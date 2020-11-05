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Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як влада руками Кравчука та Арестовича під шумок скандалів хоче подарувати ворогові українську територію на Донбасі? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури".

Всупереч навіть зведенням штабу ООС, Банкова вперто скиглить про "всеосяжне перемир'я" і вкотре намагається зробити крок до легалізації бойовиків. А заодно - миру, тобто капітуляції, на російських умовах. Мова про анонсоване нещодавно розведення військ на Донбасі.

Чому розведення військ у обраних точках - дуже погана ідея? Як влада збирається відкрити шляхи ворожим ДРГ? І що поганого і дуже поганого пропонує Кравчук у своєму мирному плані?

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Нагадаємо, Тристороння контактна група затвердила ділянки на лінії розмежування, де незабаром може статися розведення військ. Цього разу їх чотири: три в Луганській і одна в Донецькій області. Це ділянки Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Ніжньотепле.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 5973
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05.11.2020 15:01
+25
Мрази!
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05.11.2020 15:05
+21
и заметьте, все внезапно забыли за оккупированный крым. Спасибо зебилам за нашу "завершенную" войну
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05.11.2020 15:07
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Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 5973
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05.11.2020 15:01 Відповісти
Мрази!
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05.11.2020 15:05 Відповісти
и заметьте, все внезапно забыли за оккупированный крым. Спасибо зебилам за нашу "завершенную" войну
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05.11.2020 15:07 Відповісти
Зачекайте. Ніхто ж про підкилимні домовленності не говорив - навесні ще воду подадуть.
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05.11.2020 16:03 Відповісти
2:43 нуу.. якби Буткевич не зовсім українець і зовсім не солдат, щоб когось звинувачувати в "скигленні". Хіба не об'єктивно?
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05.11.2020 15:18 Відповісти
Ну, й когоСЬ??? Можна й побратимiв попитати, тих де розведення планують! А що нелох й КО скиглять, так то дiйснiсть!
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05.11.2020 15:33 Відповісти
Можна, не сперечаюсь. Але ж ВОЛАЄ про зраду саме згаданий мною персонаж.. Якось не рівно виходить. Нє?)
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05.11.2020 15:35 Відповісти
Волати про зраду ТРЕБА ГОЛОСНIШЕ й усiм небайдужим!!! А по менi,так вже не тiльки волати треба, бо з таким гiвнокомандувачем, дуже скоро, на березi Днiпра шанци будемо рити!!!
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05.11.2020 15:44 Відповісти
А Антиколорадос?
У кого автомат или пульт или рычаги, а у кого клавиатура - и езе не знаешь кто покрепче - солдик шо уничтожил пару БМ, или Буткевич, и те более например как там, ну, тот.... ээээ "боженародной" национальности. Чекалкин вроде?
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05.11.2020 17:05 Відповісти
Арестович какое отгошение имеет. Он же говорящая голова! И не больше.
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05.11.2020 15:25 Відповісти
Арестовича взяли для промивання мізків, він гарно зарекомендував себе, створивши власну секту з відносно інтелектуальних осіб і домогосподарок, які запали на його баритон. ))
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05.11.2020 16:02 Відповісти
«Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее».©Джордж Оруэлл
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05.11.2020 15:25 Відповісти
Ніколи не думав, що побачу Арестовича і Кравчука разом, але все було на поверхні - 5-й проект і 5-та колона. Соваденіє?
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05.11.2020 16:00 Відповісти
Бодя, да не надо шо "краща аналитика". Это смешно. Это как бы кращий боксик Кличко или кращий комментун - я.
относительно же. похвастай шо у тя самое б. числло просморивающих, м? ну не нужно этого пафоса. и передай... блин, ну женщине шоб голос понизила - я же не пес(собака) шоб слушать пищание. спс
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05.11.2020 17:09 Відповісти
ну как шоделать - заглотнуть это дерьмо шоб нас и дальше рвало на запад и восток на юг и север.... если у нас нет альтернативной позиции нам воткнут эту вот и вся сказочка.... лично
я поддерживаю формулу - территория наша население нет и это так и есть 80% откровенная
расейщина и её надо выдавить из всех сфер и территории другого выхода у Украины на се-
годня нет, он был до того момента когда олигархат приступил к дележу Украины но уже не по
сферам деятельности а по территориям и назывался он вялотекущая украинизация а контро
льный выстрел произвела рашка в 2014г.
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05.11.2020 17:47 Відповісти
полнейшая брехня.
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05.11.2020 17:59 Відповісти
Where are you from the States?
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06.11.2020 00:54 Відповісти
уэраюфромстэйтс?
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10.11.2020 09:56 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 3364
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05.11.2020 18:36 Відповісти
Hellis@13Hellis_13 1 ч

самый лучший способ уничтожить свою армию:

- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
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05.11.2020 18:39 Відповісти
Всё идёт по-плану ФСБ. Сперва, после пятилетнего психоза против Порошенко, ФСБ свалило его, и тут же впихнуло быдлу свою шестёрку-клоуна, который видя безмозглую "биомассу", начал, как гниль, разъедать Украину. И клоун-марионетка, чётко выполняет команды Кремля. Сперва пробный шар-Медведчук. Проглотила Украина этот крючок, аж до ануса. А дальше, чего церемониться, если быдло глотает, даже не пережёвывая. Сегодня вытащили с помойки, не отмыв от антиукраинского дерьма, в "советчики и переговорщики" Кравчука. Ну, а завтра, под гимн "Ще не вмерла", встречай, Украина, своего блудного вора-шапкоснимателя Януковича цветами и славословиями. Круг замыкается. Единственные, кто могут спасти от этого позора-армия и фронтовики. Генералы-патриоты и фронтовики, Вы единственные сегодня, кто можете бескровно смести эту нечисть-клоунскую, предателей вместе с Бойками. Если не смести сегодня, завтра можете проснуться "единым русским народом" со столицей Москва. А украинские генералы окажутсяс лампасами на трусах, повторив предательство и позор крымских генералов и адмиралов, бегство 24-х тысячного украинского корпуса от ТЫСЯЧИ российских морпехов, высадившихся в Севастополе. Бежали без ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА, бросая всё. Этот позор Украине придётся смывать большой кровью. То что делает сегодня Зеленский-это было при Януковиче. Сегодня подобный позор зреет опять под руководством предателя-клоуна. Повторный Крым" Украина не переживёт, рухнет. Хотя, уже рушится, пока только скрип, грохот впереди.
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05.11.2020 18:40 Відповісти
ЗЕпетушары где вы?
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05.11.2020 21:33 Відповісти
дорогие украинцы, пора прекращать бэзлад...надо подниматься...
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05.11.2020 22:01 Відповісти
Арестович - вонючая грязная фсбшная шлюха
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06.11.2020 00:01 Відповісти
1000%!!!!!!!!!!!!!
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06.11.2020 11:22 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 1346

...
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06.11.2020 13:46 Відповісти
ХОТЬ И СЛОЖНО НО ПОНЯТНО -
еще 2 - 3 года жизни по правилу - МОЯ ХАТА С КРАЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ
и про Украину можно будет забыть...
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06.11.2020 14:33 Відповісти
 
 