Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков. ВIДЕО
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Верховна Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроєкт має бути зареєстрований у парламенті сьогодні.
Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп. Сьогодні має бути зареєстрований цей законопроєкт", - зазначив спікер парламенту.
За його словами, розгляд проєкту має відбутися у середу, 4 листопада.
"Завтра буде дано доручення комітету його невідкладно розглянути. Ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, він буде підтриманий за основу і в цілому", - заявив Разумков.
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Себе на свои крузаки и котеджи кассу прилепите!!! Бегемоты!!!!!
Спасибо и на этом- через год видно будет!!!!
Сколько таких ФОПов из себя выпрыгивали, наклейки за "зе" только на лбу не было.
Что касается РРО. Вот продал он хлеб в долг, но деньги же за него все равно принесут. Принесут через неделю, через неделю и пробивается чек.
На какой счёт и что нужно вносить? Вы сами это придумали. Предприниматель может вообще деньги не брать за товар, а просто чеки пробивать, соответственно показывая оборот и уплачивая налоги. Но вряд ли ему это будет выгодно)
Отчёт за день делается в конце рабочего дня, или до 0:00 следующего дня (при круглосуточном режиме работы) и данные автоматически передаются в налоговую. Больше никаких ни подводных, ни надводных камней нет. Нужно пробивать чек, и в конце дня делать не сложный отчёт за день. Поэтому советую вам освежить свои знания в кассовой дисциплине прежде чем хамить и обзывать незнакомых вам людей
не пиши чего не знаешь, жираф
Как чек выбивать "в долг"? Так формы оплаты картой и наличкой не ограничиваются.
А терь давайте не очень далёкое село представим где воттку с сигаретами без акциза уже не один десяток лет продают. Ну как оно?