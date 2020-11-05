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Арахамія (1000) Слуга народу (2544) Тищенко Микола (290)

"Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Народний депутат Давид Арахамія і його колега по партії Микола Тищенко з'ясували причини провалу голосування за законопроєкт №4100. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутатам не вистачило одного голосу "за" - знайшлося всього 225 з 226. Після провалу голосування Тищенко підійшов до президії парламенту до групи депутатів, серед яких був і Арахамія.

"Дімо, дві людини не встигло", - звернувся Тищенко, найімовірніше, до глави парламенту Дмитра Разумкова.

Діалог відбувався поблизу мікрофонів на трибуні парламенту і глави ВР. Найімовірніше, саме тому короткий діалог був чутний в трансляції засідання.

Дивіться також: "Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+74
какие высокие отношения.
Почти как в вольере у макак.
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05.11.2020 15:41
+54
Кто біл нічєм-тот станєт всєєєм!
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05.11.2020 15:42
+40
Равшаны и Джамшуты зеленой ылиты.
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05.11.2020 15:42
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какие высокие отношения.
Почти как в вольере у макак.
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05.11.2020 15:41 Відповісти
высокая политика, кули!
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05.11.2020 15:55 Відповісти
Так воно ще й розмовлять вміє, а не тільки сракою крутити? А спікур молодець, так інтелектуально відповів
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05.11.2020 15:58 Відповісти
А про макак это очень точно! Они находятся примерно на одной эволюционной ступеньке. Только макаки идут вверх по лестнице, а зебуины вниз.
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05.11.2020 16:00 Відповісти
Макака и депутат это две разные обезьяны
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05.11.2020 16:09 Відповісти
Ні це супер відносини від зеленого поносу
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05.11.2020 16:31 Відповісти
Кто біл нічєм-тот станєт всєєєм!
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05.11.2020 15:42 Відповісти
Равшаны и Джамшуты зеленой ылиты.
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05.11.2020 15:42 Відповісти
да что там комментировать, то что и было, депутаты это ноль,над ними олигархи, как скажут то и проголосуют, народ украины выбирает не депутатов- а очередной олигархический клан
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05.11.2020 15:42 Відповісти
и эти люди пишут законы по которым мы живем)))) я думал массажисты ахметова - депутаты это дно.... а нет - могем если захочем пробить любое дно
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05.11.2020 15:43 Відповісти
Дебилы б*я (с)
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05.11.2020 15:43 Відповісти
Планка парламентского быдлячества установлена на недосягаемой глубине.
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05.11.2020 15:44 Відповісти
та ещё ...братва "Не успело, бл#дь? На работу надо ходить, Коля", - "слуги народа" Арахамия и Тищенко обсудили вопрос отсутствия нардепов в сессионном зале во время голосования - Цензор.НЕТ 6102
"Не успело, бл#дь? На работу надо ходить, Коля", - "слуги народа" Арахамия и Тищенко обсудили вопрос отсутствия нардепов в сессионном зале во время голосования - Цензор.НЕТ 6392
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05.11.2020 15:45 Відповісти
кстати на разумкова похож
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05.11.2020 15:46 Відповісти
та какая там братва "Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 54 так...торпеды политические...с закосами под своих реальных паханов! Завтра пахан скажет - Дима, будь добр на французском озвучивай свои эмоции! И Дима такой сразу - Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
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05.11.2020 17:12 Відповісти
Нічого незвичног.Звичайна АраХамівська мова
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05.11.2020 15:45 Відповісти
"Не успело, бл#дь? На работу надо ходить, Коля", - "слуги народа" Арахамия и Тищенко обсудили вопрос отсутствия нардепов в сессионном зале во время голосования - Цензор.НЕТ 665
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05.11.2020 15:45 Відповісти
Как же я устал от вас,зелебобские...Когда уже та Майдан?
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05.11.2020 15:46 Відповісти
Майдан любить мороз
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05.11.2020 15:57 Відповісти
какой Майдан, тебе на процедуры пора!
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05.11.2020 16:02 Відповісти
Цього разу буде путч і хунта.
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06.11.2020 07:10 Відповісти
"Не успело, бл#дь? На работу надо ходить, Коля", - "слуги народа" Арахамия и Тищенко обсудили вопрос отсутствия нардепов в сессионном зале во время голосования - Цензор.НЕТ 811
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05.11.2020 15:46 Відповісти
На что соевый ответил. "Да вот ребята я уже нарулил на свои мусорные 4%, сори. Могут и на фонаре вздернуть."
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05.11.2020 18:42 Відповісти
4% у зебилов, сами на фонарь полезете, али подсадить? "Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 9000
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05.11.2020 21:09 Відповісти
"Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 2521
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05.11.2020 16:04 Відповісти
Зелёное быдло))
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05.11.2020 16:04 Відповісти
***
им не читали сказки на ночь
а лишь "скоты" "квартал"... рояль
а требуют манер прекрасных
с пуя ль
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05.11.2020 16:04 Відповісти
"Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы..."
(С)
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05.11.2020 16:05 Відповісти
Вот так Верховная Рада стала еще и матерной.
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05.11.2020 16:09 Відповісти
камильфо, ***
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05.11.2020 16:10 Відповісти
"Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 7008
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05.11.2020 16:17 Відповісти
слышь не пугай публику после перепоя чертями Бегают по ВР вот там пусть и бегают пока "Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 4178
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05.11.2020 16:24 Відповісти
петушарня
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05.11.2020 16:21 Відповісти
Высчее обчество так сказать культура написана на морде "Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 7800
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05.11.2020 16:22 Відповісти
Элита
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05.11.2020 16:37 Відповісти
Окупанти спілкуються мовою окупанта (матюками) в найвищому законодавчому органі України...
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05.11.2020 16:23 Відповісти
быдло обыкновенное, чо
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05.11.2020 16:25 Відповісти
Госссади, это ж сколько то помещение потом дезинфицировать после этих придётся?... "Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 5515
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05.11.2020 16:28 Відповісти
"Зеленые, женоподобные, безмускульные щенки! Гав-гав!"


(с) Нагієв, "Самий лучшій фільм"
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05.11.2020 16:41 Відповісти
Ви не любите жінок.
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06.11.2020 07:12 Відповісти
Жінок з великої літери дуже люблю
Феміністок, стервів і побутових повій - не люблю
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06.11.2020 10:29 Відповісти
Главной причиной разгона Рады в 2019 году Зеленский назвал всего 8 процентов доверия к ней граждан страны. Нужно сделать перезагрузку, привести в Раду новые высоко оральные, профессиональные и честные лица
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05.11.2020 16:44 Відповісти
"Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 6045 Я перепрошую, а то у Вас буква запала чи ... ?
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06.11.2020 07:11 Відповісти
Верховна Рада України, а вибрані макаки розмовляють мовою окупанта і мовою "фені".А це серце України. Кого ви понавибирали? Ви мрієте, що вони щось добре зроюлять для України, якщо навіть мову їм впадло вивчити?
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05.11.2020 16:49 Відповісти
Ылита , ***.
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05.11.2020 16:50 Відповісти
мовою окупанта в раді классссс "Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 9825
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05.11.2020 18:01 Відповісти
"Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 9850.
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05.11.2020 18:42 Відповісти
И чё? Нам непривыкать. "Каких тебе ещё реформ не хватает, бл#дь" (с). "Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 6816 "Ылита". "Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 2998
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05.11.2020 19:04 Відповісти
чергове підтвердження, що у владі БИДЛЯЦКА ГОПОТА І КЛОУНИ!!!!
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06.11.2020 03:08 Відповісти
Народный депутат Давид Арахамия и его коллега по партии Николай Тищенко выяснили причины провала голосования за законопроект №4100.

"Не успело, бл#дь?! На работу надо ходить, Коля", - ответил Тищенко Арахамия.

"Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування - Цензор.НЕТ 16

Отакі дЄпутати і їхні =калеґі= по партії.
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06.11.2020 07:08 Відповісти
Две мартышки цирк устроили. Насколько упростился народ, что вот такие чудаки (кто-то скажет гниды) в Раде по коврам рассекают...
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07.11.2020 03:20 Відповісти
 
 