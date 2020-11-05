Вірменська артилерія накрила азербайджанську піхоту на дорозі Лачин - Шуша. ВIДЕО
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Міністерство оборони Вірменії опублікувало відео з кадрами знищення азербайджанської диверсійної групи, яка намагалася прорватися до міста Шуша в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Армения.
Штурмові загони ЗС Азербайджану, які опинилися біля траси Шуша - Бердзор (Лачин), знищуються вогнем артилерії, який коригують за допомогою безпілотників.
Топ коментарі
+86 Перехватчик
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Будь ласка, зачекайте...
Подивись на російські карти часів Грибоєдова - там і "Вірменії" нема... Лише "Еріванське ханство"...
Будем вважать, що Галичина - це "Західний Арцах"?!...
А на території Азербайджану, більше тисячі років тому, жили предки азербайджанців... Тільки вони іменувалися "хозари", що мали тоді цілий каганат... Їх потомки, що залишилися вірними іудаїзму - "тати". (В Криму вони іменуються "караїми"). А ті, хто прийняв іслам, стали "азербайджанцями" і "кримськими татарами"...
Кацапе, у тебе "кишка тонка", сперечаться зі мною в історії... Почитай, краще, звідки взялися вірмени в 18 столітті, на території Карабаху, що таке "персидський Азербайджан", "турецька Вірменія", "Еріванське ханство", і де розташована "Урмійська область", а потім "сучи ногами"...
Гибнут молодые пацаны из-за того, что кто-то 100 лет назад неправильно границы провёл.06.11.2020 00:20
Якийсь "студентик-третьокурсник"(вони тоді уже починають вважать себе "крутими спеціалістами" за своїм фахом). Мабуть, начитався Ільїна... (Був такий у Росії професор, кандидат юридичних наук... Його навіть у наукових колах Росії іменували "русским фашистом"... Є у мене його "збірник лекцій"... "Один в один", у нашого "Панова" - його погляди...).
Вот вчера прошло сообщение, что армяне за день сбили 4 беспилотника и утверждение, типа - все, небо закрыто. Но там был важный момент - речь шла о территории непосредственно Армении. Там или мутки какие-то, или может россияне подсобили чем-то более серьезным чем в Карабахе и таки сбили (но не факт, что байрактары), но это "что-то" в любом случае не в Карабахе, а в Армении, которую азербайджанцы атаковать не будут. Даже по картам видно, что, как ранее предполагалось, они идут вдоль армянской границы с определенным буфером. Только на самом юге до упора дошли, чтобы символично взять под контроль всю границу с Ираном.
Ну и еще, сейчас работа Байрактаров заблокирована погодой - в Карабахе облачно и дожди, а Байрактары высоко летают. Посмотрите на новое видео от азербайджанцев - разбомбили военный склад в Тонашене, там видео отличается от обычных. Скорее всего даже не дрон целеуказатель, а обычный разведчик-корректировщик.
В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.
https://twitter.com/RomanDmitrich/status/1324304837241196549
Видео прилагается:
https://youtu.be/m683RXolXi4
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для "відстоювання історичних земель Арцаху", "для вірменського народу"…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать "за свою землю", хоча Росія дала їм купу зброї…