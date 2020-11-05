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"Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Народний депутат Давид Арахамія і його колега по партії Микола Тищенко з'ясували причини провалу голосування за законопроєкт №4100. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутатам не вистачило одного голосу "за" - знайшлося всього 225 з 226. Після провалу голосування Тищенко підійшов до президії парламенту до групи депутатів, серед яких був і Арахамія.
"Дімо, дві людини не встигло", - звернувся Тищенко, найімовірніше, до глави парламенту Дмитра Разумкова.
Діалог відбувався поблизу мікрофонів на трибуні парламенту і глави ВР. Найімовірніше, саме тому короткий діалог був чутний в трансляції засідання.
Топ коментарі
+74 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар05.11.2020 15:41
+54 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар05.11.2020 15:42
+40 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар05.11.2020 15:42
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Почти как в вольере у макак.
им не читали сказки на ночь
а лишь "скоты" "квартал"... рояль
а требуют манер прекрасных
с пуя ль
(С)
(с) Нагієв, "Самий лучшій фільм"
Феміністок, стервів і побутових повій - не люблю
"Не успело, бл#дь?! На работу надо ходить, Коля", - ответил Тищенко Арахамия.
Отакі дЄпутати і їхні =калеґі= по партії.