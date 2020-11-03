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Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що йому хочуть підкинути підроблений російський паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час пресконференції 3 листопада.

"Сьогодні не вистачає лише мого російського паспорта, якого у мене немає, але мені хочуть підкинути. Він буде, звичайно, сфальсифікований, цей російський паспорт, але його покажуть по телебаченню, його правоохоронці запишуть. А як можна доказати, що він підроблений? А як доказати, що він не тобою підроблений? А чи потрібен мені підроблений паспорт Російської Федерації? При фабрикації справи це потрібно, діватись немає куди, але для чого це робити?"- повідомив Тупицький.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+96
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Земелькой то в оккупированном Крыму могут владеть ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ. Закон у них такой.
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03.11.2020 16:06
+84
А не поддельный куда дел? Сейчас в оккупированном Крыму могут оформить недвижимость только граждане россии.
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03.11.2020 16:08
+65
Тупицкий в шоу "РАССМЕШИ КОМИКА". Имущество в Крыму ему уже "подбросили".
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03.11.2020 16:08
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и затариться битыми валенками
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04.11.2020 02:24 Відповісти
А чавой мелочиться... паспорт в комплекте с белым, забористым...Тю, про шо це я...
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04.11.2020 02:23 Відповісти
Пора его кончать. И-следите чтоб не повесился в гараже.
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04.11.2020 06:28 Відповісти
тупицкий или придуривается, или реально он тупой... зачем подбрасывать... вошли в миграционную службу кацапстана и посмотрели... и все дела... ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИЙ, не идите на полумеры, как предлагает разумков (Вы видите к чему привело 30-ти летнее политическое проституирование), делайте так, как Вы считаете нужным и народ Вас поддержит... потому как разумковская полумера, предлагаемая вследствие сговора депутатов, легших под воров, и слабость шкипера разумкова начнется с забрасывания шинами здания КСУ, а закончится сжиганием здания и повешением всей украинской "городской элиты"...
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04.11.2020 07:21 Відповісти
Мне хотят подбросить ненужную совесть.
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04.11.2020 08:44 Відповісти
Подбросить бы ему пулю в лоб на последок.
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04.11.2020 09:12 Відповісти
ось вам і інтелектуальний рівень, і "обліко морале" цілого голови КС країни України.... .
включив собі дурку рівня опущеного бомжари і втирає суспільству дешеву, вульгарну галіматню.
народе України, ми того варті??!?!?!?!!?!?
були б не варті, то цей тупорилий агент кремля вже давно отримав би по заслугам...... .
на жаль, і відповідні спецслужби країни, очевидно, керуються такими ж виродками.
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04.11.2020 09:32 Відповісти
Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ - Цензор.НЕТ 3637
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04.11.2020 09:36 Відповісти
Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ - Цензор.НЕТ 9196
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05.11.2020 00:13 Відповісти
Йому, його мати та тещі все підкинули, а Тупицький затупив та не включив це майно до декларації! Отака халепа сталась в заслуженого юриста. Незнання законів не виключає відповідальність, але дає можливість творити судочинство на вищих судових посадах. Висновок: Щоб стати суддею знання законів не потрібно, потрібно мати корисні звязки.
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04.11.2020 10:16 Відповісти
Усі земельні ділянки його тещі теж підкинули?
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04.11.2020 11:02 Відповісти
Країною рулять режисери циркової трупи! Зробили із кінченого алкаша професора Моріарті! Українці кінчені лохи!
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04.11.2020 14:02 Відповісти
Тупицкий просто хочет свой РФ паспорт выдать за поддельный,т.к.расплата за содеянное уже близка..
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04.11.2020 14:27 Відповісти
А еще,а ещё ему в штаны насрали! Давно пора принцип виновности за не обьясненные доходы ввести. Не доказал- ВИНОВАТ. И никто вам "говорящая фамилия" в штаны не гадил,сами туда "напрудили". Воровали- отвечайте . Нарушали закон- отвечайте! И вы НЕ каста,ПОДСУДНЫ за поступки как и все.
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04.11.2020 14:59 Відповісти
этот пи@дун веселый уже затмил собой самую известную солдатскую мать Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ - Цензор.НЕТ 1080 Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ - Цензор.НЕТ 8711
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04.11.2020 18:08 Відповісти
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Тупицкий уверенной поступью шёл по зданию Конституционного Суда Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка на голове, и красная рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти, и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая «Камаринскую», - ничто не могло выдать агента Первого главка Федеральной Службы Безопасности (разведка за границей), Главного Управления Генерального Штаба Министерства Обороны (раньше - ГРУ) и Службы Внешней Разведки Российской Федерации, абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - Тупицкий шёл возглавлять конституциональное судопроизводство в Украине.
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04.11.2020 18:49 Відповісти
чтобы наверняка,тебе бы подкинуть фото голых детей,тогда тебя люди точно четвертуют,гада такого
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04.11.2020 22:16 Відповісти
ему еще и в штаны насрут...
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04.11.2020 23:39 Відповісти
Типова українська гнида.
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05.11.2020 09:31 Відповісти
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