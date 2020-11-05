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"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
"Слуга народу" Олександр Трухін під час обговорення проєкту бюджету на 2021 рік закликав колег по парламенту зупинити політиканство, локальні політичні війни і об'єднавшись, працювати разом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому "слуга народу" використовував незвичну для парламенту лексику.
"Або приєднуйтесь і давайте дійсно плідні результати, або "харе казати якісь непонятні речі". Я вам скажу дуже простими словами: в бюджеті закладені гроші на децентралізацію, боротьбу з коронавірусом. У нас дуже хороші результати по цифрах", - сказав Трухін.
Топ коментарі
+25 игор ємець
показати весь коментар05.11.2020 13:37
+22 Игорь 4397
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+17 Oljik
показати весь коментар05.11.2020 13:40
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Рама Рама
Зелень осенью упала
Нужно только
Харе Кришна
Зелень павшую
Метлищей
Шобы больше этих тварей
Харе Рама
Харе Кришна
И не видно и не слышно
Первичный анализ поступившего в Раду проекта бюджета 2021. Абсолютно нереалистические макроэкономические показатели подогнанные под общие цифры бюджета. В результате в бюджете просто дорисовано около 106 млрд. гривен.
Существенный рост внутренних заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн), который неминуемо приведет к росту ставок по кредитам.
Адісіт тут виіскався , розказує по чьом в Одєссє рубєроїд.
А "по дєлах" результати, ****, "якісь нєпонятні"!
сказано просто удивительно точно!
эти цифры потом превращаются..... в нал.... и лапшу на уши "лохторату"
остальное все по хер или как там "харе казати якісь непонятні речі".
Мене він вже сто разів на них відправляв.
Я потім віддам.