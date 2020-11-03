УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11956 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
12 895 123
нерухомість (323) Васильків (71) Тупицький (227)

Тупицький про маєток у Василькові: Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок. Я допомагав сад зробити. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Теща глави КС Олександра Тупицького на цей момент перебуває в окупованому Донецьку.

Про це заявив під час брифінгу голова КС Олександр Тупицький, коментуючи інформацію про будинок його тещі у Василькові під Києвом, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз організовують Автомайдан. Політали квадрокоптери у Василькові. Там ми проживаємо. Там моя теща. Вони це знають, що це моя теща. Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок у Василькові. Не в Конча-Заспі, не на дамбі, де стоять мільйони. Якби я купував цей будинок і приховував його, то, напевно, він був би в якомусь елітному місці. Вона за ті гроші, що там продала, купила будинок. Звичайно, я допомагав сад зробити. Я це люблю. Я купив сім соток землі, щоб побудувати там спортивний зал, коли ми там з дітьми перебуваємо. Приписують це тепер, а під це організовують Автомайдан. Я хочу запитати Автомайдан, до кого вони їдуть і кого вони хочуть вивезти в Ростов? Можливо, вони поїдуть не до мене, а до тещі, яка зараз поки що вимушено перебуває на території Донецька, і з нею поговорять, хто, як купував. Як "Схеми" полетіли до Криму, Автомайдан поїде в Донецьк. Завтра зберуть все майно родичів і навісять на мене. Післязавтра мене звинуватять у сепаратизмі. Це все цькування", - заявив Тупицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше журналісти з'ясували, що глава КС Тупицький володіє елітною квартирою на Печерську і великим маєтком під Васильковом. Зокрема, у сім'ї голови Конституційного Суду є маєток з басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 кв. м і земельні ділянки загальною площею понад 23 соток були придбані в серпні 2018 року і оформлені на тещу Олександра Тупицького - Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе 7,5 соток землі у Василькові, які і вніс в декларацію. За даними журналістів, тривалий час теща Тупицького - Лариса Колпаченко працювала в аптеці в Донецьку.

Нагадаємо, активісти планують 7 листопада автопробіг "Тупицький - вали в Ростов!" до будинку глави КСУ.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
Бреше, падла.
Квартира в окупованому Донецьку коштує в тисячу раз менше ділянки землі під забудову у Василькові.
показати весь коментар
03.11.2020 14:23
+35
ДА он святой прямо Тупицкий об имении в Василькове: Теща продала квартиру в Донецке и купила дом. Я помогал сад сделать - Цензор.НЕТ 3481
показати весь коментар
03.11.2020 14:19
+35
Тёща пол микрорайона в Донецке продала?
показати весь коментар
03.11.2020 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Як ви курва данєцькіе вже дістали !(
показати весь коментар
03.11.2020 15:14 Відповісти
Помогал тёще. Как это мило. Просто ми-ми-ми какое-то. От умиления комом сдавило горло и скупая мужская слеза прокатилась по небритой щеке.
показати весь коментар
03.11.2020 15:15 Відповісти
Самому не смешно? Сейчас на проданную в Донецке квартиру в Киеве собачую будку купить нельзя.
показати весь коментар
03.11.2020 15:17 Відповісти
Тупицький про маєток у Василькові: Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок. Я допомагав сад зробити - Цензор.НЕТ 7366
показати весь коментар
03.11.2020 15:32 Відповісти
Тупицький про маєток у Василькові: Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок. Я допомагав сад зробити - Цензор.НЕТ 3143
показати весь коментар
03.11.2020 15:35 Відповісти
схоже шаурма пішла не в те горло
показати весь коментар
03.11.2020 16:16 Відповісти
Тупицький про маєток у Василькові: Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок. Я допомагав сад зробити - Цензор.НЕТ 907
показати весь коментар
03.11.2020 16:28 Відповісти
Забористый порошок 🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.11.2020 16:44 Відповісти
Ага... Був у мене "Москвич-406"... Я його продав, як "антикваріат", і купив "Порше"...
показати весь коментар
03.11.2020 15:51 Відповісти
БыдлА, назад в ДАнецек, там налаживай конституцию сепаратистам!
показати весь коментар
03.11.2020 16:04 Відповісти
Молодец судья. Мочи полудурков.
показати весь коментар
03.11.2020 16:09 Відповісти
Вот это зять! Мечта каждой тещи! Каждой теще Украины по такому зятю!
показати весь коментар
03.11.2020 16:12 Відповісти
Садовод- любитель, по фейсу видно. Одно слово- ДОНЕЦКИЙ. При этих судьях на Донбасе вся прихватизация шла, людей в терриконах закапывали, Янукович подымался, не бесплатно для своего кармана.
показати весь коментар
03.11.2020 16:27 Відповісти
Ты себе оградку в том саду забронируй.
показати весь коментар
03.11.2020 16:37 Відповісти
Круто !!!! Родственница председателя КС находится на территории врага !!!!! Продала в данецке за столько, что можно построить усадьбу в Украине !!!! Пистит как троцкий... да куда тому троцкому до этого спортсмЭна !!!
показати весь коментар
03.11.2020 17:36 Відповісти
А шо ж этот "нищеброд" все на "Прямом" тусуется? Совпадение?
показати весь коментар
03.11.2020 18:29 Відповісти
Смешные размеры имения - у меня больше такие "имения" впечатляют разве что бабушек из хрущевок
показати весь коментар
03.11.2020 18:30 Відповісти
А де ж зараз в Донецьку теща живе, якщо продала квартиру? І взагалі, що вона там робить?
показати весь коментар
03.11.2020 18:51 Відповісти
брешет... нос трет... лживый судья... если не так.. прошу на полиграф, что бы мы все извинились, а если врет то прошу в тюрьму лет так на 30... идет?
показати весь коментар
03.11.2020 19:07 Відповісти
Тупицький заявив, що його теща щоб купити в Василькові будинок продала:
1. Квартиру в Донецьку.
2. 2 нирки.
3. Печінку.
4. 1 ногу.
показати весь коментар
03.11.2020 19:17 Відповісти
Во заврался тупорылый. Если тёща продала хазу в даунецке, так что она теперь там делает!?
показати весь коментар
03.11.2020 19:55 Відповісти
видно что волнуется...очкует....
показати весь коментар
03.11.2020 22:47 Відповісти
Если тёща продала в Донецке квартиру, то где же она там сейчас живёт? Неужели у родственников ютится?
показати весь коментар
04.11.2020 00:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 