Мурал із зображенням Гандзюк знищили у Львові. ВIДЕО

Створений до річниці вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк мурал на стіні Львівського держуніверситету внутрішніх справ знищили з метою благоустрою.

Відео знищення муралу опублікувала в Фейсбуці активістка Меланія Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як чоловіки лопатами зішкрябують зі стіни портрет Гандзюк і розташовану поруч її цитату.

На запитання про те, що вони роблять, один із них відповів так: "Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це паркан державної установи, де має бути, відповідно, якийсь колір. Це благоустрій міста".





Паркан, на якому був мурал, розташований на вул. Максима Кривоноса. За цією адресою є один із корпусів Львівського державного університету внутрішніх справ.

Мурал було створено 24 жовтня.

Вчора, 4 листопада, до цього муралу приходили люди зі свічками та квітами, щоб вшанувати пам'ять активістки. Такі ж акції відбувалися і в інших містах України, зокрема - Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Житомирі та Луцьку.