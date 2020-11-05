Береза про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
"Слуга народу" Олександр Юрченко у своєму коментарі журналістам під Верховною Радою назвав свого колегу Гео Лероса "деу Ланосом" і нібито це стало причиною нинішньої бійки між ними в парламенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар екснардепа Борислава Берези під фейсбук-постом Юрченка.
"Брехати негарно. По морді отримано ось за це. Але раз там брешете, то і в усьому іншому теж?" - написав Береза, опублікувавши відео.
Крім того, у себе на сторінці Береза виклав момент нинішньої бійки між Леросом і Юрченком.
Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забродский, Яна Зинкевич такие?
Доктор говорит, что вы идете на поправку ))
Ещё парочка таких оговорок и вас можно будет выписывать
Все равно быдлан конечно, как и его избиратели, но креативный быдлан.
Так кто сраный деоланос?
K0५EGAR
@Rage4oK
·5 чСлуга Норода некто Юрченко, который должен мотать десятку строгача с конфискацией, нарэпал вышиванку, припёр голосовать "законы" в Верховный кРысятник и по-ходу дела избил Лероса. Ару, конечно. Страна - Тотальный Пи......ц и ничего более.
6 ч. ·
Коли злочинців не саджають у в'язницю, а відпускають голосувати в Верховну Раду за інтереси Офісу президента, ми отримуємо бандитську державу.
Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами.
Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь якої адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні «люди з ментальністю 21 сторіччя».
Дивна країна, коли нардеп вимагає хабар, отримує його, що видно на відео, але не несе за це ніякої відповідальності, продовжує хизуватись своєю безкарністю.
Що ж, ми точно поборемо цю банду, тоді відповідатиме кожен за свої злочини.
P.S. Пан Холодов, чи входило в зарплату, яку ви платите нардепу хабарнику, сьогоднішня акція?
Ви ж знаєте, що я все скоро буду знати