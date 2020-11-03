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Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроєкт має бути зареєстрований у парламенті сьогодні.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп. Сьогодні має бути зареєстрований цей законопроєкт", - зазначив спікер парламенту.

За його словами, розгляд проєкту має відбутися у середу, 4 листопада.

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"Завтра буде дано доручення комітету його невідкладно розглянути. Ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, він буде підтриманий за основу і в цілому", - заявив Разумков.

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Топ коментарі
+15
чуствуют жирные жопы приближение майдана???
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03.11.2020 12:16
+15
Шо ребята, рейтинг валится, бросаете подачки хомячкам.
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03.11.2020 12:22
+11
Вонючки вы- сами быкуете, а тут магазин сам торгую , пробую просто выжит, а вы мне кассу!!!
Себе на свои крузаки и котеджи кассу прилепите!!! Бегемоты!!!!!
Спасибо и на этом- через год видно будет!!!!
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03.11.2020 12:24
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Та давайте вже і ївробляхерів теж відстрочуйте!
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03.11.2020 12:13 Відповісти
чуствуют жирные жопы приближение майдана???
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03.11.2020 12:16 Відповісти
зрада отменена.
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03.11.2020 12:20 Відповісти
Шо ребята, рейтинг валится, бросаете подачки хомячкам.
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03.11.2020 12:22 Відповісти
И кто-то хочет видеть наполнение бюджета? Не смешите мои копыта! Нам нужен только "конфискат"!
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03.11.2020 12:23 Відповісти
Вонючки вы- сами быкуете, а тут магазин сам торгую , пробую просто выжит, а вы мне кассу!!!
Себе на свои крузаки и котеджи кассу прилепите!!! Бегемоты!!!!!
Спасибо и на этом- через год видно будет!!!!
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03.11.2020 12:24 Відповісти
бросай торговлю и иди на стройку, точно выживешь))) как уже вы зубоилые надоели ныть.
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03.11.2020 12:27 Відповісти
Антиватник - а ты ваще иди на х.....рен!!!! Я и так на стройке!!!!
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03.11.2020 12:30 Відповісти
Ты что магазин на стройке открыл? Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков - Цензор.НЕТ 487
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03.11.2020 12:37 Відповісти
он просто хотел поумничать)))
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03.11.2020 18:21 Відповісти
вот тихонечко меси бетон и не лезь в разговоры где ты дупля не отстреливаешь)))
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03.11.2020 18:20 Відповісти
Вот и месю!!!! Куда деваться!!!! Буду больше молчать и тебя слушать!!! Может поумнею!!!
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03.11.2020 18:27 Відповісти
мудрое решение))
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03.11.2020 18:40 Відповісти
Антиватник Черниговский сам иди на стройку , во всем мире микро бизнесу помогают во время пандемии , а у нас уничтожают в угоду олигархам.
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03.11.2020 12:38 Відповісти
Моя жена предприниматель и когда нас всех закрыли что бы Гереги торговали то потом сказали что якобы убытки частично покроют. Ну мы тоже поехали за теми деньгами но оказалось что такая программа то есть но не про нашу честь,мы пенсионеры а пенсионерам предпринимателям не положено Вот так то вот. Вообще то здесь пишут в основном люди которые к предпринимательству вообще никак не относятся и даже не знают что это такое ,это те кто сам ни на яух не способны и всех предпринимателей называют "барыгами и торгашами",клоуны одним словом.
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03.11.2020 12:56 Відповісти
там микробизнесу помогают потому что этот микробизнес исправно платят налоги. если ты считаешь что фоп платит тыщу грн в мес и это много? то государство на тыщу и помогает)))) деньги в бюджете от сырости не заводятся))
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03.11.2020 18:13 Відповісти
Микробизнес у нас как раз и платит налоги, а теми кто работает в черную пусть занимаются налоговики.
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03.11.2020 19:30 Відповісти
800-1000 грн в мес это ты считаешь налоги?))))))
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03.11.2020 19:43 Відповісти
Видно что человек далекий от уплаты налогов. Сейчас ЕСВ в месяц - 1100грн. + единый налог. Не считая других выплат рынку(аренда земли, охрана и т.д.). И это микробизнес.
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03.11.2020 20:27 Відповісти
а простой работяга с з.п в 10000 грн платит ЕСВ 1800+пенс фонд 2200+ воен. сбор -150 грн))) охрана каким боком к налогам? ты еще бензин и обеды почитай)))) и кто полатит больше посчитаешь сам или помочь? БЗМЕСМЕМ)))) фопы это те же маленькие оффшоры внутри страны
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04.11.2020 11:44 Відповісти
Не бреши. Простой работяга не платит никакого ЕСВ . Это платит работодатель.
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04.11.2020 22:56 Відповісти
вот это тебя прет))) а про рязную и чистую з.п слышал?))))
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05.11.2020 10:49 Відповісти
Вообще то вся твоя стройка это работа под чёрным флагом и от вас обществу нет никакой пользы,вы не платите налогов как предприниматели и вот вас то точно нужно брать за Жо-у . так что рот закрой свой "клоун.черниговский".
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03.11.2020 13:02 Відповісти
сынка, у нас вся украина работает в черную))) ты знаешь что предприниматель платит меньше налогов чем простой работник на заводе? так что клоун малограмотный как раз оказался ты
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03.11.2020 18:10 Відповісти
а за кого ты голосовал полтора года назад
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03.11.2020 12:27 Відповісти
Я за Пороха!!! И?????
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03.11.2020 12:32 Відповісти
Что и?
Сколько таких ФОПов из себя выпрыгивали, наклейки за "зе" только на лбу не было.
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03.11.2020 12:36 Відповісти
Сейчас кого ни спроси все голосовали за Пороха или "не голосовали",так где же эти 73х процентные дебилы делись?
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03.11.2020 12:44 Відповісти
Ашо такое, с кассой тяжелее бухлишком палёным подторговывать?
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03.11.2020 12:29 Відповісти
Можно подумать бухлишкопо кассе пробивается!!!!! Хрень несешь!!!!
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03.11.2020 12:31 Відповісти
То таки приторговываем, не, ну чо, успехов Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков - Цензор.НЕТ 3691
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03.11.2020 12:35 Відповісти
Таких, как ты тысячи, кормящих себя и семьи и просто выживающих! Но, разве это кого то колышит? Соваковая уравниловка, вместо хорошо подумать!
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03.11.2020 12:30 Відповісти
Через год ФОПы, несомненно, разбогатеют и не будут митинговать против тотальног введения рро!
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03.11.2020 12:26 Відповісти
во всем мире у нормальных людей есть рро, а у нас нет. не подталкивает к мысли что мы особые?))))
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03.11.2020 12:29 Відповісти
Не во всём. Конкретно в Чехии вотэтожевот отложили на 2 года. Изза ковида.
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03.11.2020 12:30 Відповісти
что отложили, кассовые аппараты?)) ты в своем уме?))) в первую очередь рро борется с контрабандой, так как все товары на учете
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03.11.2020 18:18 Відповісти
А ты где бывал??? А обеспечение рро "везде", в соотношении с доходами, "везде"??? В Польшу. для начала прокатись, да и в Чехию ту же! И про налоговые каникулы поспрашай. умник!
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03.11.2020 12:33 Відповісти
рро есть в польше даже у всех таксистов и продавцов мороженого, прикинь)))
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03.11.2020 18:15 Відповісти
не бреши, в цивилизованных странах таких как США и Германия нет РРО, там легко заниматься частным бизнесом, у нас всё это делается что б чиновники могли жить и драть шкуры с частных предпринимателей
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03.11.2020 13:28 Відповісти
вот когда вырастешь, съездишь и увидишь )))
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03.11.2020 18:06 Відповісти
а как из штанов выпрыгивали рассказывали про то что надо за зе голосовать.
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03.11.2020 12:29 Відповісти
Ніколи не буде порядку в цій країні, суцільний бантустан... Замість того, щоб здешевити чи компенсувати вартість РРО податковою пільгою, прибрати маразм у вигляді касової дисципліни і штрафувати лише за невидачу чека, але при цьому зобов'язати усіх, хто торгує вроздріб, користуватися РРО (апартним чи програмним), ці дибіли постійно вводять та відтерміновують введення...
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03.11.2020 12:33 Відповісти
а зачем?
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03.11.2020 12:38 Відповісти
Сельского предпринимателя нужно вообще освободить от налогов а не вешать ему ещё и кассовый аппарат. Вы вообще представляете в далёком селе где люди живут от пенсии до пенсии и отовариваются в единственном магазинчике как правило "под карандаш" то есть в долг где и интернета то нет заставят торговать через кассовый аппарат?! Как бл*дь чек выбивать если хлеб продаешь в долг ? Да у этого сельского предпринимателя от этого "бизнеса" после уплат всех платежей едва на новый товар денег хватает,скоты вы !!! Им бл*дб памятники нужно ставить потому что благодаря им ещё жизнь какая то теплится в дальних сёлах а их душат и душат. Это ведь не город где большая проходимость,здесь одно и то же количество покупателей и хрен ты здесь разбогатеешь. Ну это же тупо и смешно всех предпринимателей чесать одной гребёнкой!!! Вот сразу видно что нет среди депутатов ни одного селянина и они тупо не понимают что магазин в селе и городе это две громадные разницы.
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03.11.2020 12:38 Відповісти
А чем сельский предприниматель отличается от не сельского? За что его от налогов освобождать?
Что касается РРО. Вот продал он хлеб в долг, но деньги же за него все равно принесут. Принесут через неделю, через неделю и пробивается чек.
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03.11.2020 12:44 Відповісти
дурачек, если пробился чек, то надо внести на счёт деньги предпринимателю сразу же))) и каждый вечер сливать с РРО данные в налоговую, а каждое утро при открытии с РРО делать нулевой чек. И много много других подводных камней, про которые ты даже не догадываешься. Вот из за такого тупого быдла как ты, Украина и живёт в жопе теперь
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03.11.2020 13:31 Відповісти
Не в моих правилах отвечать хамством на хамство. А кто из нас дурачек и тупое быдло оценят те кто прочитает данные комментарии.

На какой счёт и что нужно вносить? Вы сами это придумали. Предприниматель может вообще деньги не брать за товар, а просто чеки пробивать, соответственно показывая оборот и уплачивая налоги. Но вряд ли ему это будет выгодно)
Отчёт за день делается в конце рабочего дня, или до 0:00 следующего дня (при круглосуточном режиме работы) и данные автоматически передаются в налоговую. Больше никаких ни подводных, ни надводных камней нет. Нужно пробивать чек, и в конце дня делать не сложный отчёт за день. Поэтому советую вам освежить свои знания в кассовой дисциплине прежде чем хамить и обзывать незнакомых вам людей
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03.11.2020 14:34 Відповісти
ага, пришла налоговая, по чекам выбито за сегодня 15000 грн, а в кассе сумма другая, штраф ты уже заработал!
не пиши чего не знаешь, жираф
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03.11.2020 15:28 Відповісти
вова, не спорь со школьниками
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03.11.2020 18:24 Відповісти
Чота ржу.
Как чек выбивать "в долг"? Так формы оплаты картой и наличкой не ограничиваются.

А терь давайте не очень далёкое село представим где воттку с сигаретами без акциза уже не один десяток лет продают. Ну как оно?
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03.11.2020 12:56 Відповісти
То може боротись потрібно не із цивілізацією і законом, а з тим, щоби у нас села інакше жили? Щоби там на хліб могли заробити,а не у борг брати і т.п.? Ми 30 років борімося за власне жебрацтво. За дешеві тарифи, за безкоштовні проїзди, за допомоги малозабезпеченим... Ви не бачити, що ми вже перемогли? Ми стали тими, за що боролись - жебраками!
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03.11.2020 16:51 Відповісти
Даремно. Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков - Цензор.НЕТ 4258
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03.11.2020 12:41 Відповісти
А для чего ж тогда закон принимали?
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03.11.2020 12:54 Відповісти
Турбо режим жеж был...
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03.11.2020 12:57 Відповісти
А потом еще на 1 год. И еще на 1... А там посмотрят, кто будет идти в президенты.
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03.11.2020 12:55 Відповісти
На упрощенке нет больших денег 15-20 шт/месяц в зависимости от региона и вида деятельности ! На что вы заритесь козлища?
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03.11.2020 13:00 Відповісти
Якщо маленька автомайстерня без наймних робітників , це друг група , яка підлягає закону про касові апарати , то не більше 10 тис , мінус налоги , мінус аренда ....виходить 5 тис в місяць. Але хоч 5 тис , якщо місто невеличке, де праці ніде не знайти іншої. Але зелені того не розуміють, вони відірвані від реальності. От попередня влада розуміла , навіть підприємцям з 2017 пішов повний стаж , а до 17 року взагалі ніякого стажу не мали .
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03.11.2020 13:17 Відповісти
много новых лиц, они тоже себе хотят крузаки и дачи в конче заспе как у Венедиктовой.. все остальные потоки давно распределены, тема с ФОПами была не тронута до слуг народа.. вот и решили раздеть голых
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03.11.2020 13:32 Відповісти
ніколи не бачили "бізнесмена" який на "упрощенке" раз у рік машину міняє, причому з моделей за 50к...?
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03.11.2020 16:47 Відповісти
Зеленые мудозвоны заигрывают с базарными спекулянтами, но ни тех ни других это не спасёт.
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03.11.2020 13:48 Відповісти
Популістичне лайно і злочин проти держави. ВРУ ще на рік, залишила Україну у корупційному минулому...
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03.11.2020 16:46 Відповісти
Тряпка, а не власть!
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03.11.2020 22:14 Відповісти
 
 