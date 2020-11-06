Мурал із зображенням Гандзюк знищили у Львові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Створений до річниці вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк мурал на стіні Львівського держуніверситету внутрішніх справ знищили з метою благоустрою.
Відео знищення муралу опублікувала в Фейсбуці активістка Меланія Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як чоловіки лопатами зішкрябують зі стіни портрет Гандзюк і розташовану поруч її цитату.
На запитання про те, що вони роблять, один із них відповів так: "Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це паркан державної установи, де має бути, відповідно, якийсь колір. Це благоустрій міста".
Паркан, на якому був мурал, розташований на вул. Максима Кривоноса. За цією адресою є один із корпусів Львівського державного університету внутрішніх справ.
Мурал було створено 24 жовтня.
Вчора, 4 листопада, до цього муралу приходили люди зі свічками та квітами, щоб вшанувати пам'ять активістки. Такі ж акції відбувалися і в інших містах України, зокрема - Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Житомирі та Луцьку.
Будь ласка, зачекайте...
Ладно...як там у пісні співають
Надпісь закрасілі но не навєкі
За ноч она появілась опять
хто співав чи токарєв чи асмолов не помню
И портрет так себе получился страшноватый.
Высокое искусство - это когда шваброй не достанешь.
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: «Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину».
«Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете»,
добавляла активистка.
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416 А оно же мстительное...