Командувач ОС ЗСУ Наєв привітав артилеристів і військових інженерів із професійним святом. ВIДЕО

Командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв привітав артилеристів і військових інженерів із професійним святом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці командування Об'єднаних сил ЗСУ в соцмережі опубліковані спеціальні відеозвернення командувача.

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