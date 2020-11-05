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У "червоній" зоні не припинятимуть роботу дитсадків та молодших класів, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні заходи в країні. При цьому у відомстві хочуть дозволити функціонування дитячих садуів у "червоній" зоні. А також дозволити учням початкових класів відвідувати школу.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Пропоную розглянути можливість і дозволити працювати на території з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки дитячим садкам і школам з 1 по 4 клас", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

При цьому учнів 5-11 класів у міністерстві рекомендують відправляти на дистанційне навчання.

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Топ коментарі
+6
Вся "стратегия борьбы власти с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
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05.11.2020 10:44
+4
Значить, вчителі початкових класів і вихователі дитсадків безсмертні?
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05.11.2020 10:49
+2
Карантин отменяется, проще говоря) паразиты у власти решили пустить все на самовыживание.
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05.11.2020 10:49
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Вся "стратегия борьбы власти с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
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05.11.2020 10:44 Відповісти
Значить, вчителі початкових класів і вихователі дитсадків безсмертні?
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05.11.2020 10:49 Відповісти
як і діти і батькі, які привели дітей
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05.11.2020 11:30 Відповісти
Карантин отменяется, проще говоря) паразиты у власти решили пустить все на самовыживание.
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05.11.2020 10:49 Відповісти
Вже вся Україна - червона. В нас під Києвом вже нема куди класти хворих - все забито! Для своїх завжди тримають резерв відсотків 10, але не для простих смертних
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05.11.2020 10:50 Відповісти
Починайте вже торгувати ліжками в лікарнях - у істеричок ще гроші залишились після тестів і КТ, хоч знатимете, на шо розраховувати.
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05.11.2020 10:53 Відповісти
Т.е. основной канал распространения любых инфекций с стране (а это всегда детсады и школы) решили оставить? Не то, чтобы это было неожиданно, зеленая власть, она такая. Но хоть какая-то логика в их действиях должна быть, или это просто генератор случайных решений?
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05.11.2020 10:54 Відповісти
Нету уже никакой зеленой власти.
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05.11.2020 11:23 Відповісти
А куда она подевалась? Неужели Маск всех кварталовцев посадил в Теслу Богдана и отправил на Марс?
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05.11.2020 16:32 Відповісти
Под степановым.
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05.11.2020 21:50 Відповісти
Зато маски носите ахаха +).
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05.11.2020 15:51 Відповісти
Нет слов, кроме выражений.
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05.11.2020 11:09 Відповісти
меркава ты дебил
у истерички ковид! когда будешь задыхаться без оказания медицинкой помощи..напишешь
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05.11.2020 11:09 Відповісти
Мне и без этого в привычной медпомощи уже отказано.
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05.11.2020 11:25 Відповісти
да и зайди в ковидное отделение..посмотри как доктора работают..посмотри на больных..
и да в первую очередь умирают инсультники..да у них тоже корона
а теперь я вас скажу..раншь когда человек попадал с инсультом в больницу..он получал помощь..и продолжал жить..а счас это смертники..чьито мамы папы бабушки дедуа вы слушайте дальше идиотов не верящих в корону

вирус он уже накрыл страну..это выбор населения ..какая разница
в швейцарии армию привлекают в помощь медикам...а вы и дальше жуйте сопли
будет и третья и четвертая с таким пофигизмом
где я его подцепила..хер его знает..но 3 нед я получила информацию что у нас полдома переболело....а на мой вопрос что делать..сдавать пцр.....я улыбнулась..я адекват ..я в маске ..в метро..на работу пешком..в магазине маска как положено...а потом начался треш...я дура кт легких расписала...а дебилы в меня камни...дай бог никому не болеть
но главная мысль моя..о том что своевременное лечение на ранней стадии повышает шансы на спасение.....а симптомов может и не быть....вот диабетики у них даже больше шансов..почему? организм начинает реагировпть..сахар..сатурация...а если вы здоров...хер ео знает как он отреагирует...
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05.11.2020 11:30 Відповісти
не нужно вообще нигде прекращать..меньше народу - меньше проблем...естественный отбор!
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05.11.2020 14:18 Відповісти
 
 