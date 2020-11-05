Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В Україні можуть ввести штраф за перебування в громадських будівлях та транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту. Його виписуватимуть відразу на місці.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт передбачатиме конкретний штраф за неносіння масок від 170 до 255 гривень. Причому протокол про штраф писатимуть відразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали його в суд, а суд потім вирішував накладати штраф чи ні. Тому у нас менше 5% або менше 3% були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій", - сказав Степанов.
Він зазначив, що зараз це буде такий же механізм, як і в разі порушення правил дорожнього руху. Штраф можуть накладати працівники Нацполіції, епідемічного контролю, органів місцевого самоврядування.
"Я дуже вдячний народним депутатам, що вони підтримали цей законопроєкт, і зараз розраховую на його ухвалення в сесійній залі Верховної Ради. Нам це необхідно", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Ще вліку.
Зараз ми би не мали таких результатів і прогресування захворюваності.
также обязательно прописать, что они должны закрывать рот и нос.
иначе будут носить на подбородке
Старички, для которых это большие деньги, и так носят маски.
Жлобье может и должно платить больше.
песня у них называется - "это просто грипп"
Про грип я в курсі, не на Місяці живу. Тож, рівень ризику підвищується ще й додаванням в наше життя ковіду. І ігнорувати цю загрозу просто безглуздо.
З приводу "роздувають", я б назвав це - трохи перебільшують. Але, погодьтесь, що якщо наш народ штучно не залякувати то взагалі будуть лизатись у дісна прямо у автобусах та в супермаркетах. З приводу "отсутствует государство", в вас були ілюзії з цього приводу? Не можна будувати дороги за гроші, які з великою напругою видернули з і так дірявого бюджету на боротьбу з епідемією. Особисто стикнувся з тим, що в Дніпрі в поліклініках не працюють навіть рентгенівські апарати, бо зламані, і це в час, коли запалення легенів відбувається частіше ніж банальний нежить. Але це все не повинно стати приводом для ігнорування правил безпеки, адже ігноруючи їх людина несе загрозу не лише собі, а і оточуючим. Але, коли такі етичні питання хвилювали наш "мудрий нарід" !! Це просто гидко !
чи ви далі штрафів не дивитесь?
Сможете что то потом доказать за 170 грн?