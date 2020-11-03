Тупицький про маєток у Василькові: Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок. Я допомагав сад зробити. ВIДЕО

Теща глави КС Олександра Тупицького на цей момент перебуває в окупованому Донецьку.

Про це заявив під час брифінгу голова КС Олександр Тупицький, коментуючи інформацію про будинок його тещі у Василькові під Києвом, передає Цензор.НЕТ.

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"Зараз організовують Автомайдан. Політали квадрокоптери у Василькові. Там ми проживаємо. Там моя теща. Вони це знають, що це моя теща. Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок у Василькові. Не в Конча-Заспі, не на дамбі, де стоять мільйони. Якби я купував цей будинок і приховував його, то, напевно, він був би в якомусь елітному місці. Вона за ті гроші, що там продала, купила будинок. Звичайно, я допомагав сад зробити. Я це люблю. Я купив сім соток землі, щоб побудувати там спортивний зал, коли ми там з дітьми перебуваємо. Приписують це тепер, а під це організовують Автомайдан. Я хочу запитати Автомайдан, до кого вони їдуть і кого вони хочуть вивезти в Ростов? Можливо, вони поїдуть не до мене, а до тещі, яка зараз поки що вимушено перебуває на території Донецька, і з нею поговорять, хто, як купував. Як "Схеми" полетіли до Криму, Автомайдан поїде в Донецьк. Завтра зберуть все майно родичів і навісять на мене. Післязавтра мене звинуватять у сепаратизмі. Це все цькування", - заявив Тупицький.

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Раніше журналісти з'ясували, що глава КС Тупицький володіє елітною квартирою на Печерську і великим маєтком під Васильковом. Зокрема, у сім'ї голови Конституційного Суду є маєток з басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 кв. м і земельні ділянки загальною площею понад 23 соток були придбані в серпні 2018 року і оформлені на тещу Олександра Тупицького - Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе 7,5 соток землі у Василькові, які і вніс в декларацію. За даними журналістів, тривалий час теща Тупицького - Лариса Колпаченко працювала в аптеці в Донецьку.

Нагадаємо, активісти планують 7 листопада автопробіг "Тупицький - вали в Ростов!" до будинку глави КСУ.