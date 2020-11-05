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Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В Україні можуть ввести штраф за перебування в громадських будівлях та транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту. Його виписуватимуть відразу на місці.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт передбачатиме конкретний штраф за неносіння масок від 170 до 255 гривень. Причому протокол про штраф писатимуть відразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали його в суд, а суд потім вирішував накладати штраф чи ні. Тому у нас менше 5% або менше 3% були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій", - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз це буде такий же механізм, як і в разі порушення правил дорожнього руху. Штраф можуть накладати працівники Нацполіції, епідемічного контролю, органів місцевого самоврядування.

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"Я дуже вдячний народним депутатам, що вони підтримали цей законопроєкт, і зараз розраховую на його ухвалення в сесійній залі Верховної Ради. Нам це необхідно", - додав Степанов.

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Топ коментарі
+24
А Степанову будут каждый день выписывать штраф, за увеличение короновируса, с которым он неуспешно борется на посту министра здравохранения?
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05.11.2020 11:04
+21
Тут ты прав. почему работника если косячит постоянно то его увольняют а министра или чиновника нет! Тут дело не в одном Степанове! Почему Фофа ещё президент?
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05.11.2020 11:06
+16
-- Вам штраф 255 гривен за отсутвие маски!
-- Так, есть маска! Вот она. Одета, как и положено. Вы что, не видите маску? За что штраф?
-- У меня план. Не морочьте голову! Или можем договориться на месте.

(Отрывок из фантастического рассказа про отсутствие коррупции)
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05.11.2020 11:14
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Це треба було робити давно.
Ще вліку.
Зараз ми би не мали таких результатів і прогресування захворюваності.
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05.11.2020 15:44 Відповісти
Всі зараз гидять Зеленського . А ті , хто зараз його гидить думав над тим перед тим , , як іти голосувати за його , що у фільмі для нормального ефекту режисер заставить зробити певну кількість дублів , щоб кадр мав належний вигляд . Чи , ви , панове , думали , що проголосувавши за Зеленського , останній зразу дістане автомат у свого охоронця та наведе порядок в державі ? В державі дублів немає . А ви , панове , бачили , як плачуть люди із пневмонією перед дверями лікарні , які на протязі як мінімум три доби не можуть попасти на лікування ? Серед них напевне є і ті , хто був проти носіння маски , а зараз гіркі сльози пробудили їх свідомість , але вже трохи пізно . При такій хворобі лік іде на кожну годину , а не на кожний день . В самій лікарні ніхто на вас дивитися толком не хоче , весь медперсонал обходить вас в лікарняній палаті стороною , бо бачте . сам боїться коронавірусу . Але мабуть вони мають за свої ризики певну доплату , але це для медперсоналу відношення із пацієнтом ризик і їм , медперсоналу . на вас наплювати . До вас прийдуть поставити систему . ввести укол , ще лікар прийде до вас при обході - а далі ви будете самі по собі . Ніхто не буде у вас через годину контролювати температуру чи насиченість крові киснем , поки ви самі цього зробити не заставите медперсонал . Але і це буде робитися із великим "не хочу" , поки від вас не буде зроблено останнім якийсь матеріальний стимул . І ще поки прийде тест на коронавірус , це як мінімум втрата ще три доби . А легені цього чекати не хочуть . Потім , як що вам повезло і у вас є знайомства із лікарями , то вас після отримання позитивного тесту відправлять вже в інфекційку , але це ще 3-4 доби . Але у вас вже почалася задишка , і всі експерименти із лікуванням і попередньому відділенні коту під хвіст , як і ваші марно витрачені тисячі . Ще вам повезе .як що вас покладуть в палату хоча б із кисневим концентратором, а то люди по черзі дихають киснем , на всіх із нашою "********" медициною їх . концентраторів , не вистачає . Мабуть пана Ємця так швидко "попросили" залишити посаду міністра охорони здоров*я , бо він відразу сказав правду про велику смертність від цієї болячки . Так що носити , чи не носити маски та платити за це штраф - це ваш особистий вибір . Думайте про це вже негайно .
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05.11.2020 16:35 Відповісти
так бл он же вместе с паяцем без масок! они в общественном месте записывают и операторы уверен тоже без масок . шапито **-оеШтраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов - Цензор.НЕТ 7295
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05.11.2020 16:50 Відповісти
нужно прописать, что маска должна либо распиратор должны быть заводского производства, а не самодельная тряпочка.
также обязательно прописать, что они должны закрывать рот и нос.
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05.11.2020 16:51 Відповісти
про рот и нос - очень поддерживаю
иначе будут носить на подбородке
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05.11.2020 21:27 Відповісти
250 гривен - это не штраф.

Старички, для которых это большие деньги, и так носят маски.
Жлобье может и должно платить больше.
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05.11.2020 17:08 Відповісти
Отлично, главное что на месте, а не через суд. Если нормально подключат полицию, то будет работать.
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06.11.2020 01:07 Відповісти
Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов - Цензор.НЕТ 2405
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05.11.2020 17:10 Відповісти
Чушь не распространяйте. Покажите мне хоть одного человека, который говорит, что нет никакого ковида. Где они? Ауууу! Я таких не встречал, даже здесь, на цензоре. Другое дело, есть те, которые говорят, что он не так страшен, как нам тут преподносят.
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05.11.2020 19:37 Відповісти
разочарую Вас - такие тоже есть и не мало
песня у них называется - "это просто грипп"
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05.11.2020 21:31 Відповісти
найголовніе це те, що "они" не кажуть, і навіть не замислюються над тим, що ковід це лотерея. Хтось може чхне десяток разів і все, а хтось потрапить в лікарню з 40-відсотковим ураженням легенів, або серцево судинними ускладненнями.. Але ніхто ж не знає реакцію свого організму, тому ковід це як лотерея. Або пощастить, або ні.
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06.11.2020 09:48 Відповісти
Если вы абсолютно здоровы и не имеете хронических болячек, скорее всего с вами ничего страшного не произойдёт. Если имеете, можете умереть от осложнений, даже переболев обычной простудой, а не только от ковида. Вот и всё. От осложнений, после перенесённого обычного сезонного гриппа, каждый год умирает огромное количество людей. Школы, вон, каждую зиму закрывали на карантин (это стандартная процедура на которую особо не обращали внимания), но, что-то не припомню такого кипиша как нынче. И да, я за соблюдение элементарной гигиены (по-умолчанию она должна соблюдаться и без всяких эпидемий) и ношение масок в общественных местах, но, чес слово, моё мнение, что опасность преувеличили и специально раздувают всеобщую истерию, дабы половить рыбку в мутной воде и загнать стадо в стойло. Кстати, есть в этом и положительный момент - мы очередной раз убедились, что у нас отсутствует государство, как таковое, и спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Впрочем, как и всегда.
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06.11.2020 10:33 Відповісти
нічого собі умова)) І де це ви бачили "абсолютно здорових"?? Зараз навіть дітки, які не пьють не курять, не вживають наркотиків, і серед них немає майже абсолютно здорових. А про дорослих годі і казати.
Про грип я в курсі, не на Місяці живу. Тож, рівень ризику підвищується ще й додаванням в наше життя ковіду. І ігнорувати цю загрозу просто безглуздо.
З приводу "роздувають", я б назвав це - трохи перебільшують. Але, погодьтесь, що якщо наш народ штучно не залякувати то взагалі будуть лизатись у дісна прямо у автобусах та в супермаркетах. З приводу "отсутствует государство", в вас були ілюзії з цього приводу? Не можна будувати дороги за гроші, які з великою напругою видернули з і так дірявого бюджету на боротьбу з епідемією. Особисто стикнувся з тим, що в Дніпрі в поліклініках не працюють навіть рентгенівські апарати, бо зламані, і це в час, коли запалення легенів відбувається частіше ніж банальний нежить. Але це все не повинно стати приводом для ігнорування правил безпеки, адже ігноруючи їх людина несе загрозу не лише собі, а і оточуючим. Але, коли такі етичні питання хвилювали наш "мудрий нарід" !! Це просто гидко !
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06.11.2020 11:13 Відповісти
всім по фігу коли це не торкнулось безпосередньо їх або їх родин. А от коли вже торкнулось, та ще й торкнулось з ускладненнями, то починають вірити і навіть панікувати. А можна було запобігти, наприклад убезпечити себе принаймні на 50-60 відсотків, бо маска звісно не захищає на 100 відсотків. Трагічність ситуації полягає в тому, що люди ігнорують небезпеку, хизуються своєю неуязвимістю, і в той самий час інфікуються і переповнюють лікарні. В мене в Дніпрі швидкі відмовляються приїздити на виклик з підозрою на ковід. Три лікарні які були з самого початку націлені на ковід вже заповнені, додали спеціальні відділення на базі ще 4 лікарень, але і вони вже більш ніж на 70 відсотків заповнені. З таким потіком не впорається будь яка система охорони здоров"я, тим більше така, як наша. Всі ці фактори люди мають враховувати, коли безпечно мандрують без масок автобусами та супермаркетами, та сидять у колі друзів/родичів в тісній компанії.
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06.11.2020 11:25 Відповісти
Степанову на завтрак, обед и ужин...
Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов - Цензор.НЕТ 3799
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05.11.2020 18:21 Відповісти
И майонезику для смазки.
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06.11.2020 10:20 Відповісти
все с рашки копируют..наполнители бюджета *****.
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05.11.2020 19:01 Відповісти
так і в Італії, і в Німеччині величезні штрафи. Чи ви далі рашки нікуди не дивитесь?
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06.11.2020 09:49 Відповісти
дивлюсь.і там середій дохід 3000 ойро.проти наших 200 баксів.
чи ви далі штрафів не дивитесь?
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06.11.2020 13:21 Відповісти
до чого тут дохід? Коли людина втрачає життя, повір, її вже не цікавить взагалі ніякий "дохід".
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06.11.2020 13:25 Відповісти
чи ви далі "доходів" не дивитесь?
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06.11.2020 13:26 Відповісти
Степанов не оденет маску за вас, не помоет руки всех вас и не заставит всех силой не ходить на дискотеки и в бары, он может предупредить,а делать это должен каждый из нас, тогда-то может и приостановится намного развитие вируса. Вот я знаю женщину которая ходит на работу с ковидом, говорит денег нет, а то, что заразит пол офиса ей плевать. Вот таких судить нужно, а не Степанова. Я ему не завидую вообще в этой ситуации
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05.11.2020 19:13 Відповісти
Эмммм...а вам не показалось странным, что женщина больна страшным-престрашным вирусом, которым нас каждый день стращают из всех утюгов, но...ходит на работу? Не находите в этом некоего абсурда? )
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05.11.2020 19:34 Відповісти
Может хватит задавать глупые вопросы? Уже даже лень искать процентное соотношение. Но если просто от балды взять цифры, то из 100 заразившихся у 15 вообще не будет симптомов, у 30 будет только насморк и(или) першение в горле, возможно кашель, у остальных будет пневмония различной степени тяжести. А 10% без кислорода умрут. Заболело 10 тыс - нужна 1000 коек с кислородом. Что из этого до тебя не доходит?
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06.11.2020 01:14 Відповісти
А что мешает купить кислород домой? Когда я болел именно так и сделал. Потому как от нашей медицины толку ноль. Понимаю что от болячки мне поможет не бестолковая маска, а запас кислорода
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06.11.2020 07:33 Відповісти
то може і апарат ШВЛ "купить домой"??
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06.11.2020 09:44 Відповісти
Не юродствуйте. Я прошел это, Вы, похоже, нет. Но пройдете обязательно, гарантирую.В масках хирургических, в маске Гая Фокса, в маске чумного доктора, или любых других. Не притесь в ту больницу, когда заболели, пожалейте докторов и соседей по палате. А ИВЛ это уже крайние крайности, обычно с однозначным результатом.
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06.11.2020 17:01 Відповісти
Возможно то, что проблема не только в кислороде. Во-первых, кислород нужно увлажнять. Проблему решает концентратор, но это слишком дорого. Кроме того, если проблема с дыханием вызвана микротромбозом, то без антикоагулянтов эффективность кислорода стремится к нулю.
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06.11.2020 23:04 Відповісти
Цікаво а як ті хто буде виписувати мені штраф дізнаються, що я саме порошенко, а не зеленський? На месте.... Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов - Цензор.НЕТ 529 О тепер сусіде тримайся! Будеш знати як підсцикати моя грушу. Володимир Миколайовия Стецько.
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05.11.2020 19:17 Відповісти
Дивіться "смертельна" пандемія, як нас кошмарять вже майже рік,а що ми бачимо? Баба Юля, порох з діабетом, кернес злодій доходяга всі вони з зони ризику. А де ж та страшна смертельна небезпека? Ну, що ще комусь не дійшло що вас баранів цинічно заганяють в стойло при чому це роблять в світовому масштабі.
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05.11.2020 19:24 Відповісти
а от наприклад відомий блогер фітнес тренер, багато мерів, які навіть не дізнались, що перемогли у виборах - померли, про всіх тут писали на ЦН. Вважаєш в них набагато менше бажання було жити, і набагато менше грошей? А померли. Чого ти про це не згадуєш?
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06.11.2020 09:51 Відповісти
Кто не допер поясню как работает. Маска теперь будет основанием "до**ться" А там и обыски начнутся безпричинные на почве провокации и неповиновения, а там и запреты и все остальное. Те у кого юр опыта нет вообще, нужно будет быть осторожным втройне.
Сможете что то потом доказать за 170 грн?
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05.11.2020 19:35 Відповісти
во руки мусорам развязали - хай Бог милует !
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05.11.2020 22:32 Відповісти
Що це за міністр охорони здоров'я, який каже не про здоров'я і як його досягти, а про стягнення грошей з людей за те, що вони хочуть волі? А якщо при носінні масок кількість коронівірусних хворих не спаде, то що робити тоді з цим Степановим і Верховною Радою, яка цього розумового недоумка підтримала? Вочевидь, мають йти під суд!
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06.11.2020 00:52 Відповісти
а як ще вас навчити/примусити/зацікавити носити засоби індивідуального захисту, а не кашляти та чкати на оточуючих??
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06.11.2020 09:41 Відповісти
носіть маску, і платити не доведеться. Все ж просто !
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06.11.2020 09:42 Відповісти
заходьте в автобуси в Дніпрі.. Отам просто Клондайк, Ельдорадо, одразу бюджет збагатиться на сотні тисяч гривень !!
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06.11.2020 09:40 Відповісти
Нужно просто перестать снимать маску.
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06.11.2020 10:21 Відповісти
цілком адекватні штрафи. Відповідають зарплатні українців. 17 тисяч то була дурня, а от 170 гривень норм, десять разів схотів прогулятись та позаражати всіх, заплатив 1700 за ті десять разів, і на одинадцятий вже подумав: а може ну його нах, вдягну краще маску?? !
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06.11.2020 13:39 Відповісти
ну что все по законам жанра сначало тему раздули а теперь начали монетезировать теперь под предлогом ковида будут по карманам лазить
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21.11.2020 22:00 Відповісти
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