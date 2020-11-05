"Євробляхери" протестують у центрі Києва: відбулися сутички з поліцією, рух транспорту перекрито. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
5 листопада власники автомобілів на єврономерах перекрили рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі Києва, згодом це переросло в сутички з правоохоронцями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Приблизно о 12:00 ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", - заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.
Як повідомляє "Київ Оперативний", коли євробляхери почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".
Як видно з відео, відбулися сутички мітингарів з поліцейськими.
За словами Ярошевича, після цього з ними зідзвонилися з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракції, на якій будуть з’ясовувати, чому не розглядається питання "євробляхарів".
Власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення автомобілів.
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А экология? С улучшением материального состояния- машины будут привозить более свежие. Спрос рождает предложение.
лохи халявные.
-По чём брал?
-Сто баксов!
-Ну ты лошара, я такой за двести баксов вон там на углу купил.
Аваков, разгони майдаунов, пусть лучше идут работать!
Четвер, 5 Листопада, 2020
Змoжe сoбi дoзвoлuтu кoжeн: авто на євpoнoмeрaх буде зaкoннo Ваш. Зeлeнський пiшoв на пoстyпкu
Це не просто обіцянка, а законодавча ініціатива. Команда президента і він сам обіцяють розглянути і реалізувати мрії автолюбителів.
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