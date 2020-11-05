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Вірменська артилерія накрила азербайджанську піхоту на дорозі Лачин - Шуша. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Міністерство оборони Вірменії опублікувало відео з кадрами знищення азербайджанської диверсійної групи, яка намагалася прорватися до міста Шуша в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Армения.

Штурмові загони ЗС Азербайджану, які опинилися біля траси Шуша - Бердзор (Лачин), знищуються вогнем артилерії, який коригують за допомогою безпілотників.

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Топ коментарі
+86
Армянская артиллерия накрыла азербайджанскую пехоту на дороге Лачин-Шуши - Цензор.НЕТ 5254
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05.11.2020 22:56
+60
Армяне фактически уже проиграли, но продолжают огрызаться. Отдайте незаконно отжатое и сматывайтесь.
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05.11.2020 22:55
+43
Это мелкий эпизод, на самом деле Шуша окружена с трех сторон и не ДРГ, а вполне серьезными армейскими силами. Дорога Лачин - степанакерт уже не имеет практического значения для армян. При этом идут движения на Севере в районе Агдере, а Ходжавенд тоже практически отрезан от степанакерта. А на это кстати не совсем понятное видео, есть куча видео ответки Азербайджана и баланс не в пользу оккупанта.
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05.11.2020 23:03
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не,не, это будет 8 числа, аккурат на день Рождения Пророка Мухаммада.
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06.11.2020 00:46 Відповісти
Тобто азербайджанці вже перекрили дорогу. А саме це вірмени і спростовували. Однак бажання похизуватись сильніше...
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06.11.2020 00:02 Відповісти
Музыка тревожная, картинка плохая, но людей конечно жалко. Гибнут молодые пацаны из-за того, что кто-то 100 лет назад неправильно границы провёл.
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06.11.2020 00:20 Відповісти
Карабах фсьо. Армяне, займитесь своей страной а не подмахиванием **********.
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06.11.2020 00:25 Відповісти
Придурок, почитай записки Грибоєдова про переселення вірмен в Карабах... Там не "... что кто-то 100 лет назад неправильно границы провёл...", а ваша кацапня більше 200 років тому, напаскудила, заселивши на землі азербайджанців вірмен з Персії і витіснивши місцеве населення. І там стояло питання "тимчасового поселення", а не "постійного"... І всі ці 200 років вірмени витратили на те, щоб загребти ці землі під себе... Один їх терор, під керівництвом їх "національного героя", Гарегіна Нжде (вірм. Գարեգին Նժդեհ, Гареги́на Егише́вича Тер-Арутюня́на), в Громадянську війну, чого вартий... Це було саме на землях Карабаху...
Подивись на російські карти часів Грибоєдова - там і "Вірменії" нема... Лише "Еріванське ханство"...
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06.11.2020 04:09 Відповісти
Израильтян тоже заселили на земли арабов, не выселять же теперь.
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06.11.2020 08:08 Відповісти
выселять нужно именно арабов.
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06.11.2020 08:45 Відповісти
А тюрков оставляем, или тоже всех на родину в туркестан?
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06.11.2020 09:06 Відповісти
По вашей логике родина всех грузчиков - Грузия.
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06.11.2020 09:40 Відповісти
Вірменська артилерія накрила азербайджанську піхоту на дорозі Лачин - Шуша - Цензор.НЕТ 8492
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06.11.2020 10:15 Відповісти
Я дивлюся, "Панов" у нас із "свіженьких" - вони, на "Лахту", приходять із "впевненістю", що "Все хахлы - ЛОХИ, тупые и неграмотные...". Особливо мені сподобався його останній коментар... Прямо, "класика" - "Не сперечайся з упертим ідіотом... Це все одно, що грать у шахи з голубом... Він переверне фігури, насере на дошку і буде туркотіт на всіх перехрестях, як він тебе переміг...".
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06.11.2020 22:57 Відповісти
Ваши рассуждения сводились к тому, что если на Кавказе в древности жили азербайджанцы, это Азербайджан, а если армяне, то всё-равно Азербайджан. Пытаясь выбраться из логического провала, Вы и пришли к началу беседы - к границам, проведённым в начале 20 века. Мне оставалось просто наводящими вопросами подвести Вас к этому.
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07.11.2020 00:36 Відповісти
Лети, "голубок"... Ти вже достатньо обісрався, "наводящий" ти наш ...
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07.11.2020 03:54 Відповісти
Ти "довго думав", перед тим, як в черговий раз виставить себе ідіотом? Коли існував Єрусалим, як столиця Іудейського царства, араби ганяли ящірок по Аравійському півострову...
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06.11.2020 10:36 Відповісти
Армяне показывают свой монастырь в Карабахе, которому минимум 700 лет.
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06.11.2020 12:55 Відповісти
Ну і що? На тобі Львів: "Согласно памятному знаку, установленному у входа в собор, начало строительства каменного здания храма началось в 1356 году[1] на месте деревянной армянской церкви XII века. Один из самых древних памятников Львова строился архитектором Дорингом (Доре, Дорко) на средства армянских купцов Якова из Кафы и Фаноса из Кайсери, Каппадокия. Многие исследователи предполагают, что в его строительстве принимали участие армянские мастера, так как памятник имеет много общих черт с собором в Ани".
Будем вважать, що Галичина - це "Західний Арцах"?!...
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06.11.2020 13:07 Відповісти
Так в тех горах армяне 700 лет назад жили в Азербайджане или азербайджанцы 700 лет назад жили в Армении? Как разобраться?
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06.11.2020 13:17 Відповісти
Ну, так і в Галичині вірмени з Х століття жили... Що далі? Армавір, Арзамас - це у вас "Північним Арцахом" треба іменувать? Адже їх заснували вірменські переселенці...
А на території Азербайджану, більше тисячі років тому, жили предки азербайджанців... Тільки вони іменувалися "хозари", що мали тоді цілий каганат... Їх потомки, що залишилися вірними іудаїзму - "тати". (В Криму вони іменуються "караїми"). А ті, хто прийняв іслам, стали "азербайджанцями" і "кримськими татарами"...
Кацапе, у тебе "кишка тонка", сперечаться зі мною в історії... Почитай, краще, звідки взялися вірмени в 18 столітті, на території Карабаху, що таке "персидський Азербайджан", "турецька Вірменія", "Еріванське ханство", і де розташована "Урмійська область", а потім "сучи ногами"...
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06.11.2020 13:48 Відповісти
А предки армян там не жили?
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06.11.2020 17:17 Відповісти
Я тобі вже сказав - предки вірмен жили і в Галичині та Московії...
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06.11.2020 17:27 Відповісти
Так и азербайджанцы жили и живут живут и в Турции, и в Иране, и у нас, и в Карабахе, и что? Везде, где азербайджанцы, должен править Алиев?
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06.11.2020 17:37 Відповісти
Іди в сраку!!! Назви мені хоч якусь територію сусідів Азербайджану, на яку він претендує...
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06.11.2020 17:41 Відповісти
Он претендует на Карабах.
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06.11.2020 17:46 Відповісти
Все з тобою ясно... Те, що ти - далеко не ідіот, зрозуміло... Значить, ти тут з іншої причини - "засирать людям мізки"... Азербайджан не "претендує на Карабах, а повертає окуповану вірменськими військами територію своєї складової частини - Нагірно-Карабахської автономної області, а також семи районів безпосередньо республіки, яку вірмени окупували теж... Так що закінчуй... Я на твої "манци" не ведусь... (придурок, ти б хоч, поцікавився, з ким ти сперечаєшся... У мене за плечима один з ведучих юридичних вузів УКраїни, і що таке "право", в тому числі і "міжнародне публічне", я знаю непогано... Я саме по такого роду конфліктів, в тому числі і по Карабаху, в свій час, курсову роботу писав, і захистив її на "відмінно"...). А тепер, як казав кінематографічний прообраз нашого "тимчасового непорозуміння", "ІДИ В СРАКУ!!!"
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06.11.2020 18:48 Відповісти
Ну вот круг и замкнулся. Пытаясь что-то доказать, Вы в итоге согласились с моим утверждением в начале ветки. Шах и мат.

Гибнут молодые пацаны из-за того, что кто-то 100 лет назад неправильно границы провёл.06.11.2020 00:20
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06.11.2020 20:03 Відповісти
Йди у сраку, батрак лахтинський!!!
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06.11.2020 20:23 Відповісти
Очень просто - автохонные линии расселения определяла Лига Наций, а сейчас ООН.
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06.11.2020 23:28 Відповісти
Вы серьёзно? Можно примерчик какой-то?
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06.11.2020 23:37 Відповісти
Почитайте устав ООН, а пример тот же Карабах.
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07.11.2020 00:28 Відповісти
ООН просто поддерживает существующие границы, никаких автохтонных линий он не определяет.
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07.11.2020 00:31 Відповісти
определял до второй мировой войны и после, учи матчасть, неуч.
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07.11.2020 00:36 Відповісти
Можно примерчик про "после"?
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07.11.2020 00:37 Відповісти
Поднимись на два камента выше.
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07.11.2020 00:39 Відповісти
Карабах? Это просто констатация существующих границ. Никакие эксперты ООН в 1991 туда не выезжали, и исследования не проводили.
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07.11.2020 00:44 Відповісти
для этого не нужен выезд, у них имеются карты расселений, утверждённые ещё при царе горохе.
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07.11.2020 01:04 Відповісти
Утверждённые кем? Царём Горохом?
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07.11.2020 01:52 Відповісти
Лигой Наций
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07.11.2020 02:56 Відповісти
Та "посилай" ти його "в даль світлу...". Ти ж бачиш, ВОНО старається "засрать тему", до слів "досікуючись"... То "дурня включає", "не розуміючи" різниці між правовим статусом "союзної республіки" і "автономного утворення", то лізе в історію, діючи по принципу - "тут жили колись вірмени", тому це - вірменська територія... Он як, по Арзамасу і Армавіру, "язик у задницю затягнув...". Адже, якщо стать на його позицію, то вірмени, як держава і народ, мають право претендувать на ці два міста Росії... Там не те що проживала і проживає вірменська діаспора - самі ці міста були нею засновані!!! Але віддать їх вірменам - це гріх смертний!!! Бо вони "расєйскіе", "ісконно русскіє"... А кацапи лише чужим звикли розпоряджаться і "роздавать направо і наліво...".
Якийсь "студентик-третьокурсник"(вони тоді уже починають вважать себе "крутими спеціалістами" за своїм фахом). Мабуть, начитався Ільїна... (Був такий у Росії професор, кандидат юридичних наук... Його навіть у наукових колах Росії іменували "русским фашистом"... Є у мене його "збірник лекцій"... "Один в один", у нашого "Панова" - його погляди...).
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07.11.2020 05:05 Відповісти
И кто жил в Нагорном Карабахе на этой таинственной карте Лиги Наций?
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07.11.2020 12:56 Відповісти
кто надо тот и жил.Пройдёмте, там расскажут.
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07.11.2020 14:17 Відповісти
Ну да, такое бывает. На любой войне убивают со всех сторон, какой бы сильной армия ни была. Но смотреть нужно на изменение линии фронта, а видео с мертвыми телами врага - это для внутренней пропаганды с обеих сторон. Армяне же не с палками там стоят. У них есть оружие, а оружие убивает.
Вот вчера прошло сообщение, что армяне за день сбили 4 беспилотника и утверждение, типа - все, небо закрыто. Но там был важный момент - речь шла о территории непосредственно Армении. Там или мутки какие-то, или может россияне подсобили чем-то более серьезным чем в Карабахе и таки сбили (но не факт, что байрактары), но это "что-то" в любом случае не в Карабахе, а в Армении, которую азербайджанцы атаковать не будут. Даже по картам видно, что, как ранее предполагалось, они идут вдоль армянской границы с определенным буфером. Только на самом юге до упора дошли, чтобы символично взять под контроль всю границу с Ираном.
Ну и еще, сейчас работа Байрактаров заблокирована погодой - в Карабахе облачно и дожди, а Байрактары высоко летают. Посмотрите на новое видео от азербайджанцев - разбомбили военный склад в Тонашене, там видео отличается от обычных. Скорее всего даже не дрон целеуказатель, а обычный разведчик-корректировщик.
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06.11.2020 00:58 Відповісти
Какой-то стремный видосик...
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06.11.2020 01:07 Відповісти
армяне платят кровавую дань кремлядям
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06.11.2020 02:08 Відповісти
Трішки сумних новин вам.
В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.

https://twitter.com/RomanDmitrich/status/1324304837241196549

Вірменська артилерія накрила азербайджанську піхоту на дорозі Лачин - Шуша - Цензор.НЕТ 3081
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06.11.2020 02:10 Відповісти
Мені цікаво одне - скільки нових слухачів з"явилося у хору Александрова, після цього випадку?...
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07.11.2020 05:51 Відповісти
заблукала, а тут ще отa "кривізна земнои кулі" - хто ж це витримае?
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07.11.2020 05:59 Відповісти
Шуша вже повністю оточена збройними силами Азербайджану. Сподіваюсь, що азербайджанці утилізують там кацапського пропагандона сємьона пєгова та багатьох курдських комуністів. Перемоги Азербайджану!
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06.11.2020 02:52 Відповісти
Уж лучше б смартфон прикрепили к этому беспилотникому - и то б качество было б лучше. Все таки армяне не могли начать эту войну - они беспомощны.
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06.11.2020 03:14 Відповісти
4 ноября прошли очередные испытания нового тяжелого ударного беспилотника Bayraktar Akinci TEHA с двигателями украинского производства AI-450C. Об этом в своем Twitter сообщил Сельджук Байрактар. «Испытания продолжаются… Сегодня впервые без управления с наземной станции был успешно осуществлен полностью автономный полет и посадка. Нами было проведено тестирование для идентификации систем на высоте около 20 тысяч футов. Позже была осуществлена посадка на отдаленном аэродроме… После нее БПЛА произвел еще один взлет и самостоятельно вернулся на аэродром Чорлу...».
Видео прилагается:
https://youtu.be/m683RXolXi4
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06.11.2020 03:18 Відповісти
Цензор теряет пульс событий. 1. Если удосужетесь разобраться в видео, там повтор одного взрыва, был промах и не видно, что кто-то пострадал. 2. Азербайджан в день дает несколько видео с уничтожением складов, воинских частей, техники, живой силы, но это не инфо повод, а какой-то выстрел из арты - это повод? 3. Даже в этом видео, важнее было то, что геолокация там показывает, что наши войска уже идут строем в километре у Шуши. Видео уже старое, сегодня Азербайджан, скорее всего вошел в Шушу, а также контролирует все дороги в Армению.
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06.11.2020 03:30 Відповісти
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни, «брехуни ібоягузи», більше… Вірменія і Росія…
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для "відстоювання історичних земель Арцаху", "для вірменського народу"…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать "за свою землю", хоча Росія дала їм купу зброї…
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06.11.2020 07:30 Відповісти
не впечатляет армянский удар... другое дело удары айзеров.. по армянам.....
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06.11.2020 07:32 Відповісти
Ну і добре, що вірмени тікають з Карабаху. Меньше буде жертв.
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06.11.2020 07:34 Відповісти
"Ванько", "дурний ти, що сало без хліба...". Так, вони "тікають"... А ти не задумувався, куди? Не в Вірменію... Їм там, за їх же словами, "делать нечего"... Вони тікають в Україну... Бо для них тут "медом намазано...". Місцева діаспора вже, потроху, починає "зондувать підгрунтя" для їх "розселення"... І це будуть не ті вірмени, що втекли від наслідків землетрусу у Спітаку, і яких жаліла вся Україна... Це будуть люди, що "сьорбнули чужої крові"... Тобі цього хочеться? Хочеш мать такого сусіда?... Тим більше, що їм буде відомо, ЯК українці оцінили їх дії і роль у вірмено-азербайджанському конфлікті... Навіть багато жителів України, вірменського походження за цю позицію, на українців "губи дмуть"... А як будуть "губи дуть" ті, яких, "як поганих котів", викинули з землі, яку вони вже вважали своєю?
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07.11.2020 05:16 Відповісти
"накрыла" - громко сказано...так...пощипала.....
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06.11.2020 13:40 Відповісти
Это что за СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ на мыльницу? Два раза стрельнули по рассредоточившейся колонне, "уничтожили"... Не позорились бы хоть такое фуфло на Цензоре публиковать! Вірменська артилерія накрила азербайджанську піхоту на дорозі Лачин - Шуша - Цензор.НЕТ 9234
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06.11.2020 14:26 Відповісти
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