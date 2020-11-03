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Командувач ОС ЗСУ Наєв привітав артилеристів і військових інженерів із професійним святом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв привітав артилеристів і військових інженерів із професійним святом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці командування Об'єднаних сил ЗСУ в соцмережі опубліковані спеціальні відеозвернення командувача.

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Топ коментарі
+5
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1340
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03.11.2020 12:35
+3
Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3498
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03.11.2020 12:35
+3
Побольше причиняйте страданий кацапооккупантам.
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03.11.2020 12:41
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Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3498
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03.11.2020 12:35 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1340
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03.11.2020 12:35 Відповісти
Побольше причиняйте страданий кацапооккупантам.
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03.11.2020 12:41 Відповісти
С праздником, артиллеристы. И для танкистов есть повод-они тоже где то артиллеристы. А артиллерист, как известно, должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.
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03.11.2020 12:45 Відповісти
Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 7483
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03.11.2020 12:48 Відповісти
А "Гвоздички" де?
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03.11.2020 13:04 Відповісти
 
 