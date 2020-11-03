Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

У Верховній Раді готують заяву про некоректну поведінку Конституційного Суду України.

Про це заявив у коментарі журналістам голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

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"Звернення до Конституційного Суду, що він поводиться некоректно. І пропозиція або вимога, щоб сам склад пішов у відставку для того, щоб перезавантажити Конституційний Суд України. Така заява готується. Якщо вона буде готова, то буде виноситися в зал і буде прийматися", - сказав Корнієнко.

Він пояснив, що йдеться про політичну заяву.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.