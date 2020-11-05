"Не встигло, бл#дь? На роботу треба ходити, Колю", - "слуги народу" Арахамія і Тищенко обговорили питання відсутності нардепів у сесійній залі під час голосування. ВIДЕО

Народний депутат Давид Арахамія і його колега по партії Микола Тищенко з'ясували причини провалу голосування за законопроєкт №4100. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутатам не вистачило одного голосу "за" - знайшлося всього 225 з 226. Після провалу голосування Тищенко підійшов до президії парламенту до групи депутатів, серед яких був і Арахамія.

"Дімо, дві людини не встигло", - звернувся Тищенко, найімовірніше, до глави парламенту Дмитра Разумкова.

Діалог відбувався поблизу мікрофонів на трибуні парламенту і глави ВР. Найімовірніше, саме тому короткий діалог був чутний в трансляції засідання.

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