. Пора украине открывать охоту на ублюдка.
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03.11.2020 10:45 Відповісти
Все так. Только портнов ничего б не сделал без поддержки ОП зеленского.
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03.11.2020 10:47 Відповісти
там целая обойма четких "классных пацанов"
ермак, татаров, а прочим вообще на все кроме денег похфиг
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03.11.2020 11:04 Відповісти
Було колись. Дуже давно. "портнов" боявся носа показати в Україні. Але це було вже років з 100-200 тому. Ви мабуть забули. Та й я пригадую з великими труднощами. А може й не було такого Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка - Цензор.НЕТ 2288
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03.11.2020 11:19 Відповісти
Ще раз пояснюю для тих хто на бронепоїзді : СБУ займається набагато важливішими й небезпечними операціями -як то виявлення і відстеження онлайн порно-студій! Осьо от! А такими "мєлочами" як хабарники і зрадники у найвищих колах влади - то таке-дитячі пустощі!
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03.11.2020 11:07 Відповісти
Вы забыли главное - слив операции по «вагнеровцам « палачам и живодерам защитников Украины ,
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03.11.2020 16:40 Відповісти
А навіщо? Він їм ще і допомагає.
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03.11.2020 11:36 Відповісти
Кароччч.. Бомж!
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03.11.2020 10:40 Відповісти
Глава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко - Цензор.НЕТ 6796
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03.11.2020 10:56 Відповісти
Коротше. Розумні вже давно все зрозуміли щодо цієї вистави з КС. Хоча допускаю, що Зєлєнскій не в курсі, бо пари фіміаму не дають прийти до тями і за його спиною операцію проводить Єрмак.
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03.11.2020 11:43 Відповісти
Вын не в курсі до, тепер і потім! А так, усе добре! Дебіл стабільний!
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03.11.2020 11:48 Відповісти
Починають складатись пазли, а ви - барига, барига! З самого початку було зрозуміло, що все це вистава - як і з заручниками. Алеж нарід захтів шоу - ось вам шоу, зелебобіки! Хавай.те.
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03.11.2020 10:40 Відповісти
ККС - это чистый враг украины.
Во время войны или агрессии агрессора ККС- коррупционный конституционный суд нужно расстреливать сразу на второй день после агресси. Это как и спу в крыму ккс это пособник агрессора.Естественно то что агрессор будет стремится подкупить и держать компромат на ккс и отменить все поправки для самозащиты под видом дерьмократии - мол защищаться нельзя - это противоречит дерьмократии и мешает стоять раком.
ККС разогнать, судей расстрелять или повешать на хрещатике - это враги украины, как спу в крыму.Все поправки кроме продажи земли отменить.
Турборежим ккс это требование портнова и чекистов, которые выделили под эту спецоперцию и скупку судей деньги. Чтобы быстро все успеть, пока все доганяют что делается.
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03.11.2020 10:47 Відповісти
Добре, я Вас підтримую, тільки розстрілами і повішанням будете займатись Ви. Згода? Глава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко - Цензор.НЕТ 5507
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03.11.2020 10:56 Відповісти
будешь поддерживать когда будешь доедать руку сина как в 33м. Згода?
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03.11.2020 11:00 Відповісти
Мені до вподоби Ваша комуністична риторика. Жгі.тє.))
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03.11.2020 11:10 Відповісти
Типа это они договорились с Тупицким. Ты, мол, выступаешь против государства а мы защитим тебя от народа. Сериал прям какой то..
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03.11.2020 10:47 Відповісти
Как на каком основании? Прописался там шоб получить субсидию.
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03.11.2020 10:42 Відповісти
И возле метро не пропадёт. Свой!
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03.11.2020 10:42 Відповісти
Скільки "антикорупційних розслідувань" за пару днів. І все про одного суддю. Так милоГлава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко - Цензор.НЕТ 30
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03.11.2020 10:45 Відповісти
Это не *один судья* - это СИСТЕМА!
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03.11.2020 10:57 Відповісти
Так они все в этой системе - один организм - рыги- рашисты , олигархи , ********** и судьи
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03.11.2020 16:44 Відповісти
Да там кого не возьми из судей или депутатов там ситуация аналогичная. Все в многомиллионной недвижимости. А тут прям Америку нам открывают
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03.11.2020 10:49 Відповісти
Вор на воре и вором погоняет!
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03.11.2020 10:49 Відповісти
Бомжи, клоуны и идиоты-илита правящая.
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03.11.2020 10:53 Відповісти
А саме головне,що цього покидька назначив головою КС "найвеличніший" ЗЕбіл - аплодисменети де, ЗЕбіли?!?!
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03.11.2020 10:57 Відповісти
Його призначив путін , через своїх холуїв - Мертветчука і Портнова !
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03.11.2020 11:02 Відповісти
і д'Єрмака не забувай. Тоді він був непростим радником...
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03.11.2020 11:04 Відповісти
Ось вам і команда ЗеДУБінського від якої тхне кремлівським баблом і портянками !
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03.11.2020 10:59 Відповісти
ТУПИЦИНА СЛЕДУЕТ ПОВЕСИТЬ РАЗОМ С МЭДВЭДЧУКОЙ
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03.11.2020 11:00 Відповісти
А Бєня? Дубинський його шістка.
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03.11.2020 11:03 Відповісти
Алла, прошу прощенья, я у Вас спрашивал но перепутал ник. Куда пропал Али Хасан, не знаете?
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03.11.2020 11:05 Відповісти
Не знаю, я тоже заметила, что его давно не видно на форуме.
Может Ксения знает.
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03.11.2020 11:07 Відповісти
Благодарю.
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03.11.2020 11:14 Відповісти
В модера питайте, тут банять довічно за чих.
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03.11.2020 11:20 Відповісти
Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка - Цензор.НЕТ 8920
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03.11.2020 11:22 Відповісти
Мій обліковий запис з місяць тому деактивували помилково. 2 тижні знадобилось, щоб відновити.
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03.11.2020 12:40 Відповісти
Це тут тільки вата вільно живе і пасеться.
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03.11.2020 13:11 Відповісти
Ну вот пусть берут его тепленького, достают из норки и помещают в камеру с евро ремонтом, зря что ли Малюска старался? И не надо разгонять для этого КС
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03.11.2020 11:00 Відповісти
Ти диви, і зєбіли не бекають! Ну бекніть , що це Порошенко все зробив!
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03.11.2020 11:02 Відповісти
самодовольные рожи!!!! Есть спец . службы Украины- занимайтесь!!!! А если эти рожи и там все друзья товарищи- тогда снимайте парней с фронта - говорите чем помочь и нужно что то делать!!!! Можно подумать Порошенко или Зеленский все это не знают!!!!
Люблю конфеты Рошен и плачу налоги- в военкомате признан годным!!!!
Задолбали ваши игры , нужен буду позовете, а пока просто буду жить!!!
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03.11.2020 11:04 Відповісти
Их только на фонари , как красные вешали чуждый элемент в 1917 или коммерческий вариант , на стадион,как в Чили. Отдал наворованное - билет в зубы до Минска с запретом вьезда в Украину, не отдал в расход, а то тюрем не хватит.
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03.11.2020 11:08 Відповісти
Шо, вы говорите - зесрань снова в сраке
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03.11.2020 11:11 Відповісти
да уж, какая неожиданность... никогда такого не было, и вот опять...
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03.11.2020 12:47 Відповісти
Тупицкий - тупая, ватная консерва. Предатель, шпион и коррупционер, который должен быть арестован и посажен в тюрьму.
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03.11.2020 11:14 Відповісти
БЕня с Аваковым ПРописали? Где кстати Аваков?
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03.11.2020 11:16 Відповісти
В Італії? Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка - Цензор.НЕТ 1296
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03.11.2020 11:20 Відповісти
Псина бени коломойши одинакого близкая клоуну и тупице, почему я должен доверять Зе больше, чем тупому рылу, еще сравнительно недавно сжигали на кострах совершенно невинных женщин, типа ведьм, а здесь мы видим оголтелых, потерявших человеческий облик, свинолюдей, какое же соразмерное наказание должны понести эти двуногие, не хватает воображения, как минимум сажать на пали.
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03.11.2020 11:37 Відповісти
ой, уже такую туфту нам впаривают.
а если бы он прописался доме от застройщика из партии пес, то це перемога и его надо было бы наградить.
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03.11.2020 11:40 Відповісти
да кто бы сомневался)))
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03.11.2020 11:48 Відповісти
Мне как и всем нравятся громкие разоблачения, теории заговора и прочее... Но блин это ж явная подмена понятий или умышленный фейк! Посмотрите повнимательней скан инфо справки из реестра недвижимого имущества (с пометкой "оригинальное изображение") вы видите там НОМЕР дома который принадлежит Левченко? Нет? А как тогда было установленно что судья прописан именно в его доме? Экстрасенсорной телепатией что ли? В котеджном городке может быть куча домов.
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03.11.2020 11:53 Відповісти
жесть, Тупицький зараз на Прямому дає брифінг. Тільки один Прямий поставив мікрофон в актовому залі КС...
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03.11.2020 12:01 Відповісти
Вот и весь *** до копейки.
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03.11.2020 12:13 Відповісти
Знову роги Коломойського мелькають. Надіюсь США його посадять до того, як він розвалить конституційний лад України.
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03.11.2020 12:15 Відповісти
Судді, "слуги", коломойський, мертвечук, портнов, зеленський, фуйло. О, як.
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03.11.2020 12:27 Відповісти
писец...какие хари отвратные на фото...

це обличчя нашої держави?
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03.11.2020 12:44 Відповісти
не, ну приколисты. как они собираются всё, что награблено непосильным грабежом, на лодку Харона уместить? та пара монет, традиционно ложимая в гроб для оплаты Перевозчику, предназначается только для перевозки даже не тела, а только души. о несметных богатствах этого чужого, даже Лодочнику, мира речь вообще не идёт )
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03.11.2020 12:45 Відповісти
Нам не тільки суддів потрібно гнати, як собак скажених, а відновити смертну кару по тим статтям, що були раніше у Кримінальному кодексі, хоч на час особливого періоду і війни.
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03.11.2020 12:47 Відповісти
Голий,босий,та простоволосий. Як,власне,і інші так звані судді. Без містера Лінча,боюсь,вже аж ніяк не обійтись...
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03.11.2020 12:58 Відповісти
козлы они все
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03.11.2020 12:59 Відповісти
Если бы даже он прописался бы на марсе то его все равно это бы не спасло
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03.11.2020 13:36 Відповісти
Перед вами розігрують зрежисоване шоу! Подивіться на цього купленого вже давно кінченого алкаша Тупіцького!!!! Він самостійна фігура!?!? Подивіться на свого президента!!! Це все шоу для вас! Де результати місцевих виборів!?-ось в чому питання!!!
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03.11.2020 14:43 Відповісти
Короче, если этого Тупицкого публично не четвертуют на площади, то Зеленского уже ничего не спасёт.
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03.11.2020 16:00 Відповісти
Дубинский это член Каламойского. Выходит Тупицкого вертит блудный израильский, как говорят пропагандисты с 1+1, "инвестор" лозунгом по жизни которого было - "Дефолт - стране, а бабло - мне".
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03.11.2020 16:35 Відповісти
 
 