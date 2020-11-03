Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній Раді готують заяву про некоректну поведінку Конституційного Суду України.
Про це заявив у коментарі журналістам голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
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"Звернення до Конституційного Суду, що він поводиться некоректно. І пропозиція або вимога, щоб сам склад пішов у відставку для того, щоб перезавантажити Конституційний Суд України. Така заява готується. Якщо вона буде готова, то буде виноситися в зал і буде прийматися", - сказав Корнієнко.
Він пояснив, що йдеться про політичну заяву.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
ОЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
https://www.unian.ua/politics/proydisvit-z-ssha-yak-drug-yanukovicha-opinivsya-v-naglyadoviy-radi-naftogazu-novini-ukrajina-11204240.html
225000 грн!!!!!!!!
Партия Путина - ОПЗЖ заявляют ,что они и Партия Путина 2 - ПЭС , не будут голосовать за отставку судей КСУ .
Ч а ц к и й
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
- Да на х-ю мы вертели вас и ваше обращение!!!!!
Просьба выполняется гораздо быстрее, если сопровождается хорошим пинком под зад.