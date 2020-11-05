Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов. ВIДЕО

В Україні можуть ввести штраф за перебування в громадських будівлях та транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту. Його виписуватимуть відразу на місці.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

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"Законопроєкт передбачатиме конкретний штраф за неносіння масок від 170 до 255 гривень. Причому протокол про штраф писатимуть відразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали його в суд, а суд потім вирішував накладати штраф чи ні. Тому у нас менше 5% або менше 3% були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій", - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз це буде такий же механізм, як і в разі порушення правил дорожнього руху. Штраф можуть накладати працівники Нацполіції, епідемічного контролю, органів місцевого самоврядування.

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"Я дуже вдячний народним депутатам, що вони підтримали цей законопроєкт, і зараз розраховую на його ухвалення в сесійній залі Верховної Ради. Нам це необхідно", - додав Степанов.