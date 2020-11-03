Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ. ВIДЕО

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що йому хочуть підкинути підроблений російський паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час пресконференції 3 листопада.

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"Сьогодні не вистачає лише мого російського паспорта, якого у мене немає, але мені хочуть підкинути. Він буде, звичайно, сфальсифікований, цей російський паспорт, але його покажуть по телебаченню, його правоохоронці запишуть. А як можна доказати, що він підроблений? А як доказати, що він не тобою підроблений? А чи потрібен мені підроблений паспорт Російської Федерації? При фабрикації справи це потрібно, діватись немає куди, але для чого це робити?"- повідомив Тупицький.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.