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Мурал із зображенням Гандзюк знищили у Львові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Створений до річниці вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк мурал на стіні Львівського держуніверситету внутрішніх справ знищили з метою благоустрою.

Відео знищення муралу опублікувала в Фейсбуці активістка Меланія Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як чоловіки лопатами зішкрябують зі стіни портрет Гандзюк і розташовану поруч її цитату.

На запитання про те, що вони роблять, один із них відповів так: "Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це паркан державної установи, де має бути, відповідно, якийсь колір. Це благоустрій міста".


Паркан, на якому був мурал, розташований на вул. Максима Кривоноса. За цією адресою є один із корпусів Львівського державного університету внутрішніх справ.

Мурал було створено 24 жовтня.

Вчора, 4 листопада, до цього муралу приходили люди зі свічками та квітами, щоб вшанувати пам'ять активістки. Такі ж акції відбувалися і в інших містах України, зокрема - Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Житомирі та Луцьку.

Мурал із зображенням Гандзюк знищили у Львові 01
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Топ коментарі
+17
Там про "мусоров" что-то нехорошее написано. Мабуть из-за этого.
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05.11.2020 22:15
+11
А чого ви чекали-це розплідник гієн,"ментовня"!
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05.11.2020 22:17
+6
То в них "на ворє і шапка горіт"
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05.11.2020 22:23
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Там про "мусоров" что-то нехорошее написано. Мабуть из-за этого.
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05.11.2020 22:15 Відповісти
То в них "на ворє і шапка горіт"
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05.11.2020 22:23 Відповісти
Як злодії вночі...
Ладно...як там у пісні співають
Надпісь закрасілі но не навєкі
За ноч она появілась опять
хто співав чи токарєв чи асмолов не помню
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05.11.2020 22:17 Відповісти
А чого ви чекали-це розплідник гієн,"ментовня"!
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05.11.2020 22:17 Відповісти
Майдан їх нічому не навчив, на жаль
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05.11.2020 22:25 Відповісти
Так и не научит. Кого-то из них наказали за убийства? Нет. Так же как и судий которые судили активистов.
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05.11.2020 22:58 Відповісти
Садовий свого часу мав конфлікт з Гандзюк...
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05.11.2020 22:25 Відповісти
Та не, то мусара авакяна, которого еще петя назначил, имели конфликт с Гонзюк☝😝
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05.11.2020 23:16 Відповісти
Вся Украина превращена в какое «кладбище», что ни улица так покойник.

И портрет так себе получился страшноватый.
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05.11.2020 22:27 Відповісти
Ленины,свердловы,артемы до сих пор живы?
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06.11.2020 05:34 Відповісти
Мусорів треба було звільняти усіх, а так Авакян їх пригрів і перетворив на своє приватне військо, але не стільки військо - скільки банду. На свою приватну банду. У 2014-2015 була надія і там дійсно пішли нормальні хлопці, але майже всі гниляки янучарські залишилися і повернулося все на круги своя... Авакяна у Ростов! Або у Карабах.
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05.11.2020 22:37 Відповісти
Если уж во Львове такое творят(((, то что ждать от Юго-Востока...
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05.11.2020 22:38 Відповісти
Завтра эти уе.аны будут просить прощение. Мне так кажется.
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05.11.2020 22:41 Відповісти
Ну там дійсно,не має вигляду все.Потрібно спочатку зробити лад.
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05.11.2020 22:51 Відповісти
1
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05.11.2020 22:57 Відповісти
Не, ну это не мурал. А страшненький рисунок, если честно
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05.11.2020 23:08 Відповісти
золотой гроб ?
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06.11.2020 07:18 Відповісти
УРОДЫ
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06.11.2020 00:23 Відповісти
это не мурал
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06.11.2020 00:35 Відповісти
мурал это то, что вечно. например диорама битва за днепр.
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06.11.2020 00:37 Відповісти
Она там похожа на Зою Космодемьянскую, и худсовет сказал: "Не верю".
Высокое искусство - это когда шваброй не достанешь.
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06.11.2020 03:48 Відповісти
А для чого влади такий мурал? Це ж "призыв к неповиновению"...не, ну це ж майже як послати ии,владу,на три весели букви...
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06.11.2020 05:31 Відповісти
И скромное молчание порохоботов в комментах. Представляю если бы это было сделано в Одессе или Харькове. Ууууух, верещали бы Мурал із зображенням Гандзюк знищили у Львові - Цензор.НЕТ 7874
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06.11.2020 11:03 Відповісти
За что Гандзюк презирала Зеленского, когда была жива
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.

Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: «Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину».

 «Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете»,
добавляла активистка.
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416 А оно же мстительное...
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06.11.2020 15:01 Відповісти
 
 