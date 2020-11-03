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госпіталізація (118) COVID-19 (16726) Садов як (9)

У МОЗ назвали ознаки COVID-19, з якими показана госпіталізація. ВIДЕО

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У Міністерстві охорони здоров'я України змінили критерії для госпіталізації хворих з підозрою і з підтвердженим COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на ранковому брифінгу.

Садов'як зазначила, що відповідні зміни були внесені Наказом МОЗ №2438 від 27.10.2020 року.

За її словами, нині госпіталізація показана особам з підозрою або підтвердженим COVID-19, у яких є хоча б одна із зазначених нижче ознак:

- частота дихання менше 10 на хвилину або більше 30.

- сатурація менше або дорівнює 92%,

- порушення свідомості.

"Також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають важку супутню патологію в стадії декомпенсації", - додала Садов'як.

Зазначимо, що раніше обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягали пацієнти з групи ризику. Детальніше в інфографіці МОЗ, опублікованій нижче:

У МОЗ назвали ознаки COVID-19, з якими показана госпіталізація 01

Нагадаємо, раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється в ураганному режимі, проте питання розгортання мобільних моргів поки не розглядалося, - Степанов

В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5 100 - одужали.

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Топ коментарі
+16
началась сортировка претендентов на спасение.
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03.11.2020 11:41
+14
первый признак - деньги...много денег , а второй - связи...желательно в медицинских кругах...
а потом уже сопутствующие - очень высокая температура и задышка до посинения...
(это сарказм...как бы)
здоровья всем, читающим и... думающим !!! береженого и Бог бережет!
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03.11.2020 11:46
+5
Т.е., на госпитализацию очень, ну очень тяжолых, ведь койкометст не хватает и аппаратов ИВЛ то же минимум миниморум. Да и морги мобильные тогда не понадобятся. Передохнут людишки по домам и всё.
Зато дороги "построили".
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03.11.2020 11:46
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началась сортировка претендентов на спасение.
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03.11.2020 11:41 Відповісти
Слуги и их семьи вперёд!
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03.11.2020 11:47 Відповісти
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Та й не треба ніякого закриття економікі та тому подібне.
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03.11.2020 13:27 Відповісти
% насыщения крови кислородом.
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03.11.2020 11:47 Відповісти
Ця інформація для лікарів, а не для дяді Васі.
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03.11.2020 11:48 Відповісти
первый признак - деньги...много денег , а второй - связи...желательно в медицинских кругах...
а потом уже сопутствующие - очень высокая температура и задышка до посинения...
(это сарказм...как бы)
здоровья всем, читающим и... думающим !!! береженого и Бог бережет!
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03.11.2020 11:46 Відповісти
а билет на 95 квартал прокатит?
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03.11.2020 17:55 Відповісти
а шо там еще кто-то выступает? (для них места в политике не нашлось?)))
обесценились билеты))) (вам и Юзик за то скажет, аж худее пока расвтюхивает ото барахло)))
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03.11.2020 18:06 Відповісти
Т.е., на госпитализацию очень, ну очень тяжолых, ведь койкометст не хватает и аппаратов ИВЛ то же минимум миниморум. Да и морги мобильные тогда не понадобятся. Передохнут людишки по домам и всё.
Зато дороги "построили".
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03.11.2020 11:46 Відповісти
Не знаю, где их построили, но после каждой поездкки в 1000км по Украине, что-то в машине отваливается. От Жёлтого, до Пятихаток, дороги нет, от слова совсем. Год назад, хоть по обочине можно было проехать 20-30км/ч, сейчас и таммашину подбрасывает на 5км/ч.
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03.11.2020 12:17 Відповісти
И я не знаю. И не видел. За 15 месяцев наездил 27000 км. Не видел.
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03.11.2020 12:30 Відповісти
У вас несколько ошибок в слове "построили"... правильно - "распилили", еще синоним - "освоили"
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03.11.2020 12:58 Відповісти
Раціональніше - одразу на кладовище... В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация - Цензор.НЕТ 28
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03.11.2020 11:53 Відповісти
это очень дорогое удовольствие, на кладбище. Нужно срочно принимать индуизм, открывать крематории по нижнему Днепру и всю воду с прахом спускать по крымскому каналу. Во!
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03.11.2020 11:58 Відповісти
Дороги важнее.
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03.11.2020 11:56 Відповісти
а если дыхалка немного иначе настроена и прокачана? не дюжий спортсмен, но у меня частота дыхания - 6-7 в минуту... собирать манатки и поднимать на уши врачей?... смешно...
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03.11.2020 11:56 Відповісти
т. е. у тебя один вдох за 10 секунд? Попробовал так и закралась мысль, а не киздишь ли ты?
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03.11.2020 12:18 Відповісти
Может ты слон?
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03.11.2020 12:19 Відповісти
ну, во-первых, это - в состоянии реального покоя, а не поднятия штанги 140 кг... во-вторых - речь о циклах, а не только вдохах, а это вдох-выдох плюс точечный простой...
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03.11.2020 12:28 Відповісти
Ты это... выдыхай
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03.11.2020 12:38 Відповісти
та оно само пока как-то)))
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03.11.2020 12:47 Відповісти
Всі на небо!
В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация - Цензор.НЕТ 1542
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03.11.2020 11:58 Відповісти
Ну, если чел такой как на картинке прорисовали, то уже госп-ция не поможет, а только поп(если чел верил в мужичков в перьях) и два гробовщика)
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03.11.2020 11:58 Відповісти
Вопрос на засыпку. Если заболеет зеленский и работяга Васыль, то кого будут лечить и почему именно зеленского? В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация - Цензор.НЕТ 752
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03.11.2020 11:58 Відповісти
Суть в тому, що у китайців був наджорсткий карантин у лютому-березні, коли люди з квартир не виходили, вулиці посиленно дезинфікували і т. д. Не виключаю, що китайці розробили якийсь свій метод лікування Ковіду, який тримають у секреті від світу. Зараз у них ця зараза не розповсюджується
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03.11.2020 12:07 Відповісти
да метод у них был простой как три копейки, позаваривали подъезды, еду подавали в вёдрах по верёвкам, вылез в окно на улицу? получил дубинкой по почкам и вразумительно и полезно, камни песком вышли.
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03.11.2020 12:51 Відповісти
І якщо ви вважаєте, що ковід це фігня, то ви помиляєтесь, або просто воно ще не зачепило вас особисто. Бо мене і мою рідню зачепило, і я скажу вам так: у одних людей все проходить легко, а у інших - досить важко, з непередбачуваними наслідками. Старші люди страждають особливо. Тому обмеження потрібні, аби хоча би періодично знижувати навантаження на лікарів, які вже "на межі".
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03.11.2020 12:11 Відповісти
Боже, спаси и сохрани как можно больше украинцев, не дай иссякнуть красивой и трудолюбивой нации! К 73% отнесись избирательно!!!
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03.11.2020 12:01 Відповісти
С пониманием.
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03.11.2020 12:10 Відповісти
На пельмени отправить?
Тоже некая избирательность...
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03.11.2020 13:53 Відповісти
На мыло. Хоть какая-никакая польза.
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03.11.2020 13:58 Відповісти
То есть, если у меня частота дыхания 7-8 раз в минуту, то я уже всё, приплыл? А то, что лёгкие у кого-то 3+ литра, а у кого-то 5+, это уже не показатель?
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03.11.2020 12:09 Відповісти
Сказали подихати тихенько по домівках, щоб не псувати статистику Степанову. Це вам не Італія - переповнених лікарень не побачите, бо треба завжди бронь 10 відсотків залишати для віп ПОЦієнтів
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03.11.2020 12:22 Відповісти
самое страшное что ********** прошлая зима ничему не научила, каждый день идиоты считают свободные койки, вместо того что бы строить мобильные больницы с разборных панелей эти идиоты начинают говорить за мобильные морги.
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03.11.2020 12:48 Відповісти
Зачем койки, если можно проще: всех закрыть, экономику ушатать и продолжить "строить" дороги.
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03.11.2020 13:00 Відповісти
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Та й не треба ніякого закриття економікі та тому подібне.
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03.11.2020 13:26 Відповісти
Хватит уже этого словестного поноса! Скажите прямо: Пока вы не будете подыхать (конкретно и недвусмысленно) никто вас в больницу не положит.
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03.11.2020 13:39 Відповісти
Словесный понос, бестолковый. Как все в этом обществе, извиняюсь за выражение (общество). У меня частота дыхания 7-8 в минуту - это из-за тренировок - так что, меня на койку? Поэтому нужны более продуманные и объективные симптомы для госпитализации.
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03.11.2020 14:04 Відповісти
В больницу примут того у кого есть пару лишних лимонов в валюте.
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03.11.2020 14:06 Відповісти
Все эти симптомы были у Коли-котлеты Тищенко, когда он с довольной рожей рассказывал про 36,8 и кучей таблеток в руках. А потом ещё и с салом наперевес. Или ему можно и без симптомов в больничке полежать, на всякий случай? У нас же специальных палат для блатных нет, как в начале карантинов найвеличніший лідер ********** втирал.
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03.11.2020 14:53 Відповісти
 
 