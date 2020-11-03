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Командувач ОС ЗСУ Наєв привітав артилеристів і військових інженерів із професійним святом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв привітав артилеристів і військових інженерів із професійним святом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці командування Об'єднаних сил ЗСУ в соцмережі опубліковані спеціальні відеозвернення командувача.
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Чайка Київ
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Garry Grant
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