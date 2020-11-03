УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11956 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України Конституційна криза
5 186 47
КС (1154) НАЗК (1169) Тупицький (227) Сліденко Ігор (15)

Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що члени Національного агентства з питань запобігання корупції залякували суддів КС.

За його словами, в партії "Слуга народу" пригрозили "вулицею" і протестами, а учасники мітингу під КС були радикально налаштовані і поставили ультиматум - якщо судді не підуть у відставку, "то вони почнуть зникати". Про це Тупицький заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Відео Прямий

"А до цього три працівники НАЗК увійшли невстановленим способом, зламавши охорону КС, за підтримки політиків і адміністраторів, дискредитуючи КС, ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету судді, а це елемент недоторканності. Три рази прийшли - мало. Вони прийшли додому до судді Сліденка і вибивали двері", - заявив Тупицький.

На думку Тупицького, КС, виносячи рішення щодо е-декларування, "зайняв позицію не зламати систему і архітектуру антикорупційних органів".

Читайте: Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Дайте ему клетчатое одеялко Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет - Цензор.НЕТ 6379
показати весь коментар
03.11.2020 13:39
+15
наплодили касту "неприкосновенных"...
получается им можно там у себя в кабинете конопельку выращивать или казино открыть - и никто не имеет права нос сунуть ? ))))
показати весь коментар
03.11.2020 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте ему клетчатое одеялко Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет - Цензор.НЕТ 6379
показати весь коментар
03.11.2020 13:39 Відповісти
Два.
показати весь коментар
03.11.2020 13:44 Відповісти
Бензин нужен ...
показати весь коментар
03.11.2020 14:19 Відповісти
у зеленского сейчас всё позволено что он захочет, для него нет закона и конституции.. янукович отдыхает просто
показати весь коментар
03.11.2020 13:40 Відповісти
януковощ тихо скулит в сторонке )))
показати весь коментар
03.11.2020 13:42 Відповісти
Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет - Цензор.НЕТ 3984
показати весь коментар
03.11.2020 13:44 Відповісти
А с какого разрешения ты у кацапов земельку в Крыму покупал?
показати весь коментар
03.11.2020 13:41 Відповісти
Так у зеленского там тоже недвига есть? И я думаю он ее переоформил по руским закинам еще будучи квартальным Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет - Цензор.НЕТ 2778
показати весь коментар
03.11.2020 13:45 Відповісти
Думаю, или переоформил? Покупал его при кацапах? Или престо треп?
показати весь коментар
03.11.2020 13:47 Відповісти
а ще не переоформляв? І в нього ще не відібрали?
показати весь коментар
03.11.2020 14:17 Відповісти
А зачем? У меня у кума тоже недвижимость в Крыму, он туда от начала оккупации не ездит, только скидывает за коммуналку, нет не каких проблем
показати весь коментар
03.11.2020 15:27 Відповісти
кум тобі так всю правду розкаже... і навіть про два свої паспорти
показати весь коментар
03.11.2020 16:28 Відповісти
а какая разница? Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету - Цензор.НЕТ 7882
показати весь коментар
03.11.2020 14:17 Відповісти
Вот интересно получается! Пока КС не встал в позу никто даже и не знал про имущественное состояние судьи, но как только принято решение не удовлетворяющее замашки преЗедента, так и полилось из канализации. Да Кс принял решение - не самое лучшее, да мы все прекрасно знаем какие "независимые" суды у нас в стране и именно из-за их "независимости" Зерро пытается протянуть 12 своих друзей в КС, но это не повод для конституционного переворота - это повод для более осмысленного подбора судей при их назначении, это повод к формированию требований конкурсной системы отбора, это повод для более тщательной проверки кандидатов не только в КС, но на любую другую гос. должность. Сейчас назначаются "независимые судьи". Судебная власть, сама себя скомпрометировала своей "независимостью".
показати весь коментар
03.11.2020 13:54 Відповісти
А если откинуть Зелю, тебя лично устраивает положение вещей когда судьи живут как олигархи? Нарушают закон, все решения продаются и покупаются, голосуют против ответственности за жизнь не по средствам для себя с Чинушами в самой коррумпированной стране Европы?
показати весь коментар
03.11.2020 14:03 Відповісти
А я,что где-то написал, что меня это устраивает, так вроде нет. Меня не устраивает работа ВСК, СБУ и прочих органов Государственной власти при отборе кандидатов и назначении судей. СБУ у нас вообще не занимается своими прямыми обязанностями - обеспечивать безопасность Украины, благодаря чему и приходят такие "судьи". Меня не устраивает система образования, выпускающая таких юристов, как Зерро и Тупицкий.
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
По поводу самой коррумпированной страны в Европе.
Коррупция не в меньших объемах присутствует везде и всегда и в нашей "САМОЙ НИЩЕЙ" стране она не сравнится с европейскими, для примера Шредер. И именно для этого необходимы тщательная проверка силовыми ведомствами кандидатов на любую гос. должность.
показати весь коментар
03.11.2020 14:15 Відповісти
Не воровали бы, то никто и не ходил бы и боялись бы наезда без стука
показати весь коментар
03.11.2020 13:57 Відповісти
нужно изменить статус. каста неприкосновенных давно должна быть кастой неприкасаемых.
показати весь коментар
03.11.2020 13:43 Відповісти
и жить в....лепрозории (где-то под Бамбацем))))
показати весь коментар
03.11.2020 13:45 Відповісти
ага. а по дороге туда везти их в полнойбочке и янычар над ней с ятаганом, токо вжик непериодично ))
показати весь коментар
03.11.2020 13:47 Відповісти
Вот интересно. Кто-либо из здесь пишущих удосужился прочитать 22 страницы текста или нет (http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_2020.pdf). А там между прочим есть отсылки и к международному праву и обязательствам Украины, взятым согласно эти законам. Или тут разговаривают на "эмоциях", как Зерро пытаясь нахрапом взять КС. Ничего страшного, чего не могла бы исправить ВР, в постановлении нет. Впрочем КС и "лекарства" не дал - но именно это задача ВР.
показати весь коментар
03.11.2020 13:59 Відповісти
Вот вы перегрызетесь все между собой!!!! И жрете все от пуза и в Киеве живете и грызетесь между собой!!!! Мерзкие !!!!
Прилипли вы к этой Украине!!!!
показати весь коментар
03.11.2020 13:44 Відповісти
наплодили касту "неприкосновенных"...
получается им можно там у себя в кабинете конопельку выращивать или казино открыть - и никто не имеет права нос сунуть ? ))))
показати весь коментар
03.11.2020 13:44 Відповісти
А это, вопрос к Президенту и к ВР, которые набрали международных обязательств по поводу НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНО ВЛАСТИ.
показати весь коментар
03.11.2020 14:04 Відповісти
момент!
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ от Конституции и Законов Украины... или независимости в принятии своих решений, которые по-прежнему, не должны нарушать Законы и Конституцию Украины????
не подменяйте понятия... любая независимость все равно ограничена ЗАКОНАМИ
показати весь коментар
03.11.2020 14:12 Відповісти
Вы, абсолютно правы! А за законотворчество отвечает у нас кто - турборежим ВР. У нас нет культуры выборов, в плане ответственности за свой выбор. Политическая, да и все остальные, элиты только формируются. Посмотрите - на каждых выборах возникают новые никому не известные партии и каждый раз эти партии формируются из существующей "элиты". Но попытка привести во власть БОМЖА с улицы - видим сейчас, чем это оборачивается. Деятельность любой партии начинается на самом низовом уровне (та же так называемая "партия" шария), и дальше возможно расширение партии или партия будет типа "Самопомич" в одном двух регионах страны. Партии не формируются в зависимости от политических взглядов, не имеют четких политических задач и идеологии (за редким исключением ОПЗЖ, ЕС Ляшко сюда не попадает).
показати весь коментар
03.11.2020 14:30 Відповісти
В догонку к вопросу подмены понятий и уровня действующих депутатов ВР https://censor.net/ru/news/3228679/sluga_naroda_yanchenko_zaregistrirovala_zakonoproekt_o_lishenii_finansirovaniya_konstitutsionnogo_suda.
показати весь коментар
03.11.2020 14:43 Відповісти
Що воно несе? Відразу видно, що звичайним суддею не працював, тільки бабоси у господарському суді стриг...
Тут без ухвали суду менти до бомжа у каналізацію не спустяться, бо ЄСПЛ вважає це житлом, а у нього ходили по кабінетах, а він не знав, що робити...
Набрали виродків, а зараз Зєля чужих виродків на власних хоче змінити...
показати весь коментар
03.11.2020 13:47 Відповісти
Був і звичайним суддею, навіть засудив до тюрми адваката Салова на вимогу Кучми.
показати весь коментар
03.11.2020 14:00 Відповісти
чугунные трусы на целку надел? народная любовь - она такая... похлеще набушной...
показати весь коментар
03.11.2020 13:47 Відповісти
Близько 90% з тих депутатів «СН», які ПРОТИ розпуску КСУ - це активні гості на каналах Медведчука та Коломойського. Не буду усіх перераховувати, ви прекрасно знаєте їх прізвища, там близько 20 осіб на чолі з Дубінським, Верещук та Разумковим
показати весь коментар
03.11.2020 13:48 Відповісти
Може "картини_Порошенка" шукали? Адже так можна, тупицька_свине? Ти ж навіть не гавкнув у тій ситуації? То чому зараз смердиш?
показати весь коментар
03.11.2020 13:56 Відповісти
Это ещё шо. Пойдёт так дальше - электорат огорчится и без разрешения так задерёт судейскую мантию, шо у Тупицкого из глазниц бельма выпучатся, а из носа бульба надуется.
показати весь коментар
03.11.2020 13:57 Відповісти
Пытались вручить протоколы походу
показати весь коментар
03.11.2020 13:59 Відповісти
Жаль в окошко не викинули, крисиний, никому не нужний суд.
показати весь коментар
03.11.2020 14:02 Відповісти
Конституційний Суд потрібно перезавантажувати, але в законний спосіб. Якщо потрібні зміни в законодавство - нехай нардепи приймають.
Очевидно, що потрібні зміни в Конституцію..., на яких до речі, і вказує сам Конституційний Суд.
показати весь коментар
03.11.2020 14:02 Відповісти
Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету - Цензор.НЕТ 3681
показати весь коментар
03.11.2020 14:07 Відповісти
Судьи мрази и подонки с тупицким во главе
Нажираются за счёт нищих украинцев
Будьте прокляты, мрази
показати весь коментар
03.11.2020 14:18 Відповісти
В соседней теме забаранился прокурор с семейкой ,
На лехусе гонял,
Так даже лайк нельзя поставить ...
показати весь коментар
03.11.2020 14:22 Відповісти
садити гнид судівських!
показати весь коментар
03.11.2020 14:28 Відповісти
Четыре судьи было против решения.Консенсуса не было.Зачем голосовали?В Раде есть определённые Законы,где треба 300 голосов.Если не набрали,то Закон не проходит-это есть консенсус.А у вас судьи КС?!Четыре судьи были против решения б отмене декларирования.Почему вы не принимали решение консенсусом как в Раде и не нашли аргументов для голосовавших против? Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету - Цензор.НЕТ 9910
показати весь коментар
03.11.2020 14:48 Відповісти
Расхаживали Гоголем ,🤦🤔😂😂😂😂😂
показати весь коментар
03.11.2020 14:53 Відповісти
а як півтора роки по тому, сплюндрував всі закони і Констітуцію, цей КС з мотивуванням,- недовіра суспільства до ВР,- дав добро на разгон ВР,- тепер воно і вертається бумерангом, так щ нічого шмарклі на кулак наматувати і лякати ,що потоне країна в крові
показати весь коментар
03.11.2020 14:59 Відповісти
Шо бы ты паскуда , был обычным рядовым гражданином , они б у тебя еще замки везде выломали и сережки жены украли, поверь , так что не возмущайся погань.
показати весь коментар
03.11.2020 18:53 Відповісти
А ще називали мене "дождєвим чєрвяком".
показати весь коментар
03.11.2020 20:38 Відповісти
 
 