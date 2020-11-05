Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі. ВIДЕО
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Як влада руками Кравчука та Арестовича під шумок скандалів хоче подарувати ворогові українську територію на Донбасі? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури".
Всупереч навіть зведенням штабу ООС, Банкова вперто скиглить про "всеосяжне перемир'я" і вкотре намагається зробити крок до легалізації бойовиків. А заодно - миру, тобто капітуляції, на російських умовах. Мова про анонсоване нещодавно розведення військ на Донбасі.
Чому розведення військ у обраних точках - дуже погана ідея? Як влада збирається відкрити шляхи ворожим ДРГ? І що поганого і дуже поганого пропонує Кравчук у своєму мирному плані?
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Нагадаємо, Тристороння контактна група затвердила ділянки на лінії розмежування, де незабаром може статися розведення військ. Цього разу їх чотири: три в Луганській і одна в Донецькій області. Це ділянки Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Ніжньотепле.
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У кого автомат или пульт или рычаги, а у кого клавиатура - и езе не знаешь кто покрепче - солдик шо уничтожил пару БМ, или Буткевич, и те более например как там, ну, тот.... ээээ "боженародной" национальности. Чекалкин вроде?
относительно же. похвастай шо у тя самое б. числло просморивающих, м? ну не нужно этого пафоса. и передай... блин, ну женщине шоб голос понизила - я же не пес(собака) шоб слушать пищание. спс
я поддерживаю формулу - территория наша население нет и это так и есть 80% откровенная
расейщина и её надо выдавить из всех сфер и территории другого выхода у Украины на се-
годня нет, он был до того момента когда олигархат приступил к дележу Украины но уже не по
сферам деятельности а по территориям и назывался он вялотекущая украинизация а контро
льный выстрел произвела рашка в 2014г.
самый лучший способ уничтожить свою армию:
- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
...
еще 2 - 3 года жизни по правилу - МОЯ ХАТА С КРАЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ
и про Украину можно будет забыть...