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У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Уродженець Росії, якого розшукують за скоєння тяжкого злочину, в Україні перебував за підробленими документами. Під час обшуку в нього знайшли наркотиків майже на 15 млн грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка затримали в Голосіївському районі. У нього вилучили 8 пакетиків з кокаїном, які порушник ховав у спідній білизні.

Поліцейські вирушили в квартиру, в якій жив затриманий, і виявили там ще 5 кг наркотику.

Також дивіться: У порту "Південний" вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Фігурантом виявився громадянин Росії, який перебуває в розшуку за тяжкий злочин. Крім цього, він також розшукувався поліцією Києва за підробку документів. Під час затримання чоловік показав поліцейським документи, які також мають ознаки підробки", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в торгівлі наркотиками. За ґратами він може провести від 9 до 12 років.

Також дивіться: Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім цього, проти нього відкрили провадження за підробку документів. Покарання за цією статтею - ув'язнення терміном до 5 років.

У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва 01
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва 02
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва 03
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва 04

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Топ коментарі
+10
Хорошо прибарахлились коршуны Авакова.
У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 801
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04.11.2020 13:56
+6
Хм, откуда они знают цену кокаина? Видимо они его или покупают, или продают
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04.11.2020 14:03
+5
Направлявся на Банкову, але не зрослось.
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04.11.2020 14:13
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Машка с Серожей обиделись.
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04.11.2020 13:56 Відповісти
Хорошо прибарахлились коршуны Авакова.
У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 801
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04.11.2020 13:56 Відповісти
Поменять его на украинского наркокурьера можно.зачем сразу садить?
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04.11.2020 13:57 Відповісти
А на хрена нам наркокурьер, хоть и украинский? Пускай себе сидит в кацапской тюрьме, за кацапские бюджетные деньги.
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04.11.2020 14:08 Відповісти
Кацапы его закроют лет на 20 , а у нас просто пожурят (
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04.11.2020 18:05 Відповісти
А що він робив цей громадянин пндерації у Києві ,як він сюди потрапив і з якою метою?
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04.11.2020 13:59 Відповісти
Направлявся на Банкову, але не зрослось.
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04.11.2020 14:13 Відповісти
Шмарк Лі номерний, він на роботу до нелоха йшов найматись, з товаром.
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05.11.2020 10:26 Відповісти
Та ні то свинорил мальдівський Alexx Lexton.
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05.11.2020 10:29 Відповісти
Шмарк Лі зебільний, а на щось більше чим сам такий ти здатне, чи зебіли всі такі розумово обмежені?
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05.11.2020 10:57 Відповісти
Хм, откуда они знают цену кокаина? Видимо они его или покупают, или продают
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04.11.2020 14:03 Відповісти
Очень глупый вопрос! Как может отдел занимающийся наркотой не знать его цену!?
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04.11.2020 16:44 Відповісти
НУ КАНЕШНА Ж = нада продать не один раз)
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04.11.2020 23:37 Відповісти
нормальний бізнес, продати, взяти покупця з товаром і закрити, а товар знову продати
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05.11.2020 10:28 Відповісти
у нас війна йде,як взагалі наші прикордоники впускають вільно кацапів на нашу землю?
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04.11.2020 14:04 Відповісти
Рабсийский дипломат?
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04.11.2020 14:04 Відповісти
Три дні поліцію в Києві не шукайте У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 2023
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04.11.2020 14:06 Відповісти
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5148
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04.11.2020 14:19 Відповісти
а тЮлька витримає?
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05.11.2020 10:29 Відповісти
вся дрянь лезет в Украину, воры, бандиты, нелегалы, уголовники, террористы, тут и своего отребья полно... вот уже и паРашские наркобароны лавруха с машей сбыт наладили кокса аргентинского
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04.11.2020 14:07 Відповісти
а ти звідки знаєш, що кокс аргентинський?
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05.11.2020 10:30 Відповісти
Оце непруха наркоші Кур"єра повязали.
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04.11.2020 14:11 Відповісти
Где-то заплакал допа...
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04.11.2020 14:15 Відповісти
а младший дупа начал биться в конвульсиях)) ломка она такая тяжкая У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 145
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04.11.2020 14:26 Відповісти
А вовчику подобається.
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04.11.2020 14:25 Відповісти
Как-то не согласовано с ОП
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04.11.2020 14:27 Відповісти
главный конфетник остался без агар-агара.
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04.11.2020 15:45 Відповісти
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7911
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05.11.2020 10:31 Відповісти
это фотошоп. на самом деле там главный пирожник, который остался без агар-агара.
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08.11.2020 13:52 Відповісти
фотожоп твоє існування, а гляь як твого пірожніка гребе
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08.11.2020 13:57 Відповісти
ніт. фотожоп не моє, а твоє існування, а гляь як твого пірожніка гребе.
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08.11.2020 14:06 Відповісти
у чігіріна чіряк мозку, бо він какашка
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09.11.2020 05:13 Відповісти
точно. лишь ты чігірін-чіряк мозку, бо ти какашка
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09.11.2020 15:42 Відповісти
чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка
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09.11.2020 16:05 Відповісти
именно. только алех лохтон это - чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка
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09.11.2020 16:15 Відповісти
чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка і він напейсав "именно. только алех лохтон это - чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка"
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09.11.2020 16:34 Відповісти
да. лохтон - это " чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка і він напейсав "именно. только алех лохтон это - чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка"
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09.11.2020 16:43 Відповісти
ПАСТЬ ПОРВУ...МАРГАЛЫ ВЫКОЛЮ!!!! ВСЮ ЖИСТЬ!! на аптеку работать будишь...колбаска сосиска ...РЕДИСКА!!!
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05.11.2020 08:52 Відповісти
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7107
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05.11.2020 10:00 Відповісти
 
 