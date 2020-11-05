УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13148 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
15 539 65
ВР (11722) бійка (712) Лерос Гео (381) Юрченко Олександр (102)

Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Олександр Юрченко у своєму коментарі журналістам під Верховною Радою назвав свого колегу Гео Лероса "деу Ланосом" і нібито це стало причиною нинішньої бійки між ними в парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар екснардепа Борислава Берези під фейсбук-постом Юрченка.

"Брехати негарно. По морді отримано ось за це. Але раз там брешете, то і в усьому іншому теж?" - написав Береза, опублікувавши відео.

Крім того, у себе на сторінці Береза ​​виклав момент нинішньої бійки між Леросом і Юрченком.

Дивіться також: Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
ой какое ж оно чмошное... подлое и трусливое...***** этот юрченко
показати весь коментар
05.11.2020 16:13
+24
Этот Юрченко пивокрад-дегенерат, как впрочем и 99% ЗЕленых, что то там пвтается еще и говорить? 😄😁😂
показати весь коментар
05.11.2020 16:12
+23
Украине очень нужен Президент,который спустит в унитаз всю эту бородато-нечесанную безграмотную шоблу в питорских в обтяжку штанишках..
показати весь коментар
05.11.2020 16:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юрченко готовится к Зоне?Большой СТЭН)))
показати весь коментар
05.11.2020 16:12 Відповісти
Этот Юрченко пивокрад-дегенерат, как впрочем и 99% ЗЕленых, что то там пвтается еще и говорить? 😄😁😂
показати весь коментар
05.11.2020 16:12 Відповісти
Украине очень нужен Президент,который спустит в унитаз всю эту бородато-нечесанную безграмотную шоблу в питорских в обтяжку штанишках..
показати весь коментар
05.11.2020 16:21 Відповісти
В нашей стране я такого не вижу. Лукашенко скоро может стать безработнным можно его пригласить лет на 10, у него двже опыт есть. Можно Путина на пол ставки, он тоже самодержец. Но это диктаторы. Надо хорошо подумать что лучше бородато нечесанная шобла или жесткий диктатор
показати весь коментар
05.11.2020 16:41 Відповісти
Бульбашеску потім не виженеш, воно владу не віддасть, х...ло тільки й мріє, щоб Україну йому в управління, тоді щасливий і здохне, це не підходить. Треба свого шукати.
показати весь коментар
05.11.2020 17:35 Відповісти
Правда еда по талонам, и коровы государственные Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 2877
Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 4148
показати весь коментар
05.11.2020 21:23 Відповісти
Гео подойдет
показати весь коментар
06.11.2020 23:21 Відповісти
"лох народа "
показати весь коментар
05.11.2020 18:19 Відповісти
ой какое ж оно чмошное... подлое и трусливое...***** этот юрченко
показати весь коментар
05.11.2020 16:13 Відповісти
по видео такие округленные глаза что ему кактуса в астрал засунули тому народному служивому ...
показати весь коментар
05.11.2020 16:17 Відповісти
Таки так, сразу, в момент рождения в роддоме и сунули. Акушерка его приняла, гоянуда Слуга норода, та ну нах, сказала и сунула кактус в анус. К слову, у одного абхаза из слуг то же глазенки выпучены. Может быть акушерки в одной группе учились в мед?
показати весь коментар
05.11.2020 16:21 Відповісти
А как за это можно было голосовать, вот в чём вопрос бл...
показати весь коментар
05.11.2020 18:03 Відповісти
это не поддается никакому объяснению...ни с точки зрения здравого смысла ни с психиатрии))) разве только зомбирование или тупо развод лохов ))))
показати весь коментар
05.11.2020 18:06 Відповісти
прийшов час саме такого гівна, а тут ще й морда ліца гидотна як і все нутро, здавалось, тікай від тих інтервю подалі, так ні, там і змість мізків гівно, шо абсолютно не мішає йому сидіти і смердіти у парламенті.
показати весь коментар
05.11.2020 18:26 Відповісти
И, что? Була би людина хороша, а хто вiн нема рiзницi, або румун, або лях, головне шоб не прихований москаль або Слуга народа.
показати весь коментар
05.11.2020 16:18 Відповісти
Надо выбирать негров.
показати весь коментар
05.11.2020 16:22 Відповісти
Ваше право. Выбирайте. Один кстати когда то был выбран. По спискам.
показати весь коментар
05.11.2020 16:24 Відповісти
Я вижу у вас на шоколяд алергия. Уверен , что вам по вкусу ЗЕленое дерьмо. Получается, что вы камшот.
показати весь коментар
05.11.2020 16:26 Відповісти
Расскажи о достижениях зеленой шмаркли...
показати весь коментар
05.11.2020 16:36 Відповісти
А я ни чего и не путаю. Вы из когорты 73%-х любителе ЗЕленого дерьма, и тут уже не важно, насколько вы не любите продукцию АВК или Конти.
показати весь коментар
05.11.2020 16:40 Відповісти
Деу Ланос ? Оригинальненько! Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 5107
показати весь коментар
05.11.2020 16:13 Відповісти
Нормально так ланос слуге по харе проехался, канонічна хунта одобряє)))
показати весь коментар
05.11.2020 16:14 Відповісти
Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму./ Кто зону на топтал тот жизни не знает. А статья у Юрченко хорошая, правильная. Взятка-не групповое изнасилование как у депутата Иванисова. Отстоит на одной ноге как отстоял депутат Рабинович. Юрченко по УДО выйдет и уважаемым человеком в ВР вернётся.Героем- пиво он воровал в знак протеста против режима Порошенко
показати весь коментар
05.11.2020 16:14 Відповісти
Этот Юрченко пивокрад-дегенерат, как впрочем и 99% ЗЕленых, что то там пвтается еще и говорить? 😄😁😂 А Лео молодец.
показати весь коментар
05.11.2020 16:15 Відповісти
начит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика.
показати весь коментар
05.11.2020 16:16 Відповісти
у тебя словесная диарея? Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 2713
показати весь коментар
05.11.2020 16:19 Відповісти
Ты безнадежен, не знаешь классику.
показати весь коментар
05.11.2020 16:20 Відповісти
краткость - сестра таланта, увы, у тебя нет сестры! Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 2476
показати весь коментар
05.11.2020 16:22 Відповісти
Это тот взяточник которого выпустили под залог? Это тот депутат, который прошел в Раду по спискам "слуг народа"? Это его как бы исключили из партии.? Какие прекрасные люди в монобольшинстве президента Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 3587
показати весь коментар
05.11.2020 16:19 Відповісти
хочу тебя разочаровать - в раде таких 100%
показати весь коментар
05.11.2020 16:24 Відповісти
Неправда.
Забродский, Яна Зинкевич такие?
показати весь коментар
05.11.2020 16:25 Відповісти
Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 5599 на вопрос сначала отвечай, потом задавай свои Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 1549
показати весь коментар
05.11.2020 16:42 Відповісти
Подсознание не проведёшь..))
Доктор говорит, что вы идете на поправку ))
Ещё парочка таких оговорок и вас можно будет выписывать Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 1222
показати весь коментар
05.11.2020 22:40 Відповісти
вот только не надо всех дерьмом мазать. Вас в школе не учили отвечать только за себя и своих?
показати весь коментар
05.11.2020 16:33 Відповісти
Какая не обезображенная интеллектом харя Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 3641
показати весь коментар
05.11.2020 16:19 Відповісти
он что не мер? как так?
показати весь коментар
05.11.2020 16:20 Відповісти
Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 9241 Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 9241 Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 9241
показати весь коментар
05.11.2020 16:30 Відповісти
Ну, как для человека, ворующего пиво в магазинах, Юрченко проявил завидную фантазию о творческий подход.
Все равно быдлан конечно, как и его избиратели, но креативный быдлан.
показати весь коментар
05.11.2020 16:32 Відповісти
Юрченко целует паркет, а Лерос даже не запыхался...

Так кто сраный деоланос? Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 2221
показати весь коментар
05.11.2020 16:36 Відповісти
А Деу Ланос молодец,корошо опустил "Буггати Вейрон"
показати весь коментар
05.11.2020 16:38 Відповісти
що посіяли на виборах, те і зійшло. Бур'ян.
показати весь коментар
05.11.2020 16:38 Відповісти
ну назвал и назвал ненравится пиши заяву подавай в суд ! вы же к цивилизации стремитесь ? так нехер руки распускать туземцы отбитые
показати весь коментар
05.11.2020 16:46 Відповісти
цирк уродов твари на донате страны
показати весь коментар
05.11.2020 16:49 Відповісти
Эта мразь юрченко, стандартная креатура клоуна, потому надо грязной метлой выметать из парламента всю шутовскую нечисть.
показати весь коментар
05.11.2020 16:51 Відповісти
В предыдущей Раде и не так дрались, и щупали по интимам, и сумочкой, и с ноги...
показати весь коментар
05.11.2020 16:52 Відповісти
Дэу Ланос Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 7270
показати весь коментар
05.11.2020 16:54 Відповісти
Каким бы он чмом не был, почему этот грузин ведет себя как цыган на базаре?
показати весь коментар
05.11.2020 16:58 Відповісти
Хабарник юрченко захотів вислужитися перед дєрьмаком...
показати весь коментар
05.11.2020 17:05 Відповісти
кльово
показати весь коментар
05.11.2020 17:30 Відповісти
Юрченко дно
показати весь коментар
05.11.2020 17:36 Відповісти








K0५EGAR

@Rage4oK

·5 чСлуга Норода некто Юрченко, который должен мотать десятку строгача с конфискацией, нарэпал вышиванку, припёр голосовать "законы" в Верховный кРысятник и по-ходу дела избил Лероса. Ару, конечно. Страна - Тотальный Пи......ц и ничего более.
показати весь коментар
05.11.2020 18:43 Відповісти
что у него со зрачками?
показати весь коментар
05.11.2020 18:47 Відповісти
Geo Leros

6 ч. ·

Коли злочинців не саджають у в'язницю, а відпускають голосувати в Верховну Раду за інтереси Офісу президента, ми отримуємо бандитську державу.

Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами.

Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь якої адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні «люди з ментальністю 21 сторіччя».

Дивна країна, коли нардеп вимагає хабар, отримує його, що видно на відео, але не несе за це ніякої відповідальності, продовжує хизуватись своєю безкарністю.

Що ж, ми точно поборемо цю банду, тоді відповідатиме кожен за свої злочини.

P.S. Пан Холодов, чи входило в зарплату, яку ви платите нардепу хабарнику, сьогоднішня акція?

Ви ж знаєте, що я все скоро буду знати
показати весь коментар
05.11.2020 18:50 Відповісти
Глаза - как у нашкодившего котика: сама невинность. Ну, как можно его наказывать?
показати весь коментар
06.11.2020 07:34 Відповісти
Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 6955
показати весь коментар
06.11.2020 13:40 Відповісти
ВОТ ПРО ТАКОГО КАК ЭТОТ ЮРЧЕНКО И ПИСАЛ ЭТО ПЕТЛЮРА !!!
показати весь коментар
06.11.2020 13:41 Відповісти
И тому лысому туда жало засунуть надо. Не те ступеньки к мэру выбираешь.
показати весь коментар
07.11.2020 03:27 Відповісти
 
 