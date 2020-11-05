Вірменська артилерія накрила азербайджанську піхоту на дорозі Лачин - Шуша. ВIДЕО

Міністерство оборони Вірменії опублікувало відео з кадрами знищення азербайджанської диверсійної групи, яка намагалася прорватися до міста Шуша в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Армения.

Штурмові загони ЗС Азербайджану, які опинилися біля траси Шуша - Бердзор (Лачин), знищуються вогнем артилерії, який коригують за допомогою безпілотників.

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