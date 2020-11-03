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Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У Верховній Раді готують заяву про некоректну поведінку Конституційного Суду України.

Про це заявив у коментарі журналістам голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

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"Звернення до Конституційного Суду, що він поводиться некоректно. І пропозиція або вимога, щоб сам склад пішов у відставку для того, щоб перезавантажити Конституційний Суд України. Така заява готується. Якщо вона буде готова, то буде виноситися в зал і буде прийматися", - сказав Корнієнко.

Він пояснив, що йдеться про політичну заяву.

Також читайте: Конституційний Суд розгляне сьогодні конституційність закону про мову

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
коррумпированные судьи КС готовят решение о запрете Рады и введения прямого конституционного олигархического правления..
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03.11.2020 11:04
+9
Требовать можно, но согласятся свиньи от корыта.?
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03.11.2020 11:05
+7
А в Миколаєві зє сосна програла вибори, так що вона вільна, чуєш Корнієнко?
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03.11.2020 11:05
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Тужылыся пучылыся й розродылыся - а харківська банда з КРИВОРІЖСЬКИМИ РОЗПАЛЬЦОВЩИКАМИ ПІДСУНУЛИ ЇМ ДОКАЗИ З ВІДКРИТИМ И СПРАВАМИ НА НИХ?
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03.11.2020 11:04 Відповісти
Ну Вовкіна уся братва слідчих та прокурорів попрацювала над матеріалами справ , Портнов їм дозволив з БЄнєй?
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03.11.2020 11:06 Відповісти
Почему должны уйти те, судьи назначенные при П Порошенко и голосовавшие против , заказного приплаченного решения калоплртнова ?
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03.11.2020 12:08 Відповісти
коррумпированные судьи КС готовят решение о запрете Рады и введения прямого конституционного олигархического правления..
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03.11.2020 11:04 Відповісти
А Кернес в больничке как избранный Мэр Харькова голосами больше, чем у всех слуг вместе взятых, переименовывает Харьков в столицу Украины и туда съезжает КСУ .
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03.11.2020 11:14 Відповісти
як варіант.. від цих недобитих покидьків можна чекати що завгодно
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03.11.2020 11:15 Відповісти
Пройдисвіт з США. Як друг Януковича опинився в наглядовій раді "Нафтогазу"

ОЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

https://www.unian.ua/politics/proydisvit-z-ssha-yak-drug-yanukovicha-opinivsya-v-naglyadoviy-radi-naftogazu-novini-ukrajina-11204240.html
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03.11.2020 11:26 Відповісти
Шо, Рада не конституционна? я давно подозревал. Кива там пуй дро**ил, ходят как проститутки на трассу, воруют, за яица тягают друг друга...Это бордель просто.
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03.11.2020 11:16 Відповісти
Таку пропозицію треба виностити з Гатлінгу!
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03.11.2020 11:05 Відповісти
Требовать можно, но согласятся свиньи от корыта.?
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03.11.2020 11:05 Відповісти
Свиньям со дня спектакля с заседанием РНБО паяли ************* сговоре с мертвечукми, а потом РРРАЗ - и съехали ну чисто на неправильно купленные дома с землями . уХйло позвонило Медведчуку -тот передал трубочку ЗЕльке и ФСЕ! Напалевон почти сдулся .
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03.11.2020 11:11 Відповісти
Вимагати - це тиск на суд. Загалом - кримінальний злочин. 😊 Тому цей обкурений зелений застрільник може лише ПРОПОНУВАТИ. ☺️
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03.11.2020 11:48 Відповісти
Вимагати - це тиск на суд. Загалом - кримінальний злочин. 😊 Тому цей обкурений зелений застрільник може лише ПРОПОНУВАТИ. ☺️
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03.11.2020 11:49 Відповісти
А в Миколаєві зє сосна програла вибори, так що вона вільна, чуєш Корнієнко?
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03.11.2020 11:05 Відповісти
Піде на дрОва.
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03.11.2020 11:13 Відповісти
Ще один комік. Сміятися вже можна, чи почекати відповіді КСУ?
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03.11.2020 11:07 Відповісти
Одно 🤡🤢вечно обнюханное , а второе🤢🐒 вечно бухое
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03.11.2020 12:11 Відповісти
Шеф, все идет по ранее утвержденному плану.(С)
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03.11.2020 11:12 Відповісти
Судейсво уже настолько коррумпировано что суды все НА РОСПУСК !!!
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03.11.2020 11:12 Відповісти
краще - на мило
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03.11.2020 11:16 Відповісти
клована попросите уйти в отставку - уже давно вопрос перезрел
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03.11.2020 11:13 Відповісти
Пенсии судей КСУ !!!
225000 грн!!!!!!!!
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03.11.2020 11:14 Відповісти
Это квакает специалист по корабельным соснам и айкосам? чувырло
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03.11.2020 11:14 Відповісти
оно только-только со стакана...
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03.11.2020 11:19 Відповісти
Вангую: судьи кс пошлют нах.й слуг народа.
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03.11.2020 11:15 Відповісти
А шо. Они государство в государстве. Олимп.
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03.11.2020 11:20 Відповісти
Спектакль для Вовы писал Портнов - за кулисами продюсеры Беня с Ахметкой и Пинчуком, на подтанцовке Лещенко с Шабуниным , ключи от сцены у уХйла в Ккремля. СОпродюсер Ермак пока отстранен т ень , чтобы не палиться так сильно.
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03.11.2020 11:20 Відповісти
ага,так прямо и помчались увольняться,с такими-то зарплатами,на перегонки бегут,спотыкаются...
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03.11.2020 11:16 Відповісти
Хахахаха
Партия Путина - ОПЗЖ заявляют ,что они и Партия Путина 2 - ПЭС , не будут голосовать за отставку судей КСУ .
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03.11.2020 11:19 Відповісти
Так и ЕС не будет. И Юльки не будут.
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03.11.2020 11:22 Відповісти
а до цього Simon Bolivar f2151b2b косив під юдьчиного бота, як і ванька
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03.11.2020 11:25 Відповісти
понятно, і Simon Bolivar f2151b2b - подоляковий бот
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03.11.2020 11:23 Відповісти
Видели как Власенко защищал КС? Аж морда краснела, очки запотевали и сьезжали в одну сторону. Слюна капала и уши пряли.
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03.11.2020 11:27 Відповісти
Я бы не уволился.. А послал бы нахх это парламент.. к тому же нелегитимно созванный..
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03.11.2020 11:19 Відповісти
Я бы пошел дальше. Признал Раду неконституционной. Решение не обсуждается. Подлежит выполнению немедля!
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03.11.2020 11:21 Відповісти
так они же сами этот парламент-легитимизировали,в угоду Бубочке?
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03.11.2020 11:21 Відповісти
Очередной акт тетрализованного представления - можно подумать, что судьи КС которую ночь не спят и ждут этого предложения от ВР, чтобы извиниться за принесенные ими неудобства для власти и молча покинуть нагретые в КС на многие годы вперед места. Подобные действия наводят на мысль, что это совместные действия власти и КС. Очень сомнительно, что капитально замазанные в своих сомнительных доходах судьи КС решили самостоятельно без гарантий своей безопасности пойти на такой выбрик. Они же не самоубийцы! Интересно, кто режиссер этого спектакля и каковы конечные цели, включая выстрел висящего на стене ружья?
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03.11.2020 11:23 Відповісти
А.Грибоедов (19 век)
Ч а ц к и й
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
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03.11.2020 11:26 Відповісти
Маразм крепчает. А Рада не хочет подготовить обращение, ну например, к ворам, с просьбой прекратить воровать?
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03.11.2020 11:23 Відповісти
Вдячні виборці зеленського прийшли
Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7156
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03.11.2020 11:27 Відповісти
А цым похер. Абы контрабас легализировать. Кому шо, а барыги за свое.
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03.11.2020 11:29 Відповісти
Ще ООН озаботиться. Років через 5-10 буде відповідь.
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03.11.2020 11:30 Відповісти
Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9241
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03.11.2020 11:35 Відповісти
А они тебе -
- Да на х-ю мы вертели вас и ваше обращение!!!!!
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03.11.2020 11:37 Відповісти
Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9118 Якщо громадяни підготовлять звернення до депутатів з вимогою піти зараз на перевиборі у зв*язку з неадекватністю усіх "слуг народу" - це буде згідно з законом чи політична доцільність?
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03.11.2020 11:38 Відповісти
Пора бы всей Раде с презиком прочитать Конституцию, хоть раз в жизни!!! Там и образование, и лечение, и прожиточный минимум, и защита Отечества, и суды и т.п. Хоть раз!!! А то народ прочитает вслух, на весь мир!!!
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03.11.2020 11:42 Відповісти
Пора бы всей Раде с презиком прочитать Конституцию, хоть раз в жизни!!! Там и образование, и лечение, и прожиточный минимум, и защита Отечества, и суды и т.п. Хоть раз!!! А то народ прочитает вслух, на весь мир!!!
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03.11.2020 11:43 Відповісти
Обращение с требованием? Вы уж как-то определитесь, просите вы или требуете.
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03.11.2020 11:43 Відповісти
А их в Трускавце этому не учили, Учили только дорожки из кокса делать и вещества по вене гонять ну что-бы быть как преЗЕдент!
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03.11.2020 11:46 Відповісти
А КС готовит некорректный ответ с пожеланием эротического путешествия без всякого табу.
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03.11.2020 11:52 Відповісти
правильно.
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03.11.2020 11:55 Відповісти
Тупицький зараз на Прямому дає брифінг. Тільки один Прямий поставив мікрофон в актовому залі КС.
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03.11.2020 12:05 Відповісти
Обращение или требование?
Просьба выполняется гораздо быстрее, если сопровождается хорошим пинком под зад.
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03.11.2020 12:16 Відповісти
Єдиний вихід для "слуг" - скинутись і заплатити КСівцям більше ніж Мертвечук з Коломойщиком.
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03.11.2020 12:17 Відповісти
 
 