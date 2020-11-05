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У "червоній" зоні не припинятимуть роботу дитсадків та молодших класів, - Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні заходи в країні. При цьому у відомстві хочуть дозволити функціонування дитячих садуів у "червоній" зоні. А також дозволити учням початкових класів відвідувати школу.
Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада, передає Цензор.НЕТ.
"Пропоную розглянути можливість і дозволити працювати на території з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки дитячим садкам і школам з 1 по 4 клас", - зазначив Ляшко.
При цьому учнів 5-11 класів у міністерстві рекомендують відправляти на дистанційне навчання.
Топ коментарі
+6 18c49ed2
показати весь коментар05.11.2020 10:44
+4 Леся Валігура
показати весь коментар05.11.2020 10:49
+2 No Name 9b7d42a6
показати весь коментар05.11.2020 10:49
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Будь ласка, зачекайте...
у истерички ковид! когда будешь задыхаться без оказания медицинкой помощи..напишешь
и да в первую очередь умирают инсультники..да у них тоже корона
а теперь я вас скажу..раншь когда человек попадал с инсультом в больницу..он получал помощь..и продолжал жить..а счас это смертники..чьито мамы папы бабушки дедуа вы слушайте дальше идиотов не верящих в корону
вирус он уже накрыл страну..это выбор населения ..какая разница
в швейцарии армию привлекают в помощь медикам...а вы и дальше жуйте сопли
будет и третья и четвертая с таким пофигизмом
где я его подцепила..хер его знает..но 3 нед я получила информацию что у нас полдома переболело....а на мой вопрос что делать..сдавать пцр.....я улыбнулась..я адекват ..я в маске ..в метро..на работу пешком..в магазине маска как положено...а потом начался треш...я дура кт легких расписала...а дебилы в меня камни...дай бог никому не болеть
но главная мысль моя..о том что своевременное лечение на ранней стадии повышает шансы на спасение.....а симптомов может и не быть....вот диабетики у них даже больше шансов..почему? организм начинает реагировпть..сахар..сатурация...а если вы здоров...хер ео знает как он отреагирует...