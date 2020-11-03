Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що члени Національного агентства з питань запобігання корупції залякували суддів КС.
За його словами, в партії "Слуга народу" пригрозили "вулицею" і протестами, а учасники мітингу під КС були радикально налаштовані і поставили ультиматум - якщо судді не підуть у відставку, "то вони почнуть зникати". Про це Тупицький заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
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"А до цього три працівники НАЗК увійшли невстановленим способом, зламавши охорону КС, за підтримки політиків і адміністраторів, дискредитуючи КС, ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету судді, а це елемент недоторканності. Три рази прийшли - мало. Вони прийшли додому до судді Сліденка і вибивали двері", - заявив Тупицький.
На думку Тупицького, КС, виносячи рішення щодо е-декларування, "зайняв позицію не зламати систему і архітектуру антикорупційних органів".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Коррупция не в меньших объемах присутствует везде и всегда и в нашей "САМОЙ НИЩЕЙ" стране она не сравнится с европейскими, для примера Шредер. И именно для этого необходимы тщательная проверка силовыми ведомствами кандидатов на любую гос. должность.
Прилипли вы к этой Украине!!!!
получается им можно там у себя в кабинете конопельку выращивать или казино открыть - и никто не имеет права нос сунуть ? ))))
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ от Конституции и Законов Украины... или независимости в принятии своих решений, которые по-прежнему, не должны нарушать Законы и Конституцию Украины????
не подменяйте понятия... любая независимость все равно ограничена ЗАКОНАМИ
Тут без ухвали суду менти до бомжа у каналізацію не спустяться, бо ЄСПЛ вважає це житлом, а у нього ходили по кабінетах, а він не знав, що робити...
Набрали виродків, а зараз Зєля чужих виродків на власних хоче змінити...
Очевидно, що потрібні зміни в Конституцію..., на яких до речі, і вказує сам Конституційний Суд.
Нажираются за счёт нищих украинцев
Будьте прокляты, мрази
На лехусе гонял,
Так даже лайк нельзя поставить ...